ПК месяца (май 2018)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

За прошедший месяц на рынке десктопных платформ произошло много интересных событий, которые конечно же повлияли на наши рекомендуемые конфигурации игровых систем. На этот раз затронуты все сегменты, но давайте попробуем обо всем по порядку.

Компания Intel наконец-то представила чипсеты начального уровня для процессоров Coffee Lake, а также расширила ассортимент чипов Core 8-го поколения. Самые доступные материнские платы на базе Intel H310 и Intel B360 теперь предлагаются от $70–80. Хороший контраст со $130 за базовые модели на Intel Z370, которые вынуждены были покупать желающие пополнить ряды владельцев систем на Coffee Lake. И ладно бы речь шла о решениях исключительно под разгон, но ведь такие платы в течение полугода нужно было выбирать даже тем, кто вполне довольствовался Core i3-8100. Именно этот процессор мы считаем лучшим вариантом для начальной игровой системы на базе платформы Intel. Полновесный 4-ядерный CPU. Фактически это перелицованный Core i5 предыдущего поколения, пусть без Turbo Boost, но с изначально высокой рабочей частотой (3,6 ГГц). Неудивительно, что на практике он оказывается производительнее Core i5-7400 (3,0/3,5 ГГц).

Если процессор за $120 никак не укладывается в ваш бюджет, как вариант можно рассмотреть Pentium Gold G5400 (3,7 ГГц). «Золотая» версия не многим отличается по своим возможностям от чипов предыдущей линейки, но это лучшее бюджетное предложение, которое можно получить в рамках обновленной платформы LGA1151. Два ядра с поддержкой Hyper-Threading будут сносно справляться со многими проектами, но в ресурсоемких играх можно ожидать неприятных нюансов. Core i3-8100 дает больше возможностей и вариантов для простого апгрейда, но по правде и 4-ядерные чипы в требовательных многопоточных проектах уже не всегда обеспечивают идеальный геймплей.

Хотя чипы Pentium Gold G5400 были представлены в начале апреля одновременно c обновлением платформы, фактически в продаже они появились позже остальных весенних продуктов. CPU первых поставок какое-то время были доступны по $65, но не успели мы порадоваться этому факту и рассказать о таком предложении, как розничная цена на базовую версию Pentium семейства Coffee Lake подскочила до $75–80, а в некоторых случаях даже до $85. Знакомая история? Еще абсурднее выглядит ситуация со старшей моделью – Pentium Gold G5600 (3,9 ГГц). С уже завышенной стартовой цены в $100 всего за пару недель стоимость повысилась до $120–125. Да, да, теперь такой чип стоит дороже Core i3-8100. Вот уж действительно, не простые процессоры, а золотые.

Возвращаясь к материнским платам, отметим что базовые версии на Intel H310 предлагаются от $70. В плане функциональности новый чипсет мало в чем отличается от Intel H110, за исключением собственно поддержки процессоров Coffee Lake и встроенной логики Intel Wireless-AC. Данный PCH предлагает все те же шесть линий PCI-E 2.0, поддерживает по одному слоту памяти на канал и не имеет интегрированного контроллера USB 3.1 Gen2. На большинстве таких плат нет порта M.2, а если он и представлен, то пропускная способность составляет 1/2 ГБ/c (x2/x4 PCI-E 2.0). Если подобные ограничения не смущают, а доступ к Coffee Lake нужно получить с минимальными затратами, то выбрать подходящую модель большого труда не составит. На рынке представлено уже порядка двух десятков плат от различных вендоров.

Стоимость материнских плат на базе Intel B360 начинается с $80. Сам по себе чипсет гораздо функциональнее базового PCH. Здесь и 12 линий PCI-E 3.0 (а значит и быстрые M.2), и интегрированный контроллер USB 3.1 Gen2 (до 4х портов), и 4 слота для модулей памяти, и поддержка Intel Optane Memory, и шесть SATA-портов. Однако этот перечень – это потенциальные возможности чипсета, которые не будут раскрыты в базовых платах на его основе. Здесь многое зависит от конкретной реализации производителей плат. Intel B360 очень универсален, потому может использоваться на устройствах стоимостью от $80 до $150–200.

