Project CARS 3: обреченные на одиночество





Сообщество поклонников автосимов с определенной опаской ожидало релиз Project CARS 3. Обещанное упрощение игры казалось многим предательством идеалов серии. Что ж, наши худшие опасения подтвердились, Slightly Mad Studios снова наступила на те же самые грабли.

У Slightly Mad Studios есть «отличный» опыт уничтожения успешных игровых серий и предательства ожиданий фанатов. Вспомним, что, под давлением Electronic Arts, студия сделала с великолепной Need for Speed: Shift. Да, Shift 2 Unleashed не была полным провалом, но после первой Shift это был определенно шаг назад.

На первый взгляд кажется, что ситуация с Project CARS 3 аналогична событиям десятилетней давности. В ноябре 2019 г. Slightly Mad Studios стала собственностью Codemasters, купившей студию за достаточно скромные $30 млн. и получившей права на еще не вышедшие игры. С другой стороны, Codemasters, которую в последнее время модно ругать, делает очень разные игры, и наряду с откровенными автоаркадами у компании есть и такие неплохие симуляторы как F1 2020 и DiRT Rally.

Опять-таки, издателем Project CARS 3 выступает все еще Bandai Namco, да и началась разработка этой игры явно не в конце 2019 г., а еще в 2017 г. Плюс в 2020 г. Slightly Mad Studios отметилась еще одним «гениальным» релизом, названным многими обозревателями худшей гоночной аркадой из когда-либо выпущенных – Fast & Furious Crossroads. Ее рейтинги на Metacritic и на Steam абсолютно идентичны и составляют впечатляюще низкие 35/100. Так что, может быть, дело вовсе не в Codemasters? Впрочем, давайте перейдем к самой игре.

Уровень симуляции

И начнем с самого печального, с уровня симуляции. Хотя Slightly Mad Studios и обещали, что игра будет более дружелюбной к новичкам, мы и представить себе не могли, что настолько. Нет, здесь все еще нужно искать правильные точки входа в апекс, соблюдать скоростной режим и избегать блокировки колес, но некоторые вещи откровенно шокируют.

Например, противники в Project CARS 3 толкаются на старте. Всегда. На машинах любых классов. Самый простой способ пройти первый поворот, шикану или шпильку – это тормозить прямо в AI-соперников, так можно легко отыграть разом чуть ли не два десятка мест. Вообще, со столкновениями здесь все просто ужасно. Аварий практически нет, максимум что случится при грубом вождении — вас и противника развернет или вашу машину немного притормозят. При касании и даже сцепке колесами формульных болидов… не происходит ничего. Повреждений тоже нет, внешние панели обвеса порой отлетают, но это никак не влияет на управляемость. Даже если вы потеряете переднее антикрыло на любой из машин с открытыми колесами, на ее динамических характеристиках это не скажется. Я уже не говорю о повреждениях двигателя, коробки передач или подвески. Их просто нет.

В подсказках, появляющихся во время загрузки, Slightly Mad Studios пишет «Опасайтесь машин, возвращающихся на трассу, они могут принести на траекторию землю и траву, изменяющие сцепление с трассой», «Во время дождя старайтесь ехать по накатанной траектории, она высыхает быстрей». Как хорошо звучит, вот только это неправда. Описанные выше изменения сцепления совершенно не ощущаются, в отличие от той же F1 2020, где во время дождя качество трассы меняется буквально с каждым кругом. Здесь же машины AI-противников вообще едут по траве быстрей, чем вы по асфальту. Да что там, в Slightly Mad Studios нет и никакого износа шин, а дождь существует только в одном варианте – «шпарит как из ведра», и начинается в строго заданный разработчиками момент, а не случайным образом.

