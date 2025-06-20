Обзор смартфона Nubia V70 Max: что может ультрабюджетник в 2025 году

В мы уже были на тестах смартфоны от бренда Nubia: игровые монстры: игровые монстры Nubia REDMAGIC 9 Pro и Nubia REDMAGIC 9S Pro. Но сегодня рассмотрим их ультрабюджетную новинку Nubia V70 Max. И если до внешнего вида подобных смартфонов в 2025 году вопросов нет, потому что все они имеют более или менее адекватный современный стиль, то как тут дела с железом? Или может смартфон за 5000 гривен стать надежным инструментом для звонков, соцсетей и развлечений? Обо всём этом подробно расскажем в в этом обзоре.

Nubia V70 Max Від 4274 грн. Плюсы: стильный и современный дизайн; хороший комплект поставки; защита от пыли и влаги IP54; яркий IPS-экран 120 Гц; длительное время автономной работы; быстрая зарядка; поддержка двух SIM-карт и карт памяти одновременно; есть NFC-модуль; отличное сочетание цена/качество/возможности; кому-то будет нужен 3,5-мм аудиоразъем Купить в Allo Минусы: слабый чип, посредственная камера; тусклый дисплей; простейший виброотклик; нет стереозвучания; много предустановленных приложений и ярлыков Купить в Allo 8.1 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Nubia V70 Max

Экран 6,9 дюйма, 1600×720 пикселей, IPS, 120 Гц, 254 ppi Процессор Unisoc T606, 8 ядер, 12 нм, 2 1.6 ГГц Cortex-A75 и 6 1.6 ГГц Cortex-A55 Графический чип ARM Mali-G57 MP1 Оперативная память 6 ГБ LPDDR4X Встроенная память 128 ГБ eMMC 5.1 Слот для карты памяти Є Интерфейсы и навигация и навигация GSM, 3G, 4G, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE Датчики Акселерометр, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев Батарея 6000 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт Количество SIM-карт 2 Основная камера 50+2 Мп Фронтальная камера 8 Мп Аудио выходы Есть, 3,5 мм корпус Пластик Уровень защиты IP-54 (Защита от брызг и пыли) Операционная система Android 15

Упаковка и комплектация

Nubia V70 Max поставляется в двойном боксе белого и красного цвета с многими надписями и рисунком самого телефона. Основная прямоугольная коробка находится в картонный«чехлы».

Внутри видим само устройство с наклеенной на дисплей пленкой, скрепку для открывания лотка сSIM-карты, прозрачный силиконовый чехол, инструкцию, гарантию, кабельUSB-Cи блок питания на 22,5 Вт. Последнее сейчас очень редкое явление, а глядя на стоимость устройства, в в этом случае это больше похоже на подарок или приятный бонус.

Дизайн и эргономика

Новый бюджетный смартфон получил пластиковый матовый корпус. В нас на обзоре оказался вариант в салатовом цвете, а есть еще серая версия.

Nubia V70 Max имеет современный стиль за исключением передней панели — на экране здесь разместили каплю для фронтальной камеры. Боковые грани тонкие, но верхняя и нижняя не очень.

Корпус смартфона защищен по стандарту IP54. Это означает, что он имеет защиту от пыли и брызг и дождь, но в воду, конечно, бросать его не можно.

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На задней панели видим надпись Nubia и большой круглый выпяченный модуль с камерами и отдельно вынесенная вспышка. Удивительно, что его не установили в круг, потому что мы видим здесь одну заглушку вместо камеры. Непонятно почему вспышка не стоит именно в в этом месте.

На правом торце разместили красную кнопку блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев и клавиши громкости.

На левом торце есть порт для двухсим-карты.

Сверху ничего нет.

На нижней грани видим 3,5-ммаудиоразъем, микрофон, портUSB-Си динамик.

Nubia V70 Max удобно лежит в ладони, а главное не выскальзывает. Пластик матовый и как будто не текстурированный, но корпус плотный, поэтому смартфон надежно держится в руке.

Дисплей Nubia V70 Max

Новое ультрабюджетное устройство имеет IPS-экран на 6,9 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей здесь 254 ppi.

В смартфоне нет пресетов в разделе «Цветовая температура». Здесь можно крутить только ползунок от«Теплого» до «Прохладного» или руками выбирать главный цвет на колесе. Однако есть ночной режим, удобный «Режим чтения» и функция «Ночной экран», что убирает синий свет. В настройках также можно выбирать между автоматической частотой обновления и режимами 60, 90 или 120 Гц.

Дисплей смартфона тускнеет под углами, а ещё здесь немного блеклые цвета, но как для этой ценовой категории имеем адекватную увеличенную частоту кадров, имеем хорошую яркость с которой можно без проблем работать на солнце. Я ожидал от экрана за эти деньги больше негатива, но несмотря на указанные выше недостатки он меня приятно удивил. Конечно, надо помнить о какой категории устройств мы говорим.

