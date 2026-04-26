Рецензия на фильм "Верхушечный хищник" / Apex

24 апреля сервис Netflix представил очередную новинку на выходные — на этой неделе это остросюжетный триллер о выживании «Верхушечный хищник», где на авансцене выступили Тарон Эджертон и Шарлиз Терон. Напомним, что для обоих это не первое появление на просторах стримингового гиганта — ранее актриса отметилась главной ролью в комикс-дилогии «Старая гвардия» (2020-2025), а ее коллега сыграл в экшен-триллере «Ручная кладь» (2024). Что же вышло из ожесточенного противостояния Терон против Тарона в рамках текущей новинки — читайте в обзоре ниже.

Плюсы: к проекту привлекли хороших актеров; присутствие нескольких напряженных моментов; работа, которая требовала физических нагрузок от актеров, вызывает уважение; Минусы: потенциально увлекательное экранное противостояние получилось не таким уж и увлекательным; к реалистичности некоторых эпизодов возникают вопросы; в кинематографическом пространстве недостаточно напряжения, которое должно быть в остросюжетных триллерах о выживании; 6 /10 Оценка

«Верхушечный хищник» / Apex

Жанр триллер о выживании

Режиссёр Бальтазар Кормакур

В ролях Шарлиз Терон, Тарон Эджертон, Эрик Бана, Бесси Холланд, Закари Гарред

Премьера Netflix

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Где-то посреди заснеженных норвежских гор, известных как Стена троллей, расположилась маленькая палатка супружеской пары скалолазов в лице упрямой Саши и более рассудительного Томми. Уже немолодой мужчина было заговорил о перспективе оставить это безусловно увлекательное, но опасное дело, требующее выносливости и существенной физической отдачи. Но Саше не понравилась такая старческая болтовня, а на следующее утро пара продолжила свое триумфальное восхождение. Впрочем, у погоды были явно другие намерения в отношении упорных экстремалов, что приводит к весьма драматичной гибели Томми.

Пять месяцев спустя разбитая чувством вины и потерей любимого Саша прибывает в национальный парк Вандарра в Австралии. Здесь ее встречают не слишком дружелюбные местные боганы (аналог реднеков в США) и предостережения рейнджера, что в регионе участились таинственные исчезновения туристов. Но для Саши это станет наименьшей заботой, когда она встретит на первый взгляд приветливого молодого человека Бена. Отныне эта встреча превратится для нее в отчаянную борьбу за выживание — самое время вспоминать навыки Фуриосы.

Если бросить взгляд на фильмографию исландского постановщика Бальтазара Кормакура, можно заметить неподдельную тягу кинодела к изображению всякого рода противостояния человека с силами природы. Его самой известной лентой в этом контексте будет «Эверест» (2015), но и помимо него в карьере исландца фигурируют такие тайтлы, как «В плену стихии» (2018) или «Зверь» (2022), где Идрис Эльба сражался со львом.





«Верхушечный хищник» прекрасно вписывается в вышеупомянутую когорту историй о выживании, но с одной существенной разницей. Теперь надрывное скалолазание или опасная гребля на байдарке отходят на второй план, тогда как на первом — ожесточенная борьба с сумасшедшим маньяком.

Кормакур и сценарист-дебютант в полнометражном кино Джереми Роббинс с места в карьер дают понять, что героиня Терон — пусть крутая девица, но все-таки обычный, уязвимый человек. То есть она — не Итан Хант образца «Миссия невыполнима 2» (2000), чтобы так нахально выпендриваться на скале в самом начале фильма. Характер героини, как, впрочем, и антагониста, намечен широкими мазками — о ней как личности мы знаем немного. Но это и не требуется в рамках жанра, ибо здесь достаточно ее трагического бэкграунда.

Проще говоря, мы болеем за Шарлиз Терон потому, что это, собственно, Шарлиз Терон, чья персонажка к тому же подкреплена штрихпунктирной болью утраты. И наоборот, мы против Бена просто потому, что он как минимум ведет себя как распоследняя сволочь. Почему он такой — в конце концов не так уж и важно.

В целом злодей в несколько непривычном исполнении Тарона Эджертона строит из себя нечто среднее между яутжа, каннибалами из «Поворота не туда» (2003) и Джиперсом Криперсом. От первого он позаимствовал заядлую жажду охоты, от вторых — кулинарные пристрастия, от третьего — страшное логово и очаровательную улыбку. Слэшер Роба Шмидта, кстати, вспоминаем не напрасно, поскольку «Верхушечный хищник» тоже начинается с восхождения на скалу, а в одном из эпизодов персонажка Терон также окажется на распутье. Ну и общий сеттинг у обеих лент весьма похож, не при создателях «Дикой реки» (1994) будь сказано.

Насколько увлекательно наблюдать за речно-горно-лесными метаниями двух одиночеств — ну такое, на троечку. В какой-то момент повествование сводится к игре жирного кота с беспомощной мышью, что сильно сбивает градус напряжения и портит впечатление. К реалистичности изображенного на экране тоже возникает немало вопросов. Это, конечно, не уровень рукопашного боя со львом, но там, где героиня Терон вряд ли смогла бы избежать нескольких переломов, она ограничивается легким испугом. Впоследствии она попытается покорить высоченную скалу босиком.

Как история о выживании это сносное, но далеко не самое выдающееся зрелище. Вспомните Ван Дамма в «Трудной мишени» (1993), коль уж мы заговорили о маловероятной зрелищности и хищных животных. Там, где бельгийский каратист эффектно разбирался со змеей, Саша просто пугается мерзкой рептилии.

В фильме достаточно натурных съемок и тяжелой физической работы в кадре, за что исполнителям отдельный респект (особенно Шарлиз, которая часть трюков точно выполняла сама, при том что она — далеко не 18-летняя юная леди), но маловато изобретательности. Нет того ощущения, что Саша способна претендовать на победу в неравном поединке благодаря светлой голове и своим навыкам выживания, как это было с тем же Голландцем в «Хищнике». Все сводится к тому, что Бен — неуравновешенный идиот. Это нивелирует гипотетическое удовольствие от и без того прогнозируемой развязки.

Поэтому на выходе получаем очередной нетфликсовский проходняк, который не вызывает чувства стыда, но и не скажешь, что сильно захватывает. Да и после просмотра трудно избавиться от мысли, что от битвы атомной блондинки и кингсмана можно было ожидать куда большего.