Ориентируясь на самые доступные модификации, обратите внимание на всего два слота для модулей памяти. Если для плат на H310 это данность, то для моделей на Intel B360 это возможность снизить конечную стоимость устройства. Стартовые версии также наверняка не будут иметь дополнительного охлаждения на MOSFET и оснащаться портами USB 3.1 Gen2, несмотря на нативную поддержку последнего. Модели с подобной оснасткой стоят от $90–100. Ну, а далее – по нарастающей. В любом случае, на рынке представлено порядка 40 различных моделей на Intel B360. Из такого ассортимента наверняка удастся выбрать плату, подходящую по соотношению цена/оснащение.

С появлением доступных материнских плат и процессоров семейства Coffee Lake нет никакого резона смотреть в сторону решений предыдущего поколения. Cэкономить если и можно, то очень незначительные суммы, тогда как новая платформа все же имеет лучшие перспективы. Как минимум, со временем здесь можно будет перейти на 6-ядерные процессоры Core i5/i7.

На всякий случай отметим, что вместе с Pentium Gold также были представлены процессоры Celeron G4900 (3,1 ГГц) и Celeron G4920 (3,2 ГГц). Этим двухъядерникам в игровых конфигурациях даже начального класса делать совершенно нечего. Но для офисных ПК – вполне себе варианты, учитывая стоимость от $45.

AMD тоже очень продуктивно «отстрелялась» в апреле, но все весенние новинки относятся к категории среднего и высокого классов. В контексте базовых игровых систем у нас доступны два очевидных претендента – гибридный Ryzen 3 2200G (3,5/3,7 ГГц) со встроенной графикой и Ryzen 3 1200 (3,1/3,4 ГГц), принадлежащий семейству Summit Ridge. Мы уже видели эти чипы в очном противостоянии. Оба имеют свои сильные и слабые стороны, которые хорошо известны.

За последнее время Ryzen 3 2200G заметно сбросил в цене, подешевев в рознице со стартовых $130 до $110. Очень даже неплохо, учитывая рекомендованную стоимость в $99. Это добавляет привлекательности APU и будет не лишним в свете обострившейся конкуренции с Core i3-8100. Ранее платформа Intel обходилась значительно дороже из-за дорогостоящих плат на Intel Z370, но с появлением доступных моделей, ценовой паритет соблюсти уже не проблема.

Что касается Ryzen 3 1200, то эта модель официально подешевела со $109 до $89, и что особо приятно – ее стоимость снизилась до рекомендованного значения в украинской рознице. 4 ядра, припой под крышкой, 8 МБ кеш-памяти L3… И все доступно по заявленной цене. Нужно признать, это уже очень заманчивое предложение. Пожалуй даже настолько, что пользователям, уверенным в бесполезности интегрированной графики, можно рекомендовать именно эту модель. На равных частотах в играх он не уступит Ryzen 3 2200G, но даже для любительских экспериментов с разгоном понадобится плата на чипсете AMD B350.

Конечно, было бы неплохо обзавестись чипом Pinnacle Ridge, но сроки выхода 12-нанометровых Ryzen 3 2xxx без встроенной графики еще не определены. Некоторые упоминания о подобных чипах уже засветились в сети (Ryzen 3 2100 и Ryzen 3 2400X), но пока нет никакой конкретики о характеристиках данных CPU.

Как мы и предполагали, после выхода чипов Raven Ridge из официального прайс-листа AMD исчез гибридный чип A12-9800, а модель A10-9700 уценена до $79. Ее можно купить даже за $75, но при наличии Ryzen 3 2200G эта модель вряд ли вызовет интерес, даже с учетом разницы в цене. 28-нанометровым чипам Bristol Ridge с возрастной архитектурой Excavator теперь уготована роль базовых решений для офисных систем и самых недорогих настольных ПК.

