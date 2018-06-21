Обзор мобильного приложения Portmone

Любой смартфон — универсальный инструмент, с помощью которого можно не только оставаться на связи и развлекаться, но и решать сотню других задач. Все зависит только от приложений, которыми вы пользуетесь, ведь именно они расширяют базовую функциональность, заложенную разработчиком платформы и производителем устройства. «Из коробки» любой аппарат готов к общению и развлечениям, но если речь заходит о более будничных вещах вроде оплаты счетов, то пользователю уже приходится самостоятельно подбирать удобный инструментарий. Сегодня мы посмотрим на новое приложение одного из пионеров онлайн-платежей в Украине — Portmone.

В качестве исторической справки уточним, что сервис Portmone существует с 2002 года и занимается доставкой пользователям электронных счетов от различных служб (коммунальные, провайдеры телевидения и интернета и т.д.), позволяет оплачивать их и предоставляет множество других, самых разных финансовых услуг для пользователей и бизнесов. В момент основания сервиса большинство из нас оплачивали счета оффлайн — на почте и в банках, поэтому Portmone получил заслуженную популярность. Первое приложение выпустили в 2012 году, а сегодня мы посмотрим на актуальную версию клиента, которая отличается обновленным интерфейсом, возможностью проведения самых популярных операций в пару кликов и другими изменениями.

При первом запуске программа знакомит пользователя с базовой функциональностью, предлагает зарегистрироваться или ввести данные имеющегося аккаунта, а также придумать PIN для более удобной авторизации, чтобы не вводить сложный пароль при каждом запуске. Также можно использовать сканер отпечатков пальцев, а на iPhone X — Face ID.

Дизайн приложения немного перекликается с веб-версией сервиса, интерфейс «легкий» и не перегружен большим количеством элементов. На первый экран вынесены самые популярные операции — пополнение мобильного, переводы денег, оплата счетов и полный перечень доступных услуг, есть область для просмотра последних операций.

Тут находится поле быстрого поиска нужной услуги — вбивать запрос нужно на украинском или английском, в зависимости правильного названия компании/услуги. Найти «киевстар» и «водафон» не получится, нужно вводить именно «Київстар» и «Vodafone». То же самое касается и налога/податка. В то же время интерфейс имеет украинскую, русскую и английскую локализацию — нужный вариант выбирается в зависимости от настроек смартфона.

Сверху есть «подарок» — вкладка, где собраны актуальные акции Portmone. Например, сейчас сервис предлагает новым пользователям оплачивать коммуналку и услуги детских садиков без комиссии.

Три другие вкладки (счета, карты и профиль) предоставляют ожидаемую функциональность. В «Счета» попадают платежки от коммунальных служб и провайдеров, можно настроить период, за который будут отображаться счета, а также применять различные фильтры (оплаченные, новые и т.д.). В архиве — проведенные ранее операции.

В «Шаблонах» можно создать своеобразные преднастройки для регулярных и редких платежей — это может быть как простое пополнение мобильного, чтобы не искать каждый раз номер нужного контакта (если вы пополняете счет маме, бабушке, детям), так и шаблоны для оплаты коммунальных, налогов и прочих платежей. Все, что вы планируете оплачивать больше одного раза можно занести в шаблоны, а при большем их количестве просто пользоваться поиском.

Вкладка «Карты» предназначена для добавления своих карт. Процедура максимально привычна — вбиваете номер и остальные данные карты, придумываете понятное для себя название и т.д. Если карт несколько, можно выбрать основную. Для безопасности при каждом платеже приложение просит ввести cvv-код используемой карты.

Наконец, последняя вкладка — профиль. Тут можно выбрать ваш регион для правильного поиска нужных провайдеров услуг, тарифный план (месячный платеж или комиссия за каждую операцию), настроить опции авторизации в приложении, ввести промокод, позвонить или написать в круглосуточную службу поддержки и так далее.

Пользоваться Portmone максимально просто — после создания аккаунта и добавления карты остается только выбрать нужный вид платежа и ввести недостающие данные. Например, для пополнения мобильного это будут номер телефона (введенный вручную или выбранный из контактов) и сумма — дальше нужно выбрать карту, ввести cvv-код и счет будет пополнен.

Для коммунальных счетов обычно нужно выбрать компанию, ввести лицевой счет, заодно приложение предлагает создать соответствующий шаблон для более удобной оплаты в будущем. Если компания сотрудничает с сервисом, то после первой оплаты новые счета будут автоматически попадать в аккаунт, если нет — то нужную сумму платежа нужно будет вводить с квитанции, которая в любом случае придет обычной почтой.

Также сервис позволяет переводить деньги на карту, по номеру телефона и с помощью QR-кода. Вообще Portmone приятно удивляет количеством сервисов-партнеров — можно покупать билеты (поезда, самолеты, автобусы, театры и концерты), оплачивать страховку и услуги охранных компаний, оформить подписку на бумажные и электронные издания и многое другое.

В качестве теста мы оплатили счет за электроэнергию, налог на недвижимость, перевели деньги по номеру телефона и QR-кода — все работало должным образом.

Единственное «но» — для не самых часто используемых опций вроде платежей по реквизитам или покупки билетов приложение «перекидывает» на соответствующий раздел мобильной версии сайта Portmone, а самые популярные платежи можно совершать в программе с удобным интерфейсом.

Приложение Portmone можно назвать подходящим инструментом для оплаты большинства платежей картой любого украинского банка. Собственно, в такой универсальности и заключается весь его смысл — почти все, что может понадобиться, есть в одном приложении на смартфоне, который всегда под рукой. Многие назовут недостатком наличие комиссии или абонплаты, которую сервис берет за свои услуги, но с учетом удобства и экономии времени их можно назвать справедливыми. Альтернативных решений не так много — в первую очередь это ПриватБанк с их Privat24 и МоноБанк, но экспресс-опрос редакции показал, что 3 из 4 человек успешно обходятся зарплатной картой банка без нормального интернет-банкинга/приложения и давно пользуются Portmone для оплаты коммуналки и прочих счетов. Автору, как клиенту более современных банков, сложно до конца оценить подобную преданность, но если поставить условие не использования других карт, то выбор станет вполне объясним.