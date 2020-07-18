Hyper Scape: больше Battle Royale богу Battle Royale





Ubisoft – последний из крупных игровых издателей, в портфеле которого отсутствовала собственная Battle Royale. Что ж, теперь она у Ubi есть. 12 июля 2020 г., прямо во время мероприятия Ubisoft Forward, компания объявила о начале открытого бета-тестирования проекта Hyper Scape – вертикальной городской королевской битвы на движке AnvilNext 2.0. Вот только есть ли у Hyper Scape хоть какие-то шансы на успех?

Hyper Scape Жанр многопользовательский шутер, королевская битва

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик Ubisoft Montreal

Издатель Ubisoft

Сайты Ubisoft

Давайте вспомним основные фишки, на которые Ubisoft делала акцент в момент анонса игры в начале июля 2020 г.: 100% городское окружение; высокоскоростной вертикальный геймплей; хаки, способные изменить расклад на поле боя; плотная интеграция с Twitch.tv. Что ж, разработчики не соврали.

То, что бои происходят исключительно в городе, а в Hyper Scape представлена футуристическая виртуальная версия Парижа, действительно влияет на геймплей. В пустых внутри многоэтажках удобно прятаться, уходить от преследования, срезать дорогу, на крышах здесь прячутся снайперы и разворачиваются самые ожесточенные бои. Порой перестрелка может несколько минут крутиться вокруг одного квартала, а ее участники будут то заскакивать внутрь зданий, то выскакивать наружу, словно в какой-то безумной реактивной игре в квача.

Вместе с городским окружением отлично работает и вертикальный геймплей. В Hyper Scape масса прыжковых платформ, часть способностей-хаков подразумевает быстрые прыжки и перемещения, плюс здесь хватает высотных зданий, есть гравитационные платформы и отлично работает паркур. Так что бои действительно очень часто переходят в вертикальную плоскость, что необычно для Королевских битв. Полем сражения становятся крыши, а раненный игрок имеет все шансы быстро уйти от преследователей, в том числе по вертикали.

Вообще, по скорости Hyper Scape, наверное, самая быстрая из Королевских битв, я бы даже сравнил ее по темпу с классической Quake III в режиме Rocket Arena. Причем способности-хаки дополнительно ускоряют игру. Советую посмотреть, как хаками пользуются Twitch-стриммеры – это действительно очень поучительно. Например, Рывок можно использоваться не для того, чтобы уйти с линии огня и спрятаться, а наоборот, чтобы прыгнуть в сторону противника, оказаться у него за спиной и нанести критический удар в голову. Невидимость тоже может использоваться, чтобы обойти противников сзади. Стена пригодится как для того, чтобы поставить преграду на пути соперника (особенно это приятно, когда противник пытается выбраться из разрушенного сектора), так и для того, чтобы запереть кого-то в доме или построить огромную мегаструктуру и, забравшись на невероятную высоту, обстреливать других игроков из снайперской винтовки.

Пять дней бета-тестирования показали, какие хаки наиболее полезны, а какие можно игнорировать. Та же огромная прыгающая сфера, засветившаяся во всех трейлерах, на поверку оказалась слишком медленным средством перемещения, к тому же отличной мишенью. Хаки Обнаружение и Лечение также не пользуются особой популярностью. А вот Невидимость и Удар по земле выбирают, кажется, 80% игроков.

С оружием все сложнее. Да, в Hyper Scape представлены все основные классы, начиная с точных револьверов и снайперских винтовок и закачивая скорострельными пистолет-пулеметами и пистолетом с самонаводящимися пулями, но с ущербом, наносимым практически всеми пушками, явно что-то не то. Снять противника одним выстрелом можно только попаданием в голову из максимально прокачанной снайперской винтовки. Чтобы убить кого-то из другого оружия, придется всадить в него полмагазина, а учитывая, что соперники не стоят на месте, в охоте на одного бойца зачастую принимают участие несколько человек из отряда, противостояние один на один здесь бывает разве что в одиночном режиме.

Система прокачки оружия и хаков – интересное решение. Вместо навешивания на оружие дополнительных аксессуаров при подборе второго, третьего, четвертого точно такого же ствола его характеристики повышаются. Это заставляет целенаправленно искать любимые пушки, обследуя близлежащие здания, или снимать их с убитых. То же самое и с хаками, прокачанная Мина или Удар по земле – это страшные штуки.

