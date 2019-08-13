Тест-драйв Lexus ES250: покупка не по любви, но по расчету





Сходу: седан Lexus ES250 порадовал в деталях, но не удивил в целом. Однако это та модель, которую я с чистой совестью смогу рекомендовать, если речь зайдет о покупке автомобиля бизнес-класса «по расчету». Все просто: новый Lexus ES250 – очень выгодное предложение в своем классе. Не можете поверить? Тогда читайте дальше и я объясню почему это так.

Позиционирование

Седан Lexus ES250 – типичный представитель сегмента «премиум бизнес-седан». Еще не «люкс» с длиной «5+» метров, но уже и не переходная модель D-E-сегмента. Подобное позиционирование Lexus ES сохранялось на протяжении всей истории модели, которая насчитывает 30 лет: первый Lexus ES дебютировал в 1989 году и стал одним из родоначальников марки Lexus вообще. Новый Lexus ES250 является универсальным автомобилем: он отлично подходит и для владельцев-водителей за рулем, и для перевозки владельца-начальника на заднем сиденье: благодаря заметному увеличению длинны и колесной базы при смене поколений.

История Lexus ES – это 30 лет, в которые уместилось семь поколений модели. Нынешний автомобиль, Lexus ES седьмого поколения, дебютировал в начале 2018 года и к концу этого же года приехал в Украину: так, он впервые был заявлен еще в прошлогодней акции «Автомобиль года». В статье представлен Lexus ES250 в комплектации Luxury.

Как едет?

Нормально едет. Вот ни плохо, ни хорошо, а просто «усреднено-нормально».

При смене поколений Lexus ES пришлось «отдуваться» и за себя, и за модель Lexus GS, которая занимала нишу спортивного седана и которую сняли с производства без прямого наследника. В итоге пресс-релизы о новом Lexus ES местами наполнены словами «спортивность» и «управляемость». Да, правда – Lexus ES нормально поворачивает, не противится на действие руля, у него невелики крены/кивки при резких виражах и торможениях. Жаль, но поиски спортивности привели к частичной потере комфорта: автомобиль жестковат на отдельных ямах с острыми краями и на лежачих полицейских. Однако глобально характер Lexus ES – это все-таки про комфорт: подвеска великолепно «глотает» серии неровностей, который пролетаешь ходом, автомобиль прекрасно компенсирует волны и наплывы, проходя их без раскачки и колебаний. Плюс хорошая звукоизоляция: ходовой не слышно вовсе, аэродинамические шумы становятся заметны лишь при скоростях хорошо за 130 км/ч.

Но слышно мотор. Причем это обычный звук 4-цилиндрового «атмосферника», который частенько крутится до высоких оборотов. Разгон в обычном темпе для Lexus ES – это раскрутка до 3,5-4 тыс. об/мин., а если вы хотите получить максимальную динамику и не пожалеете нажать акселератор – то увидите на тахометре все 6-6,2 тыс. об/мин. Получается громко, шумно, но без впечатляющего ускорения. А где премиальное благородство? Похоже, оно есть только в версии Lexus ES350 с мотором V6. Здесь бы «автомат» помог – ведь он и 8-ступенчатый, и мягкий в переключениях, да еще и «умный»: понимает, что работает в паре с 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором, не ленится сбрасывать 1-2 передачи при разгоне. Но все это снова и снова заканчивается высокими оборотами двигателя без должного ускорения.

Внешне Lexus ES выглядит внушительно, даже как для 5-метрового кузова. Поворачивать автомобиль не прочь, но все-таки в характере превалирует комфорт. Жаль, но 2,5-литрового мотора едва хватает: при каждом динамичном разгоне требуются высокие обороты. «Автомат» пытается помочь, делает все правильно и логично, быстро сбрасывает передачи – но это снова приводит к росту оборотов. Хотя на трассе, когда набрал ход и мотор «раскрутился», двигатель тянет на удивление хорошо. Разгон 0-100 км/ч укладывается в 9,3-9,4 секунды.