Звук и виброотклик

Nubia V70 Max получил один динамик и не имеет стереозвучание. Звук громкий, не жужжит на максимальной громкости, она хороша, но сразу слышно, что звучание плоское. Но в целом я также ожидал худшего от подобной цены, но получилось просто нормально.

В смартфоне также есть звук DTS. Здесь можно выбирать звучание для игр, фильмов или музыки, или доверить все функции«Разумный выбор»то есть искусственному интеллекту. Я именно так и сделал и только в в этом случае почувствовал хоть какую-то разницу, потому что когда переключал руками другие имеющиеся режимы, то вообще не заметил изменений.

Вибрация в смартфоне простая, но это не сделало ее какой-то неприятной. Просто имеем обычный вибромотор и этого за этих денег более чем достаточно.

Камеры Nubia V70 Max

Nubia V70 Max оснащен двойной основной камерой плюс вспомогательный объектив на 0,08 Мп. Главный датчик здесь на 50 Мп со светосилой F/1.8. Второй на 2 Мп.

В приложение «Камера» нет стандартного пункта «Фото». Вместо него видим АІ Камера. Судя по всего фотография в в этом случае делается в формате 12 Мп, плюс обрабатывается алгоритмами ИИ и, наверное, как-то здесь работают вспомогательные камеры. А возможно, они нужны для режима «Портрет».

Еще есть режим «50 Мп» и именно в нем рекомендую делать фотографии на этот телефон. Разница на экране не очень большая, но с этими фотографиями хоть как-то можно будет работать в редактор и более или менее адекватно их обработать.

Конечно, качество фотографий посредственное, но как и почти все, в этой модели, лучше, чем я ожидал. Да, есть шумы и мыло днём, и это я молчу о ночных фотографиях, посредственная контрастность и цветовой диапазон, но алгоритмы создают неплохую детализацию и делают приемлемыми цвета. Опять же как для ультрабюджетного смартфона.

Фронтальный модуль не имеет автофокуса, а датчик тут на 8 Мп. Несмотря на это камера делает неплохие селфи и хорошо размывает фон в портретном режиме. И даже нет проблем с размытием мелких деталей и других приколов, которые есть в существенно более дорогих телефонах, когда на заднем фоне много предметов.

На основную и фронтальную камеру можно писать видео вплоть до 1080р при 30 кадрах на секунду.

Производительность, ПЗ и игры

Nubia V70 Max работает на 8-ядерныйчипе Unisoc T606, сделанном по технологии 12 нм. В у него два ядраCortex-A751.6 ГГц и шесть ядерCortex-A551.6 ГГц. Графический чип здесь ARMMali-G57MP1. Оперативной памяти 6 ГБ формата LPDDR4X, а встроенной 128 ГБ формата eMMC 5.1. Дополнительно помним о слоте для двухSIM-картыи отдельно для карты памяти. Также можно добавить к 6 ГБ виртуальной ОЗУ.

З интерфейсов, навигации и модулей имеем GSM, 3G, 4G, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE. Обращу особое внимание на наличие NFC-модуля в этой ультрабюджетной модели. Мне нравится эта тенденция, когда производители все чаще и чаще больше ставят этот полезный модуль даже в самые доступные модели.

Результаты бенчмарков смотрите ниже. Тесты адекватны как для этого сегмента, процессор ожидаемо слабый, но холодный. Однако в более дорогих на несколько тысяч бюджетных моделях начинки почти не лучше. Например, в том же OPPO A5 Pro. Поэтому чип слабый, но так и должно быть. При этом его мощности более чем достаточно для адекватной работы смартфона, тем более если активировать повышенную частоту обновления. И для большинства современных популярных игр типа Call of Duty Mobile, Wild Rift и даже PUBG Mobile он точно подойдет. Настройки всюду будут средними, но в некоторых играх даже можно ставить высокие-максимальные, а где-то придется спускать до минимальных.

Nubia V70 Max работает на ОС Android 15 с фирменной оболочкой MyOS 15. Она очень напоминает обычный «чистый»Android, но имеет встроенные приложения плюс игры. Также дополнительно уже созданы некоторые тематические папки с ярлыками игр или приложений, которые просто нужно подгрузить если есть желание. Хорошо, что это все можно быстро удалить без танцев с бубнами, но предустановленных программ хотелось немного меньше. Рекламы не нашел.

В целом телефон работает адекватно и быстро. Конечно, иногда бывают микрофризы, но если активировать режим хотя б 90 Гц, то пользоваться телефоном комфортно. Иногда забываешь, что его цена 5000 гривен, но также надо помнить, что это ультрабюджетная модель, чтобы понимать имеющиеся возможности.

