Тест-драйв Audi e-tron GT: электромобиль вашей мечты





Первый взгляд и первый тест-драйв электромобиля Audi e-tron GT – все происходит уже в Украине! Хотите убедиться? Тогда загляните в статью об электромобиле Porsche Taycan и обратите внимание на место фотографий. К слову: Taycan мы будем вспоминать еще не раз. А еще вспомним Audi A7 Sportback и Audi e-tron. Потому, что новинка Audi e-tron GT взяла лучшее от каждой из моделей. В итоге: получился идеал-мечта?

В дизайне и в салоне – это настоящий седан Audi

Низкий, широкий, обтекаемый – но классический седан. Визуально электромобиль Audi e-tron GT своим каплеобразным силуэтом напоминает 5-дверку Audi A7 Sportback, однако является традиционным 4-дверным седаном. С отдельной крышкой багажника, даже «багажников»: главный отсек расположен сзади, но также небольшая ниша нашлась и в передней части. Кроме того, спереди нашелся оригинальный приметный «нос». Крупный серебристо-серый «щит» с четырьмя кольцами формирует узнаваемый облик, который безошибочно идентифицируется как Audi. Запоминаются многочисленные воздуховоды: каналы для передних тормозов, решетки радиаторов, боковые обтекатели в уголках переднего бампера. А в его центральной части – датчики для адаптивного «круиза» и системы контроля дистанции до впередиидущего автомобиля. Кроме того, запоминаются фары с синими ярлычками – фирменный намек Audi на лазерный дальний свет. Задняя часть также примечательна оптикой: сплошная красная линия завершается эффектными секционными стрелками. Снизу приютился развитый диффузор, крышка багажника украшена подъемным спойлером.

Но отдельный «смак» в дизайне электромобиля Audi e-tron GT – это боковины. По-моему, здесь использовали все известные детали-приемы, которые служат для создания динамичного облика. Радикальный наклон крыши. Подчеркнутые колесные арки, заметные «бедра». Воздухоотводящие каналы позади передних колес. И лючки для зарядки на передних крыльях. Именно «лючки», ведь в данном случае их пара. Со стороны водителя – обычный «Тип 2» Mennekes, который готов принимать переменный ток мощностью 11 кВт (опционально до 22 кВт). Со стороны пассажира расположен еще и порт CCS 2 для быстрой зарядки: электромобиль Audi e-tron GT поддерживает зарядку постоянным током (DC-ток) мощностью до 270 кВт. Это дает возможность за 5 минут подзарядиться на 100 км пробега, либо за 22 минуты «закачать» до 80% от номинальной емкости аккумулятора. Возможности быстрой зарядки – как одно из подтверждений того, насколько высоко электрокар Audi e-tron GT находится на острие мировой автомобильной промышленности. Но все это не важно. Потому, что электрокар Audi e-tron GT действительно феноменально красиво и оглушительно динамичен. Даже в статике.

Облик, который удался – целиком и в деталях. Низкий, широкий, длинный седан с покатой крышей выглядит динамично, мощно, дорого. Кстати, электрокар немаленький: длина 4,99 м; ширина 1,96 м; высота 1,41 м; колесная база 2,9 м; минимальная масса 2 350 кг. Сложные формы боковин, оригинальный «нос», запоминающаяся «корма», боковые воздуховоды – и два лючка для зарядки рядом с ними: электромобиль чарует деталями, одновременно подчеркивая технологичность. Своим дизайном, Audi e-tron GT идеально вписывается в текущую линейку Audi и, одновременно с этим, смело заглядывает на 5-10 лет вперед.

Вот и с интерьером также. Садишься низко, вокруг обволакивает салон в техно-стиле: острые углы и грани, большие дисплей, сенсорные переключатели – для управления светом или аудиосистемой. Но логика управления и эргономика от Audi безупречны. Спустя 10-15 минут все находишь на своих местах, все понятно и под рукой. Разве что, кроме кнопки переднего багажника, которая расположена на торце водительской двери.

Напротив переднего пассажира сияет характерная надпись «e-tron». А в целом по салону сияет ощущение качества, которого иные конкуренты не могут добиться даже спустя несколько лет на конвейере. Каждый переключатель, каждая кнопка сдобрены четким кликом – особенно это приятно для блока «климата»: да-да, здесь отдельный климат-контроль вместо второго дисплея на центральной консоли. А вот нашлась еще одна приметная деталь: селектор выбора движения – подвижная фишка с позициями «R-N-D» и отдельная клавиша «P».

