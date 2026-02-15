Рецензия на фильм "Грозовой перевал" / Wuthering Heights

Новая экранизация «Грозового перевала» всегда событие, ведь история, созданная Эмили Бронте, считается одной из самых темных и эмоциональных историй любви в мировой литературе. Очередная попытка перенести ее на большой экран пытается осовременить знакомый сюжет и переосмыслить персонажей для нового поколения. Однако смог ли фильм сохранить атмосферу романа и его глубину, или просто стал очередной адаптацией классики? Попробуем разобраться.

Плюсы: атмосферная операторская работа; сильная готическая визуальная стилистика; несколько эмоционально напряженных сцен; попытка осовременить классический материал Минусы: сильное упрощение сюжета по сравнению с книгой; поверхностное раскрытие персонажей; затянутый темп повествования; потеря психологической глубины романа; слабые второстепенные персонажи; отсутствие химии между главными героями; фильм больше напоминает стильный фанфик, чем полноценную адаптацию 5 /10 Оценка

«Грозовой перевал» / Wuthering Heights

Жанрромантика, драма

режиссёр Эмиральд Финнел

В ролях Марго Робби, Джейкоб Элорди, Элисон Оливер, Гонг Чау, и др.

Премьера 12 февраля 2026 года, кинотеатры

Экранизации классики всегда оказываются перед выбором либо максимально держаться книги, либо рискнуть и переосмыслить материал под современного зрителя. Иногда режиссеры пытаются усидеть на двух стульях одновременно. Именно это и пытается сделать новый «Грозовой перевал». Но выглядит это так, будто авторы сами не до конца понимают, какую именно историю хотят рассказать. В трейлерах все выглядело как смелая и свежая интерпретация классики, однако сам фильм часто напоминает сильно упрощенную и местами даже сглаженную версию романа.

Картина рассказывает историю разрушительной связи между Хитклифом и Кэтрин Эрншоу. Их отношения всегда балансировали между любовью, одержимостью и взаимной ненавистью. В романе эта история разворачивалась через сложную структуру с разными временными пластами, что создавало масштаб ощущений и трагедии. Фильм же сильно сужает историю и концентрируется почти исключительно на романтической линии двух главных персонажей. Из-за этого повествование становится проще, но в то же время теряет объем и глубину.

Больше всего от этого страдает именно психология персонажей. В книге Гитклиф сложный антигерой, сформированный унижениями, одиночеством и желанием доказать свою значимость. В фильме его образ выглядит более прямолинейным. Он остается мрачным, закрытым, эмоционально нестабильным, но лента почти не объясняет, как именно он таким стал. Из-за этого часть его трансформации выглядит резкой и не до конца убедительной.





Кэтрин также потеряла часть глубины. В романе ее внутренний конфликт между любовью и социальными амбициями был одним из главных двигателей сюжета. Здесь же она часто выглядит импульсивной и хаотичной, ее решения иногда кажутся не драматичными, а просто нелогичными, из-за чего отношения персонажей больше напоминают эмоциональные качели, чем трагедию двух травмированных людей.

Второстепенные персонажи тоже оставляют странное впечатление. В книге они формировали целый мир и показывали, как разрушительные отношения главных героев отражаются на судьбах других. В фильме же большинство из них существует скорее как сюжетный инструмент. Они появляются тогда, когда это нужно сценарию, и почти сразу исчезают, не оставляя после себя ощущения живых людей.

Из-за всего этого лента постепенно начинает выглядеть как очень дорогой и красиво снятый фанатский пересказ романа. Она оставляет ключевые события, знакомые имена и общий каркас истории, но теряет эмоциональный вес первоисточника. События будто повторяют книгу, но без той психологической глубины, которая делала ее настолько сильной.

Темп фильма тоже работает не всегда удачно. Лента пытается создать атмосферу медленной готической драмы, но часто эта медлительность превращается в затянутость. Некоторые сцены выглядят очень красиво, но не несут достаточно смысла, и из-за этого эмоциональный контакт с историей постепенно ослабевает.

Визуально фильм действительно сильный. Вересковые пустоши, холодные интерьеры поместий, приглушенные цвета, все это создает правильное готическое настроение. Камера часто подолгу задерживается на пейзажах, будто пытаясь передать внутреннее состояние персонажей. Но проблема в том, что атмосфера не может полностью заменить драматургию. Она работает только тогда, когда под ней есть смысл, а здесь с этим не всегда складывается.

Актерские работы оставляют неоднозначные ощущения. Джейкоб Элорди и Марго Робби по отдельности выглядят очень убедительно. Элорди пытается показать внутреннюю темноту Гитклифа через взгляды, молчание и мелкие детали поведения. Робби добавляет Кэтрин нужной эмоциональной нестабильности и внутреннего конфликта. Она хорошо передает противоречивость героини в ее борьбе между чувствами и стремлением к социальному статусу. Но когда персонажи появляются вместе, то возникает главная проблема — между ними почти не чувствуется той разрушительной страсти, между ними банально нет химии.

Больше всего разочаровывает то, что фильм будто боится показывать жесткость этой истории. Там, где роман не стеснялся демонстрировать психологическую темноту персонажей, лента пытается сгладить углы и сделать историю более доступной для широкой аудитории. Из-за этого она теряет ту самую эмоциональную глубину, которая когда-то сделала это произведение культовым.