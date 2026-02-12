ПК месяца (Февраль 2026)

После короткого перерыва рубрика «ПК месяца» возвращается в феврале 2026-го, чтобы разобраться с рынком, который до сих пор лихорадит. Эти колебания остаются болезненными для энтузиастов и заставляют задуматься: собирать ПК сейчас или ждать, пока все немного выровняется? Именно поэтому мы подготовили новый выпуск одной из ваших самых любимых рубрик, чтобы сориентироваться в современном железном хаосе и сделать свой выбор так, чтобы даже через год ваш ПК не казался артефактом прошлого. Хотя, спойлер: будут и они. Давайте с нами!





Кризис на рынке памяти и накопителей не абстрактный. Производители DRAM и NAND сокращают объемы, переходят на более маржинальные сегменты. А бюджетные модули и SSD постепенно исчезают или растут в цене быстрее, чем видеокарты. В итоге DDR4 и платформы под нее вдруг снова становятся экономически оправданными, а не пережитком прошлого.

Именно поэтому в бюджетном сегменте мы сознательно возвращаемся к AM4 и LGA1700 с DDR4. В связке с современной видеокартой такие системы дают максимум FPS за минимум денег и это то, что реально важно для геймера.

Еще одним важным фактором этого сезона является ситуация с видеокартами NVIDIA серии RTX 50. Ожидаемое обновление SUPER, которое должно было принести больше памяти и повышенную производительность, компания отложила из-за дефицита передовой видеопамяти и концентрации ресурсов на ИИ-продуктах. Для тех, кто планировал апгрейд в 2026-м, это означает, что придется ориентироваться на доступные RTX 50 и текущие модели AMD.





Отдельным маркером того, как кризис памяти влияет на весь рынок ПК, стала ситуация с Valve и ее Steam Machine. Изначально анонсированная бюджетная «не-консоль» должна была появиться уже в начале года и стоить примерно на уровне базовых ПК-сборок, но теперь Valve имеет больше времени, чтобы привязать цены к реальному уровню компонентов. Что ж, даже крупные игроки ощущают давление современного рынка памяти.

В среднем и прогрессивном сегментах ситуация другая: там DDR5 и новые платформы уже имеют смысл, так как будущий апгрейд не за горами. Начинаем с бюджетного игрового сегмента, где компромиссы наиболее ощутимы.

Бюджетный игровой ПК за ≈ 41 000 гривен

Бюджетный игровой ПК в 2026 году — это прежде всего попытка выжать максимум реальной игровой производительности из ограниченного бюджета в условиях нестабильного рынка памяти и накопителей.

Платформа Intel

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн Процессор Intel Core i5-12400F 6121 Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI 5633 Оперативная память G.Skill Aegis DDR4 2x8Gb 3200 MHz 4860 Накопитель 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5599 Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC 14657 Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO 899 Блок питания Gigabyte PS-Series 650 W 2189 Корпус Vinga Dagger 1061 Весь ПК 41019 Энергопотребление в играх 270-280 Вт

В основе системы лежит наш старый знакомый Intel i5-12400F — один из немногих процессоров, который даже сегодня остается логичным выбором для недорогого игрового ПК. Шесть полноценных производительных ядер без гибридной архитектуры обеспечивают стабильное поведение в играх и минимальные проблемы с планированием потоков. Для видеокарты уровня GeForce RTX 5050 этого процессора достаточно, а отсутствие встроенной графики позволяет сэкономить без всякого практического минуса для игровой системы.

Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI. Ее подсистема питания без проблем справляется с i5-12400F в длительной нагрузке, а сам чипсет B760 дает современный набор интерфейсов без переплаты за возможности разгона, которые в этой конфигурации все равно не используются. Встроенный Wi-Fi в бюджетном ПК — практическая экономия на отдельном адаптере и меньше лишних проводов. Лично я, только «за» эту опцию.

Оперативная память G.Skill Aegis DDR4 в конфигурации 2×8 ГБ с частотой 3200 МГц. Шестнадцать гигабайт остаются оптимальным минимумом для современных игр, а двухканальный режим позволяет процессору работать без лишних ограничений пропускной способности.





Накопитель WD Green SN3000 на 1 ТБ — пример прагматичного подхода. Это NVMe-SSD без претензий на рекорды скорости, но с достаточным объёмом (ибо 500 ГБ буквально «кот наплакал») и заметно лучшими задержками по сравнению с SATA-решениями (надеюсь, что к ним мы не вернёмся, тьфу-тьфу-тьфу). В бюджетном игровом ПК важнее иметь терабайт пространства для нескольких современных проектов, чем платить за флагманские скорости, которые в играх практически не ощущаются.

MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC определяет игровые возможности этого ПК. В Full HD видеокарта позволяет играть на высоких настройках в большинство актуальных игр, а поддержка DLSS и генерации кадров дает запас на будущие проекты. Объем видеопамяти в 8 ГБ не выглядит «бедно» и для этого ценового сегмента он все еще остается достаточным, если не гнаться за ультра-пресетами. Здесь могли быть «фиолетовые» решения от Intel, но они оверпрайснуты и на нашем рынке их найти не так уж и легко.