Дискретная графика остается наиболее проблемной позицией базовых игровых платформ. В качестве стартовой мы предлагаем рассматривать вариант с GeForce GTX 1050 2 ГБ, но объективно в этом классе систем, да еще и оснащенных 4-ядерными процессорами хотелось бы использовать что-то более производительное. Однако повышение графической мощности требует заметного увеличения бюджета. Следующая ступенька – GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ – дается непросто. Если GTX 1050 можно купить за $150–160, то «титановая» модификация с 4 ГБ памяти на борту обойдется уже в $210–230, то есть примерно на 40% дороже. В домайнинговые времена разница в стоимости этих видеокарт была значительно меньше. Если говорить о производительности, то несмотря на схожесть архитектур, отличие существенно зависит от конкретных игровых движков и требуемого объема видеопамяти. Зачастую это порядка +10–20%, в исключительных случаях разница может составлять до 30–40% и именно в таких ситуациях она уже будет заметна «на глаз».

Дополнительные $60–70 – серьезная сумма для бюджета базовой игровой системы, хотя в таком случае это наиболее доступный способ увеличить игровую производительность. С другой стороны, $220 все же выглядит чрезмерной платой за устройство уровня GeForce GTX 1050 Ti, особенно на фоне ныне заметно подешевевших GeForce GTX 1060 3 ГБ. Такая видеокарта может как минимум в полтора раза улучшить показатели GTX 1050 Ti, при этом самые доступные модификации предлагаются от $270. То есть соотношение цена/производительность у этих адаптеров значительно лучше, чем у GTX 1050 Ti. Непростая дилемма, которую каждому придется решать самостоятельно, исходя из личных возможностей и убеждений.

Базовую игровую платформу мы все еще оснащаем 8 ГБ оперативной памяти. Со скрипом, но зачастую такого объема хватает, если перед запуском игр закрывать браузер и дополнительные приложения. Отметим, что системе на платформе Intel достаточно памяти DDR4-2400. Используя связку Intel H310/B360 + Core i3-8100, более быстрые наборы попросту не нужны, так как они в любом случае будут ограничены указанным режимом. Это на платах с Intel Z370 можно было зарядить максимальные скоростные комплекты, а теперь – увы. Ну, для базовых систем это не приоритет.

Двухканальный режим памяти определенно предпочтительнее, но учитывая всего два слота для модулей у недорогих материнских плат приходится учитывать этот момент с точки зрения последующего апгрейда. Если вы покупаете 8 ГБ и не планируете в не слишком отдаленной перспективе наращивать объем, то можно брать смело два модуля. Если же 8 ГБ – это стартовый объем, который вы хотите увеличить через пару-тройку месяцев, то это время можно пересидеть с одной планкой. Потери будут, но их оправдывает простая модернизация. Вам понадобится просто добавить еще один модуль такого же объема.

За последние пару месяцев заметно снизилась стоимость твердотельных накопителей. Это касается устройств различных форматов и объемов. Самые доступные SSD емкостью 120/128 ГБ уже можно купить за $35–40. При покупке новой системы настоятельно рекомендуем попробовать, ощущения от работы с системой принципиально другие. Да, такого объема не хватит для установки игр, но отзывчивость платформы принципиально отличается от таковой с HDD. Жесткие диски хороши большими объемами для хранения данных, а со всем остальным накопители на флеш-памяти справляются куда лучше.

Оптимальный игровой ПК

В оптимальной игровой конфигурации 6-ядерный процессор Core i5-8400 (2,8/4,0 ГГц) на своем месте и похоже, что на этой позиции он закрепился надолго. Во время недавнего анонса Intel представила новую модель – Core i5-8500 (3,0/4,1 ГГц), которая уже появилась в розничной продаже и на старте стоит дороже базового чипа на $30. Разница частот минимальная, а потому особого смысла переплачивать нет. Разве что вам нужна поддержка корпоративных Intel vPro, инструкций Intel TSX-NI и технологии Intel Trusted Execution Technology, но в этом случае речь наверняка идет не об игровой системе. Ах, да, еще интегрированная графика UHD 630 ускоряется до 1100 МГц, вместо 1050 МГц у Core i5-8400. В остальном отличий нет.

Для оптимальной игровой платформы мы также ждали появления более доступных материнских плат. Так как используемый процессор не предполагает разгон, логично ограничиться платой на Intel B360, а не покупать модели на Intel Z370. Формально здесь также можно использовать самые бюджетные устройства, однако духу платформы больше соответствуют устройства с четырьмя слотами для модулей памяти, охлаждением VRM, поддержкой USB 3.1 Gen2 и портами M.2 для скоростных накопителей. Такие платы предлагаются от $90–100.

