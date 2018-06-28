Складываем плюсы Toyota Highlander в поисках его характера

Кроссовер Toyota Highlander продолжает серию материалов о крупных 7-местных моделях в стиле «универсальные автомобили для всего». Автомобиль японской марки, который скроен по американским лекалам, и продается на украинском рынке – как такая сложная «формула» сработает в реальности? Разбираем плюсы и минусы модели в этой статье.

Позиционирование

Автомобиль Toyota Highlander изначально позиционировался как крупный семейный кроссовер: больше и дороже RAV4, но меньше и дешевле Lexus RX, 5- или 7-местный салон, 4- или 6-цилиндровый мотор. Словом, этакий «Camry-кроссовер» для семьи. Впервые автомобиль дебютировал в 2000 году в США и вскоре разошелся по всему миру (на некоторых рынках – как Kluger). Второе поколение Toyota Highlander дебютировало в 2007 году: снова в США, снова на платформе Camry, снова 5- или 7-местный салон. Актуальное третье поколение модели было представлено в 2014 году, а после автомобиль пережил обновление в конце 2016-го.

История Toyota Highlander насчитывает три поколения модели, но суть всегда оставалась неизменной: крупный 5- или 7-местный кроссовер для семьи. Знакомимся с Toyota Highlander третьего поколения, после актуального обновления 2017 МГ. В статье представлен автомобиль в максимальной версии, с мотором V6, полным приводом, 8-ст. АКПП.

Как едет?

Основательно, хотя и без откровений. В первую очередь это касается работы подвески, которая умеет совместить неплохой комфорт с завидной энергоемкостью: там, где другие конкуренты на огромных колесах-катках могли подчас сильно ударить в стиле «привет почки!», кроссовер Toyota Highlander умудряется провезти с упругим, но все-таки смягченным толчком. В поворот автомобиль заезжает похоже: тяжело и неторопливо, если попробовать ехать быстро – то можно проехать мимо «на тяжелом носу». Но все-таки уверенно, стабилен в скоростных виражах, хорошо держит дугу, ямы не сбивают его с курса на неровной дороге. Руль при этом настолько легкий, что иногда теряешь ощущение «нулевой» точки, зато руки не устают от слова «совсем».

А вот с мотором ситуация другая. Изначально он кажется «задушен» различными эко-нормами и слабо разгоняет автомобиль – поэтому следует приноровится, найти «мощный» режим («PWR») в меню, не пожалеть нажать на акселератор… И тогда «японец» оживет, оказывается двигатель способен обеспечить хорошую тягу и довольно динамичный разгон. Конечно, есть соперники более динамичные, мощные, быстрые, но когда находишь общий язык с Toyota Highlander – то признаешь, что автомобиль вполне «едет» на обещанные 3,5 л мотора V6. При этом «автомат» хорош практически всегда: незаметные переключения, быстрый переход по передачам вверх или вниз. Лишь в случае, когда долго ехал неспешно, а затем требуется резко ускориться и сильно жмешь на газ, то АКПП может сделать переключение на несколько передач вниз с едва заметной заминкой-кивком. Предусмотрен спорт-режим АКПП, в котором оттягиваются переключения передач вверх, но в целом это не слишком меняет картину. Наконец, тормоза – к ним есть вопросы. Похоже, на тестовом автомобиле были перегреты диски, что неудивительно при связке мощного мотора и массы в две тонны. Словом: мягким ежедневным замедлениям, хорошему прогнозированию торможения, нормальному усилию на педали, удобству управления замедлением – это «да», резким и напряженным торможениям «на пределе» – скорее «нет».

Внешность без изысков, да и характер похож. Автомобиль излучает ощущение уверенности: этакий небольшой «дом-крепость на колесах». Этому способствует мощный мотор V6 (не для «гонок», а для «запаса»), плавная в работе и быстрая в переключениях 8-ст. АКПП, завидный запас энергоемкости подвески. Когда едешь 500-800 км в день большой семьей, то на первое место выходит уверенность, что доедешь, а не изыски в поведение – и Toyota Highlander эту уверенность дает. Вполне подходящий семейный характер…

Как и в целом салон автомобиля. Потому что Toyota Highlander являет собой помесь удобного минивэна и просторного высокого кроссовера. Передняя часть салон запоминается широкой полкой под мелочи: здесь есть и отверстия для провода подключения смартфона, и деление на несколько сегментов, чтобы вещи не скользили. Предусмотрен огромный (24,5 л) бокс-подлокотник, который без проблем спрячет дамскую сумку. Добавьте удобный блок климата, широкие и комфортные сиденья, огромные и понятные приборы… Удобно! Хотя не совсем: отлогое положение приборов и большой подлокотник потребовали высоко поднимать сиденье. Да, так тоже можно найти «свою» посадку. Но вопрос в том, почему правила диктует автомобиль, за который заплатили более 1,5 млн. грн., а не его владелец? Хотя уточню, что это замечание актуально только для низкорослых водителей.

