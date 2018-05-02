Удивляемся мотору и простору кроссовера Mazda CX-9

Кроссовер Mazda CX-5 явно «пошел» – и японцы смело предложили украинцам другие модели: компактную СХ-3 и крупную СХ-9. Самый большой кроссовер компании Mazda CX-9 приехал в Украину лишь в одной версии: мощный мотор, 7-местный салон, хорошее оснащение; но и немалая цена – более $50 тыс. Неужели столь хорош, что готов завалить конкурентов «одной левой» (т.е. одной комплектацией)? Попробуем разобраться.

Позиционирование

Mazda CX-9 – это самый крупный кроссовер марки и так было всегда. Последнее слово имеет суть, поскольку представленный в статье автомобиль – это Mazda CX-9 уже второго поколения. А первая версия Mazda CX-9 появилась еще в 2006 году и непродолжительное время продавалась в Украине официальными дилерами марки. Второе поколение Mazda CX-9 дебютировало в конце 2015 года уже как версия 2016 модельного года; в Украине продажи текущей модели стартовали в конце 2017 года. На украинском рынке автомобиль предлагается в одной версии: турбо-мотор 2,5 л, полный привод, 7-местный салон и комплектация Premium.

Кроссовер Mazda CX-9 первого поколения дебютировал в 2006 году и пережил два небольших обновления. Автомобиль предлагался с бензиновым мотором V6 объемом 3,7 л. Второе поколение Mazda CX-9 дебютировало в конце 2015 года (как 2016 МГ) и доступно только с 2,5-литровым турбо-мотором. Однако общий формат данной модели не изменился: длина около пяти метров, ширина около двух, просторный 7-местный салон.

Как едет?

Если одним словом – то «мощно»! Первое впечатления о езде на кроссовере Mazda CX-9 будет касаться мотора: отличная мощность и тяга во всем диапазоне оборотов; нет запинок на «низах»; готовность крутится на «верхах». Добавьте к этому быструю и прогнозируемую реакцию на нажатие педали акселератора, добавьте к этому «автомат», который меняет передачи в мгновение ока, но при этом очень плавно и незаметно с точки зрения скачков и провалов при смене скоростей… Вы итоге получается быстро и динамично, с очень удобным управлением тягой.

Да, под капотом Mazda CX-9 установлен лишь 4-цилиндровый 2,5-литровый мотор; но не простой – а турбо! Пусть не слишком высока абсолютная мощность в цифрах (231 л.с.), но запас тяга огромен (420 Нм) и доступна она уже с 2 тыс. об/мин. – так и ощущается в реальности: мотор начинает тянуть с 2-2,5 тысяч и затем лихо выкручивается до предельных 5-6 тысяч. Добавлю, что АКПП предлагает режим «Sport» (затягивает с переключением к более высоким передачам), но с таким тяговитым и мощным двигателем это уже из разряда «иногда побаловаться».

Кроссовер Mazda CX-9 получил агрессивную решетку радиатора не просто так: это настоящий хищник, который готов проглотить и перемолоть своим 4-цилиндровым мотором практически любого 6-цилиндрового соперника в классе. И не важно, что под капотом лишь 2,5 л: турбина решает! Жаль, что турбина лишает красивого атмосферного «рыка», но ведь заметно прибавляет момента. Кроме огромной решетки радиатора во внешности Mazda CX-9 запоминаются и другие детали: к примеру, хромированная «сабля» на крышке багажника, оригинальные фары и фонари, крупные 20-дюймовые колесные диски…

Соответствует ли шасси такому мотору? В целом – да: нравится относительно легкий, но отзывчивый руль, хорошая скорость реакции автомобиля на поворот «баранки». Да и крены не сказать, чтобы большие. Небольшое замечание касается лишь тормозов: педаль приятно упругая, но порой промахиваешься мимо намеченной точки торможения – есть чувство, что чуть-чуть не хватает эффективности. Странно, поскольку спереди установлены тормозные диски диаметром 320 мм, сзади и вовсе 325 мм. Однако, в любом случае, это замечание касается лишь совсем быстрой и динамичной езды «на пределе». А в обычных ежедневных поездках – как будут ездить 90% людей – с тормозами все хорошо.

