Обзор Oppo A5: действительно ли бюджетник может не разочаровать?

Бюджетные смартфоны редко удивляют, но иногда на рынке появляются модели, которые умеют держать удар в повседневной жизни без лишнего пафоса. Oppo A5 8/256 GB обещает хороший запас памяти, автономность на два дня и стабильную работу для соцсетей, видео и легких игр. В то же время он имеет HD+ экран с 2013 года, очень посредственную камеру и отсутствие 5G. Компенсирует ли практичность и автономность эти недостатки, насколько быстро смартфон справляется с ежедневными задачами и стоит ли своих денег — узнаем в редакционном обзоре.

Oppo A5 8/256GB 7499 грн. Плюсы: Стильный дизайн; достаточный объем памяти; длительная автономность; аккуратная сборка; удобный интерфейс; поддержка двух физических SIM-карт и карты памяти. Минусы: Слабая камера, низкое качество видеосъемки, скромный экран, средняя производительность, много предустановленных приложений.

Технические характеристики Oppo A5

Параметр Характеристика Экран IPS, 6.67 дюйма, 1604х720 пикселей (20:9), 264 ppi, 90 Гц, пиковая яркость до 1000 нит Материалы корпуса Corning Gorilla Glass 7i, пластик Защита IP65, MIL-STD-810 Процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 Графический ускоритель Adreno 610 Операционная система Android 15 Память 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, microSD до 1 ТБ Основная камера 50 МП, f/1.8, автофокус Вторая камера 2 МП, f/2.4 Фронтальная камера 5 МП, f/2.2 Запись видео До 1080p@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5mm jack, NFC, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS Аккумулятор 6000 мА-ч, быстрая зарядка 45 Вт Габариты 165,7 х 76,2 х 7,9 мм Вес 193 грамма

Упаковка и комплектация Oppo A5

Oppo A5 8/256GB поставляется в стандартной для бренда светлой коробке без лишней декоративности. Внутри — смартфон, зарядный адаптер на 45 Вт с поддержкой SuperVOOC, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка SIM, а также прозрачный силиконовый чехол.

Последний, кстати, довольно неплохой. Его внутренняя ребристая поверхность предотвращает прилипание телефона к чехлу и способствует лучшей вентиляции корпуса. Такой простой, но продуманный дизайн повышает комфорт пользования, особенно при длительном использовании или во время игр.

На дисплее Oppo A5 с завода наклеена защитная пленка. И ее вполне хватит на первое время, таким образом она позволяет сразу начать пользование без покупки аксессуаров. Но это не панацея, пленка активно собирает царапины, поэтому о защитном стекле стоит подумать сразу.

Для идеальной комплектации не хватает разве что наушников, но в условиях современного рынка их отсутствие уже не удивляет — большинство пользователей отдают предпочтение беспроводным моделям.

Дизайн и эргономика Oppo A5

Oppo A5 8/256 GB явно не пытается быть флагманом, и это честно — матовый пластик задней панели дает ощущение практичности: следов от пальцев практически не остается.

Смартфон представлен в двух вариантах оформления — Aurora Green (светло-зеленый, почти мятный оттенок) и Mist White (мраморно-белый, с серебристым отблеском). Последний и побывал на нашем редакционном столе.

Формы современные, без преувеличенных изгибов: плоские грани в сочетании с округлыми углами. В руке он не ощущается тяжелым, и даже если у вас не гигантские ладони — держится комфортно. Но, как и любая «лопата», он заточен на пользование двумя руками.

Фронтальная камера расположена «островком» в верхней части экрана. Задний блок камер выдвигается едва заметно. Имеем дуэт двух камер и вспішки, которая замаскировалась под дизайн-код. Модуль компактный, и это ок. Чувствуется южнокорейский лейтмотив.

Кнопки расположены удобно: с правой стороны — клавиша питания и качелька громкости. Слева — гнездо для SIM-карт и SD-карты. Порты: USB-C снизу, рядом динамик и микрофон, а также разъем для аудио 3.5 мм (mini-Jack). Сверху — ничего лишнего.

