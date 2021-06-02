Тест-драйв Mazda6 Turbo: ТОП-5 вопросов и ответов





Да-да, вы все правильно прочли: эта «шестерка» оснащена турбо-мотором! Который обещает новый уровень мощности и динамики для уже хорошо-знакомого автомобиля Mazda6. Но что он потребует взамен за свою мощь? И что получилось в итоге? Сейчас расскажу.

Mazda6 с турбиной? Вау, круто! Только как ее опознать?

Да в том и дело, что никак. Внешность самой «заряженной» Turbo-версии не отличается от дорогих комплектаций обычных 2,5-литровых атмосферных вариантов Mazda6. Но это не означает, что автомобиль плох в дизайне. Даже наоборот: несмотря на свой возраст, седан Mazda6 по-прежнему излучает динамику через развитые «бедра» колесных арок, а элегантный свод крыши маскирует немалые размеры. Ведь перед нами почти 4,9-метровый автомобиль, колесная база которого перевалила за 2,8 метра. Да и рестайлинг 2018 года явно пришелся к месту, заметно обновив «лицо» Mazda6. Словом, «шестерка» по-прежнему хорошо дизайном. Что в атмосферных модификациях, что в Turbo-версии.

Крупный седан все также чарует сплавом динамики и элегантности: облик Mazda6 хорош! Однако жаль, что Turbo-версия не удостоилась пары-тройки отличительных деталей: ни тебе спойлера на крышке багажника, ни логотипа около привычного обозначения «Skyactiv—G». Разве, что 19-дюймовые колеса… Хотя 19-дюймовые колеса да приметный двойной выхлоп ранее встречались и на 2,5-литровых атмосферных ТОП-версиях Mazda6.

Вот и в салоне также: ни одного намека на «подогретую» турбо-версию. Но зато максимум ощущения качества и почти премиальная отделка. Спокойный классический дизайн подкреплен такими же классическими органами управления: много кнопок и переключателей. Однако все они непременно с выверенным ходом, многие имеют металлизированное покрытие: приятно нажимать, пользоваться, касаться. Передние сиденья хороши профилем и удобством посадки, радует наличие вентиляции. И сзади неплохо: достаточно места для ног, имеются дефлекторы и подогрев. Существенным замечанием по салону выступает лишь скромная внутренняя высота. Да и то данный минус ощутим только высокими людьми.

На фоне отличного салона, багажник являет собой ну… «просто багажник». Небольшой погрузочный проем и отсутствие крючков, зато довольно большой полезный объем и парочка ниш для мелочевки. Запасное колесо не появилось: автомобиль укомплектован ремонтным комплектом с герметиком и компрессором.

Загляните в прошлую статью про седан Mazda6: всю похвалу интерьера можно в точности переносить и на этот автомобиль. Начиная с традиционного дизайна и ясных приборов, продолжая отличными отделочными материалами и вмиг понятной системой MZD Connect, заканчивая максимальным вниманием к мелочам, кнопкам, переключателям. Конечно, хочется большего запаса по высоте, хочется лучшей организации багажника. А для Turbo-версии хочется еще и парочку оригинальных деталей: логотипы на сиденьях, «спорт»-педали, индикатор давления наддува или G-перегрузки… Но все равно: очень близко к «премиуму», при этом без баснословных «премиум»-доплат.

С внешностью и салоном ясно, но что с турбо-мотором?

Фактически под капотом Mazda6 Turbo поселился двигатель, который уже известен по автомобилю Mazda CX-9: 2,5-литровый 4-цилиндровый турбо-мотор. Можно его сравнить с атмосферным 2,5-литровым двигателем и обнаружить идентичный рабочий объем (2 488 куб. см), но это не означает, что к «атмосфернику» просто прикрутили турбину. На что намекает, прежде всего, изрядно пониженная степень сжатия: 10,5:1 (турбо) против 13,0:1 (атмосферный двигатель). Имеются и другие доработки. К примеру, масляный насос повышенной производительности, что важно для высокофорсированного двигателя.

Но больше всего внимания привлекает, конечно, турбина с максимальным давлением наддува до 1,2 бара. Причем для «питания» данной турбины используется канал с клапаном регулировки подачи выхлопных газов. В зависимости от положения клапана, выхлопные газы проходят по более узкому или более широкому каналу, что позволяет влиять на их давление и лучшую раскрутку турбины. Вся эта система получила фирменное название Dynamic Pressure Turbo. А служит она для того, чтобы убрать пресловутую «турбо-яму» и достичь впечатляющих показателей мощности/момента в зоне низких или средних оборотов: 231 л.с. при 5 000 об/мин. и 420 Нм уже при 2 000 об/мин.

Немалая мощность, высокий момент. Едет лихо?

Автомобиль едет так, как вы того пожелаете. Если плавно катать по городу или трассам, не поднимания стрелку тахометра выше 2-2,5 тысяч оборотов, то мощный турбо-седан напоминает своего 2,5-литрового атмосферного собрата: тишина в салоне и мягкость в разгоне. Однако если нажать педаль акселератора вволю, то внутри Mazda6 Turbo просыпается маленький ураган. Начиная с 2,5-3 тысяч оборотов, автомобиль умеет хорошо вжимать в спинку сидений и красиво звучать! Чем резче жмешь на газ – тем резче ускорение, тем острее разгон. Наконец-то пробудив Turbo-зверя, его больше не хочется отпускать! Огромный запас тяги в зоне средних оборотов позволяет без проблем совершать обгоны даже на высоких трассовых скоростях: динамика и ускорения есть всегда. Как же ты быстра, красавица Mazda6 Turbo…

Но только на хорошем и сухом асфальте. Потому, что привод по-прежнему передний. А это означает вероятность сильных пробуксовок (даже не на снегу, а просто на мокром асфальте) при резких стратах с места: порой доходит до неприятных ударов и рывков. Седан Mazda6 Turbo не превратился в заряженный снаряд, чтобы кого-то «дернуть на светофоре». Скорее для него характерно именно определение «мощный бизнес-седан для трассы и ускорений на ходу». Просто кто-то добивается этого с помощью V6, другие выбирают турбину.

