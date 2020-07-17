Тест-драйв Lexus NX 300h: «золотая середина» из прошлого





Да, Lexus NX немолодой. Но по-прежнему очень популярный. В чем его секрет? Выясняем на примере гибрида Lexus NX 300h в полноформатном обзоре: нюансы езды, замеры динамики, расход топлива, салон и отделка, цены разных версий, уровень безопасности, необычные технологии… И, наконец, общий вывод по Lexus NX 300h. С учетом реалий 2020 года.

Позиционирование Lexus NX

Во время своего дебюта в 2014 году, автомобиль Lexus NX открыл для компании новую нишу: по-прежнему премиальный, но относительно компактный кроссовер – в автомобильной иерархии Lexus он был расположен ступенькой ниже уже известной модели RX. Причем данный кроссовер оказался даже вдвойне особенным: помимо входа в новый сегмент рынка, Lexus NX также стал первым автомобилем компании с турбо-мотором. С тех пор данная модель успела обзавестись широким перечнем версий (кроме турбо-мотора в гамму модели был добавлен «атмосферник» и гибрид – как тестовый экземпляр), а также прошла плановое обновление в 2017 году.

Прямого предшественника у Lexus NX нет: он стал первенцем, который открыл новый класс для бренда. Случилось это в 2014 году. А к 2017 году автомобиль обновился – слегка изменилась внешность и салон, расширена функциональность систем. Именно такой автомобиль в гибридном исполнении NX 300h и стал героем данного обзора.

Как едет Lexus NX?

Я пересел в кроссовер Lexus NX 300h сразу после седана Lexus ES 350 F Sport и первая фраза, которая пришла в голову: «I don’t care». Мне все равно. Причем вот это «все равно» – и хорошо, и плохо одновременно. Наконец-то можно спокойно ездить по разбитым улочкам Подола (киевляне поймут), наконец-то можно не опасаться за шины и диски. Лишь пару сантиметров клиренса, резина чуть толще, более «поджатые» бампера – но насколько проще в наших условиях! Энергоемкость подвески также сделана по принципу «все равно до ямок»: упругий ход, будто едешь на четырех туго-накачанных баскетбольных мячах. Помнится, в прошлом Lexus NX кто-то ругал за откровенную жесткость и удары подвески. Так вот здесь этого нет, есть лишь едва ощутимые и скругленные пинки.

Но также подобное «все равно» проявляется в ходовых качествах автомобиля. Кажется, что в упомянутых пинках больше виноваты шины, нежели подвеска: пружины и амортизаторы сделаны довольно расслабленными и мягкими. Однако достичь максимального комфорта не удалось, при этом крены (в поворотах) и раскачка (при разгоне/торможении) уже появились. Хотя возможно виноват гибрид – ведь он самый тяжелый в гамме модели Lexus NX и наверняка требовал своих пружин или амортизаторов. Вдруг иные версии кроссовера поедут лучше? Но ведь к гибридной технике есть и другие замечания. Прежде всего – плохое прогнозирование и ступенчатое срабатывание тормозов: замедляешься как будто небольшими рывками, постоянно нужно менять усилие и степень нажатия педали тормоза, есть переходные процессы между рекуперацией электромоторов и срабатыванием штатных тормозов. При этом компенсации в виде захватывающего разгона нет. Просто разгоняешься и ускоряешься: изначально мягко и тихо на электротяге, потом в работу включается бензиновый мотор с приглушенным, но все-таки отчетливо-заметным звуком. Да и в управляемости компенсации нет: слишком легкий руль, еще и с определенным свободным ходом. В итоге – да, Lexus NX едет туда, куда надо. Но делает это с чувством «I don’t care» относительно водителя. А ведь современные автомобили Lexus и Toyota умудряются быть и быстрее в разгоне, и комфортнее на ходу, и мягче на торможении. Они просто аккуратнее и «чище» в своих повадках.

Модный дизайн обычно быстро стареет, но не в этот раз – Lexus NX выглядит динамичным и крепко-сбитым кроссовером. А в подобном цвете (похоже на слюду, правда?) напоминает космически корабль. Жаль, что ездить нужно по бренной земле: нет какого либо удовольствия от царского комфорта или отточенной управляемости, разгон 0-100 км/ч занимает 9,6 секунды и не дарит эмоций. Да вообще эмоций нет: автомобиль просто едет, он как будто держит дистанцию с водителем, который рассчитывал на большее от 200-сильного кроссовера с динамичным обликом – «I don’t care». С другой стороны: хоть какой-то клиренс, энергоемкая подвеска, пластик по периметру. Все это упрощает жизнь на наших дорогах: аналогичное «I don’t care» относительно ям на дорогах или легкого бездорожья. Для карабканья по неровностям помогут жесткий кузов и немаленький ход колес. Однако мощности заднего электромотора (привычного карданного вала в гибриде нет) едва достаточно для вращения задних колес и подталкивания автомобиля вперед – на Volvo XC90 T8 было хуже, на Toyota RAV4 Hybrid AWD было лучше.