Дорожные машины младших классов ведут себя совершенно отвратительно, никакой особой разницы между ними нет. В той же Forza Horizon 4 каждый автомобиль ощущался по-своему даже при управлении с видом сзади, в Project CARS 3 же большинство машин младших серий сливается в однообразную массу. Доходит до смешного, в дорожных сериях проще играть с камерой сзади, чем с камерой в салоне.

Графика и производительность

Когда-то, в 2015 г., самая первая Project CARS впечатляла нас качеством графики и проработкой автомобилей. Сегодня же визуальную часть игры можно назвать в лучшем случае неплохой, а порой даже средней. Освещение здесь хуже, чем в тех же Forza Horizon 4 и F1 2020. Проработка мира слабее. Дождь – это вообще какое-то издевательство. В нем явно видны повторяющиеся паттерны, как в порывах и шквалах, так и в отдельных текущих по стеклу или капоту каплях, что, естественно, убивает всякую иллюзию реалистичности.

Сами машинки сделаны в целом неплохо, но уступают той же Forza Horizon 4 или Forza Motorsport 7. Опять-таки, большинство автомобилей для гоночных игр делаются сейчас на аутсорсе всего лишь несколькими компаниями, и они действительно поднаторели в своем деле, так что качество моделей, сделанных зачастую с хорошим запасом по полигонам, во всех играх примерно одинаковое. Кстати, одна из крупнейших компаний, специализирующихся на машинах для гоночных игр, находится в Украине.

Что же до производительности, до здесь все странно. Project CARS 3 показывает в целом неплохой fps на уже немолодых системах (GeForce GTX 1060), но во время появления над трассой поднимающего пыль вертолета телевизионщиков число кадров падает просто катастрофически, до 10-15 fps.

Трассы

Набор трасс Project CARS 3 оставляет двоякое впечатление. Там, где авторы взяли известные классические автодромы, все в целом хорошо. Можно, конечно, поспорить об абразивных свойствах асфальта в третьем повороте Автодрома Дубай в конфигурации Гран При, но не стоит, это уже детали. А вот то, что на некоторых реалистичных вроде бы автодромах часть поребриков – это не трехмерные объекты, а текстура, наложенная на траву, откровенно расстраивает. Это как вообще?

Из классических автодромов в игре имеются как хорошо известные, так и уже немного подзабытые треки. Трасса Золдер в Бельгии, Интерлагос, Трасса имени Масарика в Брно (Чехия), Автодром Дубай (4 конфигурации), Брэндс-Хэтч, Кэдвилл Парк, Донингтон Парк, Лидден Хилл, Алтон Парк (3 конфигурации), Сильверстоун (5 конфигураций), Снеттертон (3 конфигурации), трасса Руан во Франции, Хоккенхаймринг (4 конфигурации), Нюрбургринг (9 конфигураций, включая легендарную Нордшляйефе!), Мотоспорт Арена Ошерслебен (3 конфигурации), Автодром Энцо и Дино Феррари, Монца (5 конфигураций), Фьорано, внезапно вернувшийся в календарь F1 Муджелло (вчерашняя гонка с четырьмя рестартами – это нечто), Фудзи Спидвей, Автодром Суго, Трасса Руапуна в Новой Зеландии, Автодром Алгарве в Португалии, шотландский Кнокхилл (5 конфигураций), Барселона (3 конфигурации), Херес, Дайтона, Индианаполис, Автодром Роуд Америка, Сонома (3 конфигурации), Техас Мотор Спидвей, Уоткинс-Глен Интернешнл и т.д. Отличный набор на любой вкус… Но, простите, где Спа и почему Монако здесь называется Автодром Азуре? Где Мельбурн и Монреаль? Где Ле-Ман, в конце концов? Надеемся, их добавят хотя бы в DLC.

