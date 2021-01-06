Опыт использования смартфона Samsung Galaxy S20 FE





Более доступные версии флагманских аппаратов появились не так давно. Изначально такие модели получали индекс Lite, но теперь маркетинговые отделы немного поменяли взгляд на нейминг. Для «облегченной» модели актуальной линейки Samsung Galaxy S добавили индекс FE — Fan Edition. Обзор смартфона мы уже успели подготовить. В этом же материале пойдет речь о более длительном использовании S20 FE и субъективных впечатлениях об этом смартфоне.

Fan Edition

Пусть у аппарата новое название, но суть от этого не меняется — это «облегченная» версия флагмана. Тем не менее от топовых моделей Samsung она получила довольно много особенностей, к тому же производитель сумел удержать ее стоимость ниже других своих флагманов. Спустя некоторое время, когда появится все больше акций и скидок на эту модель, она станет чуть ли не ультимативным предложением с не таким и большим количеством достойных конкурентов.

Тем, кто не читал наш обзор, напомню, что с фирменным дизайном смартфону достался дисплей с Full HD-разрешением и высокой частотой обновления картинки, защита от воды и пыли по стандарту IP68, флагманский процессор Exynos 990 и 128 ГБ в накопителе (как в базе у старших моделей), сканер отпечатков пальцев в дисплее, стереодинамики, такой же набор камер (правда, с немного другими сенсорами), возможностью быстрой и реверсивной индукционной зарядки… В общем, смартфон получился достаточно «нафаршированным».

Правда, с такой ценой все же пришлось прибегнуть к некоторым компромиссам. Например, тыльная часть корпуса сделана из пластика, а не стекла. Это не самый принципиальный момент, ведь пользователи в своем большинстве все равно с новым смартфоном покупают и чехол(-ы). Но для тех, кто такими аксессуарами не пользуется, это будет небольшим тактильным минусом. К слову, также получилось и с Note20. Еще один пример уступок — оптический сканер отпечатков пальцев, а не ультразвуковой. И вот в таких, казалось бы, мелочах и состоит разница в цене с флагманом. Тем не менее S20 FE все равно оказался намного более приятным решением, чем прошлые Lite-версии топовых моделей.

Ежедневная эксплуатация S20 FE

Начнем с того, на что обращает первое внимание практически любой человек, когда у него в руках оказывается новый смартфон — удобство использования. «Фанатская» модель довольно крупная (159,8×74,5×8,4 мм), габариты корпуса тут почти как у Note20, который по определению никогда не был компактным смартфоном. Тем пользователям, которые в первую очередь хотели бы небольшой гаджет, явно будет не очень удобно с S20 FE. Но с другой стороны, у него большой дисплей, что просто замечательно для чтения, игр, просмотра видео и прочих задач, с которыми пользователь сталкивается каждый день.

За проведенные со смартфоном несколько недель, всего пару раз было такое, что он мог начать выскальзывать из руки. Увы, от этого не застрахован ни один большой гаджет. Другое дело, что корпусу все же хватает цепкости, чтобы таки остаться в руках владельца. Правда, как отметил Сергей Светличный в своем обзоре, «премиальности» такому корпусу немного не хватает, ведь пластик уже давно не ассоциируется с флагманскими аппаратами.

Как долго протянет такой корпус без повреждений — субъективный момент для каждого отдельного случая. Честно, не знаю, бывал ли тестовый образец где-то до нашей редакции, но у нас он успел «пережить» подготовку к обзору и несколько недель у меня в использовании. За это время появилась пара царапин на защитной пленке дисплея и еле заметная точка на кнопке регулировки громкости. При этом ни глянцевая рамка, ни спинка или окошко камер не пострадали. Естественно, наш смартфон использовался без чехла, при этом не сказал бы, что я был с ним как-то излишне осторожным.

