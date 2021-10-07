«Первый взгляд» на новый Lexus NX: снаружи – эволюция, внутри – революция

А вы знали, что в Украине кроссовер Lexus NX первого поколения держит лидирующие позиции в классе даже на излете карьеры? Что же тогда будет, когда приедет кроссовер Lexus NX новой генерации?! И, кстати, а когда он приедет? Сколько будет стоить? Какие версии будут доступны? Первые ответы на самые важные вопросы – в «первом взгляде» на Lexus NX NG.

Новое поколение Lexus NX: снаружи – это эволюция

Первая общая информация была известна еще летом, о чем рассказывали в авто-дайджесте. К примеру, новинка сохранила почти прежние габариты: длина 4,66 метра, ширина 1,87 метра. Колесная база выросла на 30 мм и теперь достигает 2,69 метра. А знаете, что увеличилось больше всего? Колея колес: плюс 35 мм спереди (1605 мм) и 55 мм (1625 мм) сзади.

Да неужели, намек на драйверские качества? Ведь создатели автомобиля также обещают пониженный центр тяжести (-20 мм), новую платформу GA-K, алюминий в подвеске, кузов с большой долей высокопрочных сталей: впервые в мире использованы стали с прочностью на разрыв 1 180 МПа (усилитель порогов) и даже 1 470 МПА (усилитель крыши). Кроме того, при сборке кузова использована не только обычная сварка, не только клеевые соединения, но также технологию «лазерной заклепки»: лазерные импульсы будто прожигают сварные швы изнутри. Передние тормоза имеют вентилируемые диски диаметром 328 мм (или даже 340 мм у версии NX 450h+), сзади установлены вентилируемые диски диаметром 317 мм. Рулевое управление теперь с изменяемым передаточным отношением: при отклонениях руля на угол до 20 градусов реакции будут плавными, но если больше – то последует более крутой доворот автомобиля. А если добавить наличие версии F SPORT с дополнительными демпферами вибраций кузова и регулируемой адаптивной подвеской AVS, то и вовсе получим образ «кроссовера-спортсмена».

Хотя компания предпочитает использовать словосочетание «Vital x Tech»: мол «живой и технологичный». Для новинки предложено 11 цветов кузова, включая и уникальные окрасы с 5-слойным нанесением краски. Версия F SPORT отличается собственными бамперами и логотипами, деталями в салоне, а также получила два оригинальных оттенка. Уже в стандартной комплектации – полностью светодиодные фары с функцией автоматического дальнего света АНВ. Максимальным комплектациям положены фары с четырьмя прожекторами и адаптивной системой дальнего света AHS. При смене поколений общие формы и пропорции не изменились: было важно сохранить историческое наследие модели. Ведь кроссовер Lexus NX первого поколение продан в количестве более 1 млн единиц, из которых 175 тыс. автомобиле пришлись на рынок Европы. Поэтому общий дизайн кузова – это эволюция.

Однако внутри – это революция!

Больше всего изменились силовые агрегаты и концепция салона. Новый кроссовер Lexus NX получает тотально новые двигатели в каждой из своих версий. Причем если раньше в гамме доступных модификаций гибрид был «одним из», то теперь на гибридную технику сделана особая ставка: в Европе будут только гибриды, для новинки заявлено сразу несколько гибридных версий.

Так, впервые для модели предложен подзаряжаемый гибрид. Кроссовер Lexus NX 450h+ предлагает суммарную мощность 309 л.с., аккумулятор на 18 кВтч, возможностью движения на электротяге 69-98 км: достойные показатели для ТОП-версии. Правда, подзаряжаемый гибрид не доступен для Украины. По крайне мере, пока. Зато и в Европе, и у нас сразу со старта продаж будет предложен классический гибрид Lexus NX 350h с уже четвертым поколением гибридной технологии: атмосферный бензиновый 2,5-литровый двигатель в паре с электроприводом суммарно выдают 244 «лошадки».

Альтернатива – также с индексом «350», но уже с 2,4-литровым 279-сильным турбо-мотором. Причем особенностью Lexus NX 350 является не только «турбо», но также оригинальная трансмиссия, которая переваривает всю эту мощность: 8-ступенчатый «автомат» Direct Shift и система полного привода с динамическим распределением крутящего момента (в пределах от 75/25 до 50/50). Наконец, стартовым вариантом для новинки сейчас выступает версия Lexus NX 250: бензиновый 2,5-литровый 199-сильный мотор и также 8-ступенчатый «автомат» Direct Shift. Уточнения о том, что это стартовый вариант именно «сейчас» не случайно: в будущем ждем еще и Lexus NX 200 с бензиновым 2-литровым двигателем. Вот только если ранее под капотом был 150-сильный мотор, то теперь для Lexus NX 200 обещают уже 173 «лошадки». Версии NX 250 и NX 200 будут предложены только на рынках Восточной Европы, включая и Украину.