Те же трассы, которые Slightly Mad Studios собирала сама – это настоящая катастрофа и, возможно, даже преступление против автоспорта. Навеянная дорогой от Ниццы до деревеньки Эз трасса Лазурный берег, Таскана, Банночбрау, Калифорния хайвей, Мохава и Монумент Каньон – это просто страшно. Гонки на таких треках запрещены по правилам безопасности и противоречат здравому смыслу. На том же Лазурном берегу и в Банночбрау некоторые машины банально «козлят» и прыгают из-за того, что не вмещаются в геометрию дороги по длине! Городские же трассы в Шанхае и Гаване, кажется, попали в Project CARS 3 прямиком из какого-то мобильного Asphalt 9.

Машины

Project CARS 3 уступает по количеству автомобилей Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 и, конечно же, Gran Turismo. Впрочем, машин здесь все равно много, и среди них попадаются достаточно интересные.

Традиционно для гоночных игр, имеется большой выбор Aston Martin, включая старый DBR1/300; Audi, в том числе гибриды Ле-Ман R18 и R8 (LMP900); BMW; Chevrolet; огромный ассортимент Ferrari, начиная с 250 GT Berlinetta и 330 P4 и заканчивая LaFerrari и FXX K; неплохой выбор Ford, правда, без классического GT; Jaguar; Lamborghini почему-то представлена только современными моделями; суперкары Lotus и McLaren; Mercedes AMG; Mitsubishi; шикарная ленейка Nissan, включая машины GT1; Pagani; просто огромный выбор Porsche из разных периодов и классов, Toyota и т.д.

Из редких машин стоит отметить набор классических формульных болидов 50-90-х гг. от легендарной Lotus: Type 25 Climax Джима Кларка, Type 38 Ford Марио Андретти, Type 49 Cosworth Грэма Хилла, Type 56 Эмерсона Фиттипальди, Type 72D Cosworth Ронни Петерсона, Type 78 Cosworth того же Андретти и, конечно же, Type 98T Renault Turbo Айртона Сенны. Легендарные машины, на которых приятно проехаться по классическим трассам. Есть в игре и болиды Formula E от Spark Racing Technology и Dallara IR-18, выступающая в Индикар. Имеются прототипы Ligier JS P2 и JS P3, принимавшие участие в гонках на выносливость. В числе редких машин стоит упомянуть прототипы Radical Sportscars, электрический Rimac C_Two, Agajanian Watson Roadster; обновленные Alpine; подзабытые Ginetta и невероятный Panoz Esperante GTR-1.

А вот с FIA разработчики явно не договорились, так что вместо F1, F2 и F3 в игре есть очень похожие на них Formula B, Formula Rookie и Formula X. Как-то некрасиво получилось.

Само собой, линейка автомобилей будет расширяться в DLC.

Кампания

В режиме кампании Slightly Mad Studios предлагает нам начинать с медленных дорожных автомобилей и постепенно перемещаться в категорию GT. Проблема в том, что открытие новых категорий зависит от выполнения заданий в предыдущих сериях, а они порой не самые очевидные. Например, провести 30 секунд в слипстриме противника, что проблематично, если вы обгоняете весь пелотон в первом повороте. Непростые задания и в режиме пейсмейкер, где нужно показать три быстрых и абсолютно чистых круга. В итоге новые классы открываются медленно, и это при том, что все самое интересное начинается в дорожном классе B и в GT2. А до них еще работать и работать.

Классы можно открывать за внутриигровые деньги, но они зарабатываются, внезапно, не за победы и призовые места в гонках, а за получение уровня персонажа. В Project CARS 3 вы зарабатываете опыт буквально за все, даже за гоночные ошибки, к которым в трековых гонках относится, например, блокировка колес и дрифт. Здесь же вас наградят и за дрифт, и за грязный обгон, что, мягко говоря, странно. Конечно, за чистые круги, соблюдение траектории и правильное прохождение поворотов можно получить больше опыта, но порой доходит до смешного. Здесь можно, например, ощутимо зацепить отбойник и в ту же секунду получить сообщение о мастерски пройденном повороте. Серьезно, Slightly Mad Studios?