Я пробовал разные режимы езды (эко/нормальный/спортивный) и больше всего замечаний вызывал как раз «нормальный». Думаете спасение в «спорт»-режиме? А вот и нет: подсознательно готов к оборотам мотора повыше, красно-белый тахометр горит-бодрит, здесь резче реакции на нажатие педали газа, чуть тяжелее руль – словом, автомобиль «собирается» и… И мне кажется, что это не характер Lexus ES250: все равно он не становится спорт-седаном. Хотите верьте, хотите нет, но лучше всего подходит эко-режим: максимум плавности и размеренности в езде, переключения автомата вверх уже на 2,5 тыс. об/мин, тишина «по мотору», никуда не спешим, да еще и приборы с красивой синей подложкой. Так бы ездить в этом режиме все время, только бы его переименовать: не «EСО» – а, к примеру, «Soft» или «Lounge». И еще одно наблюдение: все эти «танцы-пляски» с мотором и АКПП происходят в городе. Но как только вы выбрались на трассу – двигатель преображается и уверенно везет на «200+ лошадей», а не «на 4-цилиндра»: обгоны ходом только в удовольствие.

Смена ездовых режимов глобально ситуацию не меняет. Тот редкий случай, когда вместо нормального или спортивного я посоветую «эко»-режим: успокойся, не спеши, расслабься – и обретешь гармонию с автомобилем. Под каждый ездовой режим немного меняется оформление приборов. Шайбы-рога удобны в использовании, однако в солидном седане выглядят чужеродно, да еще и не в цвет передней панели. Но поверьте – это единственное замечание к салону…

Потому что в остальном интерьер Lexus ES250 заслуживает только похвалы! Сложные формы передней панели, великолепная гладкая кожа на сиденьях, минимум лакированного дерева, зато масса деталей с рифлением-насечками. А еще отменное цветовое сочетание: светло-коричневый и шоколадный цвет здорово «удорожают» салон. Аналогичному эффекту способствуют черные ажурные сеточки динамиков Mark Levinson и красивые приборы на основе цветного ЖК-дисплея. Передние сиденья – даже не сиденья, а кресла: широкие и удобные, с выверенной боковой поддержкой и удобным валиком под коленями, предусмотрен подогрев и вентиляция – причем даже с автоматическим режимом работы в зависимости от температуры. Все для водителя!

Салон буквально пропитан ощущение качества и роскоши: «пакетные европейцы» сравнимой цены выглядят и воспринимаются беднее. Вокруг водителя и пассажира – только мягкие отделочные материалы, вставки с рифленой структурой, приятная кожа. Приборы загляденье: информативно и красиво.

А также – все для пассажира сзади. Да, тестовый автомобиль – недешевая максимальная версия. Но это не умаляет достоинств Lexus ES250 как «перевозчика». Во-первых, сзади очень просторно: и над головой, и по ширине, и особенно для ног – увеличение длины и колесной базы прошло не зря. Во-вторых, для задних пассажиров предусмотрен многофункциональный подлокотник: управления своей зоной «климата», переключение треков или радио, подогрев сидений, даже регулировка угла наклона спинки. Также предусмотрены отдельные кнопки управления передним сиденьем на его боковине: боссу сзади не должно быть тесно! В-третьих, весь «периметр» задней части салона можно закрыть выдвижными солнечными шторками для сохранения максимальной приватности. Вместе все эти решения поднимают Lexus ES250 до уровня «люкс»-моделей F-класса из недавнего прошлого. Для максимального оснащения недостает лишь вентиляции, массажа, да дисплеев – но ведь нужно оставить зазор до Lexus LS, правда? Хотя если заглянуть в багажник, то едва можно уловить зазор относительно Camry: да, здесь появился электропривод открывания крышки, но также сохранилась простенькая отделка. Зато есть полноценная «запаска» на литом диске.

Сзади просторно и удобно, есть чудо-бокс-подлокотник: с управлением «климатом», аудио, подогревом, плюс регулировка угла наклона спинки и шторки на всех окнах. Супер! Чего не скажешь о багажнике: 420 л, пара-тройка отсеков под мелочи, простенькая отделка. В явных преимуществах – электропривод крышки и полноценная «запаска» на диске.

