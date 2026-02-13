Обзор серии Redmi Note 15 Pro: автономность и экран, которые трудно игнорировать

Xiaomi выпустила на украинский рынок обновленную серию Redmi Note 15 Pro. Если раньше эта линейка ассоциировалась с разумным балансом цены и возможностей, то в этом году китайский производитель решил удивить разнообразными бонусами, при этом телефоны очень похожи и не только названиями. Мы протестировали три модели Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G и готовы рассказать, стоят ли они своих денег, чем отличаются, есть ли смысл покупать и кому.

Redmi Note 15 Pro Від 10 775 грн. Плюсы: современный универсальный дизайн; камера 200 Мп; AMOLED-дисплеи с яркостью 3200 нит; защита IP65/IP69K; большие кремний-углеродные батареи; быстрая зарядка; стереозвучание с Dolby Atmos; встроенный сканер отпечатков пальцев; адекватные чехлы в комплекте; хорошее соотношение цена/качество Купить в "Алло" Минусы: Always-On-Display работает только 10 секунд; базовая версия без 5G; посредственная сверхширокоугольная камера; много лишнего в оболочке; старшая модель без беспроводной зарядки Купить в "Алло" 7.8 /10 Оценка

Технические характеристики серии Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G Дисплей 6,77″, AMOLED, 2392×1080 пикселей, яркость 3200 нит, частота обновления 120 Гц, ШИМ-затемнение 3840 Гц, стекло Gorilla Glass Victus 2 6,83″, AMOLED, 2772×1280 пикселей, яркость 3200 нит, частота обновления 120 Гц, ШИМ-затемнение 3840 Гц, стекло Gorilla Glass Victus 2 6,83″, AMOLED, 2772×1280 пикселей, яркость 3200 нит, частота обновления 120 Гц, ШИМ-затемнение 3840 Гц, стекло Gorilla Glass Victus 2 чипсет MediaTek Helio G200-Ultra (6 нм) MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 нм) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 нм) Оперативная память 8/12 ГБ LPDDR4x 8/12 ГБ LPDDR4x 8/12 ГБ LPDDR4x Накопитель 256/512 ГБ UFS 2.2 256/512 ГБ UFS 2.2 256/512 ГБ UFS 2.2 Основная камера 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, ƒ/1.65, OIS, PDAF), сверхширокоугольная на 12 Мп (ƒ/2.2) 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, ƒ/1.65, OIS, PDAF), сверхширокоугольная на 12 Мп (ƒ/2.2) 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, ƒ/1.65, OIS, PDAF), сверхширокоугольная на 12 Мп (ƒ/2.2) Фронтальная камера 20 Мп (ƒ/2.0) 32 Мп (ƒ/2.0) 32 Мп (ƒ/2.0) Подключение 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, ИК-порт, NFC-модуль, USB Type-C (2.0) 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, ИК-порт, NFC-модуль, USB Type-C (2.0) 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, ИК-порт, NFC-модуль, USB Type-C (2.0) Дополнительно оптический сканер отпечатков пальцев, влагозащита IP65, стереозвучание, Dolby Atmos, Xiaomi HyperAI оптический сканер отпечатков пальцев, влагозащита IP69K, стереозвучание, Dolby Atmos, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Offline Communication оптический сканер отпечатков пальцев, влагозащита IP69K, стереозвучание, Dolby Atmos, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Offline Communication, IceLoop охлаждение Аккумулятор 6500 мАч (Silicon-Carbon), быстрая зарядка 45 Вт 6580 мАч (Silicon-Carbon), быстрая зарядка 45 Вт 6500 мАч (Silicon-Carbon), быстрая зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 22.5 Вт Габариты 162 x 75.1 x 7.9 мм 163.2 x 75.8 x 7.98 мм 163.2 x 75.8 x 7.85 мм вес 189 граммов 192 грамма 190 граммов

Упаковка и комплектация

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G поставляются в бело-красных коробках с минималистичным дизайном. На передней панели видим название модели и логотип Redmi, а сзади указаны основные характеристики.

