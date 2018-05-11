Платформа цифровых кошельков Masterpass от Mastercard: как работает и где её используют

Цифровым кошельком можно назвать любое решение, которое позволяет проводить операции пополнения, хранения, оплат или денежных переводов в электронном виде. Это могут быть кошельки электронных денег и даже ваш онлайн банкинг. Кроме этого, к цифровым кошелькам относятся онлайн-сервисы, с помощью которых можно хранить не сами деньги, а данные платёжных карт, что позволяет совершать оплаты, не держа карту в руках. Как видите, если в обычном кошельке можно держать бумажные деньги и пластиковые карты, то в цифровом — любые электронные платёжные средства.
Материал подготовлен при поддержке Mastercard
В 2013 году международная платёжная система Matercard запустила платформу цифровых кошельков Masterpass, которая позволяет добавлять и хранить данные любых банковских карт и в дальнейшем совершать с их помощью покупки в онлайн. Главная идея сервиса заключается в том, чтобы избавить пользователя от необходимости каждый раз регистрироваться на сайтах интернет-магазинов и вводить данные своей платёжной карты. На данный момент с помощью сервиса также можно делать покупки внутри мобильных приложений и проводить платежи на смартфонах, используя QR-коды.
В Украине Masterpass начал работать ещё в 2016 году. Наша страна стала 32 рынком, на который Mastercard вывел свою платформу цифровых кошельков. Сейчас же Украина входит в тройку лидеров среди стран Европы по частоте оплат с Masterpass.
Masterpass создавали для того, чтобы покупать в интернете было проще, и именно это является его основным предназначением. Masterpass обеспечивает более быстрый, безопасный и удобный опыт покупки. Работает решение действительно довольно просто. Во время регистрации цифрового кошелька Masterpass нужно один раз ввести данные своей банковской карты.
В дальнейшем, если вы хотите совершить покупку и увидели кнопку Masterpass на странице товара, то необходимо нажать на неё, пройти авторизацию с помощью номера мобильного телефона и пароля, а дальше выбрать карту для оплаты. Сервис также может сохранять адрес доставки, поэтому его не нужно вводить на сайте интернет-магазина.
Схема работы Masterpass со стороны интернет-магазина
Дополнительная осторожность никогда не будет лишней, но в целом платить с помощью Masterpass даже безопаснее, чем просто картой на сайте продавца. Дело в том, что при использовании сервиса нет необходимости вводить данные карты, так как они уже хранятся в цифровом кошельке. Это минимизирует вероятность того, что данные банковской карты могут быть украдены злоумышленниками.
Нет, использовать цифровой кошелёк Masterpass можно бесплатно, Mastercad не начисляет каких-либо комиссий за покупки с его помощью.
Сервис работает с любыми банковскими картами любых крупных платёжных систем.
Для создания цифрового кошелька Masterpass можно зарегистрироваться на сайте сервиса — masterpass.com.ua, либо же прямо на сайте или в приложении, которые поддерживают оплату через Masterpass.
Сама процедура регистрации простая, для её прохождения нужно ввести:
- Номер телефона (необходим для авторизации и защиты от fraud-операций) и код-подтверждение из SMS-сообщения
- После этого зарегистрировать карту, ввести: номер карты, срок действия и CVV/CVV2 код.
- Далее ввести VCODE для верификации карты, который приходит в SMS-сообщении или находится в истории транзакций онлайн-банкинга. На этом этапе система временно заблокирует 1 грн на карточном счете и вернет после верификации.
На данный момент с помощью Masterpass можно оплачивать товары и услуги на сайтах более 2000 торговцев, это реализовано за счёт интеграции с LiqPay от «ПриватБанка».
Кроме этого, с помощью платформы цифровых кошельков от Mastercard можно платить в следующих сервисах и приложениях:
- Оплата услуг, коммунальные платежи: iPay.ua, Portmone, Vodafone Pay, MobiPay, Tachcard, UkrBilling, ГИОЦ, ГЕРЦ, 104.ua;
- Муниципальные сервисы: Parking UA – приложение для оплаты парковки;
- Оплаты топлива на заправках с мобильного: WOG PAY, ОККО PAY;
- Служба такси Etaximo;
- Денежные переводы: Karton (платформа для перевода денег между карточными счетами, перевода на номер мобильного), LeoBot (чат-бот для перевода денег через Facebook-мессенджер);
- Оплата билетов: железнодорожные билеты – сайт и мобильное приложение от «Укрзалізниця»; покупка билетов онлайн – Parter.ua;
- Заказ и доставка: воды – АкваМаркет, пиццы – Domino’s Pizza.
И еще во многих других сервисах. Ищите логотип Masterpass в приложениях или на сайтах.
Да, с помощью QR-кодов, которые на данный момент можно сканировать в приложениях Vodafone Pay и TACHCARD.
Работает это очень просто, на странице товара нужно просто просканировать QR-код с логотипом Mastercard QR, выбрать в приложении банковскую карту и подтвердить оплату.