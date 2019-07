Рецензия на сериал Years and Years / «Долгие годы»

Как быстро страна скатится в ад, если ее граждане поведутся на пустые лозунги и приведут к власти безграмотного харизматичного популиста с гибкими моральными принципами? Что Европе делать с тысячами украинских беженцев, покидающих страну, добровольно вошедшую в состав России? Что произойдет, если торговая война между США и Китаем перейдет в горячую фазу? Как бороться с фейковыми новостями, если они стали реалистичнее настоящих? Что делать, если ваш ребенок решил стать транс… человеком? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в британском сериале Years and Years.

Years and Years / «Долгие годы» Жанр антиутопия, фантастика, драма

Создатель Расселл Ти Дейвис

В ролях Эмма Томпсон (Вивьен Рук), Рори Киннир (Стивен Лайонс), Т’Ниа Миллер (Силеста Бисме-Лайонс), Рассел Тови (Дэниел Лайонс), Джессика Хайнс (Эдит Лайонс), Рут Мэдели (Рози Лайонс), Анни Рид (Мюрел Дикон), Лидия Уэст (Бетани Бисме-Лайонс), Джейд Эллейн (Руби Бисме-Лайонс), Максим Балдри (Виктор Гория) и др.

Канал BBC One

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайты IMDb

Years and Years – это Black Mirror с упором на политику, рассказывающая о жизни одной британской семьи в период с 2019 по 2029 г. Сходство усиливается из-за исполнителя одной из главных ролей Рори Киннира, который играл премьер-министра в первой серии первого сезона Black Mirror. Авторы Years and Years берут современные тренды и показывают, к чему они могут привести через 10 лет и как эти изменения повлияют на простых людей. И нет, главная проблема человечества, по мнению создателей сериала – это не глобальное потепление, а расцвет популизма и общее снижение интеллектуального уровня населения. Впрочем, глобальное потепление – это тоже проблема.

Years and Years снимался еще в 2018 г., но прогнозы, которые авторы сериала делают в отношении Украины – очень неблагоприятные. А методы, которые использует рвущийся к власти британский политик-популист Вивьен Рук, роль которой исполняет великолепная Эмма Томпсон, полностью совпадают с методами, использовавшимися во время президентских выборов в Украине. Если авторы угадали в одном, боюсь, им стоит поверить и в другом.

Итак, в 2020 г. в Киеве происходит военный переворот и, с целью наведения порядка, Россия вводит свои войска в Украину. 97% жителей встречают «миротворцев» цветами и голосуют за присоединение к России. 3% становятся изгоями, за которыми охотится полиция. Кто может – бежит в Европу, которая не очень-то хочет принимать новых беженцев. Во многих странах к власти приходят свои популисты, которые вводят жесткие антиэмигрантские законы. Как известно, от популистов до концлагерей всегда один шаг. Авторы сериала ошибаются лишь в одном – вряд ли в Украине, оказавшейся под властью России, будут говорить по-украински.

Семья Лайонс – обычные представители среднего класса. Два брата и две сестры, их жены, мужья, партнеры и дети. У всех есть приличная работа, квартиры, планы на будущее. Вот только у будущего свои планы, и переживут ли их воплощение в жизнь представители семьи Лайонс, его не особо волнует. И да, украинцы примут прямое участие в событиях, которые предстоит пережить семье Лайонс.

Сочетание семейного ситкома с элементами трагикомедии и антиутопии – очень интересный прием. Авторы показывают, как год за годом технологии влияют на отношения между членами семьи, между родителями и детьми. Как они делают нашу жизнь проще и сложней. Как меняется отношение к технологиям со временем. К чему это может привести нас в 2029 г.

Кроме того, Years and Years показывает, что политика – это то, чем нужно интересоваться, потому что она непосредственно влияет на вашу жизнь, даже если вы пытаетесь зарыть голову в песок, не смотреть новости и не участвовать в голосованиях. Причем политика не только вашей собственной страны. Мир, к сожалению, стал слишком маленьким, и, казалось бы, незначительное событие на другом конце света может аукнуться у вас дома, в вашем хлебном магазине, на заправке и т.д.

Создатель сериала Years and Years Расселл Ти Дейвис – это тот человек, который вернул нам Doctor Who в 2005 г., придумал Torchwood, The Sarah Jane Adventures и A Very English Scandal. Дейвис – гей, и в Years and Years достаточно много персонажей небинарной сексуальной ориентации, и никого в сериале это не волнует, как, по идее, не должно волновать и зрителей. Но если у вас с этим проблемы и вы не смогли в свое время смотреть Sense8, возможно, вам стоит пропустить и этот сериал.

Традиционно для британских телешоу, в Years and Years всего 6 серий и, скорее всего, второго сезона не будет, хотя задел для него есть. Несмотря на в целом оптимистичный тон последней серии, мне кажется, авторы немного схитрили. Хэппи-энд в показанной ими версии будущего маловероятен. Впрочем, мы все равно рекомендуем всем посмотреть Years and Years. Возможно, показанные в нем последствия опрометчивого выбора помогут вам не ошибиться этим летом.