Лоток трехсекционный — две Nano-SIM и карта памяти microSD устанавливаются одновременно. Это практичное решение для тех, кто активно пользуется двумя номерами и нуждается в расширении памяти.

Смартфон тонкий: около 8 мм, вес 194 г — разумный компромисс между эргономикой и аккумулятором на 6000 мА-ч.

Корпус OPPO A5 имеет базовую защиту от пыли и брызг по стандарту IP65 и соответствует MIL-STD-810, что означает повышенную устойчивость к ударам, падениям и различным климатическим условиям. Погружение в воду все еще не рекомендовано, но гаджет выдержит большинство повседневных рисков.

Скромно, продуманно, без пафоса. И это классно.

Дисплей Oppo A5

Oppo A5 получил 6,67-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1604×720 пикселей. Да, Full HD здесь нет — и это сразу разделит аудиторию на тех, кому «не ок» и тех, кто считает, что в бюджетном сегменте можно пережить и HD+. Пиксели на близком расстоянии видны, но в реальном пользовании экран воспринимается вполне адекватно.

Частота обновления — 90 Гц. Это не «вау» по современным меркам, но для своего класса плавность заметно выше, чем у классических 60 Гц-панелей. Скролить ленту или листать меню здесь приятно.

Запас яркости — средний. На улице в солнечный день читабельность сохраняется, но не стоит ждать уровня AMOLED или IPS среднего класса. Автоматическая регулировка яркости работает стабильно.

Передача цветов — без чрезмерной насыщенности, ближе к нейтральной. Для соцсетей и видео этого более чем достаточно, но всегда можно подкрутить профиль в настройках.

Поддержки HDR нет, зато есть базовый набор фишек вроде ночного режима и уменьшения синего света. Рамки вокруг экрана довольно заметны, особенно нижний подбородок. Однако на фоне других бюджетников выглядит не критично — просто факт.

Защищает экран Corning Gorilla Glass 7i. Как упоминалось ранее, заводская пленка уже наклеена, поэтому хотя бы первые недели можно не волноваться о микроцарапинах.

Для просмотра видео, мессенджеров и соцсетей дисплей более чем рабочий. Если не ожидать флагманских параметров, то опыт будет вполне комфортным.

Звук и виброотклик Oppo A5

Oppo A5 8/256 GB не обещает аудиочудес и честно это подтверждает. Здесь один динамик, расположенный внизу справа. Работает в паре с разговорным. В горизонтальном хвате во время игр или видео его легко перекрыть ладонью — классика для бюджетного сегмента. Запас громкости нормальный для звонков и YouTube, но музыку с наслаждением лучше слушать в наушниках.

Аудиовыход 3,5 мм присутствует, и это хороший бонус, ведь без проблем подключаете любимые проводные наушники. У Oppo A5 со звуком через Bluetooth также все в порядке — он поддерживает SBC, AAC и даже aptX.

Микрофон в звонках ведет себя достойно: голос передается четко, даже в шумных местах собеседники слышат без проблем. Шумоподавление простое, но работает.

Виброотклик здесь базовый. Это скорее легкое жужжание, которое просто дает знать о событии. В настройках его можно включить/выключить. На этом все.

Для игр и медиа звук, мягко говоря, просто функциональный. Но в сегменте редко встречается что-то кардинально лучше — и здесь Oppo A5 не пытается выдать больше, чем может.

Камеры Oppo A5

Oppo A5 8/256 GB получил довольно скромный набор камер. Основной модуль — 50 Мп с диафрагмой f/1.8, углом обзора 76 градусов и автофокусом. Второй — чисто формальный 2 Мп сенсор глубины, который нужен для портретного режима. Фронталка — 5 Мп f/2.2.

День и хорошее освещение — зона комфорта для этого смартфона. Снимки получаются достаточно резкими, с неплохой детализацией, хоть и с небольшим уклоном в теплые тона. Баланс белого работает стабильно, больше перерабатывает программный ИИ-украшатель.

