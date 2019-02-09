Apex Legends: королевская битва от авторов Titanfall без титанов и бега по стенам

Apex Legends – это королевская битва в мире Titanfall, из которого убрали самих титанов и бег по стенам. Не спешите перелистывать страницу – Apex Legends, вероятно, лучшая на сегодня королевская битва, которая может понравиться даже тем, кто на дух не переносит жанр Battle royale.

Apex Legends Жанр Battle royale, многопользовательский шутер

Платформы PlayStation 4, Xbox One, Windows

Языки русский, английский

Разработчик Respawn Entertainment

Издатель EA

Сайт Origin

Apex Legends выскочила как чертик из табакерки. Первые, еще непроверенные слухи об игре появились только 2 февраля, а уже 4 февраля 2019 г. Apex Legends была анонсирована официально. Игроки не успели даже оскорбиться тем, что Respawn Entertainment забросила Titanfall 3 ради возможности поэксплуатировать модный жанр королевской битвы, как игра, прямо во время анонса, стала доступна для загрузки. Без предварительной рекламной кампании, без сотен роликов, рассказывающих об особенностях механики, без многочисленных интервью с разработчиками, вообще без какого-либо маркетинга. И вместо того, чтобы строить пустые предположения, каждый смог лично опробовать Apex Legends и решить, нравится ему эта игра или нет.

Тех, кому нравится, оказалось немало. За 8 часов игра набрала 1 млн. уникальных игроков, за 24 часа – 2,5 млн. при пиковом онлайне в 600 тыс. За двое суток с момента старта эти цифры выросли до 10 млн. и 1 млн., соответственно, что забросило Apex Legends на вторую строчку рейтинга Battle royale и, вероятно, на вторую строчку вообще среди всех игр. Да, все это можно объяснить первоначальным интересом к новому проекту от известной компании, к тому же анонсированному столь вызывающе дерзко. Но почти все, попробовавшие Apex Legends, отзываются об игре положительно, при этом забыв о потерянных титанах и беге по стенам, упоминание которых постоянно проскакивало в комментариях к новостям об анонсе игры.

Почему же у Respawn Entertainment получилось? Казалось бы, конкуренция в жанре Battle royale нешуточная, и еще никому, даже Call of Duty: Black Ops 4 с ее очень неплохим режимом Blackout, не удалость откусить сколь-нибудь существенный кусок от этого пирога, поделенного между Fortnite (№1) и PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (№2). Ларчик открывается просто – в любом жанре выигрывают либо первопроходцы, а это именно Fortnite и PUBG, либо те, кто выпускает игру последними, с учетом всех предыдущих наработок и некоторыми собственными нововведениями. Раньше подобным славилась Blizzard Entertainment, но в последнее время компания чувствует себя не лучшим образом, и нашлись те, кто заимствует уже у Blizzard. Дело в том, что Apex Legends – это микс из Battle royale и Hero shooter, грубо говоря, PUBG (хотя скорее Black Ops 4 Blackout) плюс Overwatch. При этом с характерным для Respawn Entertainment качеством – быстрой, симпатичной графикой (это старенький добрый движок Source от Valve), отличной стрельбой и интересными геймплейными особенностями. Плюс, в отличие от PUBG, Black Ops 4 и Overwatch, игра от EA/Respawn абсолютно бесплатная, причем бесплатная честно, в магазине можно купить только косметические предметы, никак не влияющие на геймплей. Убойная комбинация!

Бои в Apex Legends ведутся в командах по 3 человека на карте примерно такого же размера, как и в Black Ops 4 Blackout. Режима «каждый сам за себя» здесь, к сожалению, нет, и это логично, только в командах по 3 человека начинают работать элементы Hero shooter – уникальные умения героев. Даже в бою парами, когда вы теряете одного из напарников, синергия героев не так очевидна. Карта в игре пока только одна, но на ней много интересных локаций как для снайперских перестрелок, так и для ближнего боя. Скорее всего, как и в случае с PUBG, в течение года стоит ожидать появления еще одной карты.

Итак, 60 человек, то есть 20 команд по 3 человека, высаживаются с транспорта. И вот тут начинаются первые интересные фишки Apex Legends. Перед началом боя игроки могут поочередно выбрать героев, причем играть одинаковыми персонажами в одной команде нельзя, так что выбирать стоит либо свой любимый класс, либо ориентируясь на героев соратников. Затем один из игроков получает статус управляющего высадкой – Jumpmaster, а два напарника автоматически следуют за ним, что очень удобно. При этом другие команды оставляют за собой яркие разноцветные дымовые следы, так что всегда можно понять, высаживаетесь ли вы в гущу боя или на периферии. От ведущего можно в любой момент отделиться и продолжить спуск самостоятельно, но это не самый разумный вариант.

