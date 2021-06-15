Тест-драйв Tesla Model 3 Performance 2021 (+ мнение владельца)





Обновленный электромобиль Tesla Model 3 2021 модельного года, самая «заряженная» версия Performance, плюс история покупки и личное мнение владельца электрокара – в данной статье найдется немало интересного. А еще найдется как минимум один новый рекорд. Приготовьтесь читать очередной «лонгрид»: оно того стоит!

Электрокар Tesla Model 3 Performance 2021 модельного года: что нового?

Нужно быть большим фанатом компании Tesla вообще и электрокара Model 3 в частности, чтобы опознать внешние перемены новинки. Перед нами все также седан D-класса, мягкие обводы корпуса пересекаются с резкими линиями над колесными арками, миндалевидные фары дополнены узкими фонарями. Общий облик знаком. Однако перемены есть, причем их немало. К примеру, молдинги окон получили черную матовую отделку вместо хрома в прошлом. Фары все также светодиодные, но внутри поселились линзованные блоки. Наконец, автомобиль обрел новые колесные диски, которые отличаются в зависимости от версии.

Кстати, о различных версиях. Герой данной статьи представлен в исполнении Performance, что явно выделяет его в нескольких характерных деталях. Так, Performance-версия изначально получает заниженную спортивную подвеску и 20-дюймовые колесные диски Uberturbine с шинами Pirelli PZero. Если внимательно взглянуть сквозь колеса, то станут заметны красные тормоза Brembo – это также особенность Performance. Наконец, крышка багажника украшена карбоновым спойлером, что должно положительно сказаться на прижимной силе.

Электрокар Tesla Model 3 уже знаком: 4,7-метровый седан с 2,84-метровой колесной базой (ширина 1,8 м, высота 1,44 м). Все внешние перемены 2021 модельно года сводятся к наполнению фар, черным матовым молдингам, иным колесным дискам. Однако Performance-версия отличается еще парочкой деталей: оригинальные колеса и тормоза, карбоновый спойлер. Обновления и отличия сделаны так, чтобы существующим владельцам Tesla Model 3 не было обидно и, в тоже время, знатоки сразу опознали редкую новинку.

Салон автомобиля эволюционировал схожим образом. Основные и приметные детали – широкая передняя панель, деревянная вставка, 15-дюймовый горизонтальный дисплей, панорамная стеклянная крыша – не изменились. Но отличия в мелочах есть. К примеру, на центральной консоли теперь оформлен двойной слот с беспроводной зарядкой под смартфоны. Да и в целом вся центральна консоль слегка изменилась: матовое серое покрытие (вместо прежнего черного глянца) и серебристая окантовка крышки. Стало практичнее.

А еще стало удобнее и тише. За первый пункт отвечают электропривод крышки багажника и подогрев руля, за второй – двойные ламинированные боковые стекла. Конечно, все эти перемены не исправляют главного минуса салона Tesla Model 3 в виде ограниченного запаса места для ступеней и коленей задних пассажиров (ввиду установки аккумулятора в днище; к примеру, более высокий кроссовер Tesla Model Y лишен подобного замечания). Однако качественная отделка в виде алькантары на дверях и эко-кожи на сиденьях, оставляет после себя приятное впечатление. Есть чувство, что после аврального старта производства в начале карьеры, электромобиль Tesla Model 3 теперь, что называется, «дозрел».

Аналогично внешности – салон знаком в целом, но изменился в деталях. Главные перемены сосредоточены на центральной консоли: серая отделка вместо черного глянца, два слота под смартфоны, серебристая окантовка, порты USB Type—C. Плюс добавлены двойные стекла и подогрев руля. Искусственная кожа на сиденьях и алькантара на дверях оставили приятное впечатление: порой лучше, чем у некоторых «японцев» или «немцев» схожего класса. Багажников сразу два: основной задний багажник отныне получил электропривод крышки, под крышкой капота можно найти небольшой отсек для мелочей.