Внешняя схожесть нового Lexus NX с предшественником обманчива: обновилось порядка 95% узлов и деталей: кузов, подвески, платформа, моторы. Подзаряжаемый гибрид (plug-in hybrid) для кроссовера Lexus NX предлагается впервые. Вот почему новый кроссовер Lexus NX – это эволюция снаружи и революция внутри!

Мало доказательств? Тогда познакомьтесь с интерьером. Главной переменой в салоне является огромный 14-дюймовый дисплей, который даже получил собственно имя Lexus Link Pro. Хотя если вы не приветствуете столь крупные мониторы в интерьере автомобиля, то будьте спокойны: в начальных версиях модели положен экран поменьше: сенсорный 9,8-дюймовый экран системы Lexus Link Connect. В любом случае можно рассчитывать на Apple CarPlay и Android Auto, а также функцию голосового помощника «Hey, Lexus». Предлагается и беспроводная зарядка для смартфона, которая стала на 50% мощнее прежнего.

Но ведь салона был переработан комплексно, здесь есть о чем рассказать помимо экрана-гиганта! К примеру, о новой концепции места водителя, где сочетаются органы управления, сиденье и руль, приборная панель, а также проекционный дисплей HUD (Head Up Display) с тремя режимами отображения информации. А еще можно рассказать о комплексной борьбе с кнопками: раньше было 78, теперь осталось 45 кнопок. Но важнее то, что различные физические органы управления более логично связаны и сгруппированы между собой: около руля, в нижней части центрального дисплея, на центральной консоли. Кстати, дверные ручки – это теперь тоже кнопки. Даже скорее клавиши: их следует нажимать для выхода, тогда активируется электропривод замка и откроется дверь. Эта система называется E-LATCH и новый Lexus NX стал первой моделью бренда, где она используется. Зачем это нужно? Для того, чтобы дети или невнимательные пассажиры случайно не открыли дверь под едущий попутный автомобиль или велосипедиста: датчики-радары в уголках заднего бампера заметят преграду и заблокируют дверь на долю секунды. Причем в экстренном случае эти клавиши-кнопки можно и дернуть «по старинке». Система E-LATCH служит примером расширения комплекса безопасности LSS+ (Lexus Safety System), который отныне входит в стандартное оснащение Lexus NX в Европе.

Дети, пассажиры, семья. Это важно. Ведь мы говорим не о спорт-купе, а о семейном кроссовере. К чести Lexus NX, прибавка колесной базы прошла не только на бумаге, но и в салоне: сзади стало реально более просторно для ног, да и посадка теперь удобнее, лучше угол наклона спинки заднего дивана. Кстати, этот угол по-прежнему регулируется. Добавились подогревы с 3-ступенчатым выбором интенсивности. Однако в тестовом автомобиле я почему-то так и не нашел «климат» для задних пассажиров…

Зато нашел классный звук. Для новинки доступно две аудиосистемы: топовая музыка Mark Levinson Premium Sound предлагает 17 динамиков и технологию объемного звука, но даже базовая аудиосистема имеет 10 динамиков и сабвуфер в багажнике. Кстати, о багажнике: он стал больше (теперь 525 литров) и лучше организован – есть и боковой карман, и ниша-подполье на евро-версиях новинки, и шустрый электропривод крышки.

Салон изменился кардинально, больше всего внимание привлекает огромный 14-дюймовый дисплей. Хотя в арсенале нового Lexus NX есть и более спокойные варианты исполнения передней панели с экраном поменьше. В любом случае: управление «климатом» и аудиосистемой собрано в нижней части дисплея. Кнопки на руле могут менять свою функцию в зависимости от запросов в текущий момент. Новый механизм открытия дверей поможет до 95% сократить количество несчастных случаев с попутным транспортом. Сзади стало просторнее в целом и удобнее в посадке, добавился подогрев сидений. Да и багажника стал больше, а его крышка теперь открывается вдвое быстрее прежнего – всего четыре секунды.

Тест-драйв Lexus NX 250: достойный старт

Для личного знакомства с автомобилем специально выбираю версию Lexus NX 250, а не техно-гибриды или мощный «турбо». Почему? Все просто: сегодня в Украине из всех продающихся Lexus NX уходящего поколения порядка 75% приходится на долю NX 200, т.е. на стартовую версию! И в отсутствии NX 200 пока роль старта будет выполнять именно Lexus NX 250.

