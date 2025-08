Самые интересные новые игры августа 2025 года

Хотя обычно август нельзя назвать громким с точки зрения игровых релизов месяцем, в этом году конец лета оказался на удивление насыщенным. Среди самых ожидаемых игр месяца приквел к серии Mafia с подзаголовком The Old Country и римейк культового стелс-экшна Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Любители медитативных игр смогут попробовать себя в роли владельца книжной лавки в Tiny Bookshop или сыграть в уютных симулятор фермы Story of Seasons: Grand Bazaar.

Tiny Bookshop

Жанр: Indie, Simulation, Adventure

Дата: 7 августа

Платформы: ПК

Симулятор книжного магазина на колесах выглядит как игра, в которой можно отдохнуть душой. В ней вы не только будете продавать книги жителям прибрежного городка, но и постепенно будете знакомиться с ними и раскрываете их характеры. Вы также сможете выбирать, как будет выглядеть ваш книжный магазин, расставляя книжные полки, растения и декоративные элементы на свой вкус.

Игра предлагает приятный художественный стиль, разнообразие локаций и смену времен года.

Mafia: The Old Country

Жанр: Action-adventure

Дата: 8 августа

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

После открытого мира в Mafia III серия возвращается к началам серии — сосредоточенной, сюжетно-ориентированной криминальной драме с линейной структурой. Mafia: The Old Country — приквел, действие которого разворачивается в начале ХХ века в солнечной Сицилии. В центре истории юноша Энцо Фавара, вырвавшийся из шахт и постепенно становящийся частью мафиозной семьи Торризи.

Разработчики из Hangar 13 сделали ставку на сдержанную эстетику, диалоги, персонажей и кинематографичность. Благодаря возможностям Unreal Engine 5 разработчикам, судя по показанному нам в трейлерах, удалось создать атмосферный мир Сицилии с впечатляющими видами.

Drag x Drive

Жанр: Sports

Дата: 14 августа

Платформы: Nintendo Switch 2

Один из первых эксклюзивов для Nintendo Switch 2 — футуристический взгляд на баскетбол, где игроки управляют роботами в колясках и соревнуются в матчах 3 на 3. Главная фишка игры — управление Joy-Con 2 как мышкой: каждый контроллер отвечает за одно колесо, а благодаря улучшенной тактильной отдаче создается ощущение реального движения. Передвижения, пасы, броски в кольцо — все это происходит через движения рук, что добавляет игре физической вовлеченности.

Drag x Drive предлагает игровых персонажей, которые делятся на три роли: защитник, центровой и форвард. Каждый имеет уникальные характеристики, которые влияют на скорость, силу броска и способность к блокировке. Такое разделение заставляет экспериментировать с комбинациями в команде, подстраивая игру под собственный стиль и тактику.

Madden NFL 26

Жанр: Sports

Дата: 14 августа

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Очередная часть симулятора американского футбола обещает сделать серьезный технологический шаг вперед. Благодаря новой системе искусственного интеллекта, которая проанализировала тысячи реальных матчей за последнее десятилетие, в игре реализован динамичный геймплей, адаптивное поведение тренеров и аутентичные стили игры для звездных игроков.

Madden NFL 26 также получит лучшую графику, фирменные шоу на стадионах и новую презентацию матчей. Погодные условия, среди которых сильный снег, туман или дождь, теперь будут иметь реальное влияние на геймплей: снижение видимости, контроль мяча, выносливость игроков.

Sword of the Sea

Жанр: Adventure

Дата: 19 августа

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Студия Giant Squid, известная благодаря атмосферным ABZU и The Pathless, готовит к релизу свой новый проект — Sword of the Sea, в котором игрок управляет загадочным героем на мече-доске, позволяющей скользить по поверхностям песка, лавы, льда и других сюрреалистичных ландшафтов, постоянно меняющихся в ходе путешествия.

Визуально игра напоминает духовного наследника Journey — и неудивительно, ведь основатель студии Мэтт Нава был арт-директором той самой игры.

