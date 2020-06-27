Тест-драйв Lexus ES 350 F Sport: ТОП-5 вопросов и ответов





Помните бизнес-седан Lexus ES? Тогда я написал о версии ES 350 F Sport: «Интересно, как он поедет» – и фраза оказалась пророчеством: вот он – мощный мотор V6, провокационный красный цвет, пакет F Sport. В прошлый раз Lexus ES 250 не удивил, хотя с учетом цены «от $43 тыс.» заслужил статус «выгодной покупки». Тут ценник выше в 1,5 раза. Это плата за эмоции? Теперь удивит?

Чем Lexus ES 350 F Sport отличается от Lexus ES 250 Luxury?

Одним словом – всем. Вроде тот же кузов, независимые подвески, передний привод, поперечное расположение мотора, 8-ст. «автомат». Но почти все теперь другое. Вместо 4-цилиндровго 2,5-литрового двигателя теперь под капотом скрывается 3,5-литровый мотор V6 серии 2GR-FKS с системами регулировки фаз газораспределения на впуске и выпуске. Подвеска по-прежнему независимая, но плюс появился режим движения «S+» и система AVS (Adaptive Variable Suspension) для регулировки жесткости амортизаторов – это особенности именно версии F Sport. А еще особенностью F Sport являются практически все характерные детали кузова: передний бампер с оригинальной решеткой радиатора, задний бампер с диффузором и двойным выхлопом (настоящий, а не имитация как это порой бывает), аккуратный спойлер на крышке багажника, собственные колесные диски, логотипы F Sport. Если раньше Lexus ES выглядел солидно и внушительно, то теперь – еще и стремительно.

В сегменте седанов бизнес-класса этот Lexus ES 350 F Sport выглядит словно «звезда-король против серых будней»: провокационно и динамично. Но не дешево: вмиг узнается принадлежность к бренду, вмиг понятен статус автомобиля. Такой подход прослеживается везде – что в яркой внешности, что в качественном салоне.

Вот и внутри произошли схожие метаморфозы. Вроде идентичная форма передней панели, знакомое расположение органов управления, узнается низкая посадка. Однако интерьер разменял дерево на алюминий, а коричнево-бежевую отделку на красно-графитовую цветовую гамму с вкрапления алюминиевого декора