Внутри коробок находим сами смартфоны с защитными пленками на экранах, документацию, мощные блоки питания (45 Вт для первых двух моделей и 100 Вт для Redmi Note 15 Pro+ 5G), кабели USB Type-C, скрепки для открывания лотка SIM-карт и бонус в виде чехлов.

Чехлы здесь не просто прозрачные силиконовые, как у большинства конкурентов, поэтому они не будут желтеть со временем. Xiaomi положила в комплект просто нормальные кейсы и это уже хорошо в современных минималистичных комплектаций от производителей.





Дизайн и эргономика

Серия Redmi Note 15 Pro выглядит как будто солиднее, чем предыдущие поколения смартфонов Xiaomi. А еще все три модели очень похожи друг на друга визуально и отличаются лишь плоскими гранями или, наоборот, немного округлыми краями.

Габариты младшей модели Redmi Note 15 Pro составляют 162×75.1×7.9 мм при весе 189 граммов. Redmi Note 15 Pro 5G немного больше (163.2×75.8×7.98 мм, вес 192 грамма), а старший Redmi Note 15 Pro+ 5G при размерах 163.2×75.8×7.85 мм весит 190 граммов. Как видим, несмотря на большие экраны и мощные батареи, смартфоны остаются относительно тонкими и легкими.

Redmi Note 15 Pro имеет степень защиты IP65, что означает полную защиту от пыли и устойчивость к струям воды. Но старшие модели получили редкую для этого сегмента защиту в виде поддержки IP69K. То есть смартфоны выдерживают не просто погружение в воду на глубину до 2 метров, но и струи горячей воды под высоким давлением. Такую защиту обычно можно увидеть только в защищенных смартфонах или топовых флагманах, а тут у нас доступный сегмент.

На передней панели видим большие дисплеи с относительно тонкими рамками и врезанной фронтальной камерой. Xiaomi использовала стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 для всей линейки, и по тестам оно выдерживает падение с высоты до 2.5 метров на мраморную поверхность. А вот как с этим будет в жизни лучше не проверять, но хорошо знать, что теоретически смартфон должен такое пережить.

Задняя панель новинок выглядит стильно и современно. Три отдельных модуля камеры занимают большую площадь верхней части смартфонов. Также видим надпись Redmi.

На правом торце всех моделей разместили клавиши громкости и кнопку блокировки. На левом торце ничего нет. На верхней стороне находится ИК-порт и второй динамик. На нижней грани видим порт USB Type-C, микрофон, слот для SIM-карты и еще один динамик.

В целом смартфоны удобно лежат в руке, несмотря на большие размеры. Все они как выглядят одинаково, так и ощущаются. В зависимости от цвета следов пользования почти не видно (голубой) или хорошо видно (черный). Также все смартфоны как будто скользят в руках, поэтому лучше сразу надеть комплектные чехлы. У меня постоянно было ощущение, что я какой-то из них я сейчас упущу.

Дисплей серии Redmi Note 15 Pro

Все три модели получили замечательные и почти одинаковые AMOLED-дисплеи, но с небольшими различиями в размерах и технологиях. Redmi Note 15 Pro имеет экран диагональю 6,77 дюйма, тогда как старшие модели получили 6,83-дюймовые панели. Разрешение младшей модели составляет 2392 на 1080 пикселей, а плотность 388 ppi. Также имеем 12-битный цвет и 100% цветовой охват пространства DCI-P3, а вот поддержки HDR10+ и Dolby Vision не завезли.

Redmi Note 15 Pro 5G имеет разрешение 2772×1280 пикселей и показатель в 447 ppi. А Redmi Note 15 Pro+ 5G такое же разрешение, но плотность пикселей уже 477 ppi.

Главная фишка экранов в этой серии заключается в рекордной пиковой яркости 3200 нит. То есть в реальности дисплеи остаются идеально читабельным даже под прямыми солнечными лучами, а в помещении лучше ставить автояркость, потому что так и батарею убережете и глаза не ослепит. Ну и летом на улице точно не придется прятаться в тень, чтобы прочитать сообщение. Для сравнения, многие флагманы имеют яркость на уровне 2000-2500 нит, а здесь 3200.