Есть ли инновации?

Рассказывая о Lexus ES250, невозможно обойти стороной Toyota Camry: общая платформа TNGA GA-K, спереди подвеска МакФерсон, сзади многорычажная, электрический усилитель руля. Но все-таки Lexus ES – это не «Camry на максималках», а полностью другой автомобиль.

Начиная с увеличенного кузова (+ почти 10 см) и возросшей колесной базы (+ почти 5 см), продолжая совершенно другой техникой под капотом. Так, тестовый Lexus ES250 оснащен 2,5-литровым мотором A25A-FKS. И это совершенно другой мотор, а не развитие двигателя Camry: разный код моторов, на пару «кубиков» отличается объем, степень сжатия достигает 13:1, двигатель способен работать по циклу Аткинсона/Миллера. Использована двойная система изменения фаз газораспределения: на впуске VVT-iE (с электронным управлением) и на выпуске VVT-i. Результат: 207 л.с. и 243 Нм. Правда, как вы уже поняли, мотор любит высокие обороты – максимальная мощность достигается на 6600 об/мин.

Новый Lexus ES стал больше предшественника (база выросла на заметные 5 см), его кузов стал прочнее, но при этом – на 62 кг легче: спасибо увеличенной доле высокопрочных сталей. Под капотом Lexus ES250 установлен оригинальный мотор, который не пересекается с Toyota Camry, также использован 8-ст. «автомат» против 6-ст. у Camry. Особенность версии Luxury – поперечные демпферы Yamaha. Но еще большим «оригиналом» является гибридный Lexus ES300h, который соединяет высокую мощность и низкий расход топлива. Жаль, к нам гибрид не везут. Надеюсь «пока».

Конечно, являясь современной моделью высокого класса, седан Lexus ES250 оснащен огромным количеством различных систем и функций. Во-первых, все для безопасности и комфорта: адаптивный круиз-контроль, который следит за дистанцией до впередиидущего автомобиля, распознавание дорожных знаков (видит знаки ограничения скорости и запрета обгонов), контроль рядности с коррекцией в рамках своей полосы, мониторинг поперечного трафика при движении задним ходом, контроль «слепых зон» в зеркалах заднего вида. Все системы функционируют хорошо, замечаний к ним нет.

Во-вторых, мультимедиа с 12,3-дюймовым дисплеем Electro Multi Vision и пультом управления Remote Touch. А вот здесь замечания есть, и касаются они логики управления: снова неудобный сенсор, которым следует гонять стрелку-указатель по всему дисплею и нажимать на тачпад – вспоминаете Lexus RX? Ситуация частично улучшена благодаря органам управления на передней панели: кнопки переключение треков и радио, шайба регулировки громкости. Но помнится, на модели Lexus UX все это было скомпоновано в одной зоне с пультом Remote Touch – так было логичнее и удобнее. Да и в целом: не понимаю такого упорного игнорирования сенсорных дисплеев. А ведь сам 12,3-дюймовый экран хорош: яркие и сочные цвета, красивое меню, возможность работы с двумя окнами (к примеру, слева – навигация, справа – «климат» или аудио).

Наконец третий пункт, который важно отметить – проекция данных на лобовое стекло. Тем паче, что компания Lexus стала одной из первых, кто использовал данную технологию. И здесь чувствуется богатый опыт компании: проекция прямо на лобовое стекло (а не выдвижной пластиковый экран), отличная контрастность изображения. Плюс хорошая функциональность: скорость и указатели ограничения скорости, подсказки навигации, шкала тахометра, выбранная передача, индикация датчиков парковки…

Многочисленные системы (адаптивный «круиз», контроль рядности, пр.) работают хорошо и помогают на трассе при длительных перегонах. Огромный 12,3-дюймовый дисплей радует качеством картинки и организацией меню, но расстраивает логикой управления через Remote Touch. А вот проекция данных на лобовое стекло нареканий не вызывает: много полезной информации в удобном и понятном формате подаче.

