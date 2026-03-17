Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5

На GTC 2026 NVIDIA представила DLSS 5, что стало самым большим сюрпризом для геймеров.
DLSS 5 не просто рендерит каждый кадр, а дополнительно работает с освещением, принимая на входе цветные и динамические векторы и используя ИИ для создания фотореалистичного освещения и улучшенной детализации. Обновленный апскейлер поддерживает разрешение 4K и обеспечивает плавный интерактивный процесс.
Модель ИИ обучается сквозным методом, для понимания сложной семантики каждого кадра. Это охватывает внешний вид персонажей, их волосы, кожу, а также условия освещения окружающей среды, в частности фронтального и контрольного освещения, путем анализа каждого кадра. Далее нейронка в апскейлере использует полученные знания для генерации фотореалистичных изображений с учетом таких сложных элементов как рассеивание света по поверхности кожи, тонкий блеск ткани, взаимодействие света с волосами, сохраняя структуру и семантику кадра.
Разработчики игр получают невероятные возможности для управления интенсивностью, коррекцией цвета и маскировкой. NVIDIA проводила демонстрацию, используя сразу две видеокарты RTX 5090, однако апскейлер вполне будет работать с одной видеокартой Geforce RTX 50 серии.
Среди первых игр с поддержкой обновленного апскейлера:
- Resident Evil Requiem
- Starfield
- Hogwarts Legacy
- Assassin’s Creed Shadows
- Delta Force
- Naraka: Bladepoint
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Sea of Remnants
- Where Winds Meet
- Black State
- CINDER CITY
- NTE: Neverness to Everness
- Justice
Известно, что релиз DLSS 5 запланирован осенью этого года. Апскейлер способен работать со стандартными растровыми играми, играми с поддержкой трассировки лучей и играми с трассировкой путей — чем выше точность модели, тем лучше конечные результаты с точки зрения воспроизведения материалов, освещения и затенения.
Ранее мы писали, что DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p. Недавно DLSS 4.5 разгромила FSR и нативный рендеринг в «слепом» тесте на 6 играх.
Источник: wccftech