Соблюдая намеченные планы, компания AMD в апреле представила обновленные процессоры Ryzen с архитектурой Zen+. Чипы Pinnacle Ridge примечательны уже лишь тем, что это первые десктопные CPU, для изготовления которых используется 12-нанометровый техпроцесс. Глубинных изменений на уровне архитектуры в данном случае не предусмотрено. Производитель заявляет о некотором улучшении задержек в работе кеш-памяти всех уровней и ОЗУ. Новые технологические нормы позволили увеличить частотный потенциал Ryzen, хотя прирост оказался, пожалуй, меньше, чем ожидалось – 200–300 МГц. Как показывает первая статистика, стабильная работа новых чипов на 4200 МГц – это уже успех при использовании воздушной системы охлаждения. В связи с переходом на новый техпроцесс хотелось рассчитывать на 4500 МГц, но увы, не в этот раз. Очевидно такие высоты будут штурмовать уже 7-нанометровые чипы с архитектурой Zen 2, которые разработчик обещает представить в 2019 году.

Основное повышение производительности Pinnacle Ridge достигается благодаря общему увеличению рабочих частот, а также более интеллектуальному алгоритму автоматического ускорения Precision Boost 2 и XFR2. Можно сказать, что речь идет о заводском разгоне. Производитель использует почти весь частотный потенциал CPU, оставляя практически не у дел любителей самостоятельного разгона, особенно когда речь идет о старших моделях Pinnacle Ridge.

Из дополнительных опций новых чипов – официальная поддержка DDR4-2933 (DDR4-2666 у предшественников), хотя с такими режимами без особых проблем работают и Summit Ridge. Все же это скорее результат оптимизаций UEFI/AGESA, а не изменений на уровне архитектуры.

Для оптимальной игровой конфигурации на базе AMD мы по-прежнему рекомендуем 6-ядерные 12-поточные Ryzen 5, и здесь у нас есть два наиболее подходящих кандидата. В эту категорию хорошо вписывается Ryzen 5 2600 (3,4/3,9 ГГц), однако нам не очень нравятся стартовые ценники этих чипов. Вместо рекомендованных $199 процессоры предлагаются за $230. Такая разница в принципе простительна, особенно на старте продаж. Если бы не одно «но». Официально подешевевший Ryzen 5 1600 (3,2/3,6 ГГц) сейчас можно купить всего за $180. Это непробиваемый аргумент, которым можно обосновать выбор чипа «предыдущего поколения». Как минимум на этот раз мы именно таким образом и поступим. Ничего личного, только возможность сэкономить $50. Подтянуть частоты – не проблема, потому в играх проверенная модель будет смотреться ничуть не хуже новичка.

Потенциально интересен может быть и процессор Ryzen 5 2600X (3,6/4,2 ГГц), особенно для случаев, когда неохота самому разбираться с разгоном. Кроме повышенных рабочих частот он еще и предлагается с более эффективным штатным кулером – Wraith Spire вместо Wraith Stealth у Ryzen 5 2600. Однако и цена X-модели выше – на старте порядка $260 при рекомендованных $230. Отдельно отметим, что в случае с Pinnacle Ridge все процессоры с индексом «X» в названии модели поставляются в комплекте со штатными системами охлаждения, тогда как для турбированных модификаций Summit Ridge кулер нужно покупать дополнительно.

Что касается материнских плат, то как для Summit Ridge, так и для Pinnacle Ridge в этой категории вполне подойдут модели на базе AMD B350. Рассчитывая на разгон, лучше ориентироваться на устройства с усиленным VRM и охлаждением силовых элементов. Также напомним, что для работы Ryzen 2xxx наверняка понадобится обновить BIOS.