В любом случае, опыта, а значит, и денег не хватает на покупку новых машин и открытие новых этапов чемпионата одновременно, тем более что некоторые турниры требуют приобретения специфических автомобилей. Прогрессия в кампании безнадежно сломана и прохождение режима карьеры превращается в медленную пытку. Мне за 26 часов игры удалось пройти только 22% кампании.

Сетевая игра

Впрочем, попробовать новые, еще закрытые классы автомобилей и накопить опыт, как виртуальный, так и реальный, можно в сетевых режимах. И эти режимы — чуть ли не единственное, из-за чего стоит играть в Project CARS 3.

Во-первых, машины здесь, как правило, старших классов, да и трассы получше. Режим Быстрая гонка мертв, а вот в Подготовленных гонках по расписанию уже интересней. Они стартуют каждые 20 минут и занимают около 20-30 минут. Сначала 10 минут на квалификацию, потом 10-12 кругов самой гонки. В сети играют достаточно опытные игроки, так что водят все аккуратно, старясь не нарушать правила и не толкаться, за это здесь наказывают понижением гоночного рейтинга. Одна проблема, в таких гонках пелотон, как правило, сильно растягивается и соперничать вам придется не с противниками, а с секундной стрелкой. Тем более что игроков в Сети сейчас немного, и полную стартовую решетку на 32 машины вы не увидите — дай бог, чтобы набралось хотя бы 6-8 гонщиков. И да, противники здесь достаточно сильные.

Второй «сетевой» режим — асинхронный. В Соперничестве вы должны выполнять ежедневные, еженедельные и ежемесячные задания, соревнуясь с результатами других гонщиков. Это одиночные гонки в режимах Быстрый круг, Пейсмейкер или Разрушение. Отличный способ заработать новый уровень, выучить трассы и познакомиться с еще недоступными автомобилями, которые вам предоставят в аренду.

При всех проблемах кампании и одиночной игры, сетевой режим Project CARS 3 действительно неплох и заслуживает некоторого внимания.

Что в итоге?

А в итоге у Slightly Mad Studios, похоже, очень серьезные проблемы. У Project CARS 3 низкие оценки как в прессе, так и на Steam. Онлайн игры уже сейчас ниже, чем у вышедшей три года назад Project CARS 2. С продажами тоже не задалось. Если первая и вторая части серии разошлись тиражом около 400 тыс. копий только на Steam, то Project CARS 3 с трудом дотягивает до 30-40 тыс. Честно говоря, результаты двух последних игр могут просто похоронить Slightly Mad Studios.

На самом деле студию даже немного жалко. Понятное дело, что аудитория серьезных автосимуляторов небольшая и заработать на ней можно, лишь предлагая подписку, как это делают авторы iRacing (1750 грн. в год, очень недешево), или продавая каждый автомобиль и трассу, как в rFactor 2, где новая машинка или трек стоят по 200-300 грн. за штуку. И если виртуальный гонщик выбрал себе какую-то из названных выше игр, маловероятно, что он будет тратить деньги и время еще на одну гонку.

Расширить аудиторию за счет любителей полуаркадных симуляторов было бы логично, но в Slightly Mad Studios умудрились испортить все, что только можно было испортить, и в итоге не угодили ни фанатам хардкорных автосимов, ни любителям аркад. Боюсь, эта гонка просто обречена на одиночество.

Больше всего в этой ситуации не повезло тем, кто не хочет играть в аркады, но и не готов заморачиваться с изучением серьезных автосимуляторов. Все, что им остается, это продолжать играть в Forza Motorsport 7 или Gran Turismo Sport, в зависимости от предпочитаемой платформы. Ну и ждать релиза Forza Motorsport 8 и Gran Turismo 7. Первая, скорее всего, выйдет в 2021 г., а вот Polyphony Digital, известная своей неторопливостью, вряд ли выпустит свой симулятор раньше 2022 г.