Xiaomi также говорит, что внедрила частоту ШИМ-затемнения 3840 Гц и это огромное число по сравнению со стандартными 240-480 Гц в большинстве смартфонов. Более высокая частота означает отсутствие заметного мерцания экрана даже на минимальной яркости. То есть если вы проводите много времени со смартфоном, то ваши глаза теоретически будут существенно меньше уставать.

Экраны также получили сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly и Flicker Free. Первый подтверждает уменьшенное излучение синего спектра, второй гарантирует, что экран не нарушает циркадные ритмы при использовании перед сном, а третий свидетельствует об отсутствии того самого вредного мерцания.

Частота обновления смартфонов Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G составляет 120 Гц. В настройках можно выбрать автоматическую подстройку частоты. Например, фиксированные 60 Гц для экономии батареи или постоянные 120 Гц для максимальной плавности.

Дисплеи двух старших моделей уже поддерживают HDR10+ и Dolby Vision. В целом цвета всех моделей сочные, контрастность на высоком уровне, а черный цвет действительно черный, потому что это AMOLED. Поэтому на бумаге они немного отличаются, но когда смотришь какое-то видео на всех трех, то вообще невозможно распознать, где какой смартфон, есть ли у него поддержка HDR или нет. Поэтому даже если вы возьмете самую дешевую модель, то все равно получите крутой дисплей.

В настройках также доступны светлая и темная темы, режим чтения для уменьшения нагрузки на глаза, настройки цветовой температуры, изменение шрифта и размера текста. Есть функция Always-On-Display, но она работает только первые 10 секунд после блокировки экрана, а не постоянно. Мне этого достаточно, если я ее включаю, но для кого-то это точно будет минус.





Все модели получили встроенные в экран оптические сканеры отпечатков пальцев. Они расположены удобно, близко к нижней части экрана, работают быстро и точно. Даже с немного влажным пальцем разблокировка срабатывает без проблем, по крайней мере в большинстве случаев.

Звук и виброотклик

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащены полноценными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Один динамик разместили снизу, а второй сверху, и это создает объемный стереоэффект при просмотре видео или прослушивании музыки. Интересно, что сейчас даже некоторые более дорогие смартфоны не имеют второго полноценного динамика и вместо него пользуются разговорным. А здесь они есть.

Громкость на высоком уровне и без жужжания, но есть функция 300% Volume Boost, которая повышает максимальную громкость существенно выше стандартной. На практике это означает, что смартфон действительно звучит очень громко, но здесь уже всплывают проблемы с четкостью и адекватностью такого звука.





Однако качество базового звучания до громкости 100 включительно приятно удивляет. Здесь есть даже намек на басы, хотя от смартфона не стоит ожидать низких частот, как от полноценной акустики. Конечно, это далеко не флагманский уровень, но для среднего сегмента звук более чем достойный.

В настройках звука есть встроенный эквалайзер и различные пресеты для музыки, кино или игр. Как всегда, разницы между ними я не услышал, а вот Dolby Atmos работает.

Смартфоны поддерживают широкий спектр аудиокодеков для беспроводных наушников, включая AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC и LHDC. Если у вас есть хорошие TWS-наушники, которые также поддерживают эти кодеки, то все три модели фактически и на полную раскроют их потенциал.





Вибромоторчики мощные и информативные. Они не дотягивают до премиальных тактильных коллег во флагманах, но свою задачу выполняют хорошо.

Камеры серии Redmi Note 15 Pro

Все три модели серии Redmi Note 15 Pro получили одинаковую систему модулей во главе с флагманским 200-мегапиксельным сенсором Samsung HPE с диафрагмой f/1.65, фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией. Отмечу, что этот сенсор часто используется в дорогих смартфонах, но здесь уже многое зависит от железа и имеющихся алгоритмов в телефоне. Поэтому они хоть и имеют одинаковые модули, но снимают немного по-разному, ведь смартфоны часто «улучшают» и обрабатывают фотографии именно с помощью своих имеющихся мощностей.





