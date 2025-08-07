Разрушит ли крипторынок августовское проклятие биткоина?

В июле криптаны усиленно ждали начала альтсезона. Уже август на дворе, а ситуация, кажется, только ухудшается. Известные эксперты, инвесторы и аналитики вообще считают, что крипторынок в ближайшие месяцы претерпит коррекцию (читай — цены повалятся). И пока часть инвесторов снова рассеянно замерла в ожидании хоть какой-то ясности, другая — видит это как шанс, и с надеждой ожидает падения BTC.

Проклятие биткоина возвращается?

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки напомнил о так называемом проклятии биткоина, имея в виду, что крипторынок ожидает большое падение в августе.

С прошлого месяца BTC уже претерпел значительное снижение цены: с рекордных $123 тыс. до $115 тыс. (по состоянию на 6 августа).

Кийосаки предположил, что биткоин может опуститься ниже уровня $90 тыс., и он очень надеется на это от всего сердца, поскольку тогда увеличит свою позицию вдвое.

«Если сработает августовское проклятие биткоина и биткоин упадет, я готов удвоить свою сегодняшнюю позицию».

Роберт Кийосаки назвал проблемой не биткоин, как таковой, а стремительный рост долга США, который уже превышает $30 трлн. Финансовый эксперт обвиняет в этом Федеральную резервную систему и Госказначейство США, которые часто прибегают к печати долларов из воздуха.

Интересно, что падение биткоина в ближайшее время ожидает и известный бизнесмен, главный инвестиционный директор фонда Maelstrom и экс-глава биржи BitMEX Артур Хейс. По его мнению, BTC может откатиться до $100 тыс., а Ethereum (ETH) — до $3 тыс. В качестве причин он привел опасения из-за введения новых тарифов, вялого кредитного рынка и замедления создания рабочих мест в США.

Хейс не единственный. Торговый аналитик Пентоши, известный тем, что предсказал пик бычьего тренда в 2021 году, тоже готовится «запастись» биткоинами, если их цена упадет ниже $100 тыс.

Майкл Ван Де Поппе определил $110-112 тыс. как сильную зону накопления, и ожидает, что биткоин будет торговаться выше в течение следующих 6-12 месяцев. Но если BTC упадет ниже этой отметки, то цена опустится вплоть до $103,190.

Старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун также сделал пессимистический прогноз, при котором потенциально возможное падение BTC до $10 тыс.

Аналитики VanEck говорили, что ожидают падения летом BTC на 30%, а альткоинов — до 60%.

Что же такое это августовское проклятие биткоина? По сути, это месяцы, в течение которых чаще всего актив показывал слабые результаты. Например, средняя августовская доходность BTC за последние 10 лет составляет лишь +1,57%, тогда как медиана -7,49%. То есть, большинство августов были убыточными для биткоина.

За последние 12 лет BTC заканчивал август в красной зоне восемь раз. Среднее августовское падение составляет около 11,4%. Лучший август у биткоина был в 2017 году с приростом 65,32%, тогда как худший был в 2015 году с потерей 18,67%.

Почему потенциальное падение биткоина — это хорошо?

Несмотря на краткосрочную негативную перспективу по цене, в долгосрочном сроке стоимость BTC будет расти. В течение следующих 3-10 лет цена имеет шансы достичь $1 млн. С 2011 года совокупный рост биткоина превысил 20 000 000%, что значительно превышает совокупный рост индекса Nasdaq 100 (541%) и основных фондовых индексов США (282%).

Если рассматривать годовую доходность, то для BTC она составляет 230%, что в 10 раз превышает показатель индекса Nasdaq 100. За тот же период крупные американские акции имели годовую доходность 14%, высокодоходные облигации выросли на 5,4%, а золото имело доходность 1,5%.

Кроме того, если деньги начнут перетекать из биткоина в другие активы, альтсезон вполне может начаться. Текущий показатель доминации BTC на рынке цифровых активов составляет 61,85%, желаемый показатель — 50% и ниже. Хотя, судя по настроениям, снижение цены приведет к очередному накоплению.

Тем временем японская компания Metaplanet приобрела 463 BTC на $54 млн по цене $115,895. Кроме того, Metaplanet с начала года достигла доходности биткоина в 459,2% и теперь владеет в общей сложности 17,595 BTC стоимостью почти $1,8 млрд. Эта фирма сейчас является пятой крупнейшей компанией со своей сокровищницей, в то время, как Strategy занимает первое место с наибольшими запасами монет.