Одна из приятных новостей последнего времени – заметное снижение цен на видеокарты. Уместную в оптимальной конфигурации GeForce GTX 1060 6 ГБ уже можно купить за $370. Чуть больше месяца назад эти модели стоили почти на $100 дороже. Стараясь сэкономить, обратите внимание на то, что среди самых доступных вариантов в этой линейке есть исключительно майнерские модификации адаптеров без видеовыходов. Если вам видеокарта нужна для игр, а не для этого самого, неплохо иметь возможность подключить к ней монитор.

Очень приятно отметить и возвращение в игровую семью адаптеров с чипами AMD. При цене Radeon RX 580 4 ГБ порядка $380–400 пока пусть и с натяжной, но уже можно говорить о полноценном возобновлении конкуренции. Особенно с учетом того, что доступные в продаже модели данного класса на GPU от AMD – тюнингованные устройства с улучшенными системами охлаждения.

При желании сэкономить, есть варианты с Radeon RX 570 4 ГБ за $350, причем на рынке уже появилось немало интересных моделей за эти деньги. Правда придется тщательнее изучать предложения компаний, некоторые онлайн-площадки очень неохотно обновляют ценники на эти видеокарты. Нужно отметить, что версии Radeon RX 580 и Radeon RX 570 с 8 ГБ памяти на борту стоят зачастую на $20 дороже модификаций с вдвое меньшим объемом.

Учитывая практически паритет цен на устройства с чипами AMD и NVIDIA одного класса теперь вновь возвращается хоть какая-то интрига. Снова появляется интерес оценивать и сравнивать возможности видеокарт среднего уровня.

Для оптимальных игровых систем мы рекомендуем использовать 16 ГБ оперативной памяти. Используя для платформы Intel материнскую плату на базе Intel B360 с процессором Core i5, максимально доступным режимом работы памяти будет DDR4-2666. Соответственно, более скоростные модули для такой связки без надобности. В то же время платформе на AMD очень не помешает двухканальный комплект DDR4-3200.

Прогрессивный игровой ПК

Под влиянием дополнительного снижения цены, мы решили вернуть в прогрессивную конфигурацию топовый 6-ядерный Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц). Данный чип сейчас можно купить за $360–370. Повышенные частоты, разблокированный множитель и возможность экспериментировать с разгоном все же чего-то да стоят. Владельцу системы такого класса вряд ли захочется себя здесь ограничивать. Однако если идея с разгоном вам в принципе не близка, со своими задачами очень хорошо справится и Core i7-8700 (3,2/4,6 ГГц) за $315–320.

Судя по различных информ-утечкам, Intel все же готовит в рамках десктопного семейства Coffee Lake 8-ядерные процессоры. Нельзя сказать, что позиции нынешнего флагмана линейки не убедительны, но очевидно производителя задевает преимущество топовых продуктов конкурента в многопоточных задачах. В подобных случаях на выручку может прийти 8-ядерный Core i7-7820X, но при цене процессора в $650 и как минимум $250 за материнскую плату, такой набор не отнесешь к массовым решениям. Потому вполне возможно, что 8-ядерные чипы появятся в рамках LGA1151. По крайней мере, это был бы эффектный ход производителя и отличная возможность поддержать анонс Intel Z390, который, судя по всему, запланирован на осень.

Раз уж мы затронули тему платформы LGA2066, отметим, что Intel снимает с производства процессоры семейства Kaby Lake-X – Core i5-7640X (4/4, 4,0/4,2 ГГц) и Core i7-7740X (4/8, 4,3/4,5 ГГц). Изначально они задумывались в качестве переходного варианта, снижающего входной порог для платформы LGA2066. Однако с выходом Coffee Lake эти процессоры перебрали на себя интерес потенциальных покупателей чипов такого уровня. На финише своего жизненного цикла процессоры Kaby Lake-X попали практически на распродажу. Core i5-7640X можно купить всего за $160 при рекомендованных $242, а остатки Core i7-7740X в рознице можно найти за $280 вместо стартовых $340. Впрочем, даже с такой уценкой 4-ядерные процессоры для LGA2066 не выглядят привлекательным предложением для игровой системы.