К выступающим из корпуса блокам камер, наверное, уже тоже не нужно привыкать. У S20 FE он не самый крупный в линейке и не особо мешает в использовании. Его основной недостаток в том, что он не даст устройству ровно лежать на столе, и если в таком положении тапать по экрану, левым верхним углом смартфона пользователь будет стучать по столу. Это проблема не только этого, а многих современных смартфонов, которая решается только чехлом, который уровняет «спинку» с блоком камер.

Все остальное у S20 FE вполне привычное. Понадобится сноровка для управления одной рукой и карманы побольше, но такие габариты гаджета оправданы большим экраном, который и станет следующим пунктом в обсуждении этого смартфона.

Большой дисплей S20 FE

Infinity-O Display тоже совершенно не новость в данной линейке. У S20 FE его диагональ составляет 6,5 дюймов, что в S-серии второй по величине размер из четырех опций (больше, чем S20, но меньше, чем S20+ и S20 Ultra). Также здесь самое низкое разрешение и, соответственно, плотность пикселей, но среди флагманов производителя, например, такие же цифры у Note20, который еще и ощутимо дороже, чем FE, и не похвастается высокой частотой обновления картинки.

Пока 90-120 Гц можно встретить в основном в списке характеристик у топовых смартфонов, но в данном случае у Samsung получилось оснастить самый недорогой гаджет из S-линейки такой возможностью. Все еще сложно сказать, что это принципиальное преимущество над конкурентами, но опция достаточно приятная. С учетом того, что на экране смартфона все время что-то прокручивается или как-то анимируется, намного приятнее, когда это происходит плавно. Поэтому лишний «плюсик» смартфону это все же добавляет. А особенно с учетом его общей стоимости.

Из неудобных моментов обратили на себя внимания ложные срабатывания. Иногда, например, дотягиваясь до противоположной стороны экрана пальцем, можно немного задеть ближний к ладони край дисплея. Чаще всего смартфоны «понимают», что это случайное касание и не реагируют на них, но в данном случае подобные вещи иногда случались. Не то, чтобы это было очень критично и неисправимо, но в первое время немного мешало. Еще иногда датчик освещения мог не всегда быстро определиться, какое значение выбрать, но и такое бывало только в первые несколько дней использования и больше таких ситуаций не возникало.

А в остальном экран оказался ожидаемо хорошим. Цветовые профили рассчитаны на любителей натуральной или насыщенной цветопередачи, яркости всегда хватает, а сравнительно с флагманами невысокое разрешение никогда не выглядело чем-то критичным. Картинка в любых условиях выглядела здорово, информация была отлично читаема, а вечером включался комфортный вечерний режим.

Безопасность S20 FE

В обзоре говорилось, как именно осуществляется разблокировка смартфона. Если говорить о сканировании лица, то тут никаких сюрпризов нет: так как оно работает с помощью фронтальной камеры, у этого способа разблокировки стандартные сложности с солнцезащитными очками и плохим освещением. Хотя с последним можно бороться с помощью автоматического поднятия яркости экрана, которая может на секунду-две подсветить лицо. Ночью это, конечно, не лучший вариант быстрой разблокировки, ведь может ослепить в темной комнате, поэтому система предложит варианты.

Альтернатива — сканер отпечатков пальцев. Правда, он оптический, и почему-то «запоминает» не больше трех отпечатков. Из особенностей его работы стоит отметить, что на него нужно сильнее давить, чем на обычный емкостной датчик, да и ультразвуковые у флагманов менее привередливые. Привыкнуть к этому можно быстро. Интересно, что для корректной работы он отключает вечерний режим дисплея до момента разблокировки, и после нее картинка становится заметно «теплее».

Освоившись с позицией и необходимой силой нажатия, с работой работой датчика особых проблем не будет. Хотя на ходу, или при тряске в транспорте у него частенько бывают отказы. Благо, комбинируя оба способа разблокировки можно практически не замечать проблем с быстрым доступом к системе.