Сзади ощущения «техно» не так заметно, однако заметна забота о пассажирах. Есть простор для ступней: в полу сделаны отдельные выемки. Имеется собственный климат-контроль и подогрев сидений. А еще – в наличии шикарный обзор через сплошную стеклянную панорамную крышу. К слову: похоже, именно эта стеклянная крыша позволила выиграть пару сантиметров свободы над головой, поэтому люди среднего роста сядут с вполне нормальным простором. Словом: все снова похоже на Audi A7 Sportback.

Великолепный интерьер, где идеально выдержан баланс между «техно»-стилем и элементарным удобством – будь-то удобство посадки или размещения органов управления. Центральная часть оригинально скомпонована: селектор «R-N-D», трапециевидные дефлекторы вентиляции, отдельный блок «климата», над ним – сенсорный 10,1-дюймовый дисплей (1540х720 точек) системы MMI. Еще один дисплей (12,3-дюймовый, с разрешением 1920х720 точек) является основой приборной панели Audi virtual cockpit, для которой предусмотрено три вида дизайна, включая и характерный «e—tron». Сзади без излишеств, но все-таки достаточно просторно. Зато пассажиров порадует отдельный «климат», подогрев сидений, панорамная крыша (кстати, последняя – в «базе»). Багажников два: основной сзади (366-405 литров в зависимости от аудиосистемы и наличия/отсутствия сабвуфера), а также дополнительный спереди (85 литров).

В разгоне и на ходу – настоящий GT-класс

Данный материал является лишь «первым взглядом» на Audi e-tron GT: к примеру, мне не удалось поездить максимально долго, чтобы проследить запас хода. Однако мне удалось в двух противоположных условиях: быстро – на ровной загородной трассе, и медленно – на разбитых улицах Киева. Максимальный спектр эмоций в каждом пройденном километре.

А километры порой уходили быстро. Ведь электрокар Audi e-tron GT реально «берет сотню» за 4,1 секунды: это настолько быстро, чтобы вы могли осознать происходящее, но не могли вырваться из объятий спортивного кресла. Электромобиль буквально «пуляет» с места, предварительно хорошо присев на корму. Причем именно вот в таких случаях самого динамичного разгона задействуется первая передача, и затем на ходу с едва заметным кивком включается вторая, на которой в итоге и подлетаешь к заветной «сотне». Если добавить синтезированный звук – этакий микс «электро-техно-саунда» и рева многолитрового V8, заглушенного звукоизоляцией истории – то получается первый на моей памяти электрокар, который так искусно дарит эмоции ДВС-автомобиля!

На высоком ходу электромобиль Audi e-tron GT великолепен. Чувствуется «порода для автобанов», отличная стабильность на прямой, готовность к ускорениям для обгонов. Что ж, в который раз «спасибо» максимально низкому расположению аккумулятора: в принципе, все подобные электромобили выводят понятие стабильности на новый уровень. В том числе – и в поворотах: при небольших кренах, Audi e-tron GT держится на дуге до последнего мгновения, а затем мягко начинает скользить колесами. Все реакции настолько плавные, что обязательно оставят вам время на коррекцию рулем. С ним можно играть на грани сцепления колес, но без риска обжечься. Интересно: а как поведет себя Audi RS e-tron GT с больше мощностью сзади?

Но кроме динамики Audi e-tron GT удивляет еще и комфортом. Конечно, мягкости и всепрощающей подвески кроссовера Audi e-tron здесь не получить, однако Audi e-tron GT запомнился довольно упругой настройкой ходовой части – без откровенной тряски, но довольно сбитая и плотная даже на средних ямах. Нет раскачки на серии выбоин, мелкие неровности и вовсе проходятся лишь с едва различимым шлепком 20-дюймовых зимних шин. Кстати, вот чем еще запомнился Audi e-tron GT, так это отличной звукоизоляцией по днищу. Оказывается, достаточно сделать подвеску более упругой и добавить звукоизоляции, чтобы создать более благородное и более «дорогое» впечатление от электрокара. И не думайте о долях секунды: поверьте, динамических возможностей Audi e-tron GT вам хватит практически всегда.

Как на дороге? Вспоминая кроссовер Audi e-tron – в случае Audi e-tron GT у вас меньше ездовых режимов и меньше доля управления рекуперацией (эффективность выбирается подрулевыми лепестками), однако Audi e-tron GT на ходу всегда однозначен: это настоящий представитель класса GT. Он в равной степени быстрый и динамичный, комфортный и тихий, удобный для бросков по трассе и при маневрировании на тесных улочках. Заявленный разгон 0-100 км/ч в 4,1 секунды подтверждается даже на зимних шинах. Летом поедет быстрее?