А вот сзади проблем нет вовсе: просто-таки «царские хоромы». Много места много для ног, над головой, по ширине салона. Сиденья регулируются в огромном диапазоне вперед/назад, есть возможность изменить угол наклона спинки, предусмотрен свой «климат» и подогрев, даже шторки на окнах есть. В итоге по организации места и простору во втором ряду Toyota Highlander претендует на титул лидера класса. Да и на третьем ряду все неплохо: более-менее достойный запас места для ног, спинки регулируются по углу наклона – и можно откинуться «полулежа», что обеспечит дополнительный простор над головой. При этом багажник даже в 7-местном варианте салона остается вполне достаточным (как штатный багажник в модели А-В-класса), а если сложить задние сиденья, то при 5-местном салоне он и вовсе кажется заметно больше обещанных 529 литров. Однозначный плюс – великолепная организация багажного отсека: крючки для пакетов и емкие ниши для вещей, электропривод дверцы багажника, отдельно-открывающееся стекло для возможности быстро положить небольшую сумку.

Передняя часть салона запоминается яркими деталями – полочкой для вещей, огромным боксом-подлокотником, большими приборами. Сиденья широкие и комфортные, есть вентиляция; общая компоновка салона требует высокой посадки. Блок климата прост и понятен, плюс он позволяет управлять климатом в задней части салона. Часы – на месте!

Сзади – простор во всех направлениях, широкие возможности настройки сидений, отдельный «климат» и подогрев, шторки на окнах. Третий ряд сидений удивляет приемлемым запасом простора для ног и возможностью выбрать угол наклона спинки. Багажник вместительный и хорошо продуман. Назвать Toyota Highlander идеальным автомобилем для семьи мешает лишь заметный аэродинамический шум на скоростной трассе (есть соперники и потише), но «японец» неожиданно близок к этому титулу.

Есть ли инновации?

Автомобиль Toyota Highlander имеет несущий кузов из высокопрочных сталей и построен на платформе, которая частично пересекается с моделью Camry, но отличается массой характерных деталей. Так, передняя подвеска – это традиционный МакФерсон, но сзади установлена многорычажная подвеска, подобно Lexus RX. Помимо улучшения ходовых качеств, это также позволило сделать салон более широким (+10 см относительного прошлого поколения): вот вам и один из секретов простора. Рулевое управление – с электрическим усилителем. Постоянный полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента – на основе фрикционной электромагнитной муфты JTEKT: изначально приоритет за передними колесами, но назад может отдаваться до 50% тяги (по команде электроники или при нажатии кнопки LOCK). Важно отметить, что муфта полного привода «замыкается» заранее (превентивно) при старте с места или при резком ускорении на ходу – это позволяет снизить риск пробуксовки передних колес: молодцы, что предусмотрели.

Изначально Toyota Highlander предлагал 3,5-литровый мотор V6 с кодом 2GR-FE, но обновление модели подарило и обновленный мотор: также 3,5 л V6, но уже с кодом 2GR-FKS. Двигатель отличается системой D-4S – это двойной впрыск топлива: непосредственный (цилиндры) и обычный распределенный (во впускной канал). Кроме того, предусмотрена двойная (впуск/выпуск) система изменения фаз газораспределения, а степень сжатия возросла до отметки 11,8:1. Все это приводит к повышению эффективности работы мотора – растет мощность, падает расход топлива. Так и произошло: в США обновленный Toyota Highlander может похвастать 295 л.с. и 357 Нм под капотом. Но у нас мощность мотора «обрезана» до 249 л.с., хотя крутящий момент (356 Нм) остался почти неизменным. Еще одним обновлением является современная 8-ступенчатая АКПП, которая пришла на смену прежнему 6-ст. «автомату». Как известно: чем больше передачи – тем больше возможностей для двигателя работать в оптимальном диапазоне оборотов, что позволяет достичь лучшей динамики разгона при одновременном снижении расхода топлива. Подтверждаю: «автомат» и вправду хорош!

