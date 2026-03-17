

Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5

Олександр Федоткін

Перетворить ігри на кіно: NVIDIA представила DLSS 5

На GTC 2026 NVIDIA представила DLSS 5, что стало самым большим сюрпризом для геймеров.


DLSS 5 не просто рендерит каждый кадр, а дополнительно работает с освещением, принимая на входе цветные и динамические векторы и используя ИИ для создания фотореалистичного освещения и улучшенной детализации. Обновленный апскейлер поддерживает разрешение 4K и обеспечивает плавный интерактивный процесс.

NVIDIA

Модель ИИ обучается сквозным методом, для понимания сложной семантики каждого кадра. Это охватывает внешний вид персонажей, их волосы, кожу, а также условия освещения окружающей среды, в частности фронтального и контрольного освещения, путем анализа каждого кадра. Далее нейронка в апскейлере использует полученные знания для генерации фотореалистичных изображений с учетом таких сложных элементов как рассеивание света по поверхности кожи, тонкий блеск ткани, взаимодействие света с волосами, сохраняя структуру и семантику кадра.


Разработчики игр получают невероятные возможности для управления интенсивностью, коррекцией цвета и маскировкой. NVIDIA проводила демонстрацию, используя сразу две видеокарты RTX 5090, однако апскейлер вполне будет работать с одной видеокартой Geforce RTX 50 серии.

Среди первых игр с поддержкой обновленного апскейлера:

  • Resident Evil Requiem
  • Starfield
  • Hogwarts Legacy
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Delta Force
  • Naraka: Bladepoint
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Sea of Remnants
  • Where Winds Meet
  • Black State
  • CINDER CITY
  • NTE: Neverness to Everness
  • Justice
Известно, что релиз DLSS 5 запланирован осенью этого года. Апскейлер способен работать со стандартными растровыми играми, играми с поддержкой трассировки лучей и играми с трассировкой путей — чем выше точность модели, тем лучше конечные результаты с точки зрения воспроизведения материалов, освещения и затенения.

Ранее мы писали, что DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p. Недавно DLSS 4.5 разгромила FSR и нативный рендеринг в «слепом» тесте на 6 играх.

Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB

DLSS 4.5 «на максималках»: в Digital Foundry дізнались як зробити ідеальний апскейлінг

Источник: wccftech

Популярные новости

Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями
Пользователи жалуются на новый драйвер от NVIDIA: ограничивает производительность RTX 50
RTX "на максималках"? Mega Geometry появится в The Witcher IV
NVIDIA запускает эру роботакси: BYD, Geely, Nissan и Uber уже подключились
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Zotac бьет тревогу из-за дефицита памяти: существование производителей видеокарт под угрозой
NVIDIA инвестирует рекордные $26 млрд в открытые ИИ-модели: серьезный вызов OpenAI и Anthropic
Дефицит памяти: NVIDIA и партнеры переориентируются на видеокарты с 8 ГБ
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
NVIDIA хочет майнить биткоин в космосе
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
"Картофельный гейминг": ютубер испытывает DLSS 4.5 в разрешении 77p
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
ИИ со скоростью света: крошечный фотонный чип решает проблему энергопотребления дата-центров
DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry узнали как сделать идеальный апскейлинг
