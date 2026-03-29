Рецензия на фильм "Майк и Ник и Ник и Элис" / Mike & Nick & Nick & Alice

27 марта на платформе Hulu премьеровался комедийный боевик с элементами научной фантастики «Майк и Ник и Ник и Элис» со звездным актерским составом в лице Винса Вона, Джеймса Марсдена и Эйсы Гонсалес. Причем Вон исполнил двойную роль, что в прошлом году провернули, например, Роберт Паттинсон в «Микки 17» (там Паттинсонов было даже больше) или Майкл Б. Джордан в «Грешниках». Для последнего, напомним, это обернулось победой на недавнем «Оскаре». Что предлагает текущее кино зрителю — разбираемся в рецензии ниже.

Плюсы: хороший актерский состав; несколько далеко не выдающихся экшен-сцен, которые все же нарушают разговорную скуку; фильм насыщен хорошей музыкой; одно яркое камео; Минусы: затяжные диалоги не настолько остроумны, как кажется авторам; очень слабая комедийная составляющая; актеры в основном отбывают номер; 5 /10 Оценка

«Майк и Ник и Ник и Элис» / Mike & Nick & Nick & Alice

Жанр научно-фантастический комедийный боевик

Режиссёр БенДэвид Грабински

В ролях Винс Вон, Джеймс Марсден, Эйса Гонсалес, Кит Дэвид, Джимми Татро, Эмили Хэмпшир, Артуро Кастро, Льюис Тан, Бен Шварц, Стивен Рут

Премьера Hulu, Disney+

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Майк и Ник работают на преступного босса Сосу, который празднует освобождение своего приемного сына Джимми Боя из тюрьмы. Майк спит с женой Ника Элис и стремится выйти из мафиозного клана, однако этим планам не суждено осуществиться, поскольку Соса уверен, что именно Майк виноват в том, что Джимми Бой попал за решетку. Если вы еще не потеряли нить повествования этой криминальной «Санта-Барбары», то вот вам настоящий сюжетный козырь — в ситуацию вмешивается версия Ника из будущего, намеревающаяся спасти обреченного Майка. Потому что нет судьбы, кроме той, что мы творим сами.

За то, каким получился «Майк и Ник и Ник и Элис», а получился он откровенно не очень, несет ответственность режиссер и сценарист, будто тут и без того мало имен, БенДэвид Грабински. Это лишь вторая полнометражка в послужном списке кинодела в качестве постановщика — предыдущими его проектами были режиссерский дебют «На счастье» (2021) и работа над сценарием нетфликсовской анимации «Скотт Пилигрим жмет на газ» (2023).





И вроде у Грабински были благородные намерения сделать хорошее развлекательное кино, и приличный актерский состав должен был этому только поспособствовать, но что-то в замысле пошло не так.

Огромная беда ленты заключается в том, что вместо развлечения и комедийности она предлагает сплошное уныние. Все эти чертовски затянутые диалоги на произвольные темы — от мочевого пузыря симпатичного рыжего кота по суперзлодейской кличке Кингпин до псевдоостроумных обсуждениий страстей сериала «Девушки Гилмор» (2000-2007) — навевают разве что скуку. Объяснение этому довольно простое: БенДэвид Грабински — явно не Квентин Тарантино, чтобы позволять себе подобные выходки и иметь на этом поприще успех. Бессодержательной болтовне банально не хватает остроумия. При этом фактор путешествия во времени играет чисто номинальную роль и быстро сходит на нет.

С появлением наемника-канибала (да-да, вам не послышалось) Баррона, а происходит оно где-то после часа хронометража, наконец-то появляется надежда, что вот-вот произойдет спасительное оживление. Во-первых, здесь присутствует замечательное камео (всех карт раскрывать не будем). Во-вторых, Грабински вроде как прекращает мариновать зрителя, и пока камера эффектно проходит сквозь аккуратную дыру в голове пристреленного болванчика (подобный трюк вы могли видеть в «Техасской резне бензопилой» образца 2003 года), начинается полноценный экшен.

Но и это печальную ситуацию не исправляет, ведь происходит монотонная стрельба, прямо скажем, без постановочной выдумки. Без огонька в глазах.

Замаскировать свою несостоятельность создатели пытаются за счет музыкального сопровождения — в одной из сцен, например, звучит бессмертная Last Resort от Papa Roach (трек, явно достойный after after after after party), как это было в недавнем «Охотнике за наследством»; в другой главные герои берутся петь Don’t Look Back in Anger в исполнении Oasis. Однако это весьма ленивая маскировка, ибо в крутости песен нет никакой заслуги самих киношников.

Винс Вон, несмотря на возможность воплотить сразу две версии персонажа, ведет себя настолько отстраненно, что можно смело констатировать, что актер просто отрабатывает гонорар. Герой Джеймса Марсдена, на минуточку, гангстер, решительно делает вид, что не имеет никакого представления, что такое хлороформ, но этого мало, чтобы быть смешным. Эйсу Гонсалес, такое впечатление, просто позвали ради того, чтобы в кадре была красотка, на которую приятно смотреть.

Об антагонистах в лице Кита Дэвида и Джимми Татро даже и вспоминать не хочется, настолько они одномерны и блеклы. Где-то там в нескольких эпизодах совершенно бесполезно мелькает мастер боевых искусств Луис Тан, которого совсем скоро мы увидим в «Мортал Комбат II».

«Майк и Ник и Ник и Элис» — это вовсе не смешно и совсем не увлекательно. Очередной яркий пример подхода стриминговых сервисов «контент ради контента», подкрепленный звездностью имен на афише. Так что в первую очередь здесь думают о счетчике просмотров, а не о комфорте зрителя. Досадно это все, учитывая, что когда-то и одного Винса Вона хватало для неплохой комедии, а тут с задачей порадовать публику не могут справиться аж двое.