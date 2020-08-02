Rocket Arena: пустая арена





Многопользовательский шутер от третьего лица Rocket Arena вышел на консолях и ПК в Origin и Steam только 14 июля 2020 г. И уже через две недели на Steam запустили «Бесплатные выходные» по этой игре. Кажется, это антирекорд. Что же не так с Rocket Arena?

Rocket Arena Жанр Hero-шутер от третьего лица

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Final Strike Games

Издатель Electronic Arts

Сайты EA, Steam

В основе Rocket Arena лежит неплохая в принципе идея. Это динамичный командный геройский шутер от третьего лица в формате 3 на 3 на крохотных аренах, где все доступное игрокам оружие – только ракетометы. Не путайте, пожалуйста, с модом Rocket Arena для Quake, Quake II, Quake III Arena и Quake 4, они не имеют ничего общего.

Впрочем, только ракетометы – это такая уловка. На самом деле здесь есть снайперский ракетомет, ракетомет-дробовик, ракетомет-пулемет, ракетомет-пистолет-пулемет и т.д. Все имеющееся в игре оружие можно использовать для ракетных прыжков, в том числе и прыжков по стенам. Основная же фишка в том, что снаряды, выпущенные из любого оружия, а у каждого героя оно свое, летят в Rocket Arena намного медленней, чем пули в любом другом шутере и при желании от них можно уклониться. Мало того, здесь есть специальная кнопка уклонения, при нажатии на которую ваш персонаж совершит пируэт и уйдет даже от самонаводящейся ракеты, летящей ему прямо в лоб.

А еще в этой игре нет убийств. Чтобы на время вывести противника из строя, вы должны не только определенное число раз попасть в него (комбо приветствуются), но и после достижения критического состояния выбить его финальным точным ударом. «Здоровье» в данном случае – это «поврежденность», и здесь оно не падает, а растет и видно всем игрокам, как союзникам, так и соперникам. Так что вы всегда знаете, за кем нужно охотиться именно сейчас, а кого из напарников стоит прикрыть. Финальный удар приводит к выбиванию противника, он ударяется об силовой щит арены и тратит некоторое время (на самом деле очень небольшое) на возвращение в бой. Кроме прямого финального попадания, выбить врага можно, и сильно отбросив его в невидимую стену арены или уронив вниз. Если игрок некоторое время не получает урон, его «поврежденность» падает. Казалось бы, такие небольшие изменения правил существенно преобразуют геймплей. Становится крайне важна командная игра, потому что выбить противника в одиночку на самом деле очень непросто.

Арены в игре невероятно маленькие — чтобы добраться до места столкновения из любой точки, вы потратите примерно 2 секунды, так что бои получаются очень динамичными и на первый взгляд невероятно хаотичными. Бои здесь тоже очень короткие, по 5-7 минут. Позже, когда вы станете разбираться в способностях всех героев, хаотичность пропадет и вы начнете использовать тактические преимущества своего класса и изъяны классов соперников. На текущий момент в Rocket Arena десять игровых карт, 12 августа к ним прибавятся еще две.

Что же до героев, то сейчас их одиннадцать, причем различия между персонажами, их оружием, основными и дополнительными способностями действительно велики. Не берусь судить о балансе, но некоторые, более простые в управлении герои, пользуются большей популярностью у игроков, других же выбирают крайне редко. Мне показалось, что самыми популярными на сегодня классами в игре являются Амфора с ее водяным смерчем; Бластберд с ультимативной ударной волной, способной буквально расчистить пространство возле важных игровых объектов; и Рев со своим скорострельным ракетным пулеметом. Хотя те же снайпер Бун или запускающий тяжелую самонаводящуюся ракету Топнотч могут быть крайне полезны. Как водится, во внутриигровом магазине продаются костюмы для героев и украшения для их флагов. Часть косметических предметов можно открыть, повышая уровень героев.

Стоит сказать пару слов об игровых режимах, среди них попадаются действительно интересные. Самый простой режим, «Вышибалы» – это старый добрый командный Deathmatch. За названием «Мегаракета» прячется Capture the Point, вот только зоны захвата вокруг огромной падающей с неба ракеты невероятно тесные, что вносит свои коррективы в геймплей. А вот «Рокетбол» — действительно оригинальный режим, это такой компактный американский футбол с оружием. В четвертом режиме, «Охоте за сокровищами» вы должны как можно дольше удерживать у себя сундук с сокровищами или собирать появляющиеся на уровне монеты. Есть еще режим «Вышибалы» с ботами, «Атака ракетботов», но это весьма сомнительное развлечение.

Из всего сказанного выше вы можете прийти к выводу, что перед вами одна из бесплатных игр с внутриигровым магазином, как та же Apex Legends у все той же EA. И не угадаете. Electronic Arts продает Rocket Arena, причем по цене AAA-игры – для Украины это 799 грн. При этом здесь есть и внутриигровой магазин, где можно купить косметические предметы, в том числе и за специальную валюту, приобретаемую за реальные деньги; и Сезонный абонемент, который тоже нужно покупать. Одному мне кажется, что это уже перебор? То есть направленный на широкие массы игроков Apex Legends у EA бесплатный, а странная нишевая Rocket Arena — платная. Я ничего не путаю?

Вторая проблема Rocket Arena – очень невнятное позиционирование. Совершенно непонятно, для кого предназначена эта игра. Она выглядит как веселый детский шутер, но при этом требует хорошей реакции, понимания тактических схем и сыгранности. Мало того, у EA уже есть похожая по стилистике игра, направленная на детскую аудиторию, которая тоже не может похвастаться финансовыми успехами – Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Зачем пихать в эту нишу еще и Rocket Arena. Да еще и просить деньги за обе игры?

Неудивительно, что даже во время «Бесплатных выходных» число игроков в Rocket Arena на Steam с трудом достигло скромных 1100 человек. Даже при включенной кроссплатформенной игре, в которой участвуют Steam, Origin, Xbox и PlayStation, подбор матчей может идти по несколько минут. Это, похоже, провал.

Та же Ubisoft поступила с Hyper Scape намного честнее: он будет бесплатным, и даже если не соберет огромные толпы игроков, продолжит развиваться. Кстати, 11 августа в Hyper Scape стартует первый сезон, в котором должен появиться какой-то сюжет и новые игровые режимы.

К слову, о Ubisoft. Да, на старте тот же Hyper Scape не продемонстрировал каких-то феноменальных результатов, но зная Ubi и имея перед глазами примеры Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege и For Honor, которые студия последовательно доводила до ума, я верю, что они не бросят Hyper Scape и в конце концов допилят его до чего-то стоящего. А вот в случае с EA у меня такой уверенности нет. Даже если игра станет условно-бесплатной, я не понимаю, как она будет привлекать игроков.

Интересно, что Rocket Arena вышла под лейблом EA Originals (прямая аналогия с Netflix Originals), под которым издатель планировал выпускать лучшие игры независимых разработчиков. Мало того, EA перекупила игру у Nexon (вот сразу видно, что изначально она была ориентирована на азиатский рынок). В рамках EA Originals выходили действительно очень классные и красивые однопользовательские инди-проекты – Unravel, A Way Out, Fe, Sea of Solitude. Многопользовательская Rocket Arena выглядит в этом списке странно.

Одним словом, EA промахнулся. Rocket Arena, может быть, и интересная игра, но странная ценовая политика и невнятное позиционирование просто убили ее еще до рождения. Покойся с миром.



P.S. Бонус. А вот CG-ролик к запуску Rocket Arena получился действительно классный.

