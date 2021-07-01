Авто-дайджест за июнь 2021 года: Toyota Land Cruiser 300, Lexus NX, Volkswagen Multivan T7 и многое другое





Пришла горячая пора – и в прямом, и в переносном смысле: презентаций, новинок, событий так много, что впору готовить автомобильный дайджест. Первый выпуск которого вы сейчас и наблюдаете. Итак, самые важные автомобильные новинки в мире и в Украине за июнь 2021 года.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300

Наверное, самая важна автомобильная новинки июня 2021 года – дебют нового поколения большого внедорожника от компании Toyota. Год дебюта символичен: компания Toyota начинает свое летоисчисление собственных внедорожников с 1951 года, в нынешнем году 70-летний юбилей. Пришлось подождать: предшественник Toyota Land Cruiser 200 выпускался более 10 лет и успел пройти несколько масштабных обновлений. И вот новое поколение модели!

Хотя общие пропорции кузова остались неизменными (почти 5-метровая длина и 2,85-метровая колесная база). Равно, как и рамная конструкция: первый пример, когда архитектуру TNGA «подружили» с рамой – так получилась платформа GA-F. Невзирая, на сохранение классической конструкции и внушительных габаритов, автомобиль удалось облегчить на 200 кг благодаря изменению конструкции рамы и обширному использованию алюминия в структуре кузова. Но самая радикальная перемена – это даже не алюминий или облегчение, а появление турбо-моторов V6 вместо прошлых двигателей V8. Так, бензиновая версия с 3,5-литровым двигателем готова предложить 415 л.с., а 3,3-литровый турбодизель V6 обещает 299 л.с., оба двигателя будут работать в паре с 10-ст. «автоматом». Конечно, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит полный привод, вдобавок новый «авто»-режим работы Multi-Terrain System, плюс в подвеске обещана система E-KDSS (электронная кинетическая динамическая система подвески).

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 сохранил прежние пропорции и привычную рамную конструкцию, но кардинально изменился в деталях: новая платформа и облегчение кузова, турбо-моторы V6 вместо V8, изменения в ходовой части. Очень важный первый вопрос: как все это поедет, что будет с комфортом, динамикой, расходом топлива? В гамме модели нашлось место разным версиям, включая и GR Sport, которая создана для бездорожья.

А второй вопрос касается салона. Ведь в первых обзорах уже встречались замечания к салону «стало теснее, виновата широкая центральная консоль». С одной стороны – автомобиль в любом случае немаленький, грех жаловаться. С другой стороны – но ведь центральная консоль и правда изменилась, да и весь салон в целом: новая архитектура передней панели, новая компоновка органов управления, новое оснащение. К примеру, появился широкоформатный центральный дисплей (максимум 12,3 дюйма), панель приборов по-прежнему включает в себя стрелочные индикаторы, но между ними также поселился увеличенный экран. Для задних пассажиров предусмотрен раздельный «климат» и даже вентиляция дивана. Изменилась компоновка багажник: теперь он оснащается привычной подъемной дверью, без откидного борта, затруднявшего доступ к его самым глубоким уголкам.

Салон все также монументальный по своему дизайну, но кардинально новый по наполнению: крупный центральный дисплей напоминают про Lexus LX, но его меню и рычаг АКПП – уже напоминают про RAV4. Зато теперь задним пассажирам предлагается не только раздельный «климат» и подогрев, но также вентиляция дивана. Помимо стандартного 5-местного салона, в арсенале Toyota Land Cruiser 300 имеется еще 7-местная версия. Впрочем, пока рано загадывать о том, какие версии автомобиля приедут к нам в Украину. Дождемся реальных автомобилей – там и разберем все в ходе детального обзора. Ждать осталось недолго: обещан старт продаж нынешним летом, первые автомобили на автовозах уже видели в Украине.

Кроссовер Lexus NX второго поколения

А вот кого придется подождать, так это новый кроссовер Lexus NX: старт продаж заявлен на 2022 год. Однако, похоже, что автомобиль стоит ожидания. Во-первых, сохранив примерно прежние габариты (длина 4,66 м и ширина 1,87 м), новый кроссовер Lexus NX получил увеличенную колесную базу (2,69 м): залог для простора салона. Во-вторых, автомобиль построен на платформе TNGA GA-K с увеличенной колеей колес и короткими свесами, с более жестким кузовом и рядом алюминиевых деталей. Словом, все обещает новый уровень ездовых повадок.

