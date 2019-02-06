Surface Headphones — обзор наушников Microsoft

Компания Microsoft давно выпускает периферию и игровые консоли. В последние несколько лет много внимания уделяется линейке планшетов, ноутбуков и настольному компьютеру — Surface. Совсем недавно в линейке появился новый аксессуар, который мало кто ожидал от Редмонда — наушники с активной системой шумоподавления. При стоимости в $349 компания закидывает довольно высокую планку, где придется побороться с Sony, Bose, Sennheiser, Beats и прочими. Сегодня мы послушаем, что Microsoft Surface Headphones могут сыграть своим покупателям.

Комплектация и первые впечатления

Коробка наушников выглядит также, как такая для недавно побывавшего у нас Surface Go. Внутри в большом сером чехле запакованы сами наушники, шнур для зарядки и AUX-кабель. Само собой есть пара бумажек и вкладыш с описанием функций сенсорного управления. Все это прилично выглядит, как и ожидается от дорогого устройства. Но заряжать наушники придется от блока для смартфона или компьютера, своего у них в комплекте не оказалось.

Конечно, дело очень субъективное, но во время распаковки у меня немного сложилось ощущение, что я открываю что-то от другой компании. Все вкладыши, цвет комплекта и тактильные ощущения — если бы не логотипы Microsoft, то не зная производителя подумал бы о Google. Но стоит надеть и включить наушники, как с вами заговорит знакомый голос Cortana, который озвучит ориентировочное время работы от оставшегося заряда аккумулятора и проговорит названия устройств, к которым они подключились.

Дизайн и удобство использования

Выглядят Surface Headphones под стиль всей линейке. Оформлены они только в одном цветовом варианте — матовом сером. Это полноразмерные наушники, что сразу говорит о не самых компактных габаритах. Весит вся конструкция 290 грамм.

Среди материалов корпуса преимущественно пластик: естественно, оголовье получило металлическую основу, но прикрыто оно пластиком; также из металла сделаны крепления наушников. Амбушюры и подкладка на обруче мягкие и совершенно не давят на голову. Они обшиты кожзаменителем с характерным запахом, который довольно долго выветривается и хорошо ощущается, если снять наушники и оставить их на шее.

Все, кто пробовали надеть Surface Headphones, отмечали, что конструкция очень удобная. И правда, в них можно провести несколько часов и совершенно не чувствовать дискомфорт. Они не давят на голову, а в амбушюрах достаточно места для ушей. Примерять их перед покупкой, конечно, никогда не будет лишним, ведь все головы и уши разные, но не думаю, что найдется много людей, которым эта модель не подойдет. Единственное, стоит учитывать, что сейчас зима и сложно оценить, насколько жарко в них будет, когда температура окружения поднимется. Пока не сказал бы, что в них хоть немного было жарко.

В большой чехол наушники складываются практически без трансформации, достаточно просто повернуть чаши. С одной стороны это хорошо, ведь нет большого количества «колен», которые могут со временем изнашиваться. С другой стороны — в рюкзаке они будут занимать много места. Сам же чехол с жесткой основой и защитит наушники от несильных ударов и прочих приключений, которые могут случиться в дороге.

Внешне и в использовании это вполне хорошие наушники. Они комфортны, современно выглядят и похожи на такие, которые не развалятся через пару месяцев после покупки. Из сильных конкурентов они похожи на Bose QuietComfort 35 по оформлению, а форму повторяют у Bang & Olufsen Beoplay H9I. Любителям более классического внешнего оформления больше подошли бы Sennheiser Momentum M2 Wireless. Лично мне больше импонируют Sony или Beats, хотя не сказал бы, что Surface Headphones чем-то не угодили в дизайне.

Управление и система шумоподавления

Пусть наушники беспроводные, подключить их можно и проводом (для этого, собственно, в комплекте и есть AUX-кабель). А вот подключение по Bluetooth ничем не отличается от любых других наушников. В Surface Headphones установлен датчик версии 4.2. С соединением никогда не было даже малейших проблем. По небольшой квартире так точно можно смело перемещаться, совершенно не ощущая проблем с качеством сигнала. Так и с задержкой звука: она минимальна и в наушниках можно смотреть фильмы без ощущения рассинхронизации картинки и звука. С парой устройств одновременно они тоже существуют без проблем, что позволит легко переключаться между, в моем случае, iPhone и MacBook.

Для реализации «умных» функций и управления голосом с помощью Cortana понадобится фирменное приложение на смартфоне или компьютере, но и без этого можно будет обращаться к Siri или Google Assistant при подключении к смартфону. В любом случае, Cortana далеко не самый удобный способ взаимодействия с наушниками, тем более она не подключается к сервисам Apple Music или YouTube Music, пусть и может работать со Spotify (который в Украине пока не представлен официально и для работы потребует периодически подключаться через VPN). Да, Cortana может выполнять голосовые команды, но скорость реакции и точность проигрывают другим способам взаимодействия. Так, физическое управление понравилось куда больше.

Инженеры Microsoft совместили варианты управления, где есть сенсорные и механические манипуляторы. Для включения наушников и микрофона есть отдельные кнопки. Кольцо на левом наушнике отвечает за степень проникновения или подавления внешних шумов, а такое же кольцо на правом — управляет громкостью. Внутри этих колец сенсорные поверхности, где тапами можно запускать/останавливать музыку, переключаться между треками и так далее. Схема привычна еще по кнопочным нажатиям на гарнитурах. Тут есть пара недостатков. В наушнике слышен легкий удар по нему и приходится приучать себя слегка касаться, а не постукивать по чаше. На ходу или в другие моменты не всегда так аккуратно получается и выходит, что сам себе стучишь по уху. Ну и бывают либо случайные касания, либо сделанные сенсор пропускает. Идеальной работу не назвать, но освоиться и привыкнуть к особенностям можно.

Зато есть отличная функция автоматической остановки воспроизведения, когда пользователь снимает наушники. При этом есть небольшая задержка и несколько секунд они еще поиграют. Стоит скинуть их на шею или положить на стол, как музыка относительно быстро останавливается, а как только они вернутся на уши, музыка продолжит играть. Видео на YouTube тоже остановится, но фильм в VLC, например, на это не отреагирует. В любом случае, с музыкой это работает и это очень удобно.

Система шумоподавления может как «отключать» звуки окружения, так и усилить их. Для этого в каждом наушнике есть по несколько микрофонов. Полностью отсечь внешние звуки не выйдет, это все же не вакуумные наушники, но тем не менее, с шумом они справляются. Добавить сюда немного музыки и вовсе будет комфортно работать и никакие шумы не будут отвлекать. А если добавить в музыку «внешний мир», она потеряет насыщенность, станет слегка потише, но и к пользователю смогут обратиться голосом, а не размахиванием рук. Субъективно, жертвовать качеством звука не хочется, поэтому большую часть времени я провел с включенной системой ANC. Еще микрофоны пригодятся для ответа на звонки, в режиме гарнитуры у собеседника не будет особых замечаний к передаче голоса.

Звук

Самым же интересным пунктом в наушниках, независимо от прочей функциональности, является именно качество звучания. Цена Microsoft Surface Headphones все же не маленькая, а у конкурентов со звуком все очень хорошо. И это тот пункт, на котором все же компании нужно было заострить больше внимания. Начнем с типа подключения: особой разницы между звучанием по Bluetooth и по кабелю я не заметил. Независимо от этого, львиную долю времени наушники все же были подключены без шнура, ведь они в первую очередь беспроводные и логично испытывать их возможности именно так.

За счет больших и плотных амбушюр создается большая часть звукоизоляции. Они не пропускают наружные звуки, также и не сильно выпускают музыку изнутри (если не очень задирать громкость, естественно). При этом порадоваться звуку можно, но это будет зависеть от громкости. Дело в том, что выкручивая громкость ближе к максимуму, бас начинает сильно хрипеть. Не этого ожидаешь от наушников за $350. Независимо от источника звука и качества записи, это все равно проявляется. Поэтому придется об этом помнить.

Хорошая новость заключается в том, что до появления этой хрипоты все же можно неплохо послушать любимые композиции. Баланс звука немного отклоняется в сторону низких, задевая высокие. Не Beats, конечно, но и до Sennheiser далеко. Зато стерео-эффект тут отличный и можно уловить даже мелкие «наклоны» звука в какую-либо сторону. Детализации при этом тоже достаточно. Жаль, к этому не добавили поддержку более интересных кодеков.

В отношении музыкальных стилей Surface Headphones оказались относительно всеядными (опять же, пока громкость не высокая). Muse или Royal Blood звучат очень неплохо. Что-то из популярной музыки с хорошо продуманной мелодией, вроде Pharell Williams или Son Lux радует детализацией. Такие же ощущения от подобных электронных жанров (Culprate, Kimyan Law, Lewis Del Mar). Что-то повеселее, вроде The Prodigy или Pendulum, тоже можно себе позволить, но приятнее все же звучат спокойные песни, вроде Sam Smith, Emika, Sia или Jorja Smith.

В общем, послушать в этих наушниках можно довольно разную музыку, но прыгая между всеми подобными стилями придется все время контролировать громкость, чтобы не допустить упомянутой хрипоты низких частот. Лично мне очень хочется надеяться, что это не серийная проблема, а ошибка именно нашего образца. И даже если бы этого не было, это явно не самые впечатляющие наушники в своем классе. Простить это в первой ревизии можно, но при этом рука все равно потянется заплатить за более качественный звук, а не функциональность.

Автономность

В отличии от вакуумных наушников, в полноразмерных побольше места в том числе и для аккумуляторов. Их емкость не уточняется, но на сайте заявляют о 15 часах работы по BT с включенным шумоподавлением и голосовым управлением. Так как Cortana изначально не очень хорошо себя зарекомендовала, от этой функциональности я отказался, но шумоподавление не выключал. В таких условиях на максимальной громкости Surface Headphones способны играть более 11 часов. Результат неплохой, но в своем классе, опять же, не лучший.

Обычным блоком от смартфона можно полностью зарядить батарею за полтора-два часа. Удобно, что для этого используется USB-C и тем пользователям, у которых современный Android-смартфон, можно не думать в поездке о дополнительных кабелях для зарядки еще и наушников.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Современный дизайн; система шумоподавления; регуляторы громкости и ANC; уровень комфорта; качество связи; звук на невысокой громкости Минусы: Сильно хрипят на высокой громкости; нет поддержки aptX и AAC; у ближайших конкурентов лучше звук и автономность; цена в Украине Вывод: В Microsoft Surface Headphones отлично просматривается, какая компания занималась устройством. У них отличное соединение, хорошая функциональность и есть «умные фишки». А вот звук их подвел. Соперники же могут предоставить более интересное звучание, но не факт, что все смогут также неплохо реализовать управление и дополнительные возможности. Так что наши сегодняшние испытуемые больше подойдут фанату гаджетов, который не сильно привязан к качеству звучания. Проблема в том, что те, кто покупают наушники за такие деньги, скорее всего будут требовать от звука побольше, а с украинской розницей так тем более: цена на уровне 16000 гривен (на момент написания материала) вовсе отпугнет от покупки. Технические характеристики Microsoft Surface Headphones

Уведомить о появлении в продаже Тип Наушники с микрофоном Способ подключения / радиус действия беспроводной Bluetooth 4.2(10 м.) Возможность проводного подключения + Тип конструкции Полноразмерные Тип акустического оформления Закрытые Тип крепления Оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик/пластик/кожзам Поворотные чаши + Конструкция излучателя Динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Чувствительность, дБ 115 Диаметр динамиков, мм 40 Активное шумоподавление + Конструкция микрофона в корпусе Пульт ДУ + Регулятор громкости + Длина шнура, м 1,2 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля односторонние Съемный кабель + Тип разъема Jack 3.5 Форма штекера прямой Вес, г 290 Цвет светло серый Питание / время работы до 15 часов Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно чехол, USB-С cable, аудиокабель, инструкция

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Reader.ua за предоставление Microsoft Surface Headphones на обзор