Невзирая на динамичный характер, кроссовер Mazda CX-9 совсем не пытается превратиться в «жесткий спорткар сугубо для водителя» – нет, это вполне семейный автомобиль для поездок большой семьей. Спереди радуют приборы и руль, новые декоративные элементы салона (хромированная полоса и узкие дефлекторы вентиляции), «перетекание» бокового дефлектора вентиляции в дверную карту, ненавязчивая шоколадно-черная цветовая гамма. А еще запоминается крупная и высокая центральная консоль, которая дает чувство защищенности и обособленности – сидишь как в кокпите гоночного автомобиля.

Салон Mazda CX-9 – это новое прочтение уже известных решений от «японцев»: красивые приборы, удобный руль, сидения с электроприводом и памятью настроек. Но каждый кроссовер Mazda получает свои характерные и запоминающиеся детали; здесь – это серебристый декор и боковые дефлекторы вентиляции, «перетекающие» в двери. А еще запоминается высокая центральная консоль: настоящий подиум для рычага АКПП и кнопок системы мультимедиа; распашные створки подлокотника (да это из мира «премиум»!); чувство собственного пространства и зоны для посадки. Вот только этот крупный и массивный подлокотник может оказаться слишком высоким для небольших водителей.

Задняя часть салона просторна: масса места по ширине (вполне могут сесть трое людей), огромный запас по высоте для голов даже самых высоких пассажиров. Есть регулировки задних сидений продольно (вперед/назад) и по углу наклона спинки. Вот сейчас только отодвину сиденье, чтобы можно было в дороге ноги выровнять… А не тут-то было: диапазон перемещения среднего ряда кресел назад, к багажнику, ограничен – хотелось чуть большего. Поймите правильно: не сказать, чтобы сзади тесно «по ногам», с простором все нормально, места вполне достаточно. Но просто с такими размерами кузова я ждал, что сзади можно будет поиграть в большой теннис, а получается лишь в пинг-понг.

Однако когда заглядываешь на третий ряд сидений, то все встает на свои места: достойно. Это явно не сиденья для галочки, а сиденья для людей – помещаются не только школьники, но даже подростки и небольшие взрослые. А еще автомобиль заботлив к своим пассажирам: есть отдельный климат-контроль для пассажиров среднего ряда, свои дефлекторы вентиляции, подогрев сидений, удобный подлокотник с нишами для мелочевки. Для последнего ряда сидений предусмотрены боковые подлокотники и подстаканники.

При этом остается вполне достаточный багажник: 230 л объема вам хватит для пары-тройки пакетов из супермаркета, а при складывании третьего ряда сидений в распоряжении 840 литров полезного объема. Если же сложить еще и средний ряд – то почти 2 кубометра! Плюс в багажнике есть пара кармашек, крючки для пакетов, электропривод крышки…

Сзади в целом все хорошо: просторно (по ширине и высоте), комфортно («климат» и подогрев), удобно (подлокотник и шторки на окнах). А что до запаса места для ног – всяко побольше, чем в Mazda CX-5; просто хотелось еще больше диапазон смещения среднего ряда назад, к багажнику. Однако тогда можно зажать пассажиров в третьем ряду – а там все-таки полноценные кресла. Багажник просторен и продуман в деталях.

А что с комфортом? Это все-таки «семейный» или «драйверский» кроссовер? У модели Mazda CX-9 просто-таки огромные колеса: 75 см в диаметре и 25 см шириной. Вот автомобиль и едет по ямам, словно каток: колеса их попросту переезжают, не проваливаясь вглубь. Если будет огромная яма или большой бугор на дороге – то вы вдруг осознаете, что подвеска довольно плотная и энергоемкая, она далека от определения «перина». Но подобная подвеска имеет свой плюс в том, что не позволяет кузову раскачиваться на серии неровностей или волнах асфальта. Добавьте сюда великолепную звукоизоляцию – и получим образ довольно комфортного кроссовера: практически все ямы можно проезжать ходом без колебаний кузова, раскачки почти нет, а тишина в салоне – есть.

