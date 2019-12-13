Обзор беспроводных наушников Sennheiser Momentum 3 Wireless M3AEBTXL





У тех пользователей, которые стараются максимально избавиться от проводов, рано или поздно появится (если еще нет) вопрос хороших наушников. AirPods и прочие TWS-варианты, конечно, хороши как гарнитуры, но, скажем, на рабочем месте куда комфортнее использовать полноразмерные Over-Ear. Компания Sennheiser уже достаточно давно выпускает разные варианты беспроводных наушников, среди которых есть и большие модели. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим, как обновились Sennheiser Momentum, и насколько удобнее они стали.

Комплектация и первые впечатления

Как и в прошлый раз, в коробке есть все, что может понадобиться для работы с наушниками, а именно: кабели для зарядки (USB-C), для проводного подключения (3,5 mm) и переходник с USB-A на USB-C. Вместе с этим есть большой транспортировочный чехол с мягкими боковинами. В этот раз он попроще оформлен (не бархатный, а просто тряпичный), но сделан все равно хорошо, разве что со временем может немного запачкаться. Чего в комплекте не стало, это адаптера для самолета.

Первичная настройка все также проста: достаточно раскрыть наушники и дальше, как обычно, найти их в настройках Bluetooth на смартфоне или компьютере. Пользователи Android могут настроить подключение с помощью NFC-датчика в правом наушнике, а для проводного подключения вовсе не потребуются дополнительные действия, кроме манипуляций с проводами.

Дизайн и удобство использования

В новой модели не изменили концепцию внешнего вида, но поработали над деталями. Momentum 3 Wireless таки и остались в форме закрытых Over-Ear. Корпус самого наушника поменялся у крепления, где появились декоративные вставки на наружной стороне чаши. Еще видоизменились «локти» на основании, которые теперь выглядят помассивнее и сильно увереннее. И также остался соединяющий кабель между наушниками, который прячется в обруче.

К слову про обруч: в прошлой модели у него были две дуги, между которыми был словно продольный вырез. В этот раз обруч цельный, но на внутренней части есть две мягкие подушки. На мой взгляд, так наушники выглядят аккуратнее, чем раньше (хотя не сказал бы, что в прошлый раз дизайн не понравился). Раньше еще был небольшой значок с названием модели, но в этот раз он уже показался бы лишним, а надписи Sennheiser и Momentum остались на крепежах у основания оголовья.

Материалы «скелета» и отделки остались прежними: металлическая основа, пластиковые наружные части чаши, обшивка натуральной кожей на оголовье и амбушюрах. Все выглядит и ощущается на уровне, дешевизны нет в принципе. Субъективно, не очень понравились только резиновые кнопки управления на правом наушнике.

Честно говоря, уже плохо помню, как именно ощущалась на голове предыдущая модель, но тогда к ней не было претензий. К Momentum 3 тоже не придраться. За один раз я не проводил в них более трех часов, но даже в таком случае особого дискомфорта не появлялось, а на поиск удобной позиции наушника не уходит более нескольких секунд. Так как сейчас довольно холодно, душно в наушниках тоже не было, но можно предположить, что летом в кожаных амбушюрах будет жарковато. Опять же, субъективно, но для походов по улице это великоватые наушники, с ними удобнее на рабочем месте в офисе или дома, где как раз должно быть не так жарко, как вне помещения.

В остальное время, наушники можно сложить в комплектный чехол. Да, они довольно крупные и без него, но это своеобразная плата за удобное устройство. В самом чехле есть карман для проводов. Внутри покрытие мягкое. Не факт, что такой кейс поможет при сильных ударах, но в большинстве обычных ситуаций, при транспортировке в рюкзаке или сумке, должен защитить наушники.

В прошлый раз я был доволен и удобством использования, и внешним видом. В этот раз наушники тоже оказались очень комфортными даже на «длительной дистанции». Изменения в дизайне мне понравились: пусть наушники и стали выглядеть строже за счет цельности оголовья и отсутствия яркой строчки, теперь они смотрятся подороже, чем предшествующий вариант.

Управление

В этом разделе произошли небольшие изменения, но в качестве дополнений, а не обновлений. Подключить наушники все также можно по Bluetooth или проводами. Интересно, что в этот раз Мас не «увидел» подключение по USB-C, а Windows-ноутбук опознал их без проблем. Не знаю, в чем загвоздка, но можно предположить, что ошибка кроется в macOS Catalina. Правда, при наличии Bluetooth (у наушников датчик версии 5.0), это вовсе не беда.