Кроссовер Toyota Highlander – это крупный кузов (база 2,79 м и длина 4,89 м) из высокопрочных сталей, полностью независимые подвески «по кругу», полный привод на основе «умной» муфты с электронным управлением. В ходе последнего фейслифта автомобиль получил новую версию мотора V6 и 8-ст. АКПП. Один из козырей Toyota Highlander перед конкурентами – продуманный полный привод на основе муфты JTEKT и различные функции для облегчения езды по бездорожью.

Теперь несколько слов об электронике – ситуация очень похожа на Toyota Land Cruiser Prado: классные приборы, неважный основной дисплей, пару «изюминок» для бездорожья. Итак, приборы Optitron радуют не только большими блюдцами спидометра и тахометра, но и отменным дисплеем (4,2 дюйма). Здесь и качественная картинка, и обширный бортовой компьютер, и настройки многих вспомогательных функций, и график работы полного привода, и шкала ЭКО-режима, и управление аудиосистемой. На этом фоне центральный сенсорный дисплей (8 дюймов) выглядит пришельцем из прошлого: неважное качество изображения, зернистость картинки, слабая контрастность и яркость цветов и при любых настройках. Да и функциональности мало – аудиосистема, навигация, картинка с камеры заднего вида, простейшее подключение телефона в режиме гарнитуры, ну и все…

А вот набор различных режимов, влияющих на стиль езды, впечатляет. Так, автомобиль «по умолчанию» ездит в режиме «ЕСО»: при легко-нажатой педали акселератора внутри тахометра светится соответствующий индикатор. Но если хорошенько поискать, то в меню дисплея панели приборов можно найти режим «PWR». Почему именно там – мне не известно. Но в «силовом» режиме кроссовер и вправду становится более динамичным, его двигатель быстрее отзывается на нажатие педали акселератора. А если задействовать еще и спорт-режим АКПП – то «горец» и вовсе оживает, будто под капотом все-таки около 300 лошадей, а не 249. Еще пару важных кнопок расположены перед рычагом АКПП. Во-первых, функция принудительной блокировки муфты полного привода (LOCK): фактически заменяет блокировку центрального дифференциала. Во-вторых, помощник при спуске со склона (DAC): помогает поддерживать постоянную невысокую скорость при спуске со склона. Третье – режим для езды по скользкой дороге (SNOW): реакции автомобиля на нажатие педали газа и переключения «автомата» становятся мягче. Почему это важно? Потому, что Toyota Highlander дает один из самых обширных арсеналов систем для бездорожья в своем классе: там, где другие кроссоверы начинают с пробуксовки передних колес и ждут подключения задних, Highlander может изначально ехать в режиме постоянно полного привода без «закапывания» колес.

Панель приборов хороша, а ее центральный дисплей – еще лучше: красивая картинка, много функций и настроек, отображение режима АКПП (обычный D или спортивный S), управления аудиосистемой, «продвинутый» бортовой компьютер…

На этом фоне центральный сенсорный дисплей системы Toyota Touch 2 не радует разрешением и цветопередачей, да и функциональностью не блещет: радио, аудио, навигация. Но камера-то есть? Есть. Ну вот и хорошо…

Цены и конкуренты

Все просто: модель Toyota Highlander предлагает в Украине один вариант, как тестовый автомобиль – мотор V6, 8-ст. АКПП, полный привод. Комплектация также одна – Prestige: 7-местный салон «в коже», 19-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, камера заднего вида с поворотными линиями-помощниками, система Toyota Touch 2 (8-дюймовый дисплей), подогрев сидений спереди и сзади, вентиляция передних сидений и перфорированная кожа, регулировка задних сидений, 2-зонный «климат» спереди и отдельный «климат» сзади, приборы Optitron, система стабилизации VSC, открывающееся стекло крышки багажника, вставки «под дерево», контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, память положения сидений и зеркал, система помощи при спуске со склона, пр. Специальная цена – 1,64 млн. грн. или около $63 тыс.