Перед началом боя вы можете видеть на карте специальные зоны. Место с самым ценным лутом, где обычно разворачиваются самые жаркие стартовые бои; корабль-платформу снабжения, на которую можно высадиться прямо в воздухе, здесь тоже бывает жарко; место будущей посадки корабля снабжения, точки возрождения (о них позже) и т.д. Напарники пингуют предлагаемые ими зоны высадки, Jumpmaster может соглашаться или не соглашаться с их мнением или вовсе передать эту роль другому игроку.

Первое время после высадки Apex Legends мало отличается от других Battle royale – игроки судорожно обыскивают окрестности в поисках оружия, брони, расходных материалов, модов и т.д. Весь лут в игре поделен на четыре уровня, выделяемых, как в какой-нибудь action/RPG, цветом. Белые вещи – самые простые, синие получше, фиолетовые еще лучше, ну и заканчивается все крайне редкими золотыми предметами. Это очень удобно, позволяет не тратить время на изучение характеристик, быстро делиться с напарниками и т.д. Ящики убитых противников также красятся в разные цвета в зависимости от уровня лежащих в них вещей. Опять-таки, это удобно и позволяет сократить время мародерства.

В поиске лута и в бою очень удобной оказалась пинг-система указателей, позволяющая маркировать предметы для подбора, указывать противников, направление движения, отдавать простые команды. Укажите на оружие/броню/мод, кликните средней кнопкой мыши, и ваш персонаж объявит всем напарникам тип и уровень предмета, указывая его местонахождение. То же самое с точками интереса, противниками и т.д. Все указатели дублируются голосовыми комментариями героев. Чем-то это похоже на систему беззвучной (враги не слышат ваших героев) коммуникации в американской армии. Буквально после пары партий к пинг-указателям настолько привыкаешь, что необходимость пользоваться голосовой связью пропадает, даже в командах со случайными игроками. Гениальное решение.

После периода первичного накопления наступает период сжатия кольца и боевых действий, а вот тут уже пригодятся персональные умения ваших героев. На старте Apex Legends доступно 8 героев, причем 6 из них — с самого начала, а 2 дополнительных можно открыть либо за монеты (покупаются за реальные деньги), либо за внутриигровую валюту. Чтобы заработать на нового героя, придется прокачаться до 20 уровня – это примерно два дня плотной игры. Итак, герои, то, что Respawn Entertainment подсмотрела в Overwatch.

Бладхаунд – немножко читер и очень облегчает игру, поэтому он есть практически во всех командах начинающих игроков. Этот охотник замечает следы пребывания противника, отпечатки ног, стреляные гильзы, пятна крови. С ним в команде вы будете всегда готовы к неожиданностям. Ну ок, почти всегда. Кроме того, Бладхаунд умеет сканировать окрестности, помечая врагов в зданиях. Ультимативная способность этого героя – существенное повышение скорости передвижения, обнаружение противников и повышение урона.

Гибралтар – местный танк. В режиме прицеливания он защищен спереди энергетическим щитом, кроме того, может устанавливать защитный купол, в течение нескольких секунд блокирующий весь урон. Ультра Гибралтара – ковровая бомбардировка, вызываемая в определенную зону.

Лайфлайн – полевой медик. Во время воскрешения соратников она прикрывается спереди щитом и быстрее использует аптечки. Кроме того, девушка умеет вызывать медицинского дрона, лечащего ближайшего союзника. Ее суперспособность – вызов капсулы снабжения со случайными предметами, как правило, второго-третьего уровня, хотя среди них может попасться и золотая вещь. Очень полезный персонаж.

Патфайндер, на первый взгляд, кажется самым бесполезным героем, и выбирают его достаточно редко. Но умение робота взламывать маяки и узнавать расположение следующего кольца может быть полезным. К тому же кошка позволяет ему передвигаться быстрее, а ультра – тросовая переправа, забираться в труднодоступные места и помогать команде быстрее добраться до безопасной зоны. Недооцененный герой.

Рэйф отличается шестым чувством, позволяющим ей предсказывать опасность. Кроме того, она умеет быстро перемещаться в подпространстве, не получая урона. Ульта этой героини – создание пары связанных порталов, позволяющих быстро менять позиции в бою или обходить противника. Рэйф достаточно сложный для игры персонаж.

Банголор умеет ставить дымовую завесу, скрывающую ее и соратников от врагов, кроме того, она ускоряется после получения попадания. Суперспособность героини – ковровая бомбардировка, правда, чуть иная, чем у Гибралтара.