Интересной фишкой оказалась и возможность возрождать напарников. В отличие от Apex Legends и Call of Duty: Warzone, здесь нет стационарных точек возрождения. Оживить напарника можно в любой точке… где погиб другой игрок. Такие пятачки становятся аренами яростных сражений, что приводит к появлению еще большего числа точек возрождения. Поднятый прямо во время боя товарищ может тут же подобрать оружие и хаки другого убитого и изменить ход перестрелки в вашу пользу. У меня были случаи, когда в течение одного матча членов отряда возрождали по два-три раза – просто безумие какое-то. При этом убитый напарник может в виде призрака бегать по уровню и выдавать своим живым товарищам положение врагов. Удобно.

Карта в Hyper Scape совсем небольшая. На 100 человек здесь приходится участок города со сторонами в 1 км, так что сокращение популяции происходит быстро. Любой матч заканчивается за 15-16 минут, причем его финальная часть, в которой отряды или игроки-одиночки сходятся на совсем небольшом пяточке и дерутся за корону, оказывается самым динамичным и увлекательным. Чтобы победить, вам необходимо либо уничтожить всех конкурентов, либо в течение 45 секунд удержать у себя специальную золотую корону. Естественно, стоит кому-то поднять корону, как он становится объектом охоты всех остальных выживших. Учитывая небольшую площадь финальной арены, возможность возрождать напарников и высокую скорость игры, финал каждого мачта получается чрезвычайно насыщенным.

Да, сокращение площади арены в Hyper Scape происходит действительно не кругами, как в других Королевских битвах. Здесь части карты «откусываются» кварталами, которые частенько имеют неправильную форму. Порой остаток карты представляет собой две большие площади на разных концах уровня, соединенных длинной кишкой. Если вы не угадали, сбежать из разрушаемого сегмента будет непросто, даже учитывая местные суперпрыжки и в целом высокую скорость перемещения.

Hyper Scape изначально задумывалась как игра с плотной интеграцией с Twitch.tv. Что ж, интеграция на месте, есть даже специальный плагин, позволяющий влиять на игровые события во время просмотра стрима, и даже прокачивать свой боевой пропуск, просто наблюдая за тем, как играют другие. Мало того, часть предметов в боевом пропуске привязаны к подписке Twitch Prime, получить их просто так нельзя. И все бы хорошо, но, похоже, Королевская битва от Ubisoft не особо интересна игрокам. В целом, число зрителей игр жанра Battle Royale давно демонстрирует тенденцию к уменьшению. Те же Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends и PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS вместе взятые смотрят прямо сейчас меньше, чем старую добрую League of Legends. А Hyper Scape, которая во время открытого бета-теста, наоборот, должна была бы набирать аудиторию, нашлось место только в третьем десятке списка игр по популярности. Бодро начав с 60 тыс. зрителей, за пять дней игра упала до 11 тыс. Пожалуй, это тревожный звоночек.

Причина здесь, как мне кажется, банальная. Чисто визуально Hyper Scape конкурирует с Fortnite, поклонники которой вряд ли будут менять свою игру на другой проект. Кроме того, высокая скорость, активное использование вертикали и хаков делают Hyper Scape достаточно требовательной к умениям игрока, новичкам бои покажутся слишком хаотичными и неуправляемыми. Ну и, кроме того, публика, кажется, уже наелась Королевских битв. Проекты в этом жанре есть сейчас и для любителей реализма, и для поклонников эклектики, игре Ubisoft банально не осталось места на рынке. Они опоздали.

Хотя Ubi и не называет точной даты релиза Hyper Scape, наличие бесплатного боевого пропуска, время действия которого ограничено 5 августа 2020 г., открытие внутриигрового магазина и обещание сохранить все купленные косметические предметы в финальной версии игры, как бы намекают, что выход проекта состоится уже в начале августа этого года. По крайней мере, на ПК. Вот только есть ли в этом смысл? Несмотря на интересный высокоскоростной геймплей и некоторые забавные новые механики, я не вижу, как Hyper Scape будет переманивать игроков у конкурентов. Hyper Scape сложная, странная, и чисто в визуальном плане понравится далеко не всем. Или у Ubisoft есть какой-то секретный козырь в рукаве?