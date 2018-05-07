«Нас неправильно поняли»: NVIDIA прекращает спорную программу GeForce Partner Program (GPP)

Компания NVIDIA приняла решение прекратить действие достаточно неоднозначной программы GeForce Partner Program (GPP). Это решение было оглашено в пятницу вечером.

Эта программа, инициированная в начале марта 2018 года, предусматривала пересмотр условий сотрудничества и продажи графических процессоров NVIDIA конечным производителям видеокарт, таким как EVGA, ASUS, GIGABYTE и др. Программа GPP, по заверениям NVIDIA, должна была повысить прозрачность на рынке графических продуктов. Суть её заключалась в том, что партнёры смогут выпускать инновационные продукты, а потребители, даже не обладая знаниями в сфере компьютерных комплектующих, смогут выбрать для себя нужные устройства.

На словах всё выглядело красиво и замечательно, но когда специалисты начали подробно изучать условия и особенности новой программы, то назвали её дискриминационной и монопольной. Участие в программе якобы являлось добровольным. Но лишь участники программы получали доступ к ряду преимуществ. Среди них упоминаются поддержка партнёров, первоочерёдный доступ к инновационным продуктам, раннее знакомство с образцами, более тесное сотрудничество с инженерным отделом, компенсация расходов на маркетинг, предложение скидок и комплектных игр, первоочередные поставки графических чипов и др. Если же производитель отказывается от участия в программе NVIDIA GPP, то он лишится указанных выше преимуществ и окажется в изначально менее выгодном положении по сравнению с конкурентами.

Кроме того, для участия в программе партнёры должны были согласиться с требованием использовать имеющийся игровой суб-бренд (ASUS ROG, GIGABYTE Aorus, MSI Gaming и т.д.) исключительно для видеокарт NVIDIA GeForce. Рассмотрим подробнее. Например, у ASUS имеется бренд игровых продуктов Republic of Gamers, в котором предлагаются видеокарты на базе GPU NVIDIA и AMD. Если ASUS пожелает присоединиться к NVIDIA GPP, то видеокарты AMD, компьютеры и ноутбуки с видеокартами AMD нужно убрать из этого бренда и предлагать их в рамках другого бренда. Фактически, ASUS пошла ещё дальше и перестала использовать с продуктами AMD Radeon даже свой основной бренд ASUS, все решения на базе видеочипов AMD были выделены в отдельный новый бренд AREZ.

Но встать под зелёные знамёна согласились далеко не все производители компьютерной техники. В частности, крупные OEM-производители Dell и HP отказались подписывать соглашение GPP. Если бы Dell согласилась на условия NVIDIA, то ей пришлось бы отказаться от использования GPU AMD Radeon в игровых компьютерах Alienware. Очевидно, в компании посчитали это невыгодным для себя шагом.

Вероятно, отказ крупных OEM-партнёров от участия в GPP побудил NVIDIA полностью отказаться от этой программы, «призванной защитить преимущества для игроков». Компания заявила, что вынуждена пойти на такой шаг, чтобы прекратить слухи, догадки и неправдивую информацию о GPP.

«Вместо того, чтобы бороться с дезинформацией, мы решили отменить программу», — говорится в блоге NVIDIA.

Источник: techpowerup