Традиционно для Lexus, похвалить бы салон. Вызывающе-красная обивка сидений и впрямь выполнена очень качественно, кожа приятна при касании, а сами сиденья дают удобную посадку и достаточный диапазон регулировок. Похвалю красивые приборы, которые слегка меняют свой вид в зависимости от выбранного режима движения: в обычном – слева указатель расхода/рекуперации энергии, в спортивном – привычный тахометр. Запоминается макияжное зеркальце в нише около подлокотника (дальше я не буду продолжать свою мысль, а то обвините в сексизме). А еще запоминается центральная консоль с качающимися клавишами управления климатом и стрелочными часами, которые ночью светятся изнутри мягким бело-молочным цветом – классно выглядит! Вот только почему на этой центральной консоли столь простенький декор в виде покрашенного серебристого пластика? Привет, начало 2000-х годов?

Сзади просторно везде: по ширине салона, для ног и над головой. Для удобства пассажиров предусмотрена регулировка угла наклона спинки сиденья, дефлекторы вентиляции, подлокотник с подстаканниками. Однако большего нет: ни подогрева заднего дивана, ни его продольной регулировки, ни солнцезащитных шторок. И с багажником также. Достаточный простор, широкий погрузочный проем, электропривод крышки, небольшая ниша в подполье. Программ минимум выполнена – вот и все, большего не ждите.

Передняя панель хороша 2-этажным дизайном, красивыми приборами, оригинальным блоком «климата». Но ее портит слишком простая отделка в виде крашеного серебристого пластика – декор на дверях и то сделан лучше. Изюминка: макияжное зеркальце на центральном тоннеле. Спереди и сзади довольно просторно, плюс приятная кожаная обивка. Багажник предлагает полезный объем в 475 л и электропривод крышки.

Есть ли инновации в гибриде Lexus NX 300h?

Кроссовер Lexus NX принято роднить с Toyota RAV4 прошлого поколения, но это не совсем так. Точнее – совсем не так. У модели Lexus NX собственный кузов, оригинальный салон, отличается подвеска (пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости). А вот гибридная система и вправду идентична: бензиновый атмосферный двигатель плюс два электромотора (для привода передних/задних колес). Под капотом установлен 2,5-литровый двигатель 2AR-FXE, который работает по циклу Аткинсона/Миллера, а в паре с ним трудится электромотор мощностью 105 кВт (143 л.с.) – оба связаны между собой электромеханической трансмиссией e-CVT и отвечают за вращение передних колес. Бензиновый двигатель может работать без прямой механической связи с колесами, а только для вращения генератора и вырабатывания электротока. Либо может напрямую, механически подключаться к передним колесам – в зависимости от скорости движения, выбранного режима езды, степени нажатия педали акселератора. В свою очередь, сзади установлен еще один электромотор мощностью 50 кВт (или 68 л.с.) – в подобной гибридной трансмиссии E-Four AWD отсутствует традиционный карданный вал для привода задних колес. Также сзади расположен тяговый аккумулятор (Ni-MH), который состоит из двух 20-киллограмовых блоков и позволяет проехать 1-2 км на электротяге только в EV-режиме. Хотя, конечно, электропривод работает всегда – помогает при разгоне, дает возможность проехать пробку-тянучку, пр. По заверениям представителей Lexus, с учетом вот таких постоянных подключений электромоторов, на протяжении одной городской поездки гибрид может проехать на электротяге 30-50% дистанции. Кстати, кроссовер Lexus NX 300h предлагает несколько режимов езды: основной «гибридный» – сбалансированный с точки зрения динамики и расхода топлива; «спортивный» – с улучшенной динамикой и резкими откликами на педаль акселератора, быстрым подключением задних колес и полной отдачей электромоторов; «эко» – для максимальной топливной экономичности. Также предусмотрена отдельная кнопка «EV Mode», которая должна переводить гибрид в режим электромобиля. Но это возможно сделать лишь при неспешной езде и достаточном уровне заряда тягового аккумулятора.

Важно отметить, что в ходе обновления 2017 года, модель Lexus NX получила увеличенный дисплей системы мультимедиа в салоне: был 7-дюймовый, а стал 8-дюймовый. Однако основное меню по-прежнему выглядит устаревшим, оперировать фирменным тач-падом неудобно. Тем удивительнее здесь находить поддержку технологии Apple CarPlay и возможности кастомизации стартовой страницы (пусть даже минимальные). Также автомобиль может предложить ряд современных систем для помощи водителю, которые объединены в пакет Lexus Safety System Plus: контроль рядности движения и удержание в своей полосе(LKA), распознавание дорожных знаков (RSA), функция предаварийной безопасности (PCS), адаптивный круиз-контроль (АСС), система автоматического дальнего света (АНВ), пр.

