Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air





В прошлом году у нас уже был обзор TWS-наушников от Oppo — Enco W51 с активным шумоподавлением. Для пользователей, которые вакуумным «затычкам» предпочитают обычные вкладыши, не блокирующие окружающий звук, этот производитель предлагает другую модель — Enco Air. С ней мы сегодня и познакомимся.

Комплектация

В бело-серой коробке можно найти сами наушники в зарядном кейсе, руководство пользователя и кабель USB Type-C длиной 15 см.

Дизайн и удобство использования

Oppo Enco Air доступны в трех цветовых решениях: черном, белом и голубом, у нас в редакции побывал первый вариант. Зарядный кейс небольшой (60х53,2х23,5 мм) и легкий (40 г), овальной формы, напоминает обточенный водой морской камушек. Корпус из матового пластика, в руках не скользит, крышку при определенной сноровке можно без особых проблем открывать одной рукой — по крайней мере, в спокойной обстановке. А вот доставать из него наушники, особенно на ходу или в транспорте, все-таки лучше двумя руками — утоплены они достаточно глубоко, и ухватиться за скользкий корпус не очень легко.

Спереди по центру кейса находится индикатор, который показывает цветом (красный/желтый/зеленый) уровень заряда наушников, когда они в кейсе, и собственного аккумулятора, когда наушники извлечены. В ходе зарядки кейса индикатор светится желтым, когда процесс закончен — переключается на зеленый. Крышка кейса полупрозрачная, но заметно это только на «просвет», большую часть времени она выглядит такой же темно-серой, как и остальной корпус.

Сами наушники — традиционной для «вкладышей» формы, с длинной ножкой «а-ля Apple AirPods» (сходство с «классикой», к слову, усиливается за счет наличия Air в названии модели). Они очень легкие (меньше 4 г каждый) и удобно ложатся в ушную раковину. Снизу у каждой «ножки» находятся микрофоны и контакты для зарядки, сверху — сенсорная зона для управления. Для наушников заявлена пыле- и влагозащита по стандарту IPX4.

Подключение и управление

Подключение выполняется быстро и без каких-то затруднений: достаточно открыть чехол, чтобы наушники перешли в режим pairing, после чего добавить новое устройство в меню Bluetooth смартфона. Oppo Enco Air добавляются как одно устройство, при этом можно использовать любой из наушников для «моно-звука»: закрытие кейса с одним пустым слотом не отключает наушники и не прерывает связь со смартфоном. Если наушники уже были подключены к смартфону, то открытие кейса их включает, и к тому моменту, когда вы вставляете их в уши, они уже готовы к воспроизведению.

Подключаются наушники по Bluetooth 5.2, в игровом режиме производитель обещает задержку на уровне 80 мс. Для управления используются сенсорные зоны на верхней части ножки: двойной тап переключает треки при прослушивании музыки или принимает/завершает вызов при входящем звонке, нажатие и удержание позволяет регулировать громкость, тройной тап — вызов голосового помощника. Одинарный тап по понятным причинам не используется — во избежание ложных срабатываний. К сожалению, функции постановки музыки на паузу и продолжения воспроизведения в этих «жестах» нет, и в целом управление нам показалось не особо удобным, хотя со временем к нему и можно привыкнуть. Также отсутствует опция автоматической паузы, когда наушники достают из ушей, которую мы в свое время видели у Oppo Enco W51.

Дополнительные возможности по настройке, в том числе и включение игрового режима с низкой задержкой, доступны при использовании наушников со смартфонами Oppo. Для владельцев смартфонов других брендов в Google Play предлагается приложение HeyMelody, которой рекомендуется в том числе и в бумажном руководстве Oppo Enco Air, однако как минимум на момент написания данного обзора последняя доступная версия этой утилиты не поддерживала данную модель наушников.

Звучание Oppo Enco Air

Наушники оснащены 12 мм динамическими драйверами, поддерживаются кодеки AAC и SBC. Активного шумоподавления нет, да в таком форм-факторе от него особого смысла все равно не было бы.

Качество звучания достаточно приличное, как для своей ценовой категории и формата. Аудиосцена не очень широкая, но прорабатывается хорошо, с приличной детализацией и аккуратными средними частотами. «Басы» по понятным причинам не могут сравниться с вакуумными «затычками», но тем не менее низкие частоты у Oppo Enco Air присутствуют и звучат достаточно натурально, плотно и разборчиво, а вот высокие резковаты, особенно это ощущается на высоком уровне громкости.

Передача голоса у Oppo Enco Air вполне достойная, речь получается естественная и разборчивая, а наличие активного шумоподавления позволяет общаться по телефону в очень шумных местах.

Автономность

Емкость аккумуляторов в наушниках — 25 мА*ч, кейса — 440 мА*ч. Полного заряда наушников хватает на 3-4 часа воспроизведения музыки на уровне громкости 50% или чуть выше, общего заряда вместе с кейсом, по словам производителя — на 24 часа. Полная зарядка разряженных наушников и кейса составляет полтора часа, при этом благодаря быстрой зарядке можно получить 8 часов воспроизведения буквально за 10 минут. Заряжается кейс по USB Type-C, поддержки беспроводной Qi-зарядки, как у Oppo Enco W51, в этой модели нет.