По умолчанию камера снимает в режиме 12 Мп, но можно переключиться и получить все мегапиксели. Правда, как всегда, советую делать это только тогда, когда фотографии планируете обрабатывать на компьютере, потому что в других случаях это нет смысла, ведь на условно маленьком экране смартфонов разницы вы не заметите, но занимать фотографии на 200 Мп будут существенно больше места.

Дополнительные модули включают 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 123 градуса, диафрагмой f/2.2 и эквивалентом фокусного расстояния в 15 мм. Не забываем о фронтальной камере на 32 Мп с диафрагмой f/2.0, но это касается средней и старшей моделей. У Redmi Note 15 Pro фронталка на 20 Мп.

В светлый день основная камера Redmi Note 15 Pro снимает хорошо. Конечно, как для имеющейся ценовой категории. Фотографии здесь имеем адекватные с не идеальным динамическим диапазоном и «смартфонной» передачей цветов. Сверхширокоугольный модуль просто есть и хорошо.





Фотографии на Redmi Note 15 Pro 5G получаются яркими, детализированными и даже уже с более или менее естественной цветопередачей и замечательной контрастностью. Также можно делать 2 и 4-кратный зум почти без потерь. Это работает типа как телеобъектив, хотя фактически это просто кроп, то есть увеличение и обрезка кадра. Ситуация со вторым 12-мегапиксельным «шириком» здесь немного лучше, но все равно это просто камера «чтобы было».

В Redmi Note 15 Pro+ 5G делает еще немного лучшие фотографии, которые также характеризуются хорошей детализацией, адекватным динамическим диапазоном и нормальной цветопередачей. Вместо телевика также можно делать нормальный кроп в 2 или 4 раза, но дальше уже лезть не советую. Сверхширокоугольный модуль и здесь не удивляет. Ночная съемка нормальная во всех моделях, но, конечно, чем слабее модель, тем больше шумов.

Ну и куда же сейчас без ИИ. В смартфонах есть функция AI Erase, которая позволяет удалять нежелательные объекты со снимков прямо на смартфоне. Еще есть AI Remove Reflection, что убирает блики от стекла, и Dynamic Shots 2.0, которая создает динамические эффекты из движущихся объектов. Например, добавляя размытие движения как интересный эффект.





20-мегапиксельная фронталка Redmi Note 15 Pro просто адекватная. Портретный режим есть, но когда на фоне много объектов есть небольшие артефакты.

Фронтальная камера на 32 Мп старших моделей выдает чуть лучшие фотографии с большей детализацией, но здесь так же видим артефакты в портретном режиме, где камера не справилась с размытием фона, когда сзади много предметов.

Видеосъемка поддерживает разрешение 4K при 30 кадрах в секунду для основной и 1080р для фронтальной камеры. Это касается двух старших моделей. Младшая максимум снимает Full HD при 60 кадрах в секунду на основной модуль и 1080р/30 fps на фронтальный. Оптическая стабилизация есть и работает, также имеем электронную стабилизацию для дополнительного сглаживания движений на видео.





Производительность, ПО и игры

Процессоры это единственное место, где между моделями есть существенные различия. Redmi Note 15 Pro работает на 6-нанометровом MediaTek Helio G200-Ultra. Это восьмиядерный чипсет с двумя мощными ядрами Cortex-A76 и шестью энергоэффективными Cortex-A55. Графика представлена Mali-G57 MC2.

Redmi Note 15 Pro 5G получил более современный 4-нанометровый MediaTek Dimensity 7400-Ultra. Подобный техпроцесс теоретически означает более высокую энергоэффективность и меньшую температуру при нагрузках. Этот чип ощутимо мощнее Helio G200 и способен справиться с большинством современных задач без просадок.

Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащена Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, также изготовленным по 4-нанометровой технологии. Это самый мощный процессор в линейке, созданный специально для производительности в играх и обработки мультимедиа. Также есть графический чип Adreno 710, что дает высокую производительность.

Хорошо, что все три чипа холодные и вообще не имеют проблем с охлаждением и перегревом.

