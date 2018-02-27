Обзор игрового проектора Acer Predator Z850

Современного геймера сложно удивить игровыми мониторами – а вот игровой проектор это уже что-то новенькое. Если 32-34 дюйма – это, по сути, максимум, на который может рассчитывать покупатель игровой системы с монитором в конфигурации, то проектор позволяет с легкостью получить диагонали в сто с лишним дюймов.

Комплектация

Проектор поставляется в большой коробке (размером с системный блок средних габаритов), внутри можно обнаружить также пульт ДУ, кабель питания, VGA- и HDMI-кабели, краткую инструкцию и компакт-диск с полной версией руководства пользователя.

Дизайн

Acer Predator Z850 – проектор с ультра-коротким фокусом, поэтому внешний вид его оказывается не самым обычным: линза располагается не на передней боковой грани, как у обычных моделей, а в небольшом углублении на верхней панели, и «смотрит» она при этом по диагонали вверх. Здесь же находится блок управления проектором – кнопки навигации по меню и выбора источника сигнала, а также инфракрасный приемник (на случай потолочного размещения «вверх ногами»). Второй IR-приемник расположен на фронтальной панели – на случай расположения проектора на столе.

Все разъемы сосредоточены на задней панели – тут находятся два HDMI-входа, два VGA-порта (один из которых совмещен с компонентным, а второй может работать не только как вход, но и как выход), аналоговый аудио/видеовход (RCA-разъемы), линейные вход и выход и микрофонный вход (в виде мини-джеков). Кроме того, тут же можно найти Ethernet-порт и два USB-входа (обычный и мини).

Левая боковая грань, через которую в проектор засасывается воздух, защищена двумя противопылевыми фильтрами.

Стоит проектор на трех ножках, которые позволяют регулировать его высоту и выравнивать изображение в случае установки на не очень ровную поверхность. Также снизу находится рычажок фокусировки изображения.

Пульт ДУ

Пульт ДУ стандартного типа, небольших размеров, кнопки маленькие и довольно тугие, расположены близко друг к другу. «Качельки» громкости и регулировки трапециевидных искажений по непонятным причинам также очень маленькие, сопоставимы по размерам с остальными, что создает определенные неудобства при их использовании (их сложнее нащупать вслепую, плюс оказывается не очень просто нажимать на тот или иной край кнопки). В остальном – достаточно удобный пульт, который неплохо лежит в руке.

Технические характеристики

В Acer Predator Z850 используется технология проецирования DLP (Digital Light Processing), источник света – лазерный диод (заявленный жизненный цикл составляет 20 тыс. часов в обычном режиме работы и до 30 тыс. часов – в экономном). Родное разрешение при «сверхшироком» соотношении сторон (24:9) составляет 1920х720 точек. Кроме того, есть и режим с «обычными» пропорциями 16:9, в этом случае разрешение повышается до 1920х1080i.

В работе

Как уже говорилось выше, Acer Predator Z850 – проектор с ультракоротким фокусом. Это означает, что он может находиться почти вплотную к стене и при этом создавать впечатляющих размеров картинку – например, с расстояния всего 47 см можно получить экран диагональю целых 120 дюймов. Так что этот проектор не надо устанавливать у противоположной стены комнаты, за зрителем, или подвешивать под потолок по центру комнаты – даже с обычной телевизионной тумбы, стоящей у стены, можно получить диагональ, значительно превышающую любые традиционные телевизионные диагонали.

Проектор достаточно быстро включается и сразу готов к работе – отрегулировать, по сути, надо лишь фокус с помощью ползунка в нижней части корпуса, плюс, возможно, понадобится точная подстройка трапециевидных искажений (но если проектор стоит на горизонтальной поверхности, а изображение проецируется на вертикальную стену, то, скорее всего, регулировки потребуются минимальные).

Как говорилось выше, родное разрешение экрана – 1920х720 при соотношении сторон 24:9; в меню можно переключиться в 1920х1080 с пропорциями 16:9, при этом ширина картинки становится меньше (при прежней высоте), причем по краям изображения появляется легкая «засветка», которая заполняет экран до прежних пропорций. Поскольку функции «зума», здесь нет, регулировка диагонали экрана осуществляется простым перемещением проектора ближе или дальше от стены – так, с расстояния 40 см мы получили изображение 190 см по диагонали в режиме 16:9 и 270 см – в режиме 24:9. Регулировки угла, под которым изображение проецируется на экран, также нет, и это создает, пожалуй, наибольшие неудобства при выборе места расположения проектора.

