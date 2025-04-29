Тест-драйв Cupra Leon: молниеносная скромность

Энергичность этого «горячего» хэтча, он же Cupra Leon, бьет через край и кажется он заряжает каждого, кто рискнет сесть за руль. Это как дикий зверь, запертый в клетке благопристойности, как только откроешь засов рвется на волю.

Действительно, с первого взгляда не понять, кто он такой — этот Cupra Leon. Вроде имя знакомое, да и очертания кузова, а все равно что-то не то. Большинство моделей в топовых комплектациях любят кичливо «наряжаться» под спортивные версии: дополнительные обвесы, спойлеры, яркие цвета, кричащие прямо о токсичности, а на самом деле там обычные движки на 150 лошадей. Здесь никаких намеков на какой-то угрожающий характер. Только шильдик на капоте, тормозные колодки и внутреннее убранство смогут намекнуть, что не такой уж он и обычный. А когда этот скромняга, стартанет со светофора и оставит вас дышать своим выхлопом, то никаких сомнений не останется — этот Leon особенный.

Кажется, не каждый в нашей стране еще привык к тому, что мы имеем такую роскошь — знакомиться и покупать официально испанских «мощных лошадей» под брендом Cupra. Как минимум этот логотип до сих пор шокирует автомобилистов на дороге. И возможно вы удивитесь, но сейчас мы имеем уже обновленное поколение хэтчбека, а вместе с ним и Formentor-a, который успел наделать шума и полюбиться публике.

Акульи привычки

И если Formentor прям громко кричал о своем абьюзивном характере, то Cupra Leon оказался более скрытным. На первый взгляд, он имеет обычную внешность хэтчбека, невыразительный цвет кузова, но на самом деле свежий образ отдалил наш хот-хэтч от близнеца.

Теперь Cupra Leon не спутать на дороге и Seat-ом его больше не назовут. Свежая агрессивная морда, в стилистике «акульей», угрожающе вглядывается в тебя, а крупные ячейки решетки радиатора как будто глотают взгляд, только на самом деле пропускают больше воздуха. Главное, чтобы не насекомых.

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Цвет Taiga Gray на самом деле стоит внимания, ведь он меняет оттенки в соответствии с освещением от белого до серого и светло-зеленого. Это опция, которая доступна только для модели Cupra Leon и стоит около 49 тыс. гривен. В предложении достаточно сдержанные темные цвета, есть и матовые, но все за доплату. По умолчанию цвет кузова темно-синий.

Новая оптика с треугольными диодными лампами матричным светом в опциях и в такой же стилистике задними фонарями. Плюс фирменная полоса с подсвеченным логотипом только подчеркивает особенность испанской машины. И никаких лишних громких элементов, которые намекали бы на принадлежность к клану «горячих хэтчей».

Выразительность добавляют может только большие 18-дюймовые диски с низкопрофильным Brigstone Potenza 22540 R18 92Y, а сквозь спицы просвечивают вентилируемые тормозные диски Brembo с мощными суппортами, выдавая характер машины.

Безудержная энергия

Сдержать всех 300 лошадей на самом деле могут только усиленные тормоза и большое терпение водителя, потому что медленно ездить на Cupra Leon почти невозможно. Постоянно хочется выпустить на волю всех тех лошадок, а машина и сама рвется сорваться в галоп, стоит только ослабить контроль. Если еще и поддать газу, то как на дыбы становится и взлетает над землей лишь слегка касаясь резиной асфальта.

Cupra Leon равняется на VW Golf GTI, Audi S3 и Honda Civic Type R. А с прайсом в районе $45 тыс. за топовую версию он станет подарком для любителей азартно ездить. Тем более можно с легкостью сорвать ставки, так как все будут недооценивать силы испанского конкистадора.

На самом деле здесь ничего сверхъестественного под капотом нет. Платформа MQB и двигатель 2.0 TSI серии EA888, как и в Golf GTI только более мощная версия, выдающая 300 л.с. и 360 Нм крутящего момента. А значит более ярко выраженная мелодичность и скорость с разгоном в 5,7 с до сотни. Магия кроется в настройках и атмосфере, над которыми в Cupra тщательно работают.

Говорят, что это последнее поколение этого двигателя EA888 и доработанное инженерами, поэтому лишенное болячек прошлых генераций в виде повышенного потребления масла. Фирменный робот DSG на 7 ступеней с мокрым сцеплением перенастроен на работу на повышенных оборотах и адаптируется к режимам езды.

В Cupra Leon четыре режима езды: Comfort, Performance, Cupra и Individual. Каждая из них предлагает измененные настройки передаточных чисел трансмиссии, зажима подвески и наливания усилием руля. Машина как еж собирается в кучу, чтобы выстрелить со всей мощью.

И действительно, коробка отрабатывает четко, без задержек, выдавая необходимую динамику. Прогрессивный руль становится жестче при наборе скорости, а управляемость в разы улучшается. Каждый градус отклонения руля направляет колеса в нужном направлении. Такие ощущения последний раз у меня были при управлении Porsche.

Вкручиваться в повороты на этом хот-хэтче просто удовольствие, особенно в режиме Cupra, когда в доступе вся куча энергии. Конечно, Honda Type R дарит еще больше четкости от руля, больше информативности и имеет еще больший запас мощности, но и стоимость будет вдвое больше. А здесь для веселой езды мощности хватает с головой, хоть прямо сейчас на трек выезжай.