Цены и конкуренты

Автомобиль Lexus ES предлагается в Украине с двумя моторами – рядный 2,5-литровый 4-цилиндровый 2,5 л (Lexus ES250) или 3,5-литровый V6 (Lexus ES350) – плюс четыре комплектации: итого получаем шесть вариантов.

«Входной билет» – это Lexus ES250 Business за 1,1 млн. грн. или около $43 тыс. Даже стартовая комплектация изначально хороша: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодные фары (ближний/дальний свет), круиз-контроль, люк в крыше, подогрев передних сидений, 8-дюймовый центральный дисплей, 2-зонный климат-контроль, аудио Lexus на 10 динамиков, электропривод стояночного тормоза, эко-кожа Tahara, селектор ECO/NORMAL/SPORT, электропривод регулировки рулевой колонки, пр.

Следующий шаг – комплектация Executive, которая дополнительно предлагает: 18-дюймовые колеса, подогрев лобового стекла в области «дворников», подогрев руля, память настроек сиденья водителя, мониторинг «слепых зон» в зеркалах заднего вида, контроль перекрестного трафика сзади, вентиляцию передних сидений, электропривод и сенсорное открывание крышки багажника, натуральную кожу в салоне. Цены следующие: Lexus ES250 Executive – 1,29 млн. грн. ($51 тыс.), Lexus ES350 Executive – 1,43 млн. грн. или $56 тыс.

На ступеньку выше расположена версия Luxury, которая добавляет: комплекс Lexus Safety System+ (адаптивный «круиз», контроль рядности, автоматическое торможение, слежение за знаками), тройные светодиодные фары и систему адаптивного освещения AHS, пульт управления «климатом» и аудиосистемой в заднем подлокотнике, подогрев задних сидений, регулировку угла наклона спинки задних сидений, 12,3-дюймовый дисплей в салоне, аудио Mark Levinson на 17 динамиков, круговой обзор PVMA, пр. Автомобили оценены так: Lexus ES250 Luxury – 1,64 млн. грн. ($64 тыс.), Lexus ES350 Luxury – 1,72 млн. грн. или $67 тыс.

Отдельно стоит Lexus ES350 F—Sport ценой от 1,58 млн. грн. или $62 тыс. Такой автомобиль выполняется в «подогретом» варианте: свои сиденья и руль, собственные передний бампер и решетка радиатора, адаптивная подвеска AVS. Интересно, как он поедет?…

Особенности ТОП-версии Luxury: светодиодные 3-секционные фары и система AHS (адаптивный свет), круговой обзор на четыре камеры, уже упоминавшийся чудо-подлокотник и возможность регулировки угла наклона заднего сиденья, роскошные колесные диски. Но это ТОП-версия с довольно высокой ценой, которая начинает конкурировать… с кем? Разбираем дальше.

Ситуация с конкурентами Lexus ES напрямую зависит от выбранной версии (и цены) автомобиля. Если говорить о начально-средних версиях Lexus ES250 ценой 1,1-1,3 млн. грн., то автомобиль является одним из самых выгодных приобретений в классе. Номинально прямые конкуренты из европейских «премиум»-марок стоят сравнимых денег, но лишь в базовых версиях, которые будут уступать в оснащении Lexus ES. Мало того: при стартовой цене 1,1 млн. грн. модель Lexus ES может даже привлечь потенциальных покупателей ТОП-версий Volkswagen Passat и Toyota Camry. Тут присматривались к седану D-E-класса – а вот на горизонте маячит премиальный 5-метровый Lexus!

Но ситуация меняется, если речь заходит о версиях Lexus ES ценой в 1,6-1,7 млн. грн.: в этот диапазон падают уже хорошо-оснащенные версии седанов BMW 5-серии, Mercedes E-класса, Volvo S90, пр. Пока к нам не доехало новое поколение Audi A6, но отчасти соперником мощному Lexus ES350 может выступать Audi A7: яркий «автомобиль для водителя». Плюс европейские модели предлагают дизельные моторы и полный привод, которых Lexus ES напрочь лишен. Одно спасание: новый Lexus ES по-прежнему интересен как автомобиль «для босса» – такой простор и внимание к задним пассажирам мало кто предложит в данном сегменте.