Gears of War: Reloaded

Жанр: Third-person shooter

Дата: 26 августа

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Gears of War: Reloaded возвращает оригинальную игру, впервые вышедшую в 2006 году на Xbox 360, в виде яркого ремастера с поддержкой современных технологий. Разработчики из The Coalition не только обновили графику — с 4K разрешением, 60 FPS в кампании и 120 FPS в мультиплеере, HDR, улучшенными тенями, отражениями и быстрой загрузкой — но и открывают игру для новой аудитории, сделав ее мультиплатформенной.

Одной из главных новинок является поддержка кроссплея, что позволяет игрокам с разных платформ объединяться в команду или соревноваться друг с другом. Reloaded также предложит кооператив на разделенном экране.

Helldivers 2

Жанр: Third-person shooter

Дата: 26 августа

Платформы: Xbox Series X/S

Helldivers 2, один из крупнейших хитов прошлого года, быстро завоевал миллионы поклонников на PlayStation и ПК. Разработанная студией Arrowhead Game Studios, эта динамичная экшн-игра наконец добирается до Xbox Series X|S уже в конце августа.

Helldivers 2 — кооперативный шутер от третьего лица, в котором игроки выступают элитными солдатами, защищающими человечество на планете Супер-Земля. Игра делает акцент на командной работе и стратегическом планировании, ведь насекомоподобные враги атакуют огромными количествами. Успешное выполнение миссий зависит от взаимодействия игроков, использования тактик и быстрой адаптации к меняющимся боевым условиям.

Space Adventure Cobra: The Awakening

Жанр: Platform game, Adventure

Дата: 26 августа

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Классика японской фантастики получает новую жизнь в формате 2D-платформера. Игровая адаптация, созданная студией Magic Pockets и изданная Microids, позволит игрокам окунуться в мир культовой манги и аниме о бесстрашном космическом авантюристе Кобре. Игра воссоздает первые 12 эпизодов сериала, включая один из самых известных сюжетов — арку с сокровищем капитана Нельсона.

Геймплей Space Adventure Cobra: The Awakening сочетает динамичный платформер с элементами боевика, где игроки будут противостоять врагам на пути к сокровищам. Проект поддерживает кооперативный режим для двух игроков и предлагает три уровня сложности — как для новичков, так и для ветеранов ретро-игр. Для желающих уже сейчас доступно демо на всех основных платформах.

Story of Seasons: Grand Bazaar

Жанр: Farm life sim

Дата: 27 августа

Платформы: PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Story of Seasons: Grand Bazaar — новая часть известной серии симуляторов фермерской жизни. Как и в классических частях серии, игрок берет на себя роль новичка, который должен восстановить заброшенную ферму, выращивать культуры, ухаживать за животными и знакомиться с местными жителями.

Основная формула осталась знакомой: собираем ресурсы, продаем урожай, совершенствуем инструменты и постепенно открываем новые возможности. Однако ключевая особенность этой игры — еженедельный базар в городе, на котором игроки могут продавать свои товары на ярмарке, привлекать клиентов, открывать новые лавки и участвовать в мини-играх, связанных с продажей.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Жанр: Action-adventure, stealth

Дата: 28 августа

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Один из самых выдающихся экшенов эпохи PS2 возвращается в виде ремейка, который сохраняет структуру оригинала, но улучшает техническую часть и геймплей. Игра создана на Unreal Engine 5 и предлагает впечатляющую визуальную детализацию, обновленные анимации и звуковой дизайн, современные механики управления и переработанные кат-сцены в разрешении 4K. В Delta также реализовано две схемы управления: Modern Style — с современной камерой и управлением, и Legacy Style, имитирующая классический геймплей с фиксированной камерой.

В центре сюжета — спецагент с позывным Нейкед Снейк, которому поручено провести секретную операцию в джунглях. Во время нее нужно спасти ученого, уничтожить сверхсекретное оружие и ликвидировать собственного наставника, перешедшего на сторону врага. События игры происходят в 1960-х годах, что делает игру хронологическим началом серии.