В помещении с неидеальным светом детализация падает, появляется заметный шум, особенно в тенях. Алгоритмы пытаются вытянуть кадр, повышая экспозицию, но вместе с этим картинка становится мягче.

Ночной режим присутствует, но не стоит ожидать от него чуда — он немного подтягивает светлые участки, приглушает шум и сглаживает резкость.

Фронтальная камера делает неплохие фото для соцсетей и видеозвонков. Есть базовый бьютификатор лица, который можно выключить, если не хочется эффекта Барби.

Видео основная камера записывает максимум в Full HD при 30 к/с. И это очень посредственное зрелище. Автофокус иногда колеблется, особенно в слабом свете.

Производительность, ПО и игры

Oppo A5 — типичный представитель бюджетного класса, и по характеристикам это хорошо чувствуется. Смартфон базируется на чипсете Snapdragon 6s Gen 1 (4G), который по сути является переизданием хорошо знакомого Snapdragon 680, но с обновленной маркировкой.

Архитектурно имеем привычную комбинацию — четыре производительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,1 ГГц и еще четыре энергоэффективных Cortex-A53 на 1,8 ГГц. Графику обрабатывает видеоядро Adreno 610, которое уже не раз показывало, что способно справиться с базовыми задачами, но требовать от него серьезной игровой производительности не стоит.

8 ГБ оперативной памяти — это хорошо. Можно держать открытыми несколько приложений и не ловить постоянные перезагрузки вкладок в браузере. Встроенных 256 ГБ хватит большинству пользователей с запасом. Плюс, есть слот microSD, так что хранилище можно расширить при необходимости.

В интерфейсе ColorOS 15 (на базе Android 15) все работает плавно — 90 Гц экрана помогают. Анимации четкие, без рывков. Сам интерфейс — с кучей мелких настроек: от кастомизации иконок и шрифтов до жестких настроек энергосбережения.

PUBG Mobile идет в HD-пресете с плавной частотой, без критических просадок. Genshin Impact запускается, но лишь на минималках и с лагами в насыщенных сценах. Легкие игры типа Mortal Combat или Asphalt 9 — без проблем.

Троттлинг-тесты показывают, что через 15-20 минут тяжелой нагрузки производительность снижается на 10-12%. Это не катастрофа, и корпус не превращается в грелку.

Автономность Oppo A5

Внутри Oppo A5 — аккумулятор на 6000 мАч, и это больше, чем классический «золотой стандарт» для бюджетных и среднебюджетных моделей. В паре с процессором и невысоким разрешением экрана результат получается лучше, чем можно ожидать от сухих цифр.

В PCMark смартфон я проверил при 90 Гц и максимальной яркости. Oppo A5 продержался 9 часов 41 минуту — показатель не рекордный и даже немного разочаровывающий, глядя на объем батареи. Но это была единственная удачная попытка, предыдущие заканчивались ошибкой или крашем приложения. Это синтетический тест, максимально нагружающий процессор и дисплей, а в реальном использовании смартфон живет заметно дольше.

В обычном сценарии (мессенджеры, соцсети, браузер, час музыки через Bluetooth, несколько фото) смартфон спокойно доживает до конца второго дня с 10% заряда. И это без эконом-режимов. Если нагрузить его играми, видеостримингом и GPS-навигацией, сутки он все равно выдержит. Для тех, кто привык заряжать телефон на ночь, автономность A5 выглядит почти избыточной.

Экран в 90 Гц и HD+ разрешение здесь реально помогают — меньше пикселей означает меньше работы для GPU, а значит и меньший расход энергии.

Есть поддержка быстрой зарядки на 45 Вт. С комплектным блоком и кабелем (да, они в коробке, напоминаю) за 30 минут можно набрать 50-55% заряда, а полная зарядка занимает примерно полтора часа.

От Baseus Elf Digital на 20000 mAh смартфон заряжается за менее чем полтора часа.