Несущий кузов и независимые подвески «по кругу», дисковые тормоза, электрический усилитель руля – все привычно для автомобилей подобного формата. Интерес вызывает лишь гибридная техника: с бензиновым двигателем и парой электромоторов – суммарная мощность системы составляет 200 л.с. Предусмотрено несколько режимов езды, которые влияют не только на работу гибрида, но даже и на внешний вид приборов.

Цена Lexus NX и его конкуренты

Кроссовер Lexus NX может предложить покупателю в Украине три типа силовых агрегатов и разные фиксированные комплектации на выбор. При этом автомобиль всегда будет с полным приводом и «автоматом» (пусть даже трансмиссии заметно отличаются по конструкции). В итоге получаем четыре разных варианта автомобиля.

Гамму модели открывает вариант Lexus NX 200 AWD с атмосферным 2-литровым мотором (150 л.с.), «автоматом»-вариатором, в комплектации Sport+: светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, 2-зонный «климат», электропривод и подогрев зеркал, электропривод всех стекол, подогрев сидений и руля, 8-дюймовый дисплей в салоне, камера заднего вида, аудио Lexus, пр. Плюс пакет Lexus Safety System Plus и пакет внешней отделки Sport: спойлер переднего бампера, темная решетка радиатора, черные накладки на зеркала. Цена Lexus NX 200 AWD Sport+ составляет от 1,1 млн грн. или чуть меньше $41 тыс.

На ступеньку выше расположена версия Lexus NX 300 AWD: бензиновый 2-литровый турбо-мотор (238 л.с.), полный привод, традиционный 6-ст. «автомат», плюс комплектация Executive. Относительно рассмотренного выше – здесь нет пакетов Lexus Safety System Plus и Sport, зато добавлены тонированные стекла, комбинированная кожаная обивка сидений, электропривод регулировок передних кресел, накладки на пороги. Цена Lexus NX 300 AWD Executive начинается от 1,37 млн грн. или около $50 тыс.

Автомобиль, представленный в статье – это гибрид Lexus NX 300h AWD в комплектации Executive+, где дополнительно предлагается: система автоматического переключения дальнего света (АНВ), адаптивный круиз-контроль (АСС), распознавание дорожных знаков (RSA), слежение за рядностью движения (LKA), функция предаварийной безопасности (PCS). Фактически в комплектацию Executive просто добавлен пакет Lexus Safety System Plus. Цена Lexus NX 300h AWD Executive+ стартует от 1,46 млн грн. или почти $54 тыс.

Наконец, на вершине модельной гаммы расположилась модификация Lexus NX 300h AWD F Sport: оригинальный передний бампер и решетка радиатора, 18-дюймовые колесные диски F Sport, измененный задний бампер, подвеска F Sport, демпфер колебаний кузова, спортивные сиденья, алюминиевые вставки в салоне, металлические накладки на педалях, черный потолок, тройные светодиодные фары, система адаптивного освещения, бесконтактное открывание крышки багажника (по взмаху ногой), наблюдение за «слепыми зонами» зеркал заднего вида, контроль поперечного трафика сзади (RCTA), мультимедиа с 10,3-дюймовым дисплеем в салоне, аудиосистема Lexus на 10 динамиков, пр. Цена Lexus NX 300h AWD F Sport – от 1,6 млн грн. или около $59 тыс.

Мультимедиа предлагает простенькую функциональность, зато есть поддержка интеграции смартфонов. Плюс автомобиль может похвастать большим количеством вспомогательным систем для безопасности. Фары – светодиодные с автоматическим переключением «ближний/дальний». Да и в целом: кроссовер Lexus NX в любой версии предлагает довольно хорошее оснащение. Чем ответят соперники?

И теперь рассмотрим конкурентов. Номинально – кроссовер Lexus NX является прямым конкурентом Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC40, Jaguar E-Pace. Европейские автомобили предлагают дизельные моторы и могут быть более технологичными (к примеру, здесь можно найти пневмо-подвеску), но Lexus NX отвечает экономичным гибридом и комплектацией по принципу «все включено». Вроде средние версии Lexus NX и недешевые, но сравните оснащение опциями, за которые в «европейцах» нужно доплачивать поштучно – и все встанет на свои места. Выгоднее Lexus NX может быть только кроссовер Infiniti QX50, который еще и комфортнее на ходу. Но у Infiniti нет экономичного мотора – дизеля или гибрида. В тоже время, начальная версия Lexus NX может вступать в конкуренцию с моделями Audi Q3/Q3 Sportback, BMW X1, Infiniti QX30, Mercedes-Benz GLB: при цене около 1-1,1 млн. грн у них будет сравнимое оснащение и моторы, но Lexus NX попросту больше в своих габаритах.