Поэтому на вопрос «семейный или драйверский кроссовер» я отвечу, что модель Mazda CX-9 нашла удачный компромисс «для всего»: водитель порадуется мощности мотора и управляемости, а его семья – порадуется комфорту и удобству сзади.

Для легкого бездорожья, раскисшей грунтовки, снега и льда кроссовер Mazda CX-9 предлагает полный привод i—ACTIV AWD: отдельных кнопок управления нет, но после пробуксовки «передка» задние колеса подключаются быстро. Жаль, передний свес не скошен; зато клиренс – 22 см под довольно-таки плоским днищем.

Есть ли инновации?

Все актуальные автомобили Mazda построены с использованием технологий SKYACTIV – это касается и кузова, и двигателя, и шасси. Кратко технологию SKYACTIV можно описать как «использование всех решений по максимуму»: высокопрочные стали в кузове и облегчение корпуса; высокая степень сжатия мотора и спортивный выхлопной коллектор 4-2-1; АКПП с высоким процентом блокировки гидротрансформатора и сниженными потерями на трение; «умный» полный привод, который использует в своей работе показания с 27 датчиков. Различные компоненты SKYACTIV описывались на примерах других автомобилей компании: Mazda CX-5, Mazda 3, Mazda MX-5, Mazda CX-3 – настоятельно советую прочесть.

Но кроме «высокого слога» о фирменных технологиях, хотел бы обратить внимание и на более приземленные вопросы. Главное – на отличную звукоизоляцию: все-таки класс и цена обязывают. Кроссовер Mazda CX-9 получил 3-секционную изоляцию в области пола, дополнительные уплотнители дверей, более толстые стекла (4,8 мм); производитель утверждает, что на скорости 100 км/ч уровень шума в салоне автомобиля снизился на 12% относительного прошлого поколения модели и теперь Mazda CX-9 является самым тихим автомобилем в классе. И по реальным ощущениям от езды – действительно тихо.

В целом конструкция Mazda CX-9 привычна: несущий кузов, МакФерсон спереди, независимая многорычажная подвеска сзади, полный привод на основе муфты с электронным управлением, поперечное расположение мотора. Однако, традиционно для компании Mazda и подхода SKYACTIV, в каждом пункте старались выжать максимум. К примеру, новый кузов отличается повышенным уровнем высокопрочных сталей в структуре – это позволило сделать его более жестким (безопасность, управляемость) и более легким (-130 кг относительно прошлого); заметно улучшена звукоизоляция салона, который предлагает семь мест.

Но главная инновация Mazda CX-9 – это, конечно, новый мотор: впервые в одном двигателе объединились технологии SKYACTIV и турбина. И снова японцы нашли, чем удивить; нашли мелочи, которые можно улучшить для получения хорошего результата. Речь идет о технологии Dynamic Pressure Turbo, которая отвечает за управление потоком выхлопных газов, идущих к турбине.

Небольшой ликбез для понимания сути вопроса. Для того, чтобы мотор развивал более высокую мощность, ему требуется сжигать в цилиндрах больше топливовоздушной смеси. Но если проблем с топливом нет – его поставляет топливный насос и форсунки в необходимом количестве – то проблема с поставкой воздуха есть. Поэтому появились двигатели с принудительным нагнетанием воздуха во впускной коллектор при помощи механического компрессора или турбины (если быть точным, то «турбокомпрессора»). Однако если вы хотите получить много воздуха – то нужно поставить большую турбину; а тогда для ее раскрутки потребуется большой поток выхлопных газов, что можно получить только в режиме работы двигателя на высоких оборотах. В итоге в турбомоторах есть пауза между нажатием педали газа и получением высокой мощности: пока мотор начнет набирать обороты, пока появится поток выхлопных газов, пока раскрутится турбина и начнет «задувать» воздух… Вот это и есть та самая «турбояма». Проблему можно решить установкой маленькой турбины, которая быстро раскручивается и «задувает» воздух уже на низких оборотах; но тогда она превращается в рестриктор (ограничитель), когда мотор работает с максимальной отдачей. Эта проблема привела к появлению моторов с двумя разновеликими турбинами, к турбинам с изменяемой геометрией крыльчатки, к турбинам с двойной «входной улиткой» (вход выхлопных газов) т.н. «твин-скролл».