В технологиях и конструкции – настоящий «космос»

Я думаю, многие уже догадались, кто является ближайшим техническим родственником Audi e-tron GT – конечно, это Porsche Taycan. Оба электрокара используют платформу J1, которая проектировалась специально под электромобили. Оба электрокара построены по 800-вольтной архитектуре: это напрямую влияет на скорость зарядки (DC-ток до 270 кВт) и использованную проводку (позволяет облегчить электромобиль). Кроме того, Audi e-tron GT также использует пару электромоторов для реализации полного привода – причем для заднего электромотора применена дополнительная 2-ступенчатая коробка передач. Суммарная мощность электромоторов Audi e-tron GT достигает 350 кВт (476 л.с.), но кратковременно возможно повышение отдачи до 390 кВт или 530 «лошадей». Крутящий момент равен 630 Нм с кратковременным повышением до 640 Нм. Разгон 0-100 км/ч заявлен на уровне 4,1 секунды, максимальная скорость достигает 245 км/ч, система рекуперации рассчитана на замедление до 0,3g и готова работать с эффективной мощностью до 265 кВт. Тяговый аккумулятор типа «литий-ион» имеет номинальную емкость 93 кВтч (используется 85 кВтч), состоит из 33 модулей, обеспечивает запас хода 452-488 км.

Кроме того, электромобиль Audi e-tron GT может предложить подвеску с регулируемыми амортизаторами и стальными пружинами, панорамную стеклянную крышу, круиз-контроль, 19-дюймовые колесные диски (опция 20- и 21-дюймовые), светодиодные фары, систему Audi drive select, 3-зонный «климат», мультимедиа MMI Navigation Plus, систему контроля рядности, пр. Цена электрокара Audi e—tron GT для Украины уже известна – от 74,3 тыс. евро.

Вот, что такое Audi e-tron GT: несущий кузов, много внимания к аэродинамике, аккумулятор в днище – кстати, обратите внимания на его сложную форму и расположение блоков. А еще обратите внимания на развитую систему охлаждения: всего в электрокаре четыре контура охлаждения, предусмотрен «тепловой насос», для аккумулятора поддерживается комфортная температура в 30-35 градусов (с возможным повышением до 50 градусов при быстрой зарядке от DC-терминала). Электромоторов сразу два, каждый вращает колеса своей оси. Именно поэтому полное название электрокара звучит, как Audi e—tron GT quattro: последнее слово – как намек на обязательный полный привод.

Но ведь в природе существует и модель Audi RS e-tron GT: за еще более сложным названием скрывается первый электрокар, который удостоился знаковой приставки RS. Похоже, вполне заслуженно. Во-первых, здесь повышена мощность и момент: номинально 440 кВт (598 л.с.) и 830 Нм, а в краткосрочном режиме – максимум даже до 475 кВт или 646 «лошадей». Конечно, рост мощности сказался на динамических показателях: разгон 0-100 км/ч за 3,3 секунды и 250 км/ч «максималки». Правда, несколько снизился запас хода: 433-472 км в зависимости от выбранного режима движения.

Во-вторых, суть RS-электромобиля не только в простом наращивании мощности, но в комплексных изменениях. Так, техническое оснащение Audi RS e-tron GT включат в себя пневматическую подвеску, тормоза с покрытием «карбид-вольфрам», активный управляемый задний дифференциал, 20-дюймовые колесные диски с более широкими шинами. Кроме того, Audi RS e-tron GT отличается расширенной комплектацией: матричные светодиодные фары, аудиосистема Bang & Olufsen, спортивные сиденья с электрическими регулировками и памятью настроек, пр. Кстати «да»: все это предлагается и для Audi e-tron GT – но уже как опция. Итоговая цена Audi RS e—tron GT в Украине – от 104,3 тыс. евро.

«Заряженный» седан Audi RS e—tron GT означает как увеличенную мощность, так и другие технические перемены: к примеру, активный задний дифференциал, пневматическую подвеску (стандартный клиренс около 13 см, плюс-минус 2 см), износостойкие тормоза с покрытием дисков «карбид-вольфрам». Углеродо-керамические тормоза с 420-миллиметровыми дисками и 10-поршневыми суппортами – опция.

В итоге – это настоящий идеал-мечта?

Можно долго рассуждать о долях секунды превосходства в разгоне до 100 км/ч или до 200 км/ч, можно спорить о запасе хода или обсуждать клиренс. Но ровно до тех пор, пока не оказываешься рядом с электромобилем Audi e-tron GT.

Потому, что тогда электромобиль чарует своим дизайном, затем заманивает в уютный салон – и наконец, он тихо и быстро уносит вдаль к новым впечатлениям. Можно долго спорить о том, является ли электрокар Audi e-tron GT идеальным и не факт, что придете к согласию. Но в чем точно придете к согласию, так это в том, что Audi e-tron GT является настоящим электромобилем вашей мечты.