Оперативной памяти бывает 8 или 12 ГБ LPDDR4x. Встроенной памяти 256 или 512 ГБ стандарта UFS 2.2. Есть поддержка карточек памяти microSD до 1 ТБ, но только вместо второй SIM-карты.

Все модели поддерживают NFC для бесконтактных платежей, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou для навигации. Базовая версия имеет 4G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Старшие модели получили 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 для более быстрой и стабильной связи.

Redmi Note 15 Pro справится с повседневными задачами без проблем. Соцсети, мессенджеры, просмотр видео и даже игры работают плавно и без нареканий. Но тяжелые игры на максимальных настройках запустить не возможно, а иногда просто надо снизить графику до низко-средних и телефон потянет их при 30 кадрах в секунду. То есть даже младшая модель буквально «всеядна», но с компромиссами.

Redmi Note 15 Pro 5G гораздо удобнее для мультизадачности, а игры типа Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty уже работают на средне-высоких, а иногда и максимальных, настройках со стабильными 60 fps.

Ну и Redmi Note 15 Pro+ 5G логично показывает лучшие результаты и запускает все популярные игры на максимальных пресетах графики с высокой частотой кадров.

Все три смартфона работают на ОС Android 15 с фирменной надстройкой Xiaomi HyperOS 2. Не вижу смысла в очередной раз писать об этой системе, скажу лишь, что это фактическое улучшение предыдущей MIUI с обновленным дизайном и интеграцией искусственного интеллекта. Интерфейс выглядит современно, анимации плавные, есть огромное количество настроек под себя и глубокая кастомизация.

Есть также встроенный Google Gemini и есть функция Circle to Search. То есть можно обвести пальцем любой объект на экране и получить о нем информацию.

Минус HyperOS лично для меня заключается в традиционном для Xiaomi большом количестве фирменных приложений, рекламы и сервисов. Конечно, можно удалить некоторые программы и выключить определенную рекламу, но не все. Однако Xiaomi обещает до 3-4 лет обновлений операционной системы и до 5-6 лет патчей безопасности и это уже очень приятная новость для будущих покупателей этих моделей.

Автономность серии Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащены кремний-углеродными (Silicon-Carbon) аккумуляторами нового поколения, которые позволяют поместить больше энергии в тот же объем.

Заявлено, что кремний-углеродные батареи выдерживают до 1600 циклов зарядки с сохранением более 80% емкости. Это означает 5-6 лет активного использования без заметной деградации, а, например, обычные литий-ионные аккумуляторы выдерживают около 800 циклов.

Базовая Redmi Note 15 Pro получила батарею на 6500 мАч. Redmi Note 15 Pro 5G имеет уже рекордные 6580 мАч, но самая старшая модель тоже оснащена батареей на 6500 мАч.

Младшая и средняя модели поддерживают зарядку на 45 Вт, а это позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% примерно за 50-55 минут. А старшая уже поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, поэтому полная зарядка занимает около 40 минут, а за 10 минут можно получить около 30-40% заряда, если надо куда-то бежать.

Но помним, что для подобных цифр надо иметь соответствующие блоки питания, а если их нет, то время зарядки будет дольше.

Все модели серии Redmi Note 15 Pro также поддерживают реверсивную зарядку. Только в младшей модели она 18 Вт, а в старших на 22.5 Вт. То есть смартфоны могут заряжать другие устройства, наушники, часы и даже другой телефон.

Беспроводной зарядки нет в старшей модели и это уже может быть для кого-то минусом за ее стоимость. Вопросов к другим двум моделям не имею в этом плане.

Теоретически можно подумать, что самый простой Redmi Note 15 Pro будет держать батарею дольше всех. Но тесты PC Mark показали обратное. Наверное, все же тут играет роль разная имеющаяся оптимизация. Результаты младшего смартфона составили замечательные 16 часов 3 минуты. Однако Redmi Note 15 Pro 5G продержался уже 17 часов 20 минут, а Redmi Note 15 Pro+ 5G выдал невероятные 18 часов 19 минут.