Автономность Nubia V70 Max

Nubia V70 Max имеет батарею на 6000 мАч. Есть быстрая зарядка на 22,5 Вт, но несмотря на большую емкость аккумулятора полная зарядка происходит почти три часа. Имейте это в виду.

В тестах PC Mark Nubia V70 Max показал достойный результат 13 часов 59 минут.

При стандартном использовании смартфона с автояркостью, частотой обновления 90 Гц, с просмотром видео на Youtube и з легким упором на мобильные игры, смартфон легко держит заряд полный день. Если же не играть, то без проблем выдержит полтора-два дня.

Опыт пользования

За свой очень приятный ценник Nubia V70 Max мне понравился. Конечно, это устройство-компромисс, но это можно сказать про любой телефон с ультрабюджетного сегмента. У новинки приятный дизайн, она большая, здесь хороший комплект с блоком питания, который в современных реалиях можно считать подарком.

Его приятно держать в руках даже без чехла, как я уже писал выше. И хорошо, что есть комплектный кейс, который не закрывает симпатичный, по моему мнению, свежий цвет. Не забываем об имеющемся 3,5-ммаудиоразъеме, который кому-то точно пригодится.

Встроенный в кнопку блокировки сканер отпечатков пальцев работает адекватно. Конечно, это не скорость современных ультразвуковых подэкранных датчиков в флагманы, но как для подобной штуки работает отлично. Но на влажные пальцы не реагирует.

Смартфон достаточно быстро показывает себя в повседневном пользовании, ему точно стоит включать повышенную частоту обновления, потому что так пользоваться максимально комфортно и забывается, что это ультрабюджетная модель.

Кому-то не понравятся тусклые цвета экрана, но я не видел смартфоны с этой категории, где это было иначе. Поэтому это норма для такого ценника.

Основная и фронтальная камеры здесь самые простые, но благодаря встроенным алгоритмам ИИ, фотографии извлекаются по качества насколько это вообще возможно. Особенно приятно удивляет фронтальная камера. Однако опять же помним о цене и контексте.

Цены и конкуренты

Nubia V70 Max продается за ценой от 4274 гривен. Однако в большинстве крупных сетей типа «Алло» ценник смартфона составляет 4999 гривен. Прайс, на мой взгляд, очень адекватный. Но в этой категории много подобных моделей. Иногда они немного дешевле, иногда дороже.

Обратите внимание на Redmi 14C з ценником от 3651 гривен, есть Poco M6 4G (цена от 4700 гривен) и Poco C75 (цена от 3781 гривен). Если надо что-то еще проще, то есть Motorola Moto G04 з по цене от 2950, а если чтобы немного лучше, то Motorola Moto G15 Power (цена от 5700 гривен).

Также имеем Samsung Galaxy A06 (цена от 3789 гривен) и Samsung Galaxy A16 4G (цена от 5300 гривен), Tecno Spark 30 Pro (цена от 5400 гривен) и HMD Pulse Pro з ценником от 3671 гривны.

8.1 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Батарея на 6000 мАч легко дает день-полтора автономной работы. Можно дотянуть до двух. Экран 7.5 Более-менее нормальный IPS-экран 120 Гц, но он тусклый, а еще не очень смотрится под углами. Дизайн, эргономика 8.5 Адекватный современный дизайн и пластиковый корпус. Программное обеспечение 7.5 Нормальная оболочка с современным уровнем кастомизации. Но здесь очень много предустановленных приложений и игр. Производительность, тротл. 8 Чип холодный, но слабый. Однако для этой категории это ок. Камера 7.5 Для своей ценовой категории смартфон умеет делать просто нормальные фотографии. Цена 8 У смартфона приятный ценник, а сам он стоит каждой гривны.

Вывод: Nubia V70 Max — новый ультрабюджетный телефон, который дает пользователю весь необходимый спектр возможностей за минимальные деньги. Смартфон получил хороший комплект поставки, у него приятный современный дизайн, большая батарея, быстрая зарядка, защита от влаги и модуль NFC. Устройство также имеет экран 120 Гц, однако он тусклее, чем хотелось бы. У него холодный, но слабый чип, однако имеющейся мощности хватит на игры и адекватную работу системы. А ОС здесь быстрая и кастомизированная, но имеет слишком много приложений «из коробки». Камера с помощью ИИ выдает нормальные, для этого сегмента, фотографии, а фронтальная справляется еще лучше. Если вам нужен второй телефон, если вы планируете купить его ребенку или родителям-пенсионерам, то это отличный выбор. За 5000 гривен вы получите именно то, чего можно ожидать от смартфона за эти деньги и даже больше. Купить в Allo

Благодарим сеть магазинов «Алло» за предоставленный на обзор смартфон Nubia V70 Max.