С топовыми чипами AMD ситуация схожа с той, что мы наблюдали при выборе CPU для оптимальной конфигурации. Процессоры Summit Ridge значительно снизились в цене, и предлагаются в розничной продаже по рекомендуемой стоимости, а то и ниже. В то же время новые Pinnacle Ridge стоят пока заметно дороже. Например, если Ryzen 7 1700X (3,4/3,8 ГГц) можно купить за эквивалент $280 при рекомендуемых $289, то вот Ryzen 7 2700 (3,2/4,1 ГГц) уже обойдется в $350–370, вместо заявленных $299. Разница в стоимости существенна и на наш взгляд, отличие производительности не оправдывает такие затраты. Но если стартовый жор локальных торговцев вас не смущает, а желание обладать новинкой перевешивает сожаление о переплате, то никаких других аргументов «против» у нас нет. Pinnacle Ridge естественным образом заменят предшественников, это лишь дело времени.

Линейку десктопных чипов для Socket AM4 возглавляет модель Ryzen 7 2700X (3,7/4,3 ГГц). Производитель основательно повысил ее рабочие частоты, практически выжав все из нового кристалла. Несмотря на 12-нанометровый техпроцесс, чтобы получить такие параметры, разработчикам пришлось увеличить заявленный теплопакет до 105 Вт. При этом в комплекте с топовым CPU предлагается новый воздушный кулер Wraith Prism c хорошей, как для штатного охладителя, эффективностью и RGB-подсветкой. Ryzen 7 2700X оценен AMD в $329, но на старте продаж купить такой чип можно за $390–400.

Вместе с чипами Pinnacle Ridge для платформы Socket AM4 также был представлен новый чипсет AMD X470. В плане базовой функциональности он не отличается от AMD X370, однако производитель заявляет об улучшенной экономичности в режиме покоя, а также поддержке технологии StoreMI, позволяющей создавать гибридные связки накопителей из HDD, SSD и оперативной памяти. Для производителей плат это также возможность обновить модели, улучшив компоновку силовых блоков. А вот для потенциальных владельцев таких устройств основным их преимуществом будет гарантированная поддержка Pinnacle Ridge без перепрошивки BIOS.

Снижение стоимости видеокарт также коснулось и топовых моделей. GeForce GTX 1080 уже можно купить, располагая суммой в $700. Чтобы выбирать из нескольких вариантов, скорее нужно ориентироваться на $750. Если вы рассчитываете потратить на покупку видеокарты $600–650, то неплохим решением может стать GeForce GTX 1070 Ti. А вот адаптеры линейки GeForce GTX 1070 сейчас выглядят менее привлекательно. Самые доступные модели предлагаются от $560–580, тогда как форсированные устройства можно увидеть в продаже по цене более производительных GTX 1070 Ti.

Цена флагманских GeForce GTX 1080 Ti в целом очень неохотно опускается ниже отметки в $1000, хотя с рядом самых доступных модификаций розничные продавцы готовы расставаться в обмена на ваши $900.

В обойму потенциально интересных устройств для прогрессивной игровой системы возвращаются топовые видеокарты с чипами AMD. Казалось бы, с началом майнерской истории эти адаптеры потеряны для игровых конфигураций, но вот нет. Radeon RX Vega 56 появились в продаже по цене от $720, а старшая модель – Radeon RX Vega 64 – предлагается от $850. Это все еще дороговато, чтобы полноправно постучать в дверку системного блока любителя поиграть и рассчитывать на радушный прием, но если так дело и дальше пойдет, то все возможно.

В завершении хотим поделиться информацией о том, что NVIDIA решила отменить свою программу GeForce Partner Program (GPP), согласно которой партнеры должны были использовать свои популярные игровые бренды исключительно для видеокарт на GPU калифорнийцев. Компания оправдывала свою инициативу благими намерениями помочь пользователям сделать правильный выбор. Подобная дискриминация вызвала немалую шумиху и несмотря на то, что некоторые партнеры уже успели анонсировать новые бренды для видеокарт Radeon, NVIDIA под натиском общественности и других игроков ПК-рынка пошла на попятную, отказавшись от GPP. Аргумент – свернуть программу проще, чем бороться с «дезинформацией». Ну, может быть в этом случае NVIDIA направить больше сил на подготовку давно ожидаемых новых продуктов, а с тем, какие устройства использовать в своих игровых системах, мы как-нибудь уж сами разберемся.