Рыночное позиционирование Lexus ES двойное. При цене автомобиля от 1,1 млн. грн., седан Lexus ES может переманить частных покупателей массовых моделей D—E-класса: разница в цене около 10-15% не кажется высокой за возможность перейти в «премиум». При этом обратного хода нет: вряд ли потенциальный покупатель Lexus ES посмотрит в сторону Passat или Camry. Важное уточнение: это покупка для себя, владелец автомобиля будет ездить сам за рулем. С повышением цены конкуренция усиливается. Но тогда Lexus ES подключает свой характер «перевозчика»: максимальный простор и внимание к задним пассажирам, покупка уже как служебный автомобиль.

Стоимость содержания

Городской расход топлива в среднем составил 11-11,5 л на 100 км пути. При большом количестве заторов и/или динамичном стиле езды расход топлива возрастал до 13-15 л на 100 км, при пустых дорогах и плавном стиле езды – можно было получить около 9 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял около 5-5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 6-6,5 л на 100 км. Вспоминая Camry: в городе расход примерно сравним, на трассе Lexus ES заметно более бережлив. С другой стороны – в Украине уже есть Camry Hybrid: и расход меньше, и мощность больше, и динамика лучше.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Периодичность ТО – раз в год или каждые составляет 15 тыс. км пробега. Минимальная стоимость стандартного ТО составляет 6 тыс. грн., расширенное ТО обойдется в 10-14 тыс. грн. Точная цена ТО зависит от выбранного дилера и перечня выполняемых работ. Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на август, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Седан Lexus ES прошел стандартный цикл краш-тестов и заслужил максимальную оценку «5 звезд». Однако, невзирая на максимальный рейтинг, у автомобиля отмечена одна зона со слабой защитой: область таза пассажира при фронтальном ударе. В остальных случая – разные части тела, водитель или пассажир, взрослые или дети, разные типы ударов – сплошь зеленые (хороший уровень) или желтые (достаточный уровень) уровни защиты.

В итоге

Мои статьи на ITC.ua по марке Lexus начались с модели RX и продолжились моделью UX – оба автомобиля сумели по-своему удивить и запомнится. На этом фоне Lexus ES250 не удивил. Однако если меня спросят о покупке большого премиального седана, то в числе первых кандидатов обязательно назову Lexus ES: известная и престижная марка, большие размеры и внушительный дизайн, классный салон, достойное оснащение. У него есть замечания к езде, но все компенсирует ощущение статуса за рулем и комфорт на заднем сиденье. Как бы странно это не звучало, но факт: новый Lexus ES – крайне выгодная покупка в своем классе.

Плюсы:

+ Экстерьер и интерьер – сразу видно и чувствуется дорогой статусный автомобиль

+ Простор и удобство для заднего пассажира – как в модели более высокого F-класса

+ Стартовая и средняя комплектации хороши ценой – лишь чуть дороже среднего D-класса

Минусы:

— Мотор 2,5 л лишь минимально-достаточный, а версии с V6 3,5 л оказываются заметно дороже

— Уважаемый Lexus, с мультимедиа и тач-скрином пора что-то решать, дальше тянуть некуда…

Технические характеристики Lexus ES250

Кузов – седан, 5 мест

Габариты – 4,98 х 1,87 х 1,45 м

Колесная база – 2,87 м

Клиренс – 154 мм

Багажник – 420 л (5 мест)

Грузоподъемность – 440 кг

Минимальная снаряженная масса – 1600 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 2,5 л

Мощность – 207 л.с. при 6600 об/мин

Крутящий момент – 243 Нм при 4000-5000 об/мин

Удельная мощность и момент – 129 л.с. на 1 т; 152 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст АКПП (классический гидромеханический «автомат» с функцией Direct Shift)

Динамика 0-100 км/ч –9,1 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Sport 3 235/45R18

Минимальная цена автомобиля – от 1,1 млн. грн. или около $43 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,64 млн. грн. или около $64 тыс.