Равно, как и двигатели. Для новинки заявлена цела россыпь моторов, среди которых не найти дизеля, но зато можно отыскать несколько гибридов. Прежде всего, ТОП-версий является подзаряжаемый гибрид Lexus NX 450h+ суммарной мощностью 306 л.с., аккумулятором на 18 кВтч, с возможностью движения на электротяге до 63 км. Также будет доступен гибрид Lexus NX 350h: бензиновый атмосферный двигатель 2,5 л плюс электромотор, суммарно 244 «лошадки». Альтернативой ему выступает Lexus NX 350 с 2,4-литровым турбо-мотором на 279 л.с., который работает в паре с 8-ст. «автоматом» и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента. Похоже, отличный вариант для любителей динамичной езды! А для тех, кому «просто комфортно ездить», создан Lexus NX 250 с атмосферным 2,5-литровым 199-сильным мотором. Наконец, для ряда стран будет предлагаться и стартовая версия Lexus NX 200.

Новый кроссовер Lexus NX похож на предшественника в общих формах, однако это было сделано намерено: чтобы не разрывать историческую связь, чтобы автомобиль мгновенно идентифицировался. Вместе с тем, в конструкции Lexus NX порядка 95% новых деталей: несущий кузов, платформа и подвески, моторы и технологии. Впервые доступен подзаряжаемый гибрид Lexus NX. Для новинки предложено много ярких цветов кузова.

Вслед за экстерьером, также изменился интерьер. Вот только если внешность скорее «мягко эволюционировала», то в салоне нас ждет «революция». У которой даже есть собственное имя: Lexus Link Pro. Речь идет про огромный 14-дюймовый дисплей, буквально поглощающий все внимание…

Но ведь салона был переработан комплексно, здесь есть о чем рассказать помимо экрана-гиганта. К примеру, о новой концепции места водителя, в которое сочетаются новые органы управления, сиденье и руль, приборная панель, а также проекционный дисплей. Можно отметить 64-цветную атмосферную подсветку либо вспомнить о расширенном функционале комплекса Lexus Safety System: добавлена функция безопасного выхода пассажиров. Словом, новинка Lexus NX уже сейчас выглядит очень интересной для детального обзора и перспективной с точки зрения продаж.

Салон изменился кардинально, все внимание привлекает огромный 14-дюймовый дисплей. Хотя в арсенале нового Lexus NX есть и более спокойные варианты исполнения передней панели. Но что именно (и по какой цене) приедет в Украину – это узнаем ближе к старту продаж: ждем 2022 год.

Бизнес-вен Volkswagen Multivan T7

Значимость данного автомобиля для своего класса равносильна важности двух вышеописанных новинок для SUV-сегмента. Потому, что вен Volkswagen Multivan всегда был точкой отсчета, на которую равнялись почти все конкуренты. И вот – новый Volkswagen Multivan, на что указывает индекс T7. При этом автомобили семейства Volkswagen T6.1 по-прежнему остаются в строю, но в более простых версиях: грузовой, грузопассажирский, пассажирский фургон. А модель Volkswagen Multivan отныне – это только легковой семейный или бизнес-вен.

Вот новинка и построена на известной легковой платформе MQB. Что позволило интегрировать множество дополнительных систем помощи водителю, а также использовать новые моторы. К примеру, автомобиль Volkswagen Multivan T7 будет доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 136 л.с., бензиновым мотором 2.0 TSI на 204 л.с., или 2-литровым турбодизелем TDI мощностью 150 «лошадей». А еще в гамме Volkswagen Multivan T7 появится подзаряжаемый гибрид: бензин 1.4 TSI в паре с электромотором выдают 218 л.с., аккумулятор емкостью 13 кВтч обещает запас хода до 40 км на электротяге. Как видите, если в прошлом для Volkswagen Multivan турбодизель был «наше все», то теперь гамма выстроена явно с акцентом на бензиновые двигатели.

Также заметно изменился салон. Передняя панель отчасти напоминает модели серии Т6.1, однако теперь вместо рычага МКПП/АКПП на массивном постаменте используется компактный джойстик. Добавилась система проекции на лобовое стекло и крупные цветные дисплеи нового типа – все это напоминает Volkswagen Golf 8. Привычная посадочная формула «2+2+3» дополнена сдвижным центральным столиком (но не круглым, а парой прямоугольных), все сиденья выполнены индивидуальными и стали легче, добавлена панорамная крыша.

Новинка Volkswagen Multivan T7 явно изменилась в своем формате и в своей форме: чего лишь стоят дополнительные окошки на передних стойках, которые визуально «облегчили» автомобиль, а также обещают лучше обзор и больше света. Вен будет доступен в стандартном (4,97 м) или удлиненном (5,17 м) исполнении. Внутри – новая передняя панель и регулируемые индивидуальные сиденья. Какой-либо грузовой версии в гамме Т7 не будет: это сугубо пассажирский автомобиль. Именно поэтому Т6.1 остается в строю.

Старт продаж в Украине: Nissan LEAF и Renault Express

Вышеописанные автомобили – это мировые новинки июня, которые со временем приедут и к нам в Украину, вопрос лишь во времени. Но есть и локальные украинские дебюты, новинки, старты продаж. Одним из таковых стал электромобиль Nissan LEAF, который теперь предлагается в Украине через сеть официальных дилеров (вот репортаж).

Еще один интересный дебют пришелся на конец июня: новые коммерческие автомобили Renault разных классов. Фактически компания Renault в рамках одного мероприятия показала сразу три новых коммерческих автомобиля. Но больше всего внимание привлекла новинка Renault Express, которая производится на заводе в Марокко. Перед нами один из самых доступных фургонов на рынке: цена стартует от 414 тыс. грн.

Автомобиль Renault Express доступен в грузовой или пассажирской версии, с бензиновым или дизельным мотором, в трех комплектациях. Жаль, нет выбора «автомата». Как отмечают представители Renault, изначально он был в планах завода (т.е. такой вариант прорабатывался), но к моменту запуска модели Express вариант АКПП исчез из гаммы для возможности заказа. Поэтому вопрос с «автоматом» пока открыт: вдруг он появится в будущем? Еще один открытый вопрос – наличие удлиненной версии и 7-местного салона. Здесь ответ кроется в новом поколении автомобиля Renault Kangoo, который дебютировал в Европе одновременно с моделью Renault Express: у модели Kangoo шире выбор версий (включая удлиненный кузов), но и машина намного дороже!

Компания Renault презентовала сразу три коммерческие модели, а вообще в коммерческой гамме 11 моделей. Главной новинкой является автомобиль Renault Express, который приходит на замену Dokker и сразу доступен в грузовой или пассажирской версии. Кроме того, есть выбор между разными моторами и версиями, но ценник в любом случае получается одним из самых низких на рынке. В салоне нашлось место под 17 ниш для мелочей (суммарный объем 54 литра), автомобиль может предложить 8-дюймовый дисплей и три USB-порта. Полезный объем багажника пассажирской версии составляет 800-3 000 л, грузовая версия готова вместить до 3,7 куб. м, может предложить 10 такелажных петель и разные варианты внутренней защитной обшивки.

Надеюсь, что все вышеперечисленные автомобили в будущем станут героями полноценных обзоров и смогу рассказать об этих автомобилях детально. И не только о них – ведь в ближайшее время нас ждет еще немало интересного…

Предварительный анонс на июль

Фургон Renault Express – далеко не единственная новинка от Renault на нынешнее лето. Еще одним важным автомобилем является компактный кроссовер Renault Captur второго поколения: стильный «европеец», небольшие турбо-моторы 1,33 л на 130-155 л.с., только передний привод, LED-фары, «автомат»-преселектив EDC, ценник от 566 тыс. грн.

Что все это напоминает? Правильно, Peugeot 2008! Но французы усиливают свои позиции: уже оглашены цены на Citroen C4 (от 506 тыс. грн. идентичная платформа и моторы), чуть раньше были оглашены цен, а в июне стартовали продажи Opel Mokka (от 578 тыс. грн). Заглядывая чуть дальше: плюс в августе нас ждет Nissan Juke. И чтобы завершить разговор о новых SUV-моделях: недавно обновился большой кроссовер SKODA Kodiaq, а родственный ему SEAT Tarraco получил новые версии и моторы (скоро расскажу).

Много новинок для нашего маленького рынка? Но в ходе нескольких «живых» презентаций в глазах представителей автомобильных компаний видно оптимизм: в этом году рынок Украины, наконец, должен преодолеть знаковую отметку в 100 тыс. проданных автомобилей. Как оно будет – увидим в конце года. Но уже ясно, что этот год будет активным. А значит, новинок будет еще больше.