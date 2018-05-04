Обзор беспроводных наушников Sennheiser Momentum M2 Wireless (AEBT)

С тем, как на смартфонах все реже встречается 3.5 мм Jack, появляется все больше смысла отказаться от проводных наушников. Да и в разы удобнее, когда на рабочем месте, на прогулке, в общественном транспорте и во всех остальных ситуациях не мешает провод. Выбор сегодня тоже не ограничивается парой моделей. В любой цене сейчас есть несколько достойных вариантов. Сегодня мы знакомимся с топовыми наушниками от Sennheiser – Momentum М2 Wireless.

Модельный ряд

В запасе у производителя пара десятков беспроводных наушников. Это включая все доступные варианты. Если ограничить актуальные модели до тех, которые работают по Bluetooth и являются Over-Ear, то у нас останется всего шесть опций, две из которых будут Momentum M2 (они же HD1). Это самые дорогие беспроводные наушники такого типа от Sennheiser.

В линейке есть обычная модель и Pink Floyd Edition. Последние отличаются внешне и стоят на $100 дороже, но технически это точно такие же наушники, как стандартная версия. Сомневаюсь, что это будет популярная модификация, но фанатов этой группы, которые могут себе позволить потратить лишнюю сотню долларов, эти наушники явно найдут. Еще есть исключительно проводная версия таких наушников и еще два On-Ear-варианта (также проводные и беспроводные).

Комплектация и первые впечатления

При покупке довольно дорогих наушников, а пара таких Sennheiser как раз стоит около $399, хотелось бы получить приятный набор сопутствующих аксессуаров. Вместе с Momentum M2 есть кабель для зарядки, кабель для проводного подключения звука (2.5-to-3.5 мм), переходник для самолетных разъемов и приятный бархатный чехол, который хоть и не жесткий, но при транспортировке не помешает. Еще внутри есть тканевый «мешочек», который может быть полезным в поездках, когда место в сумке/рюкзаке сильно ограничено. Но защитной функции у него почти нет (разве что от мелких царапин спасет). В остальное время он практически бесполезен.

Уже сам момент распаковки указывает на то, что владельцу достался премиальный продукт. Все аккуратно сложено и для всего есть свое место. Кожаные элементы действительно из кожи и имеют соответствующий запах. Начало работы не потребует дополнительного ПО или технической подготовки, а бывалому пользователю точно не потребуется обращаться к инструкции.

Дизайн и удобство использования

Sennheiser Momentum M2 Wireless – Over-Ear наушники закрытого типа. Так как это далеко не дешевое устройство, материалы корпуса соответственно подобраны хорошо. Оголовье сделано из эластичного металла и легко сохраняет форму после деформации. Наушники пластиковые с матовой наружной частью и небольшой глянцевой вставкой между корпусом и амбушюрой. Обруч и «подушки» обтянуты кожей. Я провел с наушниками достаточно много времени (около трех недель), а характерный запах так и остался. Для тех, кто принципиально не пользуется кожаными изделиями, другого варианта не предусмотрено.

Покупателю предоставлен выбор из двух вариантов оформления базовой модели – черного и коричневого. Во втором случае внешняя часть корпуса будет цвета «слоновой кости», а прострочена кожа будет «бронзовой» нитью. На мой вкус черные наушники выглядят получше. Независимо от выбранной опции оформления, основание оголовья цвет не поменяет.

Сидят они идеально. Это, наверное, первые наушники, в которых мои уши совершенно не уставали независимо от продолжительности использования. Разве что в них бывает слегка жарковато. Конечно, это субъективно. Чаши наушников могут немного вращаться, чтобы лучше подстроиться для посадки, а обруч можно немного направлять вперед-назад. Думаю, большинство пользователей легко найдут комфортную позицию.

Для транспортировки наушники удобно складываются и без чехла много места не займут. За сохранность конструкции сильно переживать не нужно, но и переусердствовать не стоит. Единственное место, где очевидно может произойти что-то неприятное – крепление наушника, ведь оно пластиковое. Хотя на первый взгляд оно очень уверенное и создается ощущение, что еще и долговечное. Как-то поругать конструкцию и сборку особо не хочется.

Внешний вид в целом очень неплохой. Большинство моделей Sennheiser, которые я видел, на мой взгляд смотрится излишне футуристично, но Momentum M2 более классические. Такой эффект создается из-за кожи и простой крышки наушника.

Управление и система шумоподавления

Начнем с того, что подключить наушники можно тремя способами: проводом через 3.5 мм Jack, проводом через USB, и совсем без проводов с помощью Bluetooth (4.0, есть поддержка aptX). Беспроводное подключение можно быстро установить через NFC в левом наушнике, либо обычным путем через настройки. Особых ограничений в работе нет, независимо от гаджета или платформы. Главное, что в любом случае подключение простое и интуитивное. Дополнительного ПО для этих наушников нет, но у Sennheiser есть приложение, которое поддерживают работу с наушниками. CapTune является музыкальным проигрывателем, который, субъективно, немного получше воспроизводит звук с iPhone, но по сути это просто плеер с эквалайзером, не более.

Что отдельно понравилось, так это стабильность работы. Во всех условиях, в которых я слушал музыку, сигнал был стабилен и не прерывался. По небольшой квартире можно довольно свободно перемещаться, но в дальних точках сигнала может не хватать. В любом случае, если из комнаты выйти, скажем, за стенку на кухню, по дороге никаких сбоев не будет. Но понятное дело, что речь идет о небольшом радиусе, свободно гулять по большим помещениям (офис, дом, etc.) не получится в силу ограниченных возможностей Bluetooth.

При этом наушники могут справляться с двумя устройствами одновременно, но стоит учесть, что могут быть конфликты. Я пробовал подключить наушники к смартфону и ноутбуку. Музыку с ноутбука могли прерывать уведомления на смартфоне, что, естественно, останавливает воспроизведение и лишний раз может отвлечь от того дела, которым занят пользователь. В мои личные сценарии это не очень вписывается, но, вероятно, есть пользователи, которым так удобно. Зато задержка минимальная и ничто не помешает смотреть фильмы и видео, звук не будет отставать от картинки.

На каждом наушнике есть микрофоны для системы активного шумоподавления (всего их четыре), один микрофон на левом наушнике еще служит для осуществления звонков. У него не лучшая передача голоса и в шумном месте стоит ответить со смартфона, но на рабочем месте его будет достаточно. Сама система шумоподавления все же отправляет немного звуков окружения в наушники. Слышно их будет только между композициями, когда один трек почти закончился, а второй еще не начался. А во время воспроизведения даже тихих акустических треков, внешний шум особо не помешает.

Управляются наушники предельно просто. Сзади на правой чаше есть кнопка включения и небольшой триггер-кнопка, который управляет громкостью, останавливает и переключает треки (как на стандартном пульте наушников для iPhone), а также вызывает голосового ассистента. Никаких дополнительных режимов, управление системой шумоподавления и прочих функций я не нашел.

Звук Momentum M2 Wireless

Как я упомянул в прошлом разделе, наушники можно подключать тремя разными способами. Принципиальной разницы в звуке между ними я не заметил. Рассчитаны наушники на использование с обычными ноутбуками, смартфонами и плеерами, поэтому к ним совершенно не обязательно покупать дорогой аудиоинтерфейс, даже если в планах использовать не только Bluetooth-подключение. Сопротивление рассчитано на среднестатистические простые устройства (28 Ом).

Звучат Momentum M2 хорошо, но сначала мне звук не сильно понравился. Либо нужно было слегка привыкнуть к ним, либо им таки нужно было немного «размяться», но звук начал нравится только через пару дней после начала теста. Ко всему сразу стоит обратить внимание, что в отличии от многих популярных брендов (например, Beats by Dr.Dre), Sennheiser будут звучать «ровнее» и не заваливать все басом. Поэтому тем, кого в народе называют bass head, сразу стоит искать что-то другое (V-Modo, Beats, etc.).

К сожалению, эти наушники не показались мне «всеядными». Так, прослушивание песен таких групп, как Royal Blood, Muse и The Pretty Reckless не сильно понравилось. Для рока хотелось бы немного меньше средних и побольше баса, тогда звук был бы «поглубже». Послушав хип-хоп и трип-хоп, звучание подобных жанров я бы описал как просто хорошее. Вроде бы все на месте, ничто не мешает и всего достаточно, но лишнего восторга как-то нет. Тоже самое можно сказать и про электронные жанры. А от дорогих наушников как-то невольно ожидаешь чего-то большего.

Где наушники раскрылись, так это в инструментальной музыке (желательно с вокалом) и в отдельных композициях, где не много разных инструментов звучат одновременно. Benjamin Clementine, Aurora, концертные записи Hooverphonic с симфоническим оркестром – тут звук отменный. Саундтреки Ханса Циммера и вовсе можно слушать часами. Стоит отметить, что и в разных жанрах попадаются треки, которые очень хорошо и детально звучат в этих наушниках, но это чаще исключения из правил (как, например, Kimyan Law).

Да, я пишу это во всех обзорах наушников, и в этот раз не будет исключения: перед покупкой настоятельно рекомендую послушать их в магазине, хорошенько полистав плейлист с любимыми композициями. И обязательно «зацепить» все жанры, которые чаще всего воспроизводятся. Хорошее звучание – очень субъективное понятие, и эти наушники вряд ли подойдут каждому потенциальному покупателю.

Мощности, как и у многих попадавших ко мне беспроводных наушников, не так много, как у проводных. Тем не менее, существующего запаса будет достаточно. Я чаще всего слушал музыку в районе одного-двух «шагов» до верхнего предела. Думаю, этого будет вполне достаточно для большинства ситуаций, в которые такие наушники могут попасть. Другое дело, что промежутков хотелось бы немного больше, ведь один раз нажав на «курок» управления громкости, можно довольно ощутимо почувствовать изменение мощности, а хотелось бы немного плавнее. Что еще удивило, это отсутсвие заметной разницы звука при разных источниках. Звук с iPhone практически не отличался от звука с MacBook и Android-смартфона, которые как раз поддерживают aptX (в отличии от iPhone).

Автономность

Как заверяет производитель, встроенного аккумулятора емкостью 600 м•Ач должно хватать на 22 часа воспроизведения музыки. Так получилось, что я с наушниками провел три недели. За это время я зарядил их два раза, а работали они каждый день по 2-4 часа минимум. Результат очень хороший.

На полную зарядку от блока питания для смартфона понадобилось около двух с половиной часов. Что отдельно очень удобно, так это возможность просто подключиться проводом и наушникам этого хватит, чтобы дальше воспроизводить музыку, если батарея разряжена. Разве что система шумоподавления не будет работать.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Хорошие материалы и приятный дизайн, стабильное соединение c минимальной задержкой, поддержка aptX, активная система шумпоподавления, разнообразие способов подключения, звук, автономность Минусы: Не все жанры музыки одинаково хорошо воспроизводятся, цена Вывод: С моделью Momentum M2 Wireless у Sennheiser получилось создать не только удобные, но и симпатичные накладные наушники. Они комфортные, хороши в использовании, а с правильными жанрами музыки звучат просто отменно. Увы, это касается далеко не всех композиций, которые могут слушать покупатели таких наушников. А отдав достаточно большую сумму денег за подобный аксессуар, хотелось бы получить полную свободу в выборе музыки. Но не стоит забывать, что звук – понятие субъективное, и тут стоит опираться исключительно на собственный опыт. Технические характеристики Sennheiser MOMENTUM Wireless M2 AEBT Ivory

8 554 − 11 869 грн

Сравнить цены Тип Наушники/телефoнная гарнитура Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 4.0 до 10м)/проводной Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Тип конструкции полноразмерные Тип акустического оформления закрытые Тип крепления оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) металл+кожа/пластик/кожа Складная конструкция + Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 16-22000 Сопротивление, Ом 480/28 (активный/пассивный) Чувствительность, дБ 113 Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм нет данных Тип магнита неодимовый КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % 0,5 Активное шумоподавление + aptX + Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность широконаправленный Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ - Регулятор громкости + Длина шнура, м 1,4 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля одностороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель + Тип разъема mini jack 3,5 мм Форма штекера L-образный Вес, г 265 Цвет слоновая кость Питание / время работы аккумулятор/22 ч Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, кабель USB, кабель аудио 3.5mm, футляр, авиа адаптер Дополнительно Поддержка NFC

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Sennheiser Store за предоставление наушников Sennheiser MOMENTUM Wireless M2 AEBT на обзор