Время (чч:мм) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 86% 0% 00:18 79% 14% 00:30 68% 44% 00:41 58% 58% 01:00 50% 88% 01:29 44% 100%

Реверсивной зарядки нет, так что друзья с разряженными телефонами останутся без подпитки от вас. Но это и не та категория устройств, где такую функцию стоит ждать.

В спящем режиме Oppo A5 практически не теряет заряд — за ночь в среднем 2-3%.

Это говорит о неплохой оптимизации ПО и отсутствии прожорливых процессов в фоне.

Для сериаломанов и любителей YouTube это тоже хорошая новость: HD-видео через Wi-Fi смартфон крутит более 16 часов подряд, прежде чем скажет «хватит».

Опыт пользования Oppo A5

Держать Oppo A5 8/256 GB в руке приятно, несмотря на типичные «лопатные» габариты. Вес и баланс устройства подобраны так, чтобы день активного пользования не превращался в тренировку для пальцев. Комплектный чехол действительно помогает избежать случайных падений, потому что корпус немного скользкий.

Интерфейс работает плавно, реагирует быстро и без задержек. Лишь иногда заметно легкое подлагивание, но оно не мешает привычному использованию. 90 Гц экран заметно улучшает ощущение прокрутки лент и меню, даже если графически тяжелые игры все равно загружают систему. Для соцсетей, браузера и стандартных приложений смартфон более чем комфортен.

Батарея 6000 мА-ч с 45 W зарядкой дает свободу не думать о розетке в течение дня, а часто и второго, в зависимости от сценариев пользования. Это добавляет спокойствия во время поездок или долгих рабочих смен.

Камеры выполняют базовые задачи без фанфар. Для фото в хорошем освещении результат адекватный, портреты работают, фронталка тянет звонки и селфи для соцсетей. Но не стоит ожидать ночных чудес или классных кадров при слабом свете.

Звук в динамике не вдохновляет, но пойдет для уведомлений, звонков и видео. Виброотклик базовый, его можно легко игнорировать. Проводные наушники через 3,5 мм выход работают стабильно (тестил на своих Logitech Lightspeed G335), Bluetooth также подключается без проблем.

ПО ColorOS 15 на Android 15 не навязчивое, но приложений предустановлено много. Однако удалить их — не является проблемой. Меню понятное, а настроек достаточно, чтобы подстроить смартфон под себя.

Играете в игры? Легкие и средние тайтлы идут плюс-минус плавно, тяжелые держатся на низких настройках. Троттлинг есть, но не критичный — корпус не нагревается до неприятного уровня.

В повседневности смартфон не раздражает: он быстрый там, где надо, автономный и стабильно справляется с базовыми задачами. Кстати, ранее мы уже успели протестировать старшую модель серии — Oppo A5 Pro.

Цена и конкуренты Oppo A5

OPPO A5 8/256 ГБ сейчас стоит от 6 648 до 8 030 гривен. Что же предлагают конкуренты за похожие деньги?

OPPO A5 Pro 4G 8/256 ГБ обойдется немного дешевле — от 7 115 до 8 999 гривен. Realme C75 8/128 ГБ в диапазоне 6142-6999 гривен — один из ближайших конкурентов.

POCO M6 Pro 8/256 ГБ стартует от 7999 гривен и доходит до 9028 гривен. Цена на Xiaomi Redmi Note 14 6/128 ГБ варьируется от 5839 до 8640 гривен.

Nubia Neo 2 8/256 ГБ стоит 6281-7999 гривен, но репутация Nubia в Украине пока что на уровне «для гиков».

Motorola Moto G55 8/256 ГБ в пределах 7299-8549 гривен — еще один серьезный конкурент. Моторола традиционно предлагает чистый Android и неплохой баланс железа, хотя батарея здесь слабее.

А вот Motorola Moto G75 5G 8/256 ГБ с ценником 9138-9999 гривен уже выбивается из сегмента. Это более дорогая модель с поддержкой 5G и более современным железом.