Новая модель получила и поддержку фирменного приложения Smart Control. Оно не обязательное, но я бы все же его рекомендовал. Во-первых, через него удобно регулировать настройки системы шумоподавления и прочие параметры.

Во-вторых, в приложении есть отличный эквалайзер. Вообще, я тоже не фанат таких вещей, но с его помощью эти наушники можно подстроить под свои предпочтения буквально за считанные движения. Нравится больше баса — просто подвиньте точку левее и выше, нравится «ровный» звук — оставьте на месте, не нравится количество низких, хочется слегка убавить бас и послушать речь — двигайте правее. Если без фанатизма пользоваться этой возможностью, то наушники очень просто адаптировать либо под конкретную задачу, либо под свои предпочтения. На мой взгляд, это отличная функция, которой еще нет у многих других конкурентов.

Физическое управление осуществляется кнопками и переключателем сзади на правом наушнике. Сверху небольшой тумблер режимов работы системы шумоподавления и Transparent Hearing, ниже блок из трех стандартных для наушников кнопок регулировки громкости и управления воспроизведением (а если зажать центральную, виртуальный помощник озвучит оставшийся заряд батареи с точностью до 10%), еще ниже кнопка для вызова голосового ассистента на подключенном устройстве и управления Bluetooth-подключением (длинное нажатие сделает наушники видимыми для других устройств).

В отличии от прошлогодней модели, тут больше нет кнопки включения. Теперь это реализовано намного удобнее. Стоит открыть левый наушник, как система включается и практически сразу подключается к знакомым устройствам. И наоборот, как только наушник закрывается, все выключается. Случайных срабатываний за время тестирования не было.

Почти в самом низу правой чаши расположены разъем USB-C для зарядки, а также разъем для проводного подключения. Последний сделан с фиксацией. USB-C в принципе сильно не хватало еще в прошлогодней модели, ведь с учетом распространенности этого порта, в поездке не понадобится лишний кабель для наушников.

Еще на наушнике есть световой индикатор, который ненадолго загорается при включении и подключении, а также показывает состояние зарядки, когда наушники подключены к источнику питания.

Микрофонов стало меньше, во всяком случае, я нашел только одну прорезь на левом наушнике. В повседневном использовании она практически незаметна. Также как и датчики приближения внутри чаш наушников, которые нужны для функции Smart Pause. Если нужно, функцию можно отключить, хотя она очень удобна, да и работает корректно. Стоит немного оторвать наушник от головы, как музыка сразу ставится на паузу. И наоборот, как только я надевал их обратно, — начинала играть. (В тестовой версии срабатывает только с правым наушником.)

Еще Momentum можно привязать к приложению Tile. Там есть функции запоминания последнего места, где наушники были подключены к смартфону, а также подачи на них звукового сигнала, чтобы найти их, даже если они выключены. В правом наушнике внезапно оказался вибромотор, который включается с командой поиска.

Управление у Sennheiser Momentum 3 стало поудобнее, чем у прошлой модели. На фоне, скажем, Microsoft Surface Headphones, оно выглядит не таким современным, но тем не менее, все необходимые манипуляции осуществляются вполне нормально с привычным набором команд.

Система шумоподавления Sennheiser Momentum

Велосипед тут не изобретали, у системы шумоподавления есть стандартные режимы. Для начала, есть функция Transparent Hearing, позволяющая слышать, что происходит вокруг. Она будет не сильно полезна тем, кто слушает музыку на мощности больше средней, хотя докричаться к пользователю так действительно будет немного проще. А вот пользователи, которые слушают музыку на очень умеренной громкости, будут слышать, что происходит вокруг. Например, на трети мощности я отчетливо слышу звук клавиатуры, стучащие по столу пальцы или шорохи обуви, а действительно полезно это будет на улице, ведь позволит услышать приближение, например, машины. При переходе к этому режиму наушники могут автоматически ставить музыку на паузу, это задается в настройках.

Система активного шумоподавления работает в трех режимах: Max старается исключить все звуки окружения и рекомендуется для шумных мест и самолетов; Anti Wind борется с ветром и цикличными шумами, рекомендован для улицы; и также Anti Pressure, который должен выравнивать давление на уши, а предназначен для дома. Я преимущественно пользовался наушниками в помещении, где независимо от выбранного режима, при уровне мощности немного больше половины, звуки окружения «выключались» сами собой.

Как побочный эффект, наличие микрофона позволяет использовать наушники в режиме гарнитуры. Только проблема в том, что качество звука как в наушниках, так и на другом конце разговора будет очень далеко от желаемого, поэтому на звонки все же лучше отвечать со смартфона.

Подключение и звук

Начнем с того, что способ подключения в данном случае сыграл определенную роль. Если подключиться к, например, MacBook Pro с помощью 3,5 мм Jack, а потом по Bluetooth, можно заметить, что последний способ ощутимо лучше. Тоже самое было и с iPhone. Как минимум, запаса громкости становится больше. При подключение по USB-C такой разницы не было. Но не думаю, что это должно быть проблемой, ведь покупая беспроводные наушники вряд ли кто-то рассчитывает использовать с ними провод для чего-то еще кроме зарядки.

С мультипоинтом тоже не все гладко. Sennheiser Momentum можно подключить к нескольким источникам одновременно (до восьми устройств). В моем случае это были только ноутбук и смартфон. При включении они по очереди подключались к гаджетам, о чем в наушниках сообщает женский голос. Только во время подключения на секунду может заиграть музыка через динамики на первом устройстве, которое подключится к наушникам, но потом звук сразу «полетит» в них. Да и при переключении могут быть конфликты. Уведомления на смартфоне будут заставлять снимать с паузы музыку на ноутбуке, а системные звуки на одном устройстве будут прерывать музыку на другом. Вроде бы и мелочи, ведь достаточно просто выключить BT на втором устройстве, но с учетом довольно высокой стоимости гарнитуры, хотелось бы, чтобы это починили с программными обновлениями. Вот с качеством соединения проблем практически не было, а задержка звука приблизительно такая же, как у любых хороших беспроводных наушников (фильмы смотреть довольно комфортно).

В звучании прошлых Momentum были места, которые не очень понравились. В этот раз все оказалось намного лучше. Посадка на голове и изоляция звука, конечно, у обеих моделей относительно одинаковые, это неудивительно. Зато звук теперь намного лучше. За это стоит благодарить в том числе и вышеупомянутый эквалайзер (а заодно и поддержку кодеков SBC, aptX, aptX Low Latency и AAC). Но даже без него, беспроводные Sennheiser Momentum стали намного более «всеядными» в отношении разных жанров, чем раньше.

Этим наушникам все равно, что вы слушаете. Будь это Ханс Циммер, Нина Симон, Arctic Monkeys или The Prodigy — все звучит отлично. Я чаще слушал электронную музыку и что-то басовитое, где тоже не было проблем (Camo & Krooked, Modestep, Chase & Status, Calyx & TeeBee). Особенно хорошо наушникам даются треки с мелкими деталями, которые практически не теряются под давлением низких частот (deadmau5, Culprate, Noisia). Также понравилось слушать композиции с вокалом, что-то более популярное или легкую музыку (Джорджа Смит, The Neighbourhood, Migos, Flume, Кристиан Леффлер).

Громкости тоже достаточно. На максимуме, увы, могут проявиться сильные завалы с хрипом (в зависимости от композиции, конечно), но это уже такая громкость, которая мало того, что не очень комфортна, так еще и наверняка может навредить слуху при длительном прослушивании. Опустившись буквально на пару «ступеней», звука будет достаточно даже любителям громкой музыки. Но стоит учесть, что на мощности немного выше средней, рядом сидящий коллега или кто-то из домочадцев уже будет слышать происходящее в наушниках и это явно будет им мешать.

Впечатления от звука — понятие очень субъективное. Поэтому уже традиционно для обзора наушников, перед приобретением посоветую обязательно послушать и новые Sennheiser Momentum, ведь это позволит понять, насколько они удобные, а заодно и оценить их возможности. Лично для меня это одна из лучших пар полноразмерных наушников, которые мне доводилось когда-либо слушать. И именно их звучание заставило смириться и забыть о всех мелких недочетах в работе мультипоинта, которые все же могут мешать в повседневном использовании.

Автономность Sennheiser Momentum

В этот раз производитель не указал емкость встроенной батареи, только предполагаемое время работы в 17 часов. Подключенные к iPod по Bluetooth, с включенной системой шумоподавления, наушники непрерывно играли на максимальной громкости 16 часов. В реальном использовании это время будет больше, ведь чем ниже будет уровень громкости, тем дольше они смогут играть. Momentum задержались у меня на месяц, за это время я зарядил их всего пару раз.

Время полной зарядки согласно документации занимает около трех часов. Обычный блок питания для смартфона (в комплекте вовсе нет никакого) зарядил наушники за два с половиной часа. Если вдруг Momentum разрядились и подключены к источнику питания, пользоваться ими все равно можно.