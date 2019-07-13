Sea of Solitude: сто лье одиночества





В Electronic Arts отлично понимают, что пяти AAA-релизов в год, пусть и столь значимых как FIFA 20 или Star Wars Jedi: Fallen Order, недостаточно, чтобы удерживать игроков в рамках одного лишь Origin – фирменному магазину EA сложно соревноваться по наполнению с теми же Steam или GOG. Конечно, в Origin появляются некоторые инди-игры, вышедшие ранее на других площадках, но эксклюзивных проектов явно недостает. Программа EA Originals, стартовавшая в 2016 г. после впечатляющих результатов платформера Unravel, призвана частично решить данную проблему, привлекая в магазин EA инди-команды с оригинальными проектами. Первой игрой в рамках программы стала Fe от студии Zoink. Сегодня речь пойдет о другом проекте – инди-приключении Sea of Solitude от немецкой студии Jo-Mei Games.

Sea of Solitude Жанр adventure

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский

Разработчик Jo-Mei Games

Издатель Electronic Arts

Сайт Steam

Sea of Solitude – это история молодой женщины по имени Кей, страдающей от одиночества и депрессии. Автор игры, руководительница Jo-Mei Games Корнелия Гепперт, описывает проект как попытку изложить в игровой форме собственный опыт борьбы с одиночеством.

Итак, превратившаяся в странное негативное существо Кей исследует смутно знакомый ей полузатопленный город, пытаясь избегать странных монстров, прячущихся в руинах и под водой. Метафоры с водой, льдом, отливами, приливами, затонувшими кварталами и таящимися в глубине монстрами, все более тяжелым рюкзаком за спиной абсолютно прозрачны, как и попытки влиять на настроение игрока изменением цветовой гаммы, передающей состояние героини. И это действительно работает – Sea of Solitude несколько меланхоличная, но очень атмосферная игра с симпатичной картинкой и отличной фоновой музыкой, вызывающая у вас эмоциональный отклик на переживания персонажа.

Впрочем, достаточно быстро становится очевидным, кто же эти самые таинственные монстры и с кем Кей предстоит встретиться в самом конце. Девушка неторопливо плавает по улицам-проливам на крохотной моторной лодочке (привет, Submerged); бродит по крышам домов в поисках источников скверны и бутылок с записками от своей предшественницы; прыгает по плотам, стараясь не попасться в пасть опасному подводному монстру; очищает собственные воспоминания и пытается исправить свои и чужие ошибки. Учится слушать других и отпускать, когда приходит пора отпустить.

В Sea of Solitude около трех часов размеренного неторопливого геймплея. Умереть здесь можно, но точек сохранения расставлено с избытком, скорее всего вы возродитесь буквально на соседнем уступе. Кей не в состоянии сражаться с противниками, только убегать и заманивать их в световые ловушки. Впрочем, условно сложных мест в игре буквально парочка. Заблудиться здесь практически невозможно: несмотря на то что уровни создают впечатление больших и запутанных, они, по сути, почти прямолинейные, да и путеводная звезда, которую может запустить девушка, всегда приведет вас к цели.

Игра, выполненная в low-poly стилистике, напоминающей ту же RiME, неплохо выглядит, а в некоторые моменты напоминает акварельную картину. В целом, Sea of Solitude – это небольшое красивое эмоциональное путешествие в стиле FAR: Lone Sails или тех же RiME и Submerged.

Проблема здесь в другом. Я не знаю почему, но многие инди-студии в последнее время обращаются к тематике одиночества, потери, безысходности. Все началось, скорее всего, с LIMBO и продолжилось в INSIDE, RiME, Black The Fall, Submerged, FAR: Lone Sails, ABZU, Plague Tale: Innocence, GRIS… Список можно продолжать. Да, все эти проекты отличаются по геймплею, но по настроению и эмоциональному посылу они очень близки. Получается, что Sea of Solitude, игре в рамках программы EA Originals, не хватает именно оригинальности.

Несмотря на то что я с удовольствием провел в Sea of Solitude три часа и могу порекомендовать игру всем, кто любит красивые инди-проекты, я совсем не уверен, что ее стоит покупать, особенно за ту цену, которую просит за нее EA – 600 грн. С другой стороны, если у вас уже есть оплаченная подписка Origin Access или EA Access, рекомендую обратить внимание на этот проект. Такие небольшие симпатичные инди-игры, время от времени появляющиеся в библиотеке EA, отличный бонус к Origin/EA Access между крупными AAA-релизами. И вообще, 1600 грн. в год за доступ к более чем 200 играм и всем новинкам за три дня до их релиза – это отличное предложение.

Да, и прислушайтесь все же к советам, которые дает Sea of Solitude. Депрессия – это не шутка, одиночество – это действительно проблема. Разговаривайте с близкими и постарайтесь услышать их. И… попытайтесь услышать сами себя.