В настройках можно выбрать цвет стены, на которую будет проецироваться изображение (для компенсации оттенков), расположение проектора (фронтальное, заднее, потолочное), переключиться в один из видеорежимов («яркий» для освещенного помещения, «стандартный» для презентаций, «кино» для просмотра фильмов, Dark FPS для игр). На наш взгляд, оптимальным режимом является «кино» – именно в нем проектор демонстрирует наиболее естественные цвета и хорошую проработку деталей в полутонах.

Уровень шума в обычном режиме оказывается достаточно высоким и сопоставим с шумом довольно громкой игровой видеокарты под нагрузкой. При переходе в эко-режим, с приглушением яркости, шум заметно снижается и находится на вполне приемлемом уровне (согласно техническим характеристикам, уровень шума в эко-режиме составляет 29 dB, в обычном – 33 dB).

При заявленном в характеристиках световом потоке в 3000 люменов от проектора заранее ожидаешь яркое и насыщенное изображение, и Acer Predator Z850 не разочаровывает: даже в эко-режиме, на заметно пониженной яркости, он выдает картинку, которая в темном помещении ничем не отличается от телевизионной (за исключением размера, конечно). В нормальном режиме «стандартная» яркость может даже показаться излишне высокой – так что основным режимом работы будет скорее всего экономичный. Цвета чистые и насыщенные, четкость изображения достаточно высокая – правда, при излишне близком расположении проектора к стене не удается добиться одинаковой четкости по всей высоте кадра, в таком случае лучше наводиться на резкость, ориентируясь на участок чуть выше центра, при этом нерезкость у верхней и нижней границы изображения будет примерно одинаковой, с умеренными хроматическими аберрациями. Еще один нюанс «ультракороткофокусного» проектора, выявленный в ходе тестирования – поверхность, на которой располагается проектор, должна быть черной, иначе отсветы от нее будут высветлять экран, и добиться глубокого черного цвета на изображении не получится.

При внешнем освещении изображение, разумеется, сильно теряет контрастность (черный цвет превращается в лучшем случае в серый), однако благодаря большой яркости разобрать происходящее на экране не составляет труда даже при достаточно ярком свете.

Как и другим DLP-проекторам, Acer Predator Z850 присущ «эффект радуги» – своеобразный стробоскопический эффект, который проявляется в виде разноцветных шлейфов за белыми объектами, быстро движущимися на черном фоне. Здесь он, впрочем, выражен довольно слабо и становится заметен только при быстром переводе взгляда из одного конца экрана в другой.

Проектор оснащен встроенным динамиком – он здесь один, что вполне логично, учитывая размеры корпуса, и при мощности 10 Вт оказывается достаточно громким, чтобы его можно было использовать при просмотре мультимедийных материалов; однако недостаток басов и объемного звучания не позволяет его рассматривать как серьезный вариант для игровой системы или домашнего кинотеатра.

Acer Predator Z850 поддерживает 3D (вертикальная и горизонтальная стереопары, последовательные кадры/поля, frame packing), частота обновления экрана в режиме 1080p24 может составлять 96 или 144 Гц (во втором случае мы получаем по 72 Гц на каждый глаз, так что изображение должно мерцать гораздо слабее, но зато проектор при этом «включается на полную», и система охлаждения даже в эко-режиме начинает работать на повышенных оборотах – уровень шума оказывается сопоставим с таковым в «нормальном» режиме работы лампы). Очки, к сожалению, в комплекте не идут, поэтому для просмотра 3D-видео пользователю придется отдельно приобретать 3D-очки для DLP-проекторов.

Acer Predator Z850 позиционируется как игровой проектор, и играть на сверхширокой диагонали действительно очень удобно – экран по ширине перекрывает все поле зрения, и геймер как бы «погружается» в игровой мир. Также стоит отметить на удивление низкий input lag – в плане скорости реакции, по субъективным ощущениям, проектор сопоставим с современными десктопными мониторами и оказывается значительно отзывчивее телевизоров. В общем, непривычное поначалу определение «игровой проектор» на поверку оказывается достаточно точным. Но вот обустройство рабочего (точнее, игрового) пространства с участием этого проектора – это уже более сложный вопрос. Сидеть за компьютером на обычном расстоянии от экрана, порядка 1 м, здесь не получится – слишком большая диагональ, слишком близко к работающему проектору (который даже в эко-режиме шумит сильнее, чем хотелось бы, находясь в непосредственной близости от устройства). От экрана диагональю 100+ дюймов хочется отодвинуться хотя бы метра на 3 – но в таком случае рабочее место будет располагаться посреди комнаты или вообще у противоположной стены. Так что на наш взгляд, оптимальным вариантом будет играть с дивана, с геймпадом в руке – для чего подключить проектор к игровой консоли (или ПК, выделенному исключительно под игры). В таком случае, кстати, полученная система окажется еще и отличным вариантом в качестве домашнего кинотеатра (особенно если подсоединить к ней акустику 5.1).