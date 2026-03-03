banner
Кошелек в руках ИИ: агент впервые в Европе самостоятельно провел банковский платеж

Вадим Карпусь

Гаманець у руках ШІ: агент вперше в Європі самостійно провів банківський платіж

Banco Santander вместе с Mastercard объявили о завершении первого в Европе реального сквозного платежа, который инициировал и выполнил агент на базе искусственного интеллекта. Это первый так называемый агентский платеж, проведенный в рамках регулируемой банковской инфраструктуры. Это важный шаг в развитии систем ИИ, способных самостоятельно осуществлять транзакции от имени клиентов.


Банк Santander провел операцию в контролируемой среде с использованием решения Mastercard Agent Pay. Транзакцию обработала платежная инфраструктура банка, чтобы проверить полный операционный цикл и механизмы контроля в реальных условиях. Система позволяет агентам ИИ инициировать и выполнять платежи в пределах предварительно установленных лимитов и разрешений. На практике это означает, что ИИ может безопасно и прозрачно завершить покупку через существующие платежные сети, соблюдая высокие стандарты безопасности, конфиденциальности и защиты потребителей.

Глобальный руководитель направления карточных и цифровых решений Santander Матиас Санчес отметил:

«В Santander мы рассматриваем искусственный интеллект как трансформационную силу в эволюции платежей. Наша роль заключается не только в том, чтобы внедрять инновации, но и формировать их ответственно, закладывая безопасность, управление и защиту клиентов в саму архитектуру решений. Поскольку агенты ИИ становятся частью повседневной коммерции, создание надежных и масштабируемых рамок будет критически важным для раскрытия их полного потенциала».

Решение Mastercard Agent Pay интегрирует агентов ИИ в платежный процесс как видимых и управляемых участников, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между эмитентами, эквайерами и торговцами. Платформа PayOS обеспечила сквозную оркестрацию транзакции.


Этот опыт доказал техническую и операционную готовность поддерживать новые модели транзакций на базе ИИ. Теперь банк переходит к расширенному тестированию и масштабированию, изучая дополнительные сценарии использования и партнерства.

Пилот провели в рамках регулируемой платежной системы Santander. На данном этапе о коммерческом запуске речь не идет.

Источник: mastercard