Пожалуй, определение «мощный бизнес-седан» подходит и для описания ходовой части. Как и другие версии Mazda6, седан с приставкой Turbo подчеркнуто нейтральный в повадках. Однако эта нейтральность в характере хороша тем, что автомобиль не диктует вам свои правила, а внимательно прислушивается к вашим пожеланиям. Он легко отзывается на поворот рулевого колеса, аккуратно и «чисто» прописывает виражи. Да, здесь нет тяжелого руля с четко выраженным «нулем», но также нет и жесткого шасси. Даже на 19-х колесах автомобиль едет с неожиданно приемлемым комфортом, тщательно скрывая все крупные волны и заплатки, да пропуская в салон лишь отдельные «тычки» от глубоких ям или неприятных поперечных стыков. Вот и выходит не «горячий спорт-седан», а «универсальный мощный автомобиль».

Мощный седан Mazda6 Turbo вмиг узнается под капотом: красная надпись и приметная турбина. В паре с 6-ступенчатой АКПП, турбо-мотор гарантирует выезд из обещанных 7,0 секунд: небольшие отклонения возможны в зависимости от метода старта (с одной или двух педалей) и наличия/отсутствия пробуксовок. Хотя думаю, что на полном приводе и с многоступенчатым «автоматом» данный результат можно было еще улучшить. Городской расход топлива составляет около 11,5 л на 100 км; максимум достигал 13,5-14 л на «сотню»; минимум на выходных удавалось получить чуть больше 9 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – порядка 7,5-8 л на 100 км пути. В среднем получается лишь на 0,5-1 л больше, чем расход 2,5-литровой атмо-версии Mazda6.

А какая цена Mazda6 Turbo? Много просят?

Несложно догадаться, что самую мощную версию Mazda6 Turbo позиционируют, как флагмана для данной модели. А потому автомобиль доступен только в двух наивысших комплектациях.

Комплектация Premium+ подразумевает следующее: адаптивные светодиодные фары, кожаная отделка салона, 2-зонный «климат», подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, проекционный дисплей ADD, круиз-контроль, датчик света и дождя, 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов, камера заднего вида, датчики парковки, шесть подушек безопасности, комплекс систем безопасности I-ACTIVSENSE, 19-дюймовые легкосплавные диски, мультимедиа MZD Connect c 8-дюймовым дисплеем, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, аудио BOSE, пр. Цена автомобиля Mazda6 Turbo Premium+ составляет 1,06 млн грн или чуть больше $38 тыс.

Комплектация TOP+ добавляет к этому: обивку сидений кожей Nappa, отделку интерьера искусственной замшей Ultrasuede и вставки из японского ясеня, светодиодного освещение салона, адаптивный «круиз» АСС, дополнительные системы безопасности в комплексе I-ACTIVSENSE, беспроводное подключение Apple CarPlay. Цена Mazda6 Turbo ТОР+ составляет 1,11 млн грн или порядка $40 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в максимальной комплектации ТОР+: сиденья с обивкой Nappa и вентиляцией, отделка салона со вставками из японского ясеня, аудио BOSE, люк с электроприводом, адаптивный «круиз», проекция на лобовое стекло, много систем безопасности, включая активный контроль рядности. Потому и цена немалая: 1,11 млн грн. или порядка $40 тыс. Но если говорить о седане Mazda6 вообще, то его цена стартует с отметки 749 тыс. грн. или $27 тыс. за 2-литровую 165-сильную версию в комплектации Touring.

И что получилось в итоге?

Один автомобиль, но два кардинально разных вывода. Первый вывод: вынужден разочаровать тех, кто ожидал возвращение «горячего седана» Mazda6 MPS – этого не произошло. Кажется, можно было создать пусть не «MPS», но хотя бы «MPS Line»: различные аксессуары на тему спортивности могли заметно изменить восприятие автомобиля. Как это произошло, к примеру, с Lexus ES 350 F Sport. Но раз уж вспомнился Lexus, то обратите внимание на динамику…

И вот здесь нас ждет второй вывод, положительный. Новая версия Mazda6 Turbo сохранила ту легкую элегантность и благородный лоск, за который «шестерка» так любима в народе. И, одновременно с этим, Turbo-версия перевала автомобиль на новый уровень мощности, динамики, скорости. При этом традиционные атмосферные 2,0- и 2,5-литровые модификации Mazda6 никуда не исчезли: выбирай автомобиль себе по нраву! В итоге, если кто-то хотел получить «все такую же классную Mazda6, только мощнее», то теперь в гамме модели есть ответ на данный запрос. И для «шестерки» этот ответ кроется всего в пяти буквах: Turbo.

Технические характеристики Mazda6 2.5 Turbo 6АТ

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,87 х 1,84 х 1,45 м

Колесная база – 2,83 м

Клиренс – 165 мм

Багажник – 480 л (5 мест)

Грузоподъемность – 506 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 578 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 2,5 л

Мощность – 231 л.с. при 5 000 об/мин

Крутящий момент – 420 Нм при 2 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 146 л.с. на 1 т; 266 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,0 с

Максимальная скорость – 239 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,9 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T005A 225/45R19

Минимальная цена автомобиля – от 749 тыс. грн. или $27 тыс.

Цена тестового автомобиля – 1,11 млн грн. или $40 тыс.