Стереодинамики S20 FE

Одна из вещей, которые лично я очень ценю в новых смартфонах — это стереодинамики. Дело в том, что когда экраны начали рости и стали все удобнее для просмотра видео, звук с обеих сторон дисплея при воспроизведении роликов или фильмов перешел в список must-have. S20 FE унаследовал такие от флагманов. У меня под рукой есть Note20, прямое сравнение с которым показало, что динамики у них одинаковые (во всяком случае, я не услышал разницу).

Еще и разговорный динамик красиво «спрятан» в рамке. Заодно он достаточно громкий, чтобы в разговоре не возникало трудностей. К слову, работа микрофонов и системы шумоподавления на очень высоком уровне. Все это означает, что для тех пользователей, которые много времени проводят разговаривая по телефону, а в свободные от всего остального моменты могут включить на смартфоне музыку или смотрят видео, будут совершенно довольны звучанием S20 FE.

За время использования этого смартфона, звук динамиков ни разу не разочаровал. Например, если я получал от друзей ссылку на песню или попадал на музыкальное видео в социальных сетях, за наушниками тянуться не было необходимости. Точно также и телефонные звонки проходили без проблем. По части звука FE не уступает старшим моделям в линейке.

Снимки и видео S20 FE

Конечно, сейчас не лучший момент для тестирования камер, ведь мало того, что пандемия, так и наступление зимнего периода не сильно располагают к прогулкам. Тем не менее фотографии я все же постоянно делал. С учетом того, что у S20 FE основная широкоугольная камера такая же, как у S20, снимки можно получить очень высокого уровня. А еще и с учетом меньшей цены устройства, искать какие-либо недостатки вовсе нет смысла, тем более камера действительно хороша как днем, так и ночью (разве что постобработка снимка в режиме Night занимает лишние несколько секунд, во время которых приложение не позволяет делать что-то еще). Этим же модулем можно снимать видео в 4K-разрешении при 60 кадрах/с и с отличной стабилизацией.

Пример записи видео в 4K:

Ультраширокоугольный сенсор немного отличается от таких у «вышестоящих» моделей. Но это ему не мешает классно снимать. В зависимости от условий он может не очень попадать с фокусировкой (в основном в условиях близких расстояний, когда фото делается в салоне автомобиля или на рабочем месте), но в остальных случаях проблем с камерой не было, она адекватно ситуации подбирает баланс белого, не теряет много деталей и не «шумит». Даже ночной режим тут очень неплохо «склеивает» картинку, с чем не всегда справляются более дорогие конкуренты. Но в отличии от основного сенсора, видео нельзя записывать со скоростью 60 FPS и придется довольствоваться 30.

Пример записи Ultra-Wide:

https://www.youtube.com/watch?v=czrJ7eESzfE

«Телевик» тут тоже гибридный, как у всех остальных в линейке, только разрешение сенсора в этот раз намного ниже — 8 МП, а не 64. Он дает 3× гибридный зум (а цифровой и вовсе 30×). В солнечный день есть небольшая вероятность немного пересветить снимок, но ничего такого, что нельзя поправить в редакторе, не случалось. Но вот в условиях недостаточного освещения, даже если это возле окна днем в офисе, с большой долей вероятности смартфон сделает фотографию кропом основного сенсора, а не телефото. Тоже самое ночью. Но сам «телевик» достаточно способный, когда ему хватает света.

Фронтальная 32-мегапиксельная камера тоже не должна подводить в разных условиях. Два угла захвата и портретный режим у сенсору даются очень хорошо, так что с фото проблем не будет. Да и тем, кто участвует в видеоконференциях со смартфона, с такой камерой переживать не о чем.

Так что в принципе, те пользователи, которым в том числе очень важны хорошие камеры, с S20 FE такие точно получат. При этом за качество снимков можно будет сильно не переживать, ведь тут они получаются действительно на очень высоком уровне. За время использования смартфона, в работе камер не понравилась только задержка при постобработке вечерних снимков, а в остальном все работало очень хорошо.

