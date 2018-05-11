Платформа цифровых кошельков Masterpass от Mastercard: как работает и где её используют

Masterpass создавали для того, чтобы покупать в интернете было проще, и именно это является его основным предназначением. Masterpass обеспечивает более быстрый, безопасный и удобный опыт покупки. Работает решение действительно довольно просто. Во время регистрации цифрового кошелька Masterpass нужно один раз ввести данные своей банковской карты.

В дальнейшем, если вы хотите совершить покупку и увидели кнопку Masterpass на странице товара, то необходимо нажать на неё, пройти авторизацию с помощью номера мобильного телефона и пароля, а дальше выбрать карту для оплаты. Сервис также может сохранять адрес доставки, поэтому его не нужно вводить на сайте интернет-магазина.

Схема работы Masterpass со стороны интернет-магазина