Отдельно упомяну кроссовер DS 7 Crossback: только передний привод и один тип двигателя, зато комфорт и эксклюзивность «выкручены на максимум». А еще обязательно отмечу парочку пусть не «премиум», но все-таки достойных вариантов: к примеру, Peugeot 5008 и Honda CR-V Hybrid. Вот и едут хорошо, и моторы экономичные (дизель или гибрид), и оснащение современное – в чем-то они даже лучше, чем Lexus NX. Но скажите честно: если встанет вопрос отдать $40-50 тыс. за высококлассный кроссовер, то какой бренд выберет покупатель – Peugeot, Honda, или Lexus? Для 90% людей ответ очевиден.

Конкурентов немало: сходу наберется десяток, если не больше. Не выигрывая повадками на дороге или супер-передовым оснащением, кроссовер Lexus NX вдруг может выиграть рыночным предложением: против небольших соперников – он выставляет размер и простор салона, против более крупных моделей – гибридную технику и хорошую комплектацию.

Расход топлива Lexus NX 300h и содержание автомобиля

Средний городской расход топлива составлял 7,5-8 л на 100 км, а при максимально плавной езде в городе даже можно получить расход 6-6,5 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива равен 6,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч также возрастает и расход – примерно до 7,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Регламентное сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км. Минимальная стоимость за простое ТО составляет 3,5 тыс. грн., расширенный сервис потребует в 7-12 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Lexus NX

В ходе цикла краш-тестов Euro NCAP автомобиль Lexus NX получил максимальную «5-звездочную» оценку. При фронтальных ударах – водитель и пассажир защищены хорошо (зеленые или желтые отметки на манекенах). При боковых ударах – есть одна зона со средней защитой (область груди водителя с коричневой отметкой), но в остальном защита также достойная. Плюс довольно высокие оценки за безопасность детей и срабатывание различных систем помощи водителю.

В итоге

Странно вышло с автомобилем Lexus NX. Вроде и вполне нормальный кроссовер, мне нравится его дизайн и формат, известное имя и гибридная система. Однако – признаться, Lexus NX «не зацепил». Пока ездил, все время задавал себе вопрос: как Lexus NX стал столь популярен? Могут ли ошибаться тысячи покупателей, которые делают выбор своими деньгами? Ответ прост – в момент своего появления, Lexus NX был «золотой серединой», он давал клиентам этакий «оптимальный вариант»: удачный размер и стильный дизайн, престижное имя, хорошая комплектация за свою цену, широкий выбор версий, полный привод. Однако сегодня в модели Lexus NX уже чувствуется возраст. Признаться – даже есть чувство, что Lexus NX существует просто для того, чтобы закрыть важную нишу в ожидании наследника. Думаю, ждать осталось недолго.

Да и «японцы» дают покупателю широкий выбор альтернативы уже сейчас. Так, за цену тестового автомобиля Lexus NX 300h можно купить другие автомобили Lexus/Toyota. Более компактный и доступный Lexus UX пусть теснее по салону, но предлагает лучший комфорт подвески и работу гибридной системы, а его салон выглядит более современным. Кроссовер Toyota RAV4 пусть и лишен премиум-статуса, но в реальности едет лучше – что «по подвеске», что «по гибриду». Наконец, Lexus RX пусть даже в базовой версии, но представляет собой автомобиль совершенного другого уровня: в отделке и просторе салона, по своим ходовым качествам. Любой из этих вариантов лично мне нравится больше, чем Lexus NX.

Плюсы:

Внешний дизайн – по-прежнему «модный» и привлекающий внимание

Уровень отделки интерьера и обивка сидений

Выгодное предложение на фоне конкурентов

Минусы:

Езда – баланс управляемости и комфорта, процесс торможения

Уже сильно чувствуется возраст модели

Технические характеристики Lexus NX 300h

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,64 х 1,87 х 1,645 м

Колесная база – 2,66 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – 475 л (5 мест)

Грузоподъемность – 610 кг

Минимальная снаряженная масса – 1785 кг

Мотор – гибрид, бензиновый двигатель R4 2,5 л плюс два электромотора

Мощность – 200 л.с. (общая мощность гибридной силовой установки)

Удельная мощность – 112 л.с. на 1 тонну

Привод – полный привод

Трансмиссия – электромеханическая трансмиссия e-CVT

Динамика 0-100 км/ч – 9,2 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход паспортный (город) – 6,4 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 5,7 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Yokohama BluEarth E51 255/60R18

Минимальная цена автомобиля – около 1,1 млн грн. или $41 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,46 млн грн. или $54 тыс.