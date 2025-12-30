Новости Крипто 30.12.2025 comment views icon

Некоторым украинским пользователям Binance прекратили прямой вывод средств на банковские карты — криптобиржа объясняет, почему

Шадрин Андрей

Деяким українським користувачам Binance припинили пряме виведення коштів на банківські карти — криптобіржа пояснює, чому

Вчера некоторые клиенты криптобиржи Binance получили сообщение с предупреждением об остановке вывода фиатных средств непосредственно на банковские карты Visa и Mastercard. В Binance уточняют: речь идет только о пользователях платежной компании Bifinity UAB.

Bifinity — это платежная компания от Binance, зарегистрированная в Литве, созданная для упрощения фиатных операций (евро, доллары и т.д.) для пользователей Binance, особенно в ЕЭЗ, как шлюз для депозитов и вывода средств через карты и банковские переводы. Однако, из-за новых регуляций MiCA, Binance прекращает сотрудничество с Bifinity UAB с конца 2025 года и переходит на новых регулируемых поставщиков. Это и привело к временной приостановке вывода средств на карты в Украине и других странах. Биржа уточняет, что ограничение в отношении Bifinity введено на неопределенный срок, но операции вывода средств у остальных пользователей работают как обычно. При этом торговля криптоактивами и операции внутри платформы не остановлены, и главное: наиболее популярный среди украинцев механизм вывода и покупки и продажи крипты — P2Р — остается доступным.

Помимо запрета карточного вывода через Bifinity, Binance одновременно остановила работу сервиса Recurring Buy, который позволяет автоматически покупать криптовалюту на регулярной основе. Также были отменены все активные лимитные заявки на покупку криптоактивов за фиатные средства. Важно: все эти изменения касаются именно операций покупки и вывода с Bifinity, а не пополнения счета. При этом пополнение баланса для украинских пользователей остается почти без изменений. Биржа позволяет вносить средства с помощью карт Visa и Mastercard, но исключительно в формате входящих транзакций. Также продолжают работать Apple Pay и Google Pay для зачисления фиатных средств. Банковские SWIFT-переводы, по имеющейся информации, доступны как для пополнения счета, так и для снятия средств.

Отдельно Binance сообщила о статусе платежного сервиса Zen.com. Он остается в перечне поддерживаемых методов оплаты, однако полноценную возможность использовать его для депозитов и вывода средств биржа ожидает лишь с 6 января 2026 года. Ограничения объясняются зависимостью фиатной инфраструктуры криптобирж от банков и платежных партнеров. Любые изменения с их стороны напрямую влияют на доступность операций «крипта — карта», которые являются ключевыми для массового пользователя.

В текущей ситуации украинским клиентам Binance для вывода средств приходится ориентироваться на SWIFT-переводы или биржевые альтернативы, при условии их доступности. Напоминаем, что ранее в Binance произошел внутренний скандал: сотрудника компании отстранили после использования инсайдерской информации для публикации в официальном аккаунте биржи, а обличителям пообещали общее вознаграждение в размере от $100 тыс., впрочем, неизвестно, была ли она выплачена.

Источник: Dev.ua