Охлаждение в виде ARCTIC Freezer 7 X CO соответствует общей идеологии сборки. i5-12400F не требует дорогих башенных кулеров или жидкостных систем, а простое воздушное решение обеспечивает адекватные температуры и приемлемый уровень шума. Переплата за более сложные системы здесь не дала бы никакой практической выгоды.





Блок питания Gigabyte PS-Series 650 W (80+ Bronze) мощностью 650 Вт выбран с запасом, исходя из реального энергопотребления системы на уровне 270-280 Вт в играх. Такая мощность позволяет избежать работы БП на пределе возможностей и оставляет небольшой зазор для апгрейда видеокарты в будущем, без необходимости немедленной замены питания.

Корпус Vinga Dagger — типичный компромисс бюджетного сегмента. Он позволяет без проблем установить все компоненты, обеспечивает базовую вентиляцию и не создает критических тепловых ограничений для данной конфигурации. В рамках бюджета это приемлемое решение, которое не влияет на стабильность работы системы.





Платформа AMD

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 5600X 6465 Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 5063 Оперативная память G.Skill Aegis DDR4 2x8Gb 3200 MHz 4860 Накопитель 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5599 Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC 14657 Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO 899 Блок питания Gigabyte PS-Series 650 W 2189 Корпус Vinga Dagger 1061 Весь ПК 40793 Энергопотребление в играх 270-280 Вт

Основой этой конфигурации стал Ryzen 5 5600X — процессор, который для AM4 является своего рода финальным массовым решением, «лебединой» песней. Его шесть ядер и двенадцать потоков все еще обеспечивают достаточную вычислительную мощность для современных игр в Full HD, а высокий IPC позволяет избегать резких просадок минимального FPS в связке с видеокартами класса RTX 5050.

Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 выбрана как одна из немногих моделей, позволяющих сохранить современные интерфейсы на более старой платформе.





Оптимальный игровой ПК за ≈ 78 000 гривен

В этой категории мы подразумеваем комфортную игру в 1440p без постоянного оглядывания на настройки графики. Именно в этом сегменте становится заметно, где заканчивается рациональная экономия и начинается оправданная инвестиция в производительность, стабильность и запас на ближайшие несколько лет.

Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор Intel Core Ultra 5 245K 9099 Материнская плата MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI 7490 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 7787 Накопитель 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 6489 Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G 35167 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2682 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4574 Корпус Gamemax Infinity Plus 2985 Весь ПК 76273 Энергопотребление в играх 420-440 Вт

В основу конфигурации берем Intel Core Ultra 5 245K. Это процессор нового поколения, который уже не пытается быть «универсальным солдатом» для всех сценариев, а четко ориентирован на производительные задачи и современные игровые движки. По сравнению с бюджетными Core i5 предыдущих поколений, он предлагает более высокую производительность на ядро и лучше ведет себя в играх, где возрастает нагрузка на CPU в 1440p, особенно при активном использовании апскейлеров и генерации кадров.





Материнская плата MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI выбрана не случайно. Чипсет B860 позволяет полностью раскрыть процессор без переплаты за топовые Z-серии. Плата имеет мощную подсистему питания, рассчитанную на длительную нагрузку, современный набор портов и беспроводные интерфейсы, которые в этом классе системы уже воспринимаются как стандарт, а не бонус. Это платформа, которую не придется менять через год из-за ограничений по питанию или интерфейсам.

Оперативная память Patriot Memory Viper Venom в виде DDR5 2×8 ГБ с частотой 5200 МГц является минимально оправданным уровнем для оптимального сегмента. Объем в 16 ГБ все еще остается достаточным для большинства игр.





Накопитель Kingston NV3 NVMe на 1 ТБ — пример разумного компромисса между ценой и быстродействием. В этом сегменте нет смысла гнаться за флагманскими моделями, если ПК используется преимущественно для игр, а не для тяжелого профессионального софта.

Наш выбор — Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC с 12 ГБ видеопамяти. Поддержка DLSS и генерации кадров дает ощутимый запас производительности в новых проектах. А весной ждем Dynamic 6x Frame Generation.





Охлаждение в виде be quiet! Pure Rock Pro 3 LX соответствует тепловому профилю процессора и общей концепции сборки. Для оптимального сегмента важна не только температура, но и акустический комфорт, особенно при длительных игровых сессиях.

Блок питания Seasonic G12 GC-850 с сертификацией Gold выбран с запасом не только по мощности, но и по качеству. Номинальная мощность 850 Вт позволяет выдерживать пиковые скачки потребления RTX 5070 и современных процессоров без просадок напряжения, а схема стабилизации DC-to-DC обеспечивает точность ±3 % на линии 12 В.





Корпус Gamemax Infinity Plus поддерживает материнские платы ATX, micro-ATX и Mini-ITX. Он позволяет установить видеокарту длиной до 400 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм, а также имеет 7 слотов расширения для будущих апгрейдов. Внутри есть места под один 3,5-дюймовый накопитель и три 2,5-дюймовых SSD, что дает гибкость в размещении дисков.

