Практически никакой разницы. Samsung Galaxy Note10+ протестировали с 25- и 45-ваттным зарядными устройствами





Ранее мы узнали, что зарядное устройство мощностью 25 Вт из стандартного комплекта поставки новых смартфонов Samsung Galaxy Note10 позволяет зарядить старшую модель Galaxy Note10+, которая также поддерживает более быструю зарядку мощностью 45 Вт, от 0 до 100% за 64 минуты. Так вот, стоит ли докупать 45-ваттное зарядное устройство для флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10+, которое предлагается по цене $50 в США и €50 в европейском регионе?

Техноблог DroidSans уже провел тестирование скорости зарядки Samsung Galaxy Note10+ при использовании 25- и 45-ваттных зарядных устройств. В итоге, полная зарядка с 45-ваттным адаптером заняла почти 57 минут. Другой экземпляр Galaxy Note10+ с 25-ваттным адаптером за то же время зарядился на 96%. Таким образом, выдвинутое нами ранее предположение, что 45-ваттная зарядка не обеспечит особого прироста в скорости по сравнению с 25-ваттной, подтвердилось.

Что интересно, младшая модель Galaxy Note10, которая тоже участвовала в тесте за аналогичный период времени зарядилась только на 82%, хотя емкость аккумулятора у младшей модели ниже (3500 мА·ч против 4300 мА·ч).

Справедливости ради, разрыв между 25-ваттной и 45-ваттной в случае Galaxy Note10+ чуть больше на отметке 30 минут после начала процесса зарядки: 67% против 73%. Но 7% заряда — это явно не то ради чего стоит гнаться за зарядным устройством повышенной мощности.

Ранее также высказывались предположения, что от мощности зарядки с высокой вероятностью будет зависеть ресурс работы аккумулятора. Иными словами, использование 45-ваттной зарядки может сократить срок службы аккумулятора Galaxy Note10+, но пока нет результатов тестов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это.

Источник: SamMobile