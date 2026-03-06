Обзор Laysara: Summit Kingdom — смелый градостроительный симулятор

Laysara: Summit Kingdom — это градостроительная стратегия от небольшой польской инди-студии Quite OK Games, которая решила посмотреть на жанр под другим углом буквально подняв его в горы. Вместо обширных равнин или мегаполисов игрок здесь строит поселения на узких горных плато, где важен каждый метр пространства. Такой подход меняет привычную логику жанра, поэтому развитие города превращается не только в экономическую стратегию, но и в своеобразную пространственную головоломку. Но достаточно ли самого инновационного подхода, чтобы рекомендовать игру? Постараемся разобраться в этом обзоре.

Laysara: Summit Kingdom 515 грн. Плюсы: Необычная концепция строительства на горных вершинах; интересная логистика и пространственные головоломки; приятная графика и атмосферная музыка; хорошая оптимизация; несколько режимов игры;

наличие качественной украинской локализации Купить в Steam Минусы: Ограниченная глубина и количество контента; некоторые анимации однообразны и раздражают; ограничение камеры может быть неудобным. Купить в Steam 8 /10 Оценка

ITC.ua





Об игре

Мое знакомство с игрой началось с приятного удивления, ведь в ней есть полноценная украинская локализация, что для инди-проекта такого масштаба всегда радует. Перевод в целом качественный и хорошо читается, хотя иногда отдельные фразы могут немного выходить за пределы интерфейса. Но сам факт наличия украинского языка, который адаптировали не впопыхах с помощью машинного перевода, а с внимательной работой живого переводчика это большой плюс и приятный знак внимания к нашей аудитории.

Разработчиком является Quite OK Games — небольшая независимая студия разработки игр из Польши. Компания была основана в начале 2021 года, а ее команда состоит из опытных разработчиков, которые ранее работали в известных польских студиях, в частности Techland и Destructive Creations.

События игры разворачиваются в мире, вдохновленном Гималаями. По сюжету местный народ вынужден покинуть плодородные долины из-за загадочного тумана, который уничтожает урожаи и делает жизнь на равнинах опасной. Люди отправляются в горы, пытаясь отстроить новые поселения высоко над облаками и восстановить процветание своего королевства.





Laysara: Summit Kingdom сочетает классические элементы градостроительных стратегий, а именно экономику, развитие населения и производственные цепи, одновременно делает акцент на вертикальности и ограниченном пространстве. В отличие от традиционных симуляторов городов, где главное постепенно расширять территорию, здесь основной вызов заключается в грамотном использовании каждого плато и склона.

Это создает довольно необычное ощущение, ведь развитие поселения больше напоминает сборку пазла. Здания должны находиться на определенном расстоянии друг от друга, а ресурсы должны проходить через продуманные логистические маршруты. Поэтому поселение часто приходится перестраивать, переносить или оптимизировать, когда появляются новые потребности или открываются новые сооружения.

В игре также есть система социальных уровней жителей. Если обеспечить их едой, эмоциональными потребностями и экономическими благами, дома могут повышать свой уровень, давая больше рабочей силы и новые возможности для развития поселения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Геймплей Laysara: Summit Kingdom

Основой геймплея является классическая для жанра логистика ресурсов. Практически все здания необходимо соединять дорогами, а эффективность экономики напрямую зависит от того, насколько грамотно вы организуете производственные цепи.

Например, ячменное поле желательно располагать недалеко от мельницы, а та рядом со складом продовольствия, который в свою очередь должен покрывать зону жилых домов рядом. Если дистанция слишком велика или логистика плохо продумана, поселение начнет работать менее эффективно или вообще будет отрезано от обеспечения основных потребностей.

Важную роль играет и рельеф. Горы разделены на разные высотные зоны, и некоторые производства работают эффективнее на определенной высоте. Например, сельское хозяйство лучше развивается в нижних районах, тогда как другие производства могут быть выгоднее ближе к небу.

Отдельным вызовом является ограниченное пространство. Плато небольшие, поэтому иногда приходится буквально втискивать здания между скалами и обрывами. Из-за этого развитие города превращается в своеобразную головоломку: вы постоянно переставляете сооружения, оптимизируете дороги и ищете новые способы использовать доступную территорию.

Возможность перемещать здания немного смягчает последствия неудачных решений. В больших градостроительных симуляторах вроде Cities: Skylines такой свободы обычно нет, поэтому здесь процесс выглядит с одной стороны более аркадным и дружественным к экспериментам, а с другой теряет реалистичность и не заставляет хорошо думать наперед.

Среди полезных инструментов есть также система дублирования зданий. В некоторых случаях этот инструмент не просто клонирует здания. Например, она позволяет быстро расширить ячменное поле, просто добавляя новые секции рядом, вместо того чтобы каждый раз строить его с нуля.

Логистика работает не только в пределах одной горы. По мере развития вы можете налаживать сообщение между различными горными поселениями, создавая целую сеть экономических и продовольственных связей.