Ежедневные задачи и время работы

Еще одной сильной стороной в работе S20 FE является производительность, которую обеспечивает флагманский процессор. Разница в комплектации с S20, например, заключается в количестве оперативной памяти, которой у FE 6 ГБ (на два меньше), но все остальное такое же. Поэтому в плане быстродействия и общих возможностей покупатели версии FE не должны остаться разочарованы, а глобальная разница может почувствоваться только при открытии нескольких приложений в фоне и частом переключении между ними.

За время использования самой доступной S-ки, кроме как на неспешную обработку ночных снимков лично мне не на что было жаловаться. У смартфона все получалось быстро запускать, а переключаться между парой приложений мне не так часто нужно. Разве что, например, одновременно могли работать какой-нибудь мессенджер, браузер и была запущена не очень сложная игра, а в добавок в наушники играла музыка из YouTube Music. С подобными сценариями у гаджета совсем нет проблем. Возможно, когда пользователь немного больше загрузит его, или с будущими сборками системы, что-то поменяется и пара лишних гигабайт оперативной памяти уже были бы более ощутимы, но на сейчас всего хватало.

Ну и заодно стоит похвалить OneUI 2.5. Кроме того, что система и оболочка быстро работают, все можно довольно удобно настраивать. Есть навигация с помощью жестов, рабочие столы и «шторка» с быстрыми настройками тоже довольно «гибкие», а также не перестаю пользоваться функцией Edge panels (куда умостил себе набор приложений, которые на рабочем столе лишние, но все равно быстрый доступ к ним мне нужен). Любители экспериментов могут работать в режиме Samsung Dex, подключив смартфон к телевизору, монитору или компьютеру. Естественно, следующие обновление системы и фирменного интерфейса будет доступен и для S20 FE, причем достаточно скоро.

И в добавок к хорошим впечатлениям от работы устройства, приятным бонусом стала автономность. В самые сложные для смартфона дни, с зарядки он снимался в 6 утра, а добирался к ней обратно в 2 часа ночи, и это без даже минимальных «дозаправок» по ходу всего дня. В худшем случае перед сном у смартфона оставалось немного больше 20% заряда, а в менее напряженные дни за день могла расходоваться только половина батареи. Стоит учитывать, что в ходе дня могли использоваться навигация и камеры, что достаточно существенно влияет на расход энергии. Также я никогда не понижал частоту обновления картинки до 60 Гц, на несколько часов ночью отключал Always-On Display, и не пользовался никакими «твиками» для экономии заряда, а просто пользовался устройством без особых ограничений.

Думаю, что те пользователи, у которых в машине есть поддержка Android Auto и на рабочем месте отведен уголок для индукционной станции, никогда не столкнутся с вопросом нехватки заряда. Всем же остальным может понадобится павербанк только в том случае, если пользователь заядлый игрок, все время пользуется навигатором или снимает много видео. В более типичных ситуациях, когда смартфон используется для коммуникации, браузинга, социальных сетей и прочих рутинных задач, одного заряда легко должно хватать на сутки работы.

В итоге

Проведя со смартфоном несколько недель, я бы не сказал, что как-то драматично не хочу с ним расставаться. В линейке флагманов компании есть более интересные для меня гаджеты. Но если посмотреть в разрезе более ограниченного бюджета, то Samsung Galaxy S20 FE — очень классное предложение. Разница с ближайшей флагманской моделью немного меньше $200, которые включают в себя стеклянную заднюю панель, слегка другие дополнительные камеры, пару гигабайт оперативной памяти и несколько дополнительных пикселей на дисплее.

Но и свои преимущества у модели на месте. Например, емкость батареи тут больше, как и больше размер дисплея, сравнительно с «базовой» моделью S20. Также очень порадовали возможности камер, качество картинки и комфорт в работе. Так что не зря смартфон получил индекс Fan Edition, а не Lite, ведь по своей сути он не так и отстает от старших аппаратов, как это было у «облегченных» вариаций раньше. В любом случае, S20 FE не должен разочаровать покупателя, ведь при довольно демократичной цене, основной набор флагманских возможностей у смартфона все равно есть.