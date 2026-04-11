Рецензия на фильм "Свирепое нападение" / Thrash

10 апреля платформа Netflix выпустила остросюжетный триллер о выживании «Свирепое нападение», где героям придется вступить в бескомпромиссную борьбу не только с разрушительным наводнением, но и с кровожадными хищниками под водой. На эту тему, кстати, у нас на сайте есть отдельная статья. А что получилось у киноделов выжать из нее на этот раз — читайте в обзоре ниже.

Плюсы: довольно зрелищные сцены наводнения; несколько кровавых сцен с акулами; щепотка саспенса присутствует; Минусы: слишком много скуки как для остросюжетного триллера о выживании длиной в 80 минут без финальных титров; неинтересные персонажи, судьба которых нам безразлична; в финале создатели предлагают откровенный маразм; 4 /10 Оценка

«Свирепое нападение» / Thrash

Жанр триллер о выживании, фильм-катастрофа

Режиссёр Томми Виркола

В ролях Фиби Дайневор, Уитни Пик, Джимон Гонсу, Алила Браун, Стейси Клаусен, Данте Убальди, Мэтт Нейбл

Премьера Netflix

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

На небольшой прибрежный городок Эннивиль, название которого буквально создано для фильмов ужасов, надвигается мощный ураган. Он вызывает сильное наводнение — все вокруг затоплено, дождь хлещет как из ведра, недружелюбно дует ветер. Накануне беременную Лизу вызвали на работу, а работает она на местном мясокомбинате, потому что апокалипсис апокалипсисом, а вкалывать кто будет? Тем временем ее коллега-водитель грузовика собирается совершить еще один заезд, ведь почему бы и не перевезти куда надо свежину за дополнительную плату в этот злосчастный ненастный день с неутешительными прогнозами.

Тем временем молодая девушка Дакота, недавно потерявшая мать, наплевала на предостережения своего дяди, морского биолога, и решила переждать непогоду дома. Также среди тех, кому грядущий шторм по барабану, один заносчивый реднек. Но самой большой проблемой для всех этих людей становится даже не наводнение, а стая опасных акул, которые уже почувствовали запах крови и вышли на охоту.

«Свирепое нападение» стал очередным проектом в фильмографии норвежского кинодела Томми Вирколы. Если это имя вам ни о чем не говорит, то, возможно, вы что-то слышали о таких нетленках, как дилогия о зомби-нацистах «Операция «Мертвый снег» (2009-2014). Или, например, такие тайтлы, как научно-фантастический бенефис Нуми Рапас «Семь сестер» (2017) и рождественское безумие «Жестокая ночь» (2022).





Не принимая во внимание кровавость некоторых сцен, перекочевавших сюда из раннего творчества постановщика, трудно избавиться от мысли, что «Свирепое нападение» — не иначе как «Хищники» (2019) на минималках.

А там, напомним, история сосредотачивалась на молодой пловчихе в исполнении Каи Скоделарио и ее отце, которые отчаянно давали отпор крайне обнаглевшим аллигаторам. Папашу играл Барри Пеппер, и его герою один из клыкастых антагонистов бесцеремонно откусил руку. В «Свирепом нападении», кроме того, что рептилий заменили на хищную рыбу, тоже есть такой мужичок, но его нисколько не жалко. Да и вообще рассказ распыляется на каких-то неприметных болванчиков, судьба которых нам едва ли интересна.

Изначально лента получила рабочее название Beneath the Storm и должна была выйти из-под крыла Sony. Но боссы студии видимо посмотрели на то, что получилось, и в январе права на показ были приобретены вездесущим Netflix, а заголовок сменили на Thrash (умельцам надо было убрать букву h и это подходило бы куда больше к происходящему на экране). После просмотра становится окончательно понятно, почему так произошло — выпускать подобное в кинотеатрах — заранее проигрышное дело.

В своем зачине, впрочем, новинка выглядит не то чтобы многообещающе, но по крайней мере стандартно-среднестатистически. Городок стремительно затапливает, что добавляет повествованию заметного масштаба. Фура с мясом эффектно оставляет на воде багровый шлейф крови, и это интригует. Герои, как и в относительно недавней «Гренландии 2: Миграция», быстренько оказываются в затруднительных обстоятельствах.

Однако так же стремительно с позиции чего-то интригующего фильм устремляется в русло пустой болтовни и скуки, а в кульминационном акте превращается в откровенную идиотию. О беременной страждущей — персонаже, которого тулят в каждый-второй сюжет об условном «конце света», уже даже не смешно вспоминать. Да, угрожающе торчащий из-под воды плавник по-прежнему является отличным примером саспенса, как и у Спилберга 50 лет назад. Но если загонять своих неинтересных героев в вопиюще абсурдные, неправдоподобные ситуации, которые просто не укладываются в голове — так хорошее кино не построишь.

Конечно, здесь сказывается склонность Вирколы к комедийности, где-то сатире, но проблема в том, что в «Свирепом нападении» нет пространства для подобных маневров. История банально требует, чтобы ее рассказывали с нахмуренным выражением лица (беременность, мертвая мать, недобросовестные приемные родители и т.д.). А так не получилось ни крепкого жанрового образца вроде тех же «Хищников», ни даже дикой шаркэксплуатации в духе «Акульего торнадо» (2013).

Словом, кино — ни рыба, ни мясо, пусть и несколько мясных сцен здесь припасено.

Почти два года назад на Netflix уже выходил фильм о кровожадных акулах — это был французский ужастик «В глубинах Сены», и там, кажется, все было так же плохо. Не складывается пока что у стримингового гиганта с кино про этих зубастых хищников, что тут поделаешь. Потому что это вам, уважаемые, не какие-то там игры в кальмара.