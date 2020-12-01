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Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51


Конкуренция на рынке TWS-наушников сейчас довольно высокая и если стоит задание выбрать хороший аксессуар не за все деньги мира, то широкий ассортимент может лишь добавить головной боли. Сегодня мы посмотрим как раз на полностью беспроводные наушники из среднего ценового сегмента от компании Oppo, которая имеет хороший опыт в разработке аудиоустройств. Это модель Enco W51, предлагающая интересное звучание и систему активного шумоподавления.

OPPO Enco W51 White
Наушники, гарнитуры на
от 2 055 грн
Предложений: 25
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Комплект поставки Oppo Enco W51

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В белоснежной коробке Oppo Enco W51 вы найдете сами наушники, зарядный кейс, сменные амбушюры, кабель USB-C — USB-A и различную документацию. Смотрится всё довольно нарядно и презентабельно.

Дизайн и удобство использования

Oppo Enco W51 выглядят очень аккуратно и симпатично. Они условно состоят из двух частей — основной в форме бочонка, которая прячется в ушной раковине, а также ножки, оснащенной микрофоном и коннекторами для зарядки. Наушники предлагаются в двух расцветках: белой и черно-золотой.

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51В ушах Enco W51 сидят отлично, во многом благодаря своему легкому весу. При этом наушники четко фиксируются и не норовят выпасть при резких поворотах головы или во время бега. С ними можно спокойно работать несколько часов, особой усталости не ощущаешь. Заявлена влагозащита по стандарту IP54, что несомненно является плюсом.

И если дизайн самих наушников можно назвать самобытным, то вот с зарядным кейсом ничего интересного не придумали. Он выполнен из глянцевого пластика, довольно скользкого в руках. Впрочем, из-за не самого удобного инженерного решения, открывать одной рукой кейс все равно не получится. Приноровиться, конечно, можно, но на ходу или в транспорте лучше не рисковать. Да и доставать наушники из кейса тоже не слишком комфортно — они скользковатые, поэтому может не сразу получиться их вынуть.

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Но всё же у кейса есть и свои плюсы — он оснащен двумя светодиодами, кнопкой для сопряжения наушников, портом USB-C для зарядки и поддерживает беспроводную зарядку.

Подключение и управление Oppo Enco W51

Наушники подключаются к источнику звука через Bluetooth 5.0, как и любой аналогичный аксессуар. Благодаря наличию ИК-сенсора на внутренней части, реализована функция автопаузы, когда вы достаете наушники из ушей. Воспроизведение продолжается, когда надеваете их обратно. Работает эта система очень корректно и удобно.

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51В то же время, для Enco W51 нет отдельного приложения, в котором можно было бы получить доступ к настройкам, эквалайзеру и т.п. Дополнительные возможности появляются только если присоединить Enco W51 к смартфону Oppo. В таком случае пользователи могут перенастроить действия на постукивания и видеть уровень заряда каждого из наушников.

И раз уж затронул тему управления, отмечу, что в Enco W51 нет привычных сенсорных панелей на внешней стороне наушников. Вместо этого предусмотрена система, которая реагирует на постукивания пользователя. Двойной стук по левому наушнику активирует систему активного шумоподавления, по правому — переключает трек, тройное постукивание по любому наушнику вызывает Google Assistant. Во время звонка двойным постукиванием можно ответить на звонок и аналогичным образом положить трубку. Честно говоря, у меня остались двойственные впечатления от такой реализации управления: с одной стороны возникает меньше ложных нажатий, когда ты, к примеру, поправляешь наушник в ухе, а с другой — у меня постукивания распознавались далеко не всегда с первого раза, да и стучать приходилось сильнее, чем когда делаешь обычные тапы по сенсорной панели.

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Что же касается подключения Enco W51 к смартфонам иных брендов, недавно в Google Play появилось приложение HeyMelody, позволяющее обновлять прошивку некоторых моделей наушников Oppo и OnePlus. Кроме этого, можно увидеть уровень заряда наушников и кейса. Действия на постукивания, к сожалению, переназначать нельзя.

Звук и шумоподавление Oppo Enco W51

Enco W51 оборудованы 7 мм динамическими драйверами, поддерживаются кодеки SBC и AAC. Наушники выдают весьма достойное звучание, особенно для своего ценового сегмента. Звуковая картина достаточно ровная и сбалансированная, хотя немного есть перекос в высокие частоты. Присутствует хорошая детализация. В то же время мне немного не хватало глубины низких частот. Вероятно, некоторые нюансы можно было бы настроить на свой вкус, но повторюсь, встроенного эквалайзера в Enco W51 нет, как и фирменного приложения. В целом же, Enco W51 хорошо справлялись с различными жанрами музыки, а также при просмотре фильмов. Какой-либо задержки при просмотре видео я не замечал.

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51Система активного шумоподавления отлично дополняет наушники. Шум метро она, естественно, не отсекает полностью, но очень неплохо себя проявляет даже в таких условиях. Ну а если вы сейчас работаете из дому, а ваш сосед решил взяться за ремонт, Enco W51 станут хорошим выходом из ситуации. За работу ANC отвечают сразу по три микрофона в каждом наушнике. Oppo заявляет, что система способна уменьшать внешний шум примерно на 35 дБ. Правда, нет режима Transparent Mode, который при активном ANC может пропускать голоса окружающих.

Отмечу и хорошее качество связи при использовании Enco W51 в качестве гарнитуры. Слышно отлично и вас, и вашего собеседника. Система шумоподавления помогает убирать внешние звуки при передаче голоса.

Зарядный кейс и автономность

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51Автономность у Oppo Enco W51 вполне обычная для данного класса устройств. Каждый наушник оборудован аккумулятором емкостью 25 мАч, а зарядный кейс получил батарею на 480 мАч. Можно рассчитывать примерно на 4 часа прослушивания музыки от одного заряда, а при включенном шумоподавлении — примерно на 3-3.5 часа. Кейс добавляет еще порядка 20 часов заряда. Из плюсов — вышеупомянутая поддержка беспроводной Qi-зарядки кейсом и поддержка быстрой проводной зарядки (15 минут достаточно для 9 часов работы).

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: качественный звук, хорошее шумоподавление, беспроводная зарядка, влагозащита, комфортная посадка
Минусы: неудобный кейс, неоднозначная система управления, отсутствие фирменного приложения
Вывод: Oppo Enco W51 - достойный представитель среднебюджетного сегмента TWS-наушников, который не против составить конкуренцию и более дорогим моделям. Устройство предлагает качественное звучание и хорошую систему активного шумоподавления. Не обошлось без недочетов в виде неудобного кейса и спорного управления, но в целом это хороший вариант в ценовом диапазоне до 100 долларов.

Технические характеристики

Обзор TWS-наушников Oppo Enco W51 OPPO Enco W51 White
2 055 − 2 799 грн
Сравнить цены
ТипНаушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения-
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/пластик/силикон
Вес, гнет данных
Цветбелый
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпусIP54
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц20000
Сопротивление, Ом16
Чувствительность, дБ103
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм7
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление+
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствамнет данных
AAC+
aptXнет данных
aptX Adaptiveнет данных
aptX HDнет данных
aptX Low Latencyнет данных
LDACнет данных
LHDCнет данных
SBCнет данных
Элемент питанияаккумулятор
Время работы3,5 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка+
Быстрая зарядка+
Пульт ДУ-
Сенсорная панель+
Регулятор громкости-
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м-
Тип кабеля-
Подключение кабеля-
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гцнет данных
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры3 пары(S,M,L)
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейсзарядной кейс
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-
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