Причем старт и правда дается хорошо: автомобиль живо отзывается на педаль акселератора и первые 50-60 км/ч набираются легко, активно, быстро. Однако с ростом скорости и количества обгонов начинаются претензии: при ускорениях и обгонах «автомату» приходится сбрасывать 1-2 передачи, поднимая обороты мотора к отметке 3-4 тысячи. Ведь это мотор любит обороты: максимальный момент 243 Нм доступен в диапазоне 4-5 тысяч, а мощность в 199 л.с. достигается еще выше, на 6 600 оборотов. Причем с оборотами приходит и нежелательный шум (зато «по колесам» и аэродинамики очень тихо). При спокойной езде по трассе эффект малозаметен, но при движении в рваном городском режиме это будет встречаться куда чаще. Такое поведение мотора и АКПП напомнило аналогичную ситуация с седаном Lexus ES 250. Однако, если в случае Lexus ES мотора было «минимально-достаточно», то в случае кроссовера Lexus NX 250 его уже просто «достаточно», без всяческих скидок и оговорок.

Невзирая на чуть меньшую мощность (199 л.с. против 207 л.с.) и больший вес (1680 кг против 1600 кг), субъективно именно кроссовер в «250-й» версии кажется чуть более динамичным и подвижным, нежели огромный бизнес-седан. Возможно, все дело в габаритах и пропорциях кузова, но кроссовер воспринимается сбитым монолитом и этаким «продолжением рук и ног»: он просто четко выполняет команды. Признаться, дорогие премиальные «немцы» по-прежнему впереди – по плавности хода (особенно, если есть пневма) или по чистоте и прозрачности руля. Но относительно себя прошлого новый кроссовер Lexus NX сделал заметный шаг вперед с точки зрения баланса управляемости и комфорта. Ушла ленивость в руле и огромные крены, шасси даже с 20-ми колесами предлагает неплохую энергоемкость: нашел парочку проселочных дорог с разбитым асфальтом, причем во время такой езды нет каких-либо неприятных раскачиваний. Кто-то скажет «звезд с неба не хватает», а я отвечу «зато с ним легко и понятно в управлении».

Мой тестовый автомобиль – кроссовер Lexus NX 250, стартовая версия к началу продаж модели: атмосферный 2,5-литровый мотор (199 л.с. и 243 Нм) с цепным приводом ГРМ, системой изменения фаз газораспределения VVT-iE, степенью сжатия 13:1 и впрыском топлива D-4S. Шайба Drive Mode Select позволяет выбрать режим езды, попутно меняя подложку цифровой панели приборов. В режиме ECO автомобиль явно никуда не спешит, обороты двигателя редко превышают 2,5-3 тысячи даже во время разгона, зато получается тихо. В режиме SPORT все наоборот: больше оборотов, больше слышно мотор, зато он всегда в тонусе и почти 200 «лошадей» способны неплохо разгонять автомобиль. Трансмиссия – классическая 8-ступенчатая АКПП Direct Shift и полный привод с режимом Trail Mode для бездорожья. Распределение крутящего момента меняется от 100/0 до 50/50 (передняя/задняя ось). Расход топлива в смешанном режиме (выезд из отеля и города, маневрирование при фотографиях, 60-70 км трассы) вышел на уровне 8,1 л на 100 км пути. Аналогичная дорога назад, но уже только трасса, завершилась с результатом на литр меньше. Но что будет с расходом в киевском трафике? Как себя ведут мощные «350-е» версии? Лучше взять гибрид или турбо? Думаю, в будущем Lexus NX 350 и/или Lexus NX 350h станут гостями тестового парка, можно будет подготовить отдельный развернутый обзор, где разберем все детали. Вот только «в будущем» – это когда?

Когда ждать Lexus NX NG в Украине и за сколько

Вопрос первый: когда ждать? Сейчас ориентиром выступает новый год, первые автомобили должны приехать аккурат к январю 2022 года. Однако это если не будет каких-либо переносов производства или поставок, спровоцированных дефицитом комплектующих или карантинными ограничениями.

Вопрос второй: за сколько? А вот на этот вопрос ответ появится раньше – точный украинский прайс на Lexus NX должен быть сформирован к концу текущего месяца. Ориентиром «от» выступаю цены нынешнего Lexus NX, но не в базовых версиях, а в средне-максимальных. Впрочем, с учетом роста оснащения и мощности моторов, улучшения ездовых повадок, а также расширения высокотехнологичных систем безопасности, кроссовер Lexus NX наверняка снова станет «золотой серединой» на фоне конкурентов, что позволит ему и дальше удерживать лидерские позиции в классе.