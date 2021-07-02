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Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air

Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air

Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air


В прошлом году у нас уже был обзор TWS-наушников от Oppo — Enco W51 с активным шумоподавлением. Для пользователей, которые вакуумным «затычкам» предпочитают обычные вкладыши, не блокирующие окружающий звук, этот производитель предлагает другую модель — Enco Air. С ней мы сегодня и познакомимся.

OPPO Enco Air Black (ET161)
Наушники, гарнитуры на
от 1 493 грн
Предложений: 28
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Комплектация

В бело-серой коробке можно найти сами наушники в зарядном кейсе, руководство пользователя и кабель USB Type-C длиной 15 см.

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Дизайн и удобство использования

Oppo Enco Air доступны в трех цветовых решениях: черном, белом и голубом, у нас в редакции побывал первый вариант. Зарядный кейс небольшой (60х53,2х23,5 мм) и легкий (40 г), овальной формы, напоминает обточенный водой морской камушек. Корпус из матового пластика, в руках не скользит, крышку при определенной сноровке можно без особых проблем открывать одной рукой — по крайней мере, в спокойной обстановке. А вот доставать из него наушники, особенно на ходу или в транспорте, все-таки лучше двумя руками — утоплены они достаточно глубоко, и ухватиться за скользкий корпус не очень легко.

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Спереди по центру кейса находится индикатор, который показывает цветом (красный/желтый/зеленый) уровень заряда наушников, когда они в кейсе, и собственного аккумулятора, когда наушники извлечены. В ходе зарядки кейса индикатор светится желтым, когда процесс закончен — переключается на зеленый. Крышка кейса полупрозрачная, но заметно это только на «просвет», большую часть времени она выглядит такой же темно-серой, как и остальной корпус.

Сами наушники — традиционной для «вкладышей» формы, с длинной ножкой «а-ля Apple AirPods» (сходство с «классикой», к слову, усиливается за счет наличия Air в названии модели). Они очень легкие (меньше 4 г каждый) и удобно ложатся в ушную раковину. Снизу у каждой «ножки» находятся микрофоны и контакты для зарядки, сверху — сенсорная зона для управления. Для наушников заявлена пыле- и влагозащита по стандарту IPX4.

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Подключение и управление

Подключение выполняется быстро и без каких-то затруднений: достаточно открыть чехол, чтобы наушники перешли в режим pairing, после чего добавить новое устройство в меню Bluetooth смартфона. Oppo Enco Air добавляются как одно устройство, при этом можно использовать любой из наушников для «моно-звука»: закрытие кейса с одним пустым слотом не отключает наушники и не прерывает связь со смартфоном. Если наушники уже были подключены к смартфону, то открытие кейса их включает, и к тому моменту, когда вы вставляете их в уши, они уже готовы к воспроизведению.

Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air

Подключаются наушники по Bluetooth 5.2, в игровом режиме производитель обещает задержку на уровне 80 мс. Для управления используются сенсорные зоны на верхней части ножки: двойной тап переключает треки при прослушивании музыки или принимает/завершает вызов при входящем звонке, нажатие и удержание позволяет регулировать громкость, тройной тап — вызов голосового помощника. Одинарный тап по понятным причинам не используется — во избежание ложных срабатываний. К сожалению, функции постановки музыки на паузу и продолжения воспроизведения в этих «жестах» нет, и в целом управление нам показалось не особо удобным, хотя со временем к нему и можно привыкнуть. Также отсутствует опция автоматической паузы, когда наушники достают из ушей, которую мы в свое время видели у Oppo Enco W51.

Дополнительные возможности по настройке, в том числе и включение игрового режима с низкой задержкой, доступны при использовании наушников со смартфонами Oppo. Для владельцев смартфонов других брендов в Google Play предлагается приложение HeyMelody, которой рекомендуется в том числе и в бумажном руководстве Oppo Enco Air, однако как минимум на момент написания данного обзора последняя доступная версия этой утилиты не поддерживала данную модель наушников.

Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air

 

Звучание Oppo Enco Air

Наушники оснащены 12 мм динамическими драйверами, поддерживаются кодеки AAC и SBC. Активного шумоподавления нет, да в таком форм-факторе от него особого смысла все равно не было бы.

Качество звучания достаточно приличное, как для своей ценовой категории и формата. Аудиосцена не очень широкая, но прорабатывается хорошо, с приличной детализацией и аккуратными средними частотами. «Басы» по понятным причинам не могут сравниться с вакуумными «затычками», но тем не менее низкие частоты у Oppo Enco Air присутствуют и звучат достаточно натурально, плотно и разборчиво, а вот высокие резковаты, особенно это ощущается на высоком уровне громкости.

Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air

Передача голоса у Oppo Enco Air вполне достойная, речь получается естественная и разборчивая, а наличие активного шумоподавления позволяет общаться по телефону в очень шумных местах.

 

Автономность

Емкость аккумуляторов в наушниках — 25 мА*ч, кейса — 440 мА*ч. Полного заряда наушников хватает на 3-4 часа воспроизведения музыки на уровне громкости 50% или чуть выше, общего заряда вместе с кейсом, по словам производителя — на 24 часа. Полная зарядка разряженных наушников и кейса составляет полтора часа, при этом благодаря быстрой зарядке можно получить 8 часов воспроизведения буквально за 10 минут. Заряжается кейс по USB Type-C, поддержки беспроводной Qi-зарядки, как у Oppo Enco W51, в этой модели нет.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Хорошее звучание как для своего формата; удобный кейс; «экстренная» зарядка
Минусы: Сенсорное управление; отсутствие звукоизоляции
Вывод: Oppo Enco Air — достаточно классический представитель средне-бюджетного сегмента TWS-наушников. Модель предлагает хорошее звучание, комфортную посадку наушников и типичную автономность. Звучат Enco Air вполне достойно: как для своей стоимости, придраться здесь можно разве что к не самой широкой аудиосцене и резковатым высоким частотам. Зато средние и низкие, как для формата «вкладыши» без вакуумных амбушюр, получаются очень неплохими.

Технические характеристики

hotline.uaOPPO Enco Air Black (ET161)OPPO Enco Air Black (ET161)
1 493 - 1 999 грн
Сравнить цены
ТипНаушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключениярадиоканал
Возможность проводного подключения-
Тип конструкцииВкладыши
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)Пластик
Вес, г40,4
Цветчерный
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпусIPX4
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателяДинамические
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ112
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.2
AAC+
aptX+
LHDC+
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работыдо 4 часов в режиме прослушивания
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель+
Регулятор громкости-
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м -
Тип кабеля-
Подключение кабеля-
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Шумоподавление микрофона+
Амбушюры-
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейсзарядной кейс
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
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