И вот – решение от Mazda CX-9 под названием Dynamic Pressure Turbo. Фактически речь идет о встроенном клапане-вентиле, который на низких оборотах перекрывает поток выхлопных газов и отправляет их к турбине через маленькое сопло. Напоминает ситуацию, если едва текущий кран заткнуть пальцем: вроде и воды немного, но начинаются брызги и веселье. Поток выхлопных газов получается небольшим, но скоростным – и он эффективно раскручивает турбину. А если мотор работает на высоких оборотах – то клапан открывается полностью и направляет выхлопные газы на крыльчатку турбины по широкому каналу. Подобное решение позволило установить среднюю по размерам турбину с максимальным давлением до 1,2 бар, которая эффективно работает практически во всем диапазоне оборотов. Компания заявляет, скорость реакции на 20-25% лучше, чем в турбинах с двойной улиткой. Однако и это еще не все. В турбо-моторах крайне важно организовать правильный поток выхлопных газов из каждого цилиндра, чтобы они шли один за другим и постоянно раскручивали турбину. Компания Mazda CX-9 использовала необычных выхлопной коллектор: выхлопные каналы цилиндров «2» и «3» объединяются между собой, а вот крайние цилиндры («1» и «4») получили свои независимые каналы; все сходятся в одну точку перед входом в турбину. В итоге, с учетом очередности сгорания топлива в каждом отдельно-взятом цилиндре, выхлопные газы выстраивают в один сплошной поток и дают одинаковый импульс каждые 180 градусов оборота коленчатого вала.

На фоне того, что Mazda творит с моторами (и это реально работает!) такие наработки, как контроль рядности движения, светодиодные адаптивные фары, проекционные экран, функция автоматического экстренного торможения выглядят сами собой разумеющимися. И подводит нас к следующему пункту статьи.

Цены и конкуренты

Как уже отмечал выше, в Украине модель Mazda CX-9 доступна только в одном исполнении: с мощным 2,5-литровым турбо-мотором, полным приводом, 7-местным салоном, в комплектации Premium. Последняя включает в себя: полностью светодиодные фары (LED) и функцию адаптивного освещения (ALH); 2-зонный «климат» спереди и отдельный климат-контроль сзади; подогрев передних и задних сидений; цветной проекционный дисплей (ADD); круиз-контроль; камеру заднего вида; систему мультимедиа MZD Connect с 8-дюймовым дисплеем; ABS и ESP; шесть подушек безопасности; контроль давления в шинах; систему мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида; контроль рядности движения; 20-дюймовые колесные диски; пр. Цена – 1,335 млн. грн. ($51 тыс.) на автомобили 2017 г.в. или 1,389 млн. грн. ($53 тыс.) на автомобили 2018 г.в.

С одной стороны – комплектация откровенно хорошая и не заставляет «ломать голову» при выборе автомобиля: это оптимальный набор мотор/оснащение/цена. С другой стороны – все-таки хочется больше гибкости в выборе моторов: к примеру, очень просится дизель. А еще хочется гибкости в выборе комплектации: версию «попроще» (тканевый салон, без «климата» сзади, 18-дюймовые колеса) и версию «получше» (панорамная стеклянная крыша, активный «круиз»). И подобные варианты есть – но только в США.

Комплектация в украинских версиях Mazda CX-9 всегда хорошая: 7-местный салон «в коже»; отдельный климат сзади; фирменная система мультимедиа с увеличенным дисплеем; адаптивные светодиодные фары; контроль рядности движения; проекция данных на стекло; электропривод крышки багажника; пр. За многие системы у конкурентов приходится немало доплачивать. Кстати о конкурентах…