Особая благодарность за такую управляемость — настройкам подвески. Тут без электронно-настроенных амортизаторов никак, и в режиме Individual можно подстроить подвеску именно так, как вам хочется. Шасси с многорычажной конфигурацией по кругу, но мягкости вы не дождетесь, скорее это упругость в комфортных условиях. Только осторожно с проездом значительных ухабов, пробить подвеску можно даже на скорости в 40 км/ч, не стоит забывать и о низкопрофильной резине.

Расход топлива в режиме активной езды будет держаться в районе 10 литров на 100 км пробега, а вот в городском режиме мягкой езды общая прожорливость снизится до 7-8 литров, в зависимости от того сколько ты удержишься без подгазовки. На трассе сдержанность принесет дивиденды в виде еще более низких показателей

Стилистика геймера

Строптивость Cura Leon раскрывается только с запуском двигателя, но ощущение игривости начинается уже с момента погружения в салон. Здесь Cupra уже разошлась по полной. Максимально мягкие материалы вокруг, комбинации алькантары, экокожи и перфорированной кожи. Сдержанность цветов и четкая архитектура. Напоминает комнату геймеров, увлекающихся Minecraft и Need for Speed.

Обновление принесло новый руль уже с переехавшей на него кнопкой запуска двигателя, что оказалось просто невероятно удобно, увеличенный до 12,9 дюйма монитор в центре и легкая переориентация кнопок на консоли. Плюс последнее поколение мультимедийной системы.

Вроде все знакомо, но немного другое. Да и раздражает меньше, кроме этих сенсорных клавиш регулировки громкости и температуры под экраном, доступом к климату только через меню на мониторе. Кстати он здесь трехзонный с функцией очистки воздуха. Кажется, что и аромат у Cupra какой-то свой особенный. А звук, создаваемый невероятной акустикой от Sennheiser.

Кресла ковши в стиле Subaru STI обнимают тебя со всех сторон не давая развалиться, хочется держать руль только так, как того требуют стандарты — обеими руками и четко сгонять хэтч в идеальную траекторию прохождения серпантинов. Только в большинстве случаев в городе и на трассе такой навык не пригодится. Поэтому приходится только имитировать и играть с режимами пробуждая в окружающих гоночные инстинкты.

Режимы переключаются кнопкой под левой рукой и использовать подрулевые лепестки ни разу не пришлось, и так авто реагирует на каждое твое движение. Вместе со сменой режимов езды меняться будет и атмосфера в салоне благодаря цветной подсветке, протянутой впереди торпедо от дверей к дверям. А еще она выполняет и функцию подсказки — будет гореть красным на дверях, если при выходе из машины есть движение в слепых зонах, или не заперты какие-то двери.

Здесь теперь беспроводной Apple Car Play Android Auto и беспроводная зарядка и это все в стандартной комплектации VZ за 1 683 385 гривен. Если добрать опциями к нашему тестовому авто, то стоимость подскочит на 200 тыс. грн. А это дополнительная установка систем безопасности и активных помощников в виде адаптивного круиза или лимита скорости, накладок на пороги и карбоновых зеркал заднего вида. По желанию можно добавить еще панорамное стекло, которого наше тестовое авто не имело, или фаркоп.

Самое удивительное, что практичность хэтчбека вообще не пострадала. Здесь достаточно просторно на заднем диване, есть отдельные выходы для зарядки гаджетов, воздушные дефлекторы и регулировка температуры. Есть подлокотник и отдельный люк с доступом к багажному отделению, а сиденья складываются 2 к 1. Багажник предлагает 380 литров пространства и докатку под полом вместе с инструментами. Не самый большой в классе, но и не самый маленький.

Есть возможность установить рейлинги на крышу и багажник, правда есть вариант, что его снесет во время каких-то маневров, на которые постоянно провоцирует тебя этот хэтчбек. Поэтому во время путешествий с семьей придется сильно сдерживать свои порывы.

Выводы и позиционирование

Мне кажется, что мысль о Cupra греет еще до того, как ты садишься в нее. Это автомобиль, умеющий менять настроение и всегда его улучшать. Сочетание сдержанной внешности, отсутствие громких и кичливых элементов наряду с возможностями, на которые этот хот-хэтч действительно способен вызывает уважение. А если задуматься, что у нас на рынке ему вообще никакой альтернативы нет, то становится понятно, что как только молодежь познакомится поближе с Cupra, то разбирать их начнут как горячие пирожки.

Официально в Украине не продается ни Golf GTI, ни Audi S3, а тем более Honda Type R. Возможно только Subaru STI может посоревноваться со статусом Cupra, правда там опасности куда больше, как и дури, которую не каждый способен контролировать. А в Сцрга Leon сочетается казалось бы несовместимое и ломаются стереотипы, что быстрый, агрессивный и спортивный хэтч должен иметь угрожающий вид. Здесь можно удивлять окружающих каждый день, просто одной кнопкой переключения в режим Cupra.

ПЛЮСЫ:динамика, управляемость, вместительность, стиль, интерьер.

МИНУСЫ:хочется больше информативности от руля, мультимедийная система немного запутанная.

Технические характеристики Cupra Leon VZ 2.0TSI 7DSG