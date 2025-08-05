Новости Крипто 05.08.2025 comment views icon

Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH

Известный бизнесмен, главный инвестиционный директор фонда Maelstrom и экс-глава биржи BitMEX Артур Хейс еще в мае говорил, что криптовалюты и акции пора лонговать, а биткоин достигнет отметки в $1 млн к 2028 году. Но в августе его видение краткосрочной тенденции изменилось на пессимистическое. В начале месяца Хейс продал токены ETH, ENA и PEPE более чем на $13 млн. Это не осталось незамеченным аналитиками.

Всего на балансе этого кошелька Хейса токенов на $28,3 млн, из которых $22,95 млн размещено в стейблкоине USDC ($0,9998).

Свое решение Хейс объяснил тем, что биткоин может откатиться до $100 тыс., а Ethereum (ETH) — до $3 тыс. из-за опасений относительно новых тарифов, вялого кредитного рынка и замедления создания рабочих мест в США. Только 73,000 новых рабочих мест было в июле — признак экономической хрупкости.

Старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун также считает, что криптовалюты и акции покажут худшие результаты среди всех основных классов активов в 2025 году. Но это не будет касаться биткоина и государственных облигаций.

Позиция Хейса по биткоину в долгосрочной перспективе остается непоколебимой: $1 млн до 2028 года, как только монетарные условия смягчатся.

Источник: Arthur Hayes

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