То есть при умеренном использовании (соцсети, мессенджеры, просмотр видео, фотографирование) смартфоны спокойно работают полтора-два дня. Даже при активном использовании с играми их хватит на полный день без подзарядки, а самой старшей модели даже чуть больше.

Опыт пользования

Redmi Note 15 Pro, Pro 5G и Pro+ 5G показали себя в основном с положительной стороны. Несмотря на немного выпуклых частей там или плоских здесь, они все выглядят одинаково и почти так же ощущаются в руках. Дизайн, как всегда, дело личное, но это классические китайские смартфоны со всеми визуальными соответствиями. И хорошо, что в комплекты положили хорошие чехлы, что их можно было закрыть, если вам что-то не нравится визуально.

Конечно, лучшее в этой серии это камеры и дисплеи, несмотря на небольшое отличие в цифрах и разный уровень обработки фотографий процессорами. 200-мегапиксельный сенсор работает качественно даже в «худшем» варианте, поэтому результат можно смело публиковать в Instagram или других соцсетях. А имеющиеся AMOLED-экраны на 120 Гц делают пользование устройствами максимально комфортным. Особенно мне понравилась передача цветов и возможный уровень яркости.

Экстремальная защита IP69K в старших моделях тоже думаю понравится многим пользователям. Смартфоны можно спокойно брать на пляж, не бояться дождя, мыть под краном, если испачкался, а главное не переживать за различные досадные жизненные случайности.

Ну и автономность во всех трех моделях на высоте, плюс быстрая зарядка на 45 Вт или даже 100 Вт точно являются бонусами. Также имеем реверсивную зарядку, а вот к отсутствию беспроводной зарядки в старшей модели есть вопросы.

Кому-то также не понравится Always-On-Display, которая работает только 10 секунд после блокировки. Это ограничение выглядит странно на фоне других возможностей смартфонов. Также у базовой модели нет 5G, что может быть для кого-то критично, но только в будущем.

В целом Redmi Note 15 Pro адекватные среднебюджетные смартфоны буквально для всех. Также это устройства с амбициями, которые предлагают определенные функции и возможности, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях. Но также они имеют упомянутые выше ограничения, на которые надо обратить внимание перед покупкой.

Цена и конкуренты

На момент написания обзора цены в Украине на эти модели следующие:

Отмечу, что в официальных крупных сетях типа «Алло», цены немного выше, но даже так имеем адекватные цены, учитывая характеристики и общее подорожание всего в Украине. Однако и конкуренция в этом сегменте всегда сильная, поэтому выбирать есть из чего.

Стоит обратить внимание на Xiaomi 14T (цена от 19 959 грн). Он дороже, но получил топовый процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra и еще лучшие камеры Leica. Если бюджет позволяет, это достойный вариант. Это, конечно, конкурент Redmi Note 15 Pro+ 5G. Также присмотритесь к Motorola Edge 60 Neo с ценником 13 400 гривен, который имеет схожие характеристики и беспроводную зарядку.

Нельзя не вспомнить прошлое поколение в виде Redmi Note 14 Pro 5G с ценой от 11 400 гривен. Он почти такой же, как и старшая модель, только батарея меньше.

В более простом сегменте есть популярный Redmi Note 13 Pro+ 5G (от 10 252 грн) тоже интересен, тем более за свои деньги Realme 12 Pro+ (от 11 900 грн) имеет интересный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, но батарея меньше, а защита проще. Обратите внимание и на POCO X6 Pro(от 11 748 грн). Это уже отличный выбор для мобильных геймеров. У него мощный процессор, но камеры проще и батарея меньше.

7.8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Большие кремний-углеродные батареи заслуживают серьезной оценки. Экран 9 AMOLED 120 Гц вам точно понравится. Дизайн, эргономика 8 Базовый современный дизайн на любителя. Программное обеспечение 7 Много функций, но слишком много фирменного софта и рекламы. Производительность, тротл. 8 Все модели без тротлинга, базовая слабее. Камера 8 Топовый 200 Мп сенсор, но самый обычный широкоугольный модуль. Цена 7.5 Адекватная цена, но конкурентов очень много, включая предшественников.