Теперь подберем конкурентов. Первым и главным является Mazda CX-9: отличная динамика, подвижность в поворотах, хорошая комплектация с парой приятных деталей (например, проекционный дисплей или светодиодные фары), дешевле Highlander V6. Однако CX-9 не дает возможности влиять на работу полного привода, есть вопросы к жесткости подвески и простору во втором ряду сидений. Словом, ситуация с Mazda CX-9 радикальна: вы либо принимаете и радуетесь автомобилю, либо он вам вообще не подходит и вы смотрите в сторону Highlander. Второй конкурент косвенный, на полкласса выше – Infiniti QX60: уже стучится в «премиум», предлагает комфорт, тишину, отличную отделку салона. Но его ценник лишь начинается с отметки около 1,5 млн. грн. и достигает 2 млн. грн.: если не ограничивать себя в выборе версий, то автомобиль выйдет дороже. Есть и другой косвенный конкурент, который находится с другой стороны, на полкласа ниже – VW Tiguan Allspace. Сила автомобиля в высоких технологиях и возможности за 1,2-1,5 млн. грн. «собрать» уже около-максимальную версию: мощный мотор, 7-местным салон, адаптивный «круиз», ЖК-панель приборов. Зато кроссовер Toyota Highlander намного просторнее в салоне и подвеска «японца» не боится плохой дороги.

Компания конкурентов подобралась неслабая: здесь есть варианты и более низкой цены, и премиум-класса, и лучшего оснащения, которого лишен Highlander (адаптивный «круиз», светодиодные фары, проекционный дисплей, контроль рядности, «панорама»). Сила Toyota – в очень просторном салоне, энергоемкой подвеске, удобном багажнике. А еще – в традиционном подходе: атмосферный V6 против малообъемных 4-цилиндрових турбо-моторов, традиционная АКПП против вариатора и «робота». Модель Toyota Highlander – это выбор тех, кто верит в надежность привычных решений.

Стоимость содержания

Огромный V6 и 7-местный 5-метровый кроссовер – заправляй топливо ведрами? А вот и нет: в городе Toyota Highlander вполне обходился 13,5-14 л топлива на 100 км пути. Если ездить плавно-спокойно и избегать пробок – то можно и вовсе получить расход около 11-12 л на 100 км, но если «притопить» и/или будет много пробок – то расход возрастает до 16-17 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 7-7,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива растет до отметки 8,5-9 л на 100 км пути.

Гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность ТО составляет раз в год или 15 тыс. км. Минимальное ТО обойдется в 2,3 тыс. грн, более обширные ТО оцениваются в 6-11 тыс. грн. Здесь указаны данные для одного из киевских дилеров марки, цены могут незначительно отличатся в зависимости от города и дилера. Цены на автомобили и ТО указаны по состоянию на июнь 2018 года, без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании, кроме указанных выше специальных цен.

В итоге

Первое знакомство с Toyota Highlander состоялось в рамках мероприятия SUVорый тест и тогда я сказал, что именно эта модель запомнилась меньше всего. Детальное знакомство позволило во многом улучшить восприятие автомобиля, понять его плюсы, оценить преимущества. Однако… Кроссовер Toyota Highlander, без сомнения, является мечтой многих украинцев – это добротный уровень, этакий «автомобиль для всего». Но занимая подобную позицию «золотая середина», здесь как-то не видно одного-двух радикальных решений, которыми модель Toyota Highlander укладывает на лопатки своих конкурентов. Если хотите, то Toyota Highlander – это боксер, который собирается выиграть по очкам у соперников-нокаутеров. Хотя следует признать, что фирменных приемов – простор салона, энергоемкая подвеска, толковый полный привод, мощный мотор V6 и традиционная АКПП – у него немало.

Плюсы:

+ Простор салона (возможно, даже самый просторный в классе); разные регулировки сидений

+ Традиционный атмосферный мотор V6 и привычная АКПП обещают надежность

+ Возможности полного привода делают Highlander одним из лучших проходимцев в своей нише

Минусы:

— Нет выбора: автомобиль радует мотором V6, АКПП, полным приводом – но огорчает ценой

— Даже ТОП-версии не хватает многих современных систем, которые уже стали нормой класса

Технические характеристики Toyota Highlander V6 AWD Prestige

Кузов – крупный кроссовер; 7 мест

Габариты – 4,89 х 1,925 х 1,730 м

Колесная база – 2,79 м

Клиренс – 200 мм

Багажник – 195 л (7 мест), 529 л (5 мест), 1 872 л (2 места, под потолок)

Грузоподъемность – 605 кг

Снаряженная масса – 2 155 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, V6 3,5 л

Мощность – 249 л.с. при 5 000-6 600 об/мин

Крутящий момент – 356 Нм при 4 700 об/мин

Удельная мощность и момент – 116 л.с. на 1 т; 165 Нм на 1 т

Привод – полный привод, фрикционная муфта c режимом LOCK

Трансмиссия – 8-ст. АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 8,8 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 13,0 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Dueler H/L 422 245/55R19

Цена тестового автомобиля – 1,64 млн. грн. (около $63 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Тойота Украина