Платформа AMD Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 9600X 9099 Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E 7299 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 7787 Накопитель 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 6489 Видеокарта Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE 37499 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2682 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4574 Корпус Gamemax Infinity Plus 2985 Весь ПК 78414 Энергопотребление в играх 420-440 Вт

Процессор Ryzen 5 9600X — точка входа в актуальное поколение AMD без переплаты за избыточное количество ядер. Он ориентирован именно на игровые сценарии, где важны высокое IPC и стабильные минимальные FPS, а не многопоточные рекорды. В паре с видеокартами класса RX 9070 XT он оставляет запас на будущее.

Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E выполняет роль базы для долговременного использования платформы AM5. Плата не ограничивает систему ни по питанию, ни по функциональности, но и не пытается выглядеть дороже, чем есть на самом деле.

Выбор видеокарты в виде Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE формирует характер всей системы. По сравнению с решениями NVIDIA, здесь ставка делается на чистую растровую производительность, которая хорошо масштабируется в 1440p. Эта видеокарта позволяет комфортно играть с высокими или максимальными настройками без постоянной зависимости от апскейлеров, что важно для пользователей, предпочитающих нативный рендеринг.

Прогрессивный игровой ПК за ≈145 000 гривен

Собирая прогрессивный игровой ПК на платформе Intel, мы хотим максимально приблизиться к бескомпромиссному геймингу. Здесь бюджет позволяет снимать большинство ограничений, но именно поэтому каждое решение должно быть оправданным, а не продиктованным желанием поставить самый дорогой компонент в списке.

Платформа Intel

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн Процессор Intel Core Ultra 7 265K 13657 Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI 11659 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6600 MHz 15795 Накопитель Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 12999 Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G 73499 Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 3326 Блок питания Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum) 6482 Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 5584 Весь ПК 143001 Энергопотребление в играх 580-590 Вт

«Камень» Intel Core Ultra 7 265K в этой конфигурации выполняет роль мощного универсального ядра системы. По сравнению с оптимальным сегментом, здесь возрастает не только средняя производительность, но и стабильность минимального FPS в тяжелых сценах, что особенно важно при игре в 4K или с активной генерацией кадров.

Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI выбрана как платформа, способная выдерживать длительные высокие нагрузки без компромиссов по питанию. Чипсет обеспечивает поддержку PCIe 5.0 для видеокарт и M.2 SSD, а мощная подсистема VRM с 16 фазами питания позволяет стабильно держать даже топовые процессоры под пиковой нагрузкой.

Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 в конфигурации 2×16 ГБ с частотой 6200 МГц соответствует уровню системы, хотя хотелось бы видеть здесь уже набор 2×32 ГБ. По сравнению с типичными бюджетными наборами DDR5-4800 или DDR5-5200, она имеет более высокую пропускную способность — до 105 ГБ/с в двухканальном режиме против 77-83 ГБ/с в бюджетных комплектах.

На практике это означает, что в CPU-зависимых сценах и некоторых приложениях DDR5-6200 может повышать минимальный FPS и уменьшать время загрузки данных, хотя в большинстве современных игр в 4K ограничения накладывает видеокарта, поэтому прирост производительности будет очень умеренным.

Накопитель Samsung 990 PRO 2 ТБ берем в сборку из-за стабильности и предсказуемого поведения под нагрузкой. В прогрессивном сегменте ПК часто используется не только для игр, но и для работы с большими файлами, и тут важна не пиковая скорость, а отсутствие просадок и троттлинга при длительных операциях.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC — это уровень, на котором 4K-гейминг становится реальностью. Большой объем видеопамяти, высокая растровая производительность и поддержка современных технологий рендеринга позволяют запускать самые тяжелые игры без постоянной балансировки между качеством и FPS.

Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 обеспечивает стабильные температуры и позволяет процессору длительное время работать на высоких частотах без намека на троттлинг.

Блок питания Gigabyte Aorus Elite 850W с сертификацией 80+ Platinum соответствует уровню потребления всей системы, которое в играх может приближаться к 600 Вт. Вентилятор на подшипниках Fluid Dynamic Bearing обеспечивает тихую и надежную работу, а MTBF более 100 000 часов свидетельствует о ресурсности и долговечности блока.

Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ завершает конфигурацию, обеспечивая необходимый воздушный поток для мощных компонентов. Здесь корпус уже не является второстепенным элементом, ведь без адекватной вентиляции даже самое лучшее охлаждение не сможет работать эффективно. И сугубо эстетично, он выглядит очень круто.

Платформа AMD

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D 14895 Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 12456 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6600 MHz 15795 Накопитель Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 12999 Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G 73499 Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 3326 Блок питания Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum) 6482 Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 5584 Весь ПК 144995 Энергопотребление в играх 580-610 Вт

AMD-сборка отличается от Intel лишь процессором и платформой. Ryzen 7 7800X3D стал логичным выбором для этого сегмента: он гарантирует высокую производительность в современных играх, особенно в 1440p и 4K. Технология 3D V-Cache дает прирост в FPS без необходимости повышать частоты памяти.

Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WiFi выбрана для надежной работы Ryzen 7800X3D и долгосрочного апгрейдного потенциала платформы AM5.