Камера в Laysara: Summit Kingdom ведет себя довольно необычно. Если вести курсор к краю экрана, она облетает гору на 360 градусов, учитывая ее форму и выступы. Это выглядит эффектно, но в то же время создает определенные ограничения.

Например, здесь нет полноценного свободного обзора поселения. Вы можете вращать камеру вокруг горы, но не можете произвольно менять угол обзора или смотреть вниз в пропасть. Также невозможно приблизиться к уровню крыш зданий, а максимальное приближение происходит примерно на высоте нескольких десятков метров над землей. Для жанра градостроительных стратегий это немного необычно.





В игре представлено несколько режимов:

Кампания — сюжетное путешествие по горному хребту, в которое включен туториал;

Сценарии — отдельные карты с уникальными условиями и задачами;

Песочница — режим полной свободы без жестких целей;

Испытания — короткие испытания с конкретными заданиями;

Свободное строительство — режим, где все здания открыты сразу.

В кампании игрок постепенно осваивает 17 различных гор, которые отличаются условиями и конфигурацией. Некоторые из них могут быть опасными из-за природных событий — например, лавины, способные разрушить часть поселения.

Графика, интерфейс и оптимизация Laysara: Summit Kingdom

Одной из самых сильных сторон Laysara: Summit Kingdom является ее визуальный стиль. Графика здесь очень приятная для глаза, она сочетает стилизованные модели с реалистичным освещением, что создает атмосферу уютного горного мира.

Тень от солнца динамично движется, облака сходят с горных вершин, а когда вы проводите курсором мыши над деревьями, они слегка раскачиваются. Погодные эффект, дождь и снег, тоже реализованы очень красиво и добавляют ощущение живой среды. Глаз радуют и прекрасные плавные анимации моделей жителей, инфраструктур, животных и среды на всех трех скоростях игрового процесса.

Интерфейс здесь минималистичный. Он не перегружен элементами, все меню выглядят согласованно между собой, а иконки подсвечиваются названием при наведении курсора. Шрифт хорошо читается, что важно для игр с большим количеством статистической информации. Впрочем, есть и несколько мелких недостатков. В некоторых местах украинский текст немного выходит за пределы интерфейса, хотя случается это нечасто.

Игру тестировал на ноутбуке с 14-ядерным процессором Intel Core i7-13700H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти. Все настройки графики были выставлены на максимум. Несмотря на очень красивую картинку, игра занимает менее 4 ГБ на диске и демонстрирует отличную оптимизацию.





На максимальных настройках система выдавала:

около 165 FPS в катсценах;

примерно 150 FPS во время геймплея;

просадки ниже 120 FPS не были замечены.

Для инди-проекта это очень хороший результат. Становится очевидным, что игре посвятили достаточно времени и работы, чтобы выйти в полноценный релиз.

Впечатления от Laysara: Summit Kingdom

Первые часы в игре дарят приятные эмоции. Уникальная концепция строительства на горных вершинах, красивая графика и приятная атмосфера делают процесс развития поселения действительно увлекательным и одновременно расслабляющим.





Особенно нравится логистический аспект. Когда все производственные цепочки начинают работать синхронно, а ресурсы движутся между зданиями без задержек, возникает очень приятное ощущение порядка и эффективности.

Отдельно стоит упомянуть музыкальное сопровождение. Легкая танцевальная музыка с гималайскими мотивами создает приятную атмосферу и хорошо подходит для спокойного темпа игры.

Со временем становится заметно, что игре немного не хватает глубины. После нескольких десятков часов начинает ощущаться ограниченное количество зданий и механик. По сравнению с крупными представителями жанра, такими как Cities: Skylines или Anno, здесь гораздо меньше долгосрочного контента.





Еще один мелкий недостаток касается некоторых анимаций персонажей, которые неизменны и раздражают. Например, после установки дома первоначального горца продолжает странно висеть с одной рукой, зацепившись за крышу. Как временная шутка это выглядело бы забавно, но когда это происходит постоянно, начинает раздражать.

Впрочем, даже с этими недостатками игра оставляет очень приятное впечатление примерно на первые 10 часов. Она предлагает свежий взгляд на жанр и ощутимо отличается от большинства градостроительных стратегий.

Цены и издания

После выхода из раннего доступа игра продается в Steam со скидкой. Ее цена составляет 257 грн вместо 515 грн в стандартном издании и 303 грн вместо 607 за издание с саундтреком игры. Учитывая объем контента и качество исполнения, это достаточно справедливая стоимость. Для ценителей градостроительных стратегий это хороший шанс познакомиться с нестандартным представителем жанра.





На консолях игра стоит ощутимо дороже. В цифровом магазине PlayStation Store для украинского региона версия для PlayStation 5 продается за 799 грн, а для PlayStation 4 — 819 грн Версия для Xbox Series X|S и Xbox One обойдется в 880 грн.

Учитывая это ПК-версия выглядит самым выгодным вариантом для украинских игроков, особенно во время стартовых скидок. Кроме того, как бы в последнее время не старались реализовать удобное управление на консолях, жанр все-таки лучше всего себя чувствует именно на компьютерах с мышкой.