Ищем относительно крупный 5-7-местный кроссовер, с полным приводом, довольном мощным мотором, хорошей комплектацией. Первым на ум приходит Toyota Highlander: есть недорогая версия с 2,7-литровым мотором и несколько комплектаций на выбор. Но если сравнить с Mazda CX-9 – нужен мощный мотор 3,5 л и максимальная версия – то вариант Toyota оказывает заметно дороже. Еще альтернатива – Infiniti QX60: уже «премиум», выглядит и звучит шикарно, едет мягко. Но без 1,5 млн. грн. к нему не подойти, что намного дороже Mazda CX-9. Другой вариант – относительно доступный кроссовер SKODA Kodiaq: низкая цена и широкие возможности выбора автомобиля «под себя». Но если «собрать» SKODA Kodiaq на одном уровне с Mazda CX-9 – мощный мотор, 7-местный салон, трехзонный «климат», кожа – то цены примерно сравняются, но статус автомобилей по-прежнему будет разный. Наконец, отметим в конкурентах Honda Pilot и уходящий Hyundai Grand Santa Fe.

Конкуренты есть, но у Mazda CX-9 имеется пара козырей: против одних – мощный мотор и низкая цена; против других – более высокий статус; против третьих – умение ездить быстро и «с перчинкой»…

Стоимость содержания

Паспортные данные обещают нам городской расход топлива 12,9 л на 100 км и подобных цифр можно достичь – правда, лишь на выходных и/или при аккуратной езде по пустым дорогам. В среднем городской расход топлива составляет 15-16 л на 100 км с учетом обычной езды в будни через центр. А если пробок становится совсем много и/или вы не отказываете себе в желании нажать на акселератор – то расход возрастает до 16-17 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял 7-7,5 л на 100 км; при скорости 110-120 км/ч расход возрастал до 8,5-9 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км – в зависимости от того, что наступит ранее. Периодичность ТО – раз в 15 тыс. км или раз в год. Минимальное ТО обойдется в 2,7-2,8 тыс. грн.; более дорогие расширенные ТО оцениваются в 5-10 тыс. грн. Цены указаны для одного из киевских дилеров и могут незначительно отличатся в зависимости от области, города, дилера.

Все цены указаны по состоянию на апрель без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании, кроме указанных выше.

В итоге

Каждый из новых кроссоверов Mazda по-своему крут – будь-то Mazda CX-5 или Mazda CX-3; теперь к этому числу можно добавить и Mazda CX-9: умеет динамично ехать и радовать водителя, удивляет парой-тройкой приятных мелочей, стоит адекватных денег. Считаете, что более $50 тыс. за автомобиль Mazda – это много? Тогда рассмотрите CX-9 как премиум-версию Mazda CX-5, которая «заканчивается» по цене на отметке в $40-45 тыс.: доплата за просторный 7-местный салон, доплата за мощный мотор, доплата за оснащение – вот и цена.

Конечно, модель Mazda CX-9 не достигнет успехов продаж Mazda CX-5: не тот класс, формат, прайс. Но в своем сегменте Mazda CX-9 однозначно является одним из самых интересных вариантов для драйвера, который уже обзавелся семьей, но еще не утратил страсть к езде.

Плюсы:

+ Не по размеру и статусу подвижный автомобиль: разгон, управляемость, ощущения за рулем

+ Представленная одна версия – оптимальна: мощность, комплектация, цена

+ Автомобиль для большой семьи: удобные сиденья; 7-местный салон; большой багажник

Минусы:

— Нет выбора мотора: просится дополнение в виде экономичного дизеля

— Нет выбора версий: просится дополнение в виде комплектаций «попроще» и «покруче»

Технические характеристики Mazda CX-9 2.5T 6-ст. АКПП AWD PREMIUM

Кузов – крупный кроссовер; 7 мест

Габариты – 5,075 х 1,97 х 1,75 м

Колесная база – 2,93 м

Клиренс – 220 мм

Багажник – от 230 л (7 мест) до 1 848 л (2 места)

Грузоподъемность – 575 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 985 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4; 2,5 л

Мощность – 231 л.с. при 5 000 об/мин

Крутящий момент – 420 Нм при 2 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 116 л.с. на 1 т; 212 Нм на 1 т

Привод – полный привод i-ACTIV AWD

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 8,6 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 12,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7,3 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Blizzak DM-V2 255/50R20

Цена автомобиля – 1,335 млн. грн. ($51 тыс.) 2017 г.в. или 1,389 млн. грн. ($53 тыс.) 2018 г.в.

Автомобиль предоставлен – АВТО Интернешнл