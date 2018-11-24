Spyro Reignited Trilogy: олдскульный таймкиллер

Spyro Reignited Trilogy – комплект из ремейков трех игр про фиолетового дракона Спайро, выходивших еще на первой Playstation. Визуально – это уютная сказка, геймплейно – в хорошем смысле старомодный платформер, хоть и достаточно простенький.

Spyro Reignited Trilogy Жанр платформер

Платформы PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Toys for Bob

Издатель Activision

Язык английский

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Сразу оговорюсь, что в оригинальную трилогию я не играл. У меня нет груза ностальгии, поэтому Reignited Trilogy по большей части воспринимал как самостоятельный продукт. Я попытался описать Spyro известными мне категориями. Получилось следующее: это как серия игр про енота Слая Купера, только про дракона Спайро. Похожий визуальный стиль, похожий геймплей, похожее настроение – у этих двух серий много общего.

Spyro Reignited Trilogy – это отличная «вторая» игра, которую включаешь, когда нет времени погружаться в густую атмосферу ААА-блокбастера или просто хочется отвлечься и понажимать кнопки в чем-то не очень сложном и не обременяющем сюжетом, комплексными механиками или длинными кат-сценами.

Первая игра совсем простенькая. Тридцатисекундный ролик, объясняющий завязку сюжета, а потом сразу геймплей без лишних прелюдий. Что и как делать, объяснят позже, а сейчас уже надо нестись по уровню, сбивая и сжигая врагов и освобождая сородичей от магии злобного Гнорка, предводителя местных орков. Вообще, игру не заботит обучение игрока. Некоторые механики объясняют слишком поздно, когда в этом уже нет никакого смысла, а некоторые не объясняют вовсе. Можно провести за игрой часа три, а потом случайно обнаружить, что кнопка действия, нажатая в воздухе, позволяет раскручиваться и ударять в землю.

Вторая и третья части уже более дружелюбны. В них больше истории, роликов на движке, персонажей, мини-игр и шуток — разнообразия больше. Аналогичная ситуация была и с продолжениями Sly Cooper. Первая игра – пробный камень с минимумом сюжета и базовой механикой, последующие – более вылизанные версии оригинала со всяческими «обвесами».

Spyro Reignited Trilogy может быть как совершенно расслабляющим опытом, если не ставить целью собрать все кристаллы и секреты на уровне, так и достаточно трудозатратным занятием. Запредельной сложности тут нет, разумеется, но некоторые мини-игры и боссы заставляют поднапрячься. Дракон выдерживает всего несколько ударов и очень часто не долетает до нужной платформы, поэтому поначалу придется часто наблюдать экран загрузки. Впрочем, быть осторожным в битвах привыкаешь быстро, а вот к чему привыкнуть куда сложнее – это к местной камере. Она слишком суматошная, что особенно мешает во время полетов и подводных уровней. Даже если немного отклонить стик, происходит резкий поворот. Но самое странное, что чувствительность камеры никак нельзя изменить, равно как и другие параметры. В меню настроек можно отрегулировать уровень громкости и поменять раскладку кнопок – все. Включить субтитры – нельзя, что может помешать тем, кто плохо воспринимает английскую речь на слух. Убрать инверсию при полете – тоже нельзя. Последнее обстоятельство, вместе с дерганой камерой, превращает подводные уровни в пытку, их просто хочется пропустить и не возвращаться к ним больше никогда.

В остальном же все очень даже неплохо, особенно, если воспринимать Spyro как таймкиллер, а не как игру, которой посвящаешь два-три часа вечером. Короткие уровни-измерения в самых разных сеттингах, утопическое общество драконов, антропоморфные животные, феи, пузатые коротышки, напоминающие людей, – все это мило, ярко и красочно. А еще очень напоминает игры из детства, особенно золотой период проектов по лицензиям Disney, что добавляет уюта. Перемещаешься по локациям, собираешь кристаллы и прочие коллекционные предметы, сражаешься с несложными врагами, прыгаешь по платформам, время от времени переключаешься на других персонажей, чтобы поучаствовать в мини-играх – это, безусловно, расслабляющий процесс, вот только приедается быстро.

Spyro Reignited Trilogy – хороший олдскульный платформер, для многих имеющий еще и ностальгическую ценность, но в качестве основной (или единственной) игры он вряд ли подойдет современному игроку, привыкшему к более комплексным продуктам.

Но, как бы там ни было, подобную игру надо иметь в библиотеке, ведь иногда от больших проектов хочется отдохнуть и переключить внимание на что-то простое и незамутненное. Если у вас в 90-х был затертый диск с оригинальным Spyro или сборник с играми по мультфильмам Disney и вы хотите вернуть былые ощущения, Reignited Trilogy – ваш выбор.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: яркая картинка; забавные персонажи; простой и понятный геймплей; игра дарит теплое чувство ностальгии Минусы: суматошная камера; нет элементарных настроек (субтитры, инверсия полета, чувствительность камеры); не очень интересно играть длинными сессиями Вывод: яркая сказка и хороший таймкиллер, который устарел, но еще может радовать

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