Каустик, один из дополнительных героев, умеет расставлять ловушки с ядовитым газом, которые взрываются при приближении или попадании. Кроме того, он видит противников, попавших в облако его яда. Ульта Каустика – тяжелая граната, создающая особо крупное облако газа. Очень опасна в закрытых помещениях.

Мираж, второй дополнительный герой, один их самых сложных, но и самых интересных в первоначальном наборе. Он умеет создавать собственные голограммы, отвлекая противника. Голограмма создается автоматически в случае смертельного ранения, что позволяет отползти в безопасное место и дождаться напарников. Голограмму можно запустить в выбранном направлении, запутывая врагов. Ну а в качестве ультимативного довода Мираж становится невидимым и может под носом противников обойти его с тылу. Смертельно опасен при правильном использовании.

Игра за каждого из героев требует собственных навыков, но всё остальное — стрельба, оружие, модули и прочее, одинаковы для всех. Так что никаких слишком несбалансированных героев здесь нет.

Интересная особенность Apex Legends как королевской битвы в том, что здесь, в отличие от других игр данного жанра, есть респаун. Да, если хоть один боец вашего отряда выжил и собрал жетоны погибших товарищей с их ящиков, то, добравшись до одной из точек возрождения, он может оживить соратников. Вот только высадятся они без оружия и брони, так что готовьтесь делиться пушками. Такая система позволяет поддерживать высокую интенсивность боев до самого конца матча, ведь в финальном кольце зачастую сходятся полные отделения, а не оставшиеся в живых одиночки.

Из других мелочей стоит упомянуть прыжковые башни, позволяющие совершить мини-прыжок, быстро меняя позицию, если вы попали гущу боя или не успеваете за кольцом. С помощью мини-прыжков можно также забраться на отличные снайперские позиции, на которые не попасть иными методами.

Что до оружия, то, как уже говорилось, в Apex Legends есть место и снайперским винтовкам, и шотганам, и пистолет-пулеметам. Часть оружия позаимствована из Titanfall 2, часть новая. Главное, что все оно достаточно оригинальное (например, палитры разброса у всех шотганов разные) и отлично чувствуется в бою. Стрельба – это то, что в Respawn Entertainment умеют. Оружие отзывчивое, приятное в использовании, понять, когда заканчиваются патроны, можно даже по звуку.

По сюжету Apex Legends тесно связана со вселенной Titanfall. События происходят на Фронтире через 30 лет после Titanfall 2. А все происходящее – это кровавый межпланетный спорт. Авторы говорят, что в Apex Legends они хотят лучше раскрыть мир Titanfall, правда, на старте никакой особой глубины не заметно. Видимо, нас, по примеру Overwatch, ждут комиксы и ролики о конкретных героях, их происхождении и взаимодействии. Что ж, посмотрим.

Систему прогресса Apex Legends тоже позаимствовали из Overwatch. За время выживания, убийства противников, нанесенный урон, лечение и возрождение соратников вы получаете очки опыта, а после достижения нового уровня – некоторую сумму во внутриигровой валюте и… лут-бокс. Да, здесь тоже есть лут-боксы и в них, как и в магазине, исключительно косметические предметы: новые скины для персонажей и оружия, фоны профиля, позы героев, эмблемы, счетчики и т.д. Это честно и снимает все вопросы по монетизации. Хочешь выглядеть модно – купи шкуру, тебе безразличен внешний вид – играй с тем, что выпадет из ящиков. Это отлично работало в Overwatch, будет работать и здесь.

Respawn Entertainment уже объявила о планах дальнейшего развития Apex Legends. В игре будет система сезонов, первый из которых стартует уже в марте. Всего в 2019 г. запланировано четыре сезона, в рамках каждого разработчики представят Battle Pass (возможность, играя, получать уникальные предметы кастомизации), новых героев, новое оружие и лут. Будут ли здесь глобальные события, как в Fortnite, пока неясно.

А ясно другое: Respawn Entertainment представила игру-сервис, жизненный цикл которой рассчитан как минимум на пару лет, а скорее всего лет на 5-7, так что вряд ли мы увидим Titanfall 3 в ближайшее время. Хотя, чем черт не шутит, если доходы от Apex Legends позволят, студия может расшириться и вести разработку нескольких проектов одновременно. Интересно, что генеральный директор Respawn Винс Зампелла, через сутки после выпуска Apex Legends, заявил, что это не единственная игра во вселенной Titanfall, которая выйдет в 2019 г. Но это точно будет не Titanfall 3.

Впрочем, чем вздыхать о титанах (их невозможно сбалансировать в рамках Battle Royale) и беге по стенам (слишком быстро для жанра), может быть, проще попробовать игру самому. Она действительно хороша, да еще и ужасно прилипчива. Удачной охоты, легенды.







