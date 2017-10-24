Обзор наушников Samsung Advanced ANC Earphones

В сегодняшнем разнообразии наушников есть не только модели, которые хорошо или плохо воспроизводят звук, но и те, что обладают расширенной функциональностью. Такие устройства предлагают датчики сердечного ритма, встроенный плеер и прочие дополнения. Одним из которых является активная система шумоподавление. В этот раз у нас обзор наушников именно с такой системой – Samsung Advanced ANC Earphones.

Комплектация и первые впечатления

С довольно дорогими гаджетами хочется получать соответствующую комплектацию, а не «голое» устройство. И приятно, что в коробке с данными наушниками есть три варианта размеров амбушюр, два варианта размеров дополнительного фиксатора, кабель для зарядки и удобный чехол для транспортировки.

Вся конструкция сначала вводит в небольшое заблуждение разными шнурами и их оформлением, а больше всего удивляет батарея (к этому мы подробнее вернемся). Но все быстро встает на свои места. Куда больше времени уйдет на смену амбушюр, которые очень плотно сидят на динамике, и их немного проблематично менять. Зато после этого никаких действий не требуется, можно сразу приступать к прослушиванию, даже если батарея разряжена.

Дизайн и удобство использования

Если бы не батарея, то Samsung Advanced ANC Earphones можно было бы легко назвать стандартными. Но все же отличий от обычных моделей довольно много, как в самом оформлении, так и в конструкции рабочих элементов и органов управления. Не все они принципиальны, хотя кому-то что-то может не понравится.

Весь кабель длиннее стандартных 120 сантиметров как раз на батарейный блок – немного больше пяти сантиметров. Только вот сам этот блок довольно крупный и «врезан» близко к «джеку». Разделяет кабель еще и пульт. Так, от конца штекера и до самого пульта оплетка кабеля тканевая, а дальше к самим наушникам расходятся два плоских прорезиненных шнура. Они практически не путаются между собой в чехле. Под правым наушником находится разговорный микрофон.

Такая компоновка может показаться немного излишней. Пуль мог быть повыше, и микрофон с легкостью поместился бы в него. Но производитель пошел другим путем. Глобально это не так и плохо, но зимой, если шнур под курткой, до пульта тянуться будет не очень удобно. А на месте микрофона он как раз находился бы на уровне воротника и доступ к нему был бы поудобнее.

Правда, с этим можно мириться, но вот главное неудобство заключается в батарейном блоке. Он довольно крупный, вмять его в карман со смартфоном не хочется, а просто оставить висеть тоже не совсем правильно, ведь тогда появляется вероятность повредить кабель. Да и выглядеть будет не очень эстетично. Это означает, что пользоваться наушниками на рабочем месте удобнее, чем на ходу.

Зато в ушах от Samsung Advanced ANC Earphones нет дискомфорта. И за время тестирования они ни разу не выпали из уха, даже во время ходьбы. Стоит учитывать, что это все это очень субъективно, и я традиционно посоветую не покупать внутриканальные наушники вслепую именно по этой причине.

На выбор доступны четыре различных варианта цвета корпуса: черный, зеленый, красный и серебристый. При этом меняться будут только цвета батарейного блока, пульта, микрофона и накладок на наушниках, а кабель во всех случаях остается темным.

Система шумоподавления и управление

Для работы наушников не нужно ничего устанавливать и настраивать. Достаточно просто подключиться к смартфону или компьютеру, после чего они сразу готовы к эксплуатации.

Система ANC включается отдельной кнопкой на пульте и работает в двух режимам. Первый – ANC – полностью отсекает звуки внешнего окружения. Второй называется Talk-in, и он как раз позволяет слышать все вокруг, что наверняка будет полезно во время поездки на велосипеде, например (если пользователь найдет способ аккуратно разместить все в карманах). Максимальная громкость музыки при этом сразу станет пониже.

Еще на пульте есть три стандартные кнопки, отвечающие за громкость и старт/стоп воспроизведения. И если последняя будет работать не только с Android-устройствами, то регулировка громкости на других системах не доступна.

Звук

И все же наушники в первую очередь должны хорошо звучать, а не красиво выглядеть. Попавшая к нам модель радует своим звучанием. Даже если не включать систему шумоподавления, звукоизоляция у внутриканальных наушников все равно остается достойной. Звук при этом тоже хороший. Знакомые композиции звучат довольно ровно, хотя на максимальной громкости верхние могут становится слегка писклявыми (но далеко не во всех случаях). Бас тоже хороший, его как раз столько, сколько нужно. Объем у звука на месте, как и эффект стерео.

Включив систему шумоподавления можно услышать, как мощность звука становится чуть выше. В обоих случаях те пользователи, которые выкручивают громкость на максимум (или близко к нему), на улице могут особо и не заметить существенной разницы. И в любом случае даже сквозь музыку могут пробиваться очень громкие звуки (проезжающий мимо грузовик, например). В режиме Talk-in громкость становится поменьше, а оба встроенные в наушники микфрофона начинают «прислушиваться» даже к разговаривающим людям, не говоря уже о машинах и прочих шумных источниках звука.

Что касается жанров музыки, тот тут, субъективно, имеющиеся динамики справляются практически со всем, лишь бы верхних в композиции не было много. Правда, отдельные песни, почему-то, могут прозвучать немного не так, как вы привыкли. Просто ушам потребуется некоторое время чтобы освоиться с таким звучанием.

Автономность

Несмотря на то, что наушники нужно заряжать, проигрывать музыку они смогут даже с пустой батарейкой (ее емкость составляет 380 мА•ч), просто система шумоподавления не будет работать. Если же пользователь найдет ее необходимой и без нее никуда, то можно расчитывать на около 11 часов работы при максимальной громкости, хотя на сайте производителя указана цифра 16. И тем не менее, это позволит довольно долго не думать о зарядке, если вы не слушаете музыку больше пары часов в день.

Осуществляется зарядка с помощью обычного microUSB. Разъем расположен прямо на батарейном блоке. На нем же есть и цветовой индикатор статуса во время зарядки, но показать запас энергии устройство не сможет. А на всю процедуру от обычного ЗУ для смартфона уйдет 1 час 45 минут.