На ходу: семейный седан с рекордной динамикой

В ходе обновления к 2021 модельному году, электрокар Tesla Model 3 получил не только перемены снаружи и в салоне, то также и «апгрейд» технической части. Прежде всего, емкость тягового аккумулятор возросла до 82 кВтч (ранее было около 76 кВтч), что вместе с использованием теплового насоса для обогрева салона позволило увеличить запас хода. Так, самая «дальнобойная» версия Long Range способна проезжать до 568 км (ЕРА), а представленный в статье электрокар Performance готов замахнуться на 507 км (481 км ранее, ЕРА). Но ведь электромобиль Tesla Model 3 Performance явно создан не для того, чтобы неспешно тянуть километры, правда? При заявленном разгоне 0-60 миль за 3,1 секунды и 0-100 км/ч за 3,3-3,5 секунды, электромобиль Tesla Model 3 Performance 2021 имел все шансы для того, чтобы установить рекорд динамики. Что он в итоге и сделал.

Активный старт с места обходится без удара, первое мгновение пролетает именно как мгновение… И тут вдруг становится понятно, что выдохнуть уже не получается. С ростом скорости электрокар Tesla Model 3 Performance 2021 не сбавляет динамику разгона, а наоборот – добавляет! Традиционный для электромобилей разгон без швов и заминок на переключение передач в данном случае еще и подкреплен внушительной перегрузкой почти 1g, которая начинает спадать лишь после 70-80 км/ч: единожды припечатав тело к спинке, затем Tesla Model 3 Performance «не отпускает» на протяжении 2,5-3 секунд. К примеру, гибрид Porsche Panamera или «заряженный» седан Audi S6 касаются и даже превышают отметку 1g; но делают это кратковременно, чередуя с переключением передач и ревом мотора. А здесь на первых порах царит почти оглушающая тишина, сдобренная мечущимися цифрами скорости. Сюрреализм ощущений от разгона в смеси с рекордной динамикой.

Данный электрокар был оснащен режимом Track Mode, но на обычных загородных трассах прочувствовать его работу полностью не удалось. К примеру, в режиме Track Mode рекуперация выводилась на максимальный уровень, начинала активно работать система охлаждения (слышно постоянно включенный вентилятор), если верить фирменным описаниям – то меняется перераспределение тяги по осям. Все это действительно важно для трека, но не для обычных загородных трасс. А ведь электрокар совсем не противится езде по обычным дорогам: «сбитая» подвеска, но без откровенной жесткости, острый руль и небольшие крены кузова в поворотах, можно регулировать резкость ускорений, есть выбор интенсивности рекуперации. Как результат – даже невзирая на динамику и мощь, Tesla Model 3 Performance 2021 не превращается в ультимативный спорткар, а остается вполне подходящим ежедневным транспортным средством. Этакий «компактный спортивный седан»: ничего не напоминает?…

Новый рекорд в статьях на ITC.ua – разгон 0-100 км/ч за 3,7 секунды! Таким образом, Tesla Model 3 Performance оказывается динамичнее прежнего рекордсмена Porsche Taycan 4S. А ведь в салоне тогда был я вместе с владельцем: думаю, отсутствие одного человека могло бы «снять» еще 0,1 секунды. При этом электрокар Tesla Model 3 Performance не противится ежедневной эксплуатации: одно касание правого подрулевого рычажка и выбор позиции «D» начинают плавный EV-круиз в стиле «седан на каждый день». Конструктивная схема электромобиля известна давно: несущий кузов, независимые подвески, аккумулятор в базе, два электромотора (Dual Motor). Вот только передний и задний модули «мотор-редуктор» отличаются между собой и служат разным задачам. Согласно разным источникам, суммарная мощность составляет 450-513-520 л.с., а суммарный крутящий момент электромоторов превышает 700 Нм. Максимальная скорость достигает 260 км/ч.

Мнение владельца: Юрий Иванец, владелец Tesla Model 3 Performance 2021

История моих взаимоотношений с электромобилями началась примерно год назад – с переезда в частный дом под Киевом. В итоге встал вопрос частых поездок на дистанцию порядка 100-150 км в день. При этом я люблю экспериментировать, испытывать что-то новое в жизни. Да и не чужды вопросы экологии. Словом, выбор электромобиля напрашивался сам собой. Но что выбрать? Моим первым электромобилем стал BMW i3S, купленный с пробегом около 15 тыс. км от официального дилера BMW в Украине. Это был отличный вариант с точки зрения сочетания запрошенной цены, качества сборки, запаса хода. Скажем так – это был отличный вариант для эксперимента. И этот эксперимент удался: мне понравилась сама идея электромобиля! Поэтому спустя год я решился на приобретение нового электромобиля, но уже явно представляя то, что хочу получить в итоге.

Во-первых, большой запас хода: минимум порядка 500 км на одном заряде аккумулятора. У меня есть второй автомобиль Toyota FJ Cruiser для длительных поездок, но хотелось попробовать и дальние путешествия на электрокаре. Во-вторых, ожидал получить отличную динамику и управляемость. В прошлом у меня был седан Honda Accord 7-го поколения и электромобиль Tesla Model 3 во многом похож: начиная от размера и формата кузова, заканчивая поведением подвески на дорогах. Плюс все это с отличной динамикой. Наконец, в-третьих: решил для себя, что если уж брать – то не размениваться по мелочам! В итоге выбор пал на максимальную версию Performance.

Интересна история покупки электромобиля. Я обратился в компанию NEXT CAR, получил консультацию, стали обдумывать и формировать заказ. Изначально целился на новый электрокар в европейской спецификации. Такой электромобиль следовало заказывать в производство и долго ждать. Но тщательные поиски по европейским складам увенчались успехом: представители компании оперативно нашли готовый вариант в нужном исполнении. Затем погрузка и доставку в Украину – и спустя неделю-две после заказа электромобиль уже был у меня. Цена вопроса? Около 59 тыс. евро или чуть больше $70 тыс.

Несколько слов о жизни с электромобилем. И первый нюанс, конечно, касается зарядки аккумулятора. В моем случае вопрос зарядки электрокара решается обычной розеткой во дворе. Да, полный заряд немалого аккумулятора Tesla Model 3 занимает больше, чем всю ночь: еще следует приплюсовать вечер и утро. Но это как посмотреть. Во-первых, каждый раз полностью заряжать аккумулятор не требуется: нужно лишь восполнять то, что растратил за день. Во-вторых, а ведь можно считать, что зарядка и вовсе занимает 10-20 секунд. Именно то время, которое необходимо для подключения кабеля. Дальше я иду заниматься своими делами, а все это время электромобиль заряжается. Хотя в будущем все-таки подумываю установить более мощное зарядное устройство на 10-11 кВт: тогда полностью зарядить аккумулятор можно будет за 8-9 часов. Но это не точно…

А второй важный нюанс – это зимняя эксплуатация. Понятно, что я еще не «зимовал» с электромобилем Tesla Model 3 Performance, однако есть опыт зимовки с прошлым электрокаром BMW i3. Так, если обычный запас хода BMW i3 составлял до 300 км, то с приходом холодной осени или мягкой зимы запас хода упал до примерно 250 километров. Однако такой ситуации, чтоб встрял посреди поля – такого не было. Достаточно лишь рассчитывать свой маршрут и следить за запасом хода. Кстати, именно для таких экстренных случаев помогает приложение PlugShare с перечнем зарядных станций для электромобилей. Киловатт-час электроэнергии на таких зарядках обходится намного дороже, чем дома (примерно 5-9 грн за кВтч), но по итогу трачусь мало. Приложение и сторонние зарядки использую редко – сугубо как резервный вариант «на крайний случай».

В итоге: что такое Tesla Model 3 Performance?

Мысли вслух: удивительно то, с какой легкостью электромобили разрушают прежние рекорды динамики и скорости. В прошлом для достижения подобного разгона требовался мощный двигатель и сложная трансмиссия. Сегодня все решается парой электромоторов, упакованных в кузов седана D-класса. Причем седана, у которого есть нормальный салон для семьи, присутствует вполне достаточный багажник, и который продается пусть не задешево, но все-таки по более-менее реально цене. В удивительное время мы живем…

Хотите знать, что такое Tesla Model 3 Performance? У меня есть ответ в одной фразе: электромобиль Tesla Model 3 Performance – это динамика суперкара по цена бизнес-седана.