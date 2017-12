Seven: The Days Long Gone – трудно быть вором

В основе Seven: The Days Long Gone лежит очень интересная идея – объединить изометрическую action/RPG с открытым миром в стилистике пост-апокалипсиса со stealth-механикой, вдохновленной серией симуляторов вора Thief. Казалось бы, что могло пойти не так?

Seven: The Days Long Gone Жанр ролевая игра, stealth

Платформы Windows

Разработчики IMGN.PRO, Fool’s Theory

Издатель IMGN.PRO

Сайты seven-game.com, Steam

Член воровской гильдии мастер Териэль взялся за дело, которое ему явно не по зубам. Итог предсказуем – вор отправляется в кандалах на остров Пе, чтобы к вящей славе Ветролской империи и самого императора Драгана вместе с другими заключенными поучаствовать в археологических раскопках, поиске артефактов Древних. Впрочем, у Териэля есть и другая миссия, о которой он не просил – император Драган подселил в его сознание разговорчивого демона и отправил странную парочку с заданием найти на острове-тюрьме пропавшего агента службы безопасности, расследующего очередной заговор против короны.

А еще император ищет на Пе древний Ковчег – межзвездный корабль, мощь которого поможет укрепить его власть. Когда-то именно сила, данная другим Ковчегом, позволила императору объединить разрозненные племена и создать новый очаг цивилизации на руинах Древних. С тех пор прошло много лет. Императора почитают как бога, а его власть длится уже не одно столетие, но попытки свергнуть правителя не прекращаются ни на миг.

Мир Seven: The Days Long Gone, по заявлению самих разработчиков, – это мир пост-пост-апокалипсиса. Великая война, в которой сошлись Древние и Демоны, закончилась много веков назад. Демоны потеряли свою силы, а большинство Древних покинуло планету на Ковчегах. На Земле (а это, судя по всему, именно Земля) остались руины городов и остатки колоссальных машин Древних, болота наноботов, вызывающих то, что местные называют техногнилью, а также множество артефактов, назначение которых уже никто и не понимает. Среди мусора, который можно использовать для крафтинга, попадаются разбитые наручные часы, пульты для телевизоров, джойстики для игровых консолей, пластиковые игрушки, мячики и т.д.

Люди снова начинают пользоваться технологиями. По острову Пе ходит монорельс, заключенных привозят на дирижабле, важные объекты оборудованы камерами слежения, биоманты пытаются собрать компьютер на основе симбиоза людей и машин и возродить Интернет, техномаги хотят подчинить машины Древних. Продвинувшись дальше по сюжету и пообщавшись с живущим у вас голове демоном Артанаком, вы поймете, кем на самом деле были восставшие против людей Демоны и где они обитали. В целом, Seven: The Days Long Gone выглядит как очень необычный коктейль киберпанка и стимпанка. И это хорошо.

Одна из ключевых особенностей игры, на которой делают акцент разработчики – многоуровневость. Остров Пе, разделенный на визовые зоны, на самом деле небольшой, но благодаря огромному перепаду высот между разными его областями, а также множеству укромных мест, он кажется огромным и запутанным. Хотя, учитывая повсеместное использование тросов для быстрого перемещения, добраться из одного конца Пе в другой не так уж и сложно, не придется даже пользоваться монорельсом и мучить себя взломом ж/д контроллеров. Впрочем, главное здесь – понять, как добраться. Потому что многоуровневость, вкупе с совершенно бесполезной, а временами и откровенно вредной картой, изрядно запутывают навигацию. Так что мой вам совет, запоминайте пути, которыми прошли.

Многоуровневость оказывается незаменимой и в stealth-миссиях – пробраться вглубь охраняемой территории намного проще по трубам или по крышам, чем прячась в кучах мусора и ожидая, пока патруль завернет за угол. Да, на первых порах игры stealth – чуть ли не единственный способ выполнять задания. Мастер Териэль умеет бесшумно снимать противников со спины, но вот уносить и прятать трупы его не научили. Есть, конечно, растворитель, но его еще нужно найти или сделать на специальном верстаке. Кроме того, наш вор умеет… воровать, ускорять время, чтобы оценить перемещение стражников, взламывать или высверливать замки (последний вариант, естественно, громче и может привлечь внимание охраны), хакать системы безопасности и подбирать пароли. Последние два действия оформлены в виде простеньких мини-игр. Одна беда, stealth и воровские навыки понадобятся вам нечасто.

Во-первых, лесное зверье и мутантов stealth особо не обманет, тем более что ползать по лесу или болоту на корточках – крайне утомительное занятие. Во-вторых, стоит убить какого-нибудь солдата, а еще лучше – офицера Биомантов или Техномагов, и переодеться в его броню, как необходимость прятаться и вовсе исчезнет – неприветливые слуги императора Драгана будут принимать вас за своего. Вблизи они, правда, будут подозревать неладное, но стоит держать охранников на расстоянии, и проникнуть в самые запретные области карты станет проще простого. Опять-таки, броня тяжелых Техномагов обеспечивает такую защиту, что можно запросто вломиться на защищенный блокпост с копьем или плазмометом наперевес. В конце концов, шприцов с лекарствами и боевыми наркотиками здесь в избытке.

Ролевая система в Seven: The Days Long Gone своеобразная – здесь нет ни опыта, ни уровней, ни очков развития. Вы не получаете экспу за выполнение квестов или убийство противников, так что зачищать леса и блокпосты просто бессмысленно, тем более что монстры очень быстро возродятся. Особого лута с противников тоже не собрать, вес, переносимый персонажем, настолько незначителен, что пару лишних мечей могут превратить его в еле ползущую черепаху. По большому счету, единственная ценность в игре – местная валюта, аурит, которую можно потратить на визовые таблетки, открывающие доступ в разные зоны острова. В принципе, можно попытаться обойтись и без виз, или воспользоваться снятыми с трупов временными визами, но это до первого патруля.

Развитие персонажа происходит за счет установки чипов улучшений. Одного базового, задающего, по сути, класс героя, двух активных способностей и двух пассивных, плюс апгрейдов к ним. Чипы разбросаны по территории острова, а предел их использования определяется найденными вами канистрами с нектаром древних. Система немного запутанная, и встроенная в игру помощь не особо проясняет все нюансы.

По идее, боевка в Seven: The Days Long Gone – это сочетание обычных атак, спецприемов и отскоков, но на деле все ограничивается или ударами со спины/сверху, или банальным закликиванием противников с использованием лечащих зелей при необходимости. На благо себе можно использовать и многоярусность, сбрасывая противников с высоты. Кроме того, в игре имеется богатый ассортимент мин и ловушек, но после получения хорошей брони и оружия вы забудете об этом аспекте геймплея. Опять-таки, убийства здесь не приносят каких-либо бонусов.

В целом Seven: The Days Long Gone выглядит весьма интересно. Здесь необычный, открытый для исследования мир, никто не гонит вас по сюжету, можно просто исследовать остров и открывать его секреты. И все бы ничего, но есть парочка существенных минусов, которые портят все впечатление от игры.

Во-первых, это крайне неудобное управление. В большинстве случаев вы будете умирать не потому, что Seven: The Days Long Gone это сложный stealth с тактическими элементами, а потому, что ваш персонаж свалился в пропасть, начал залазить на стену вместо того, чтобы пройти за угол, упал с балки прямо на пути патруля и т.д. Вкупе с блеклой cell-shading графикой, затрудняющей ориентацию, и странной камерой, временами показывающей объекты и персонажей на других этажах, это превращает несколько первых часов игры в настоящий ад. Через некоторое время вы, конечно, научитесь разбираться в оттенках серого и отличать противников от обычных заключенных, поймете, как пользоваться камерой и местным паркуром, но до этого момента нужно еще дожить. Но даже на пятнадцатом часу игры вы будете ошибаться, падать в бездну и попадаться на глаза охранникам все из-за того же неудобного управления, разве что чуть реже.

Проблемы в игре создает и карта, которая только затрудняет ориентацию, неудобный инвентарь и система торговли, неуклюжая система обучений, отсутствие индикации силы удара в спину, крайне странная система сохранений, плодящая сотни файлов, и т.п. Не обошлось и без обычных глюков – застряющих в текстурах NPC, не отрабатывающих скриптах, сбойных квестах и т.д. Разработчики лихорадочно латают дыры, выпуская патч за патчем, но вряд ли они смогут изменить фундаментальные вещи – управление и камеру.

И еще одно… Делая игру про stealth и паркур, можно было бы уделить хоть какое-то внимание анимации персонажа? Смотреть на то, как Териэль забирается на крышу или ходит на корточках, просто физически больно. А стоит персонажу надеть тяжелую броню, замедляющую движение… У беременных ленивцев и то больше грации, чем у вашего мастера-вора.

Впрочем, несмотря на перечисленные недостатки, способные отравить жизнь игроков, что-то все же в Seven: The Days Long Gone есть. По крайней мере, необычный мир и на самом деле неплохой сюжет заслуживают внимания. Возможно, стоит дать разработчикам время на исправление ошибок и доводку игры, и приобрести ее уже на распродаже. Пока же, если вас привлекает stealth, обратите внимание на такие прошлогодние хиты как Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Aragami.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Необычный мир; многоэтажность; stealth-элементы Минусы: Неудобное управление и камера; небольшой мир; stealth-элементы становятся необязательными после первой четверти игры Вывод: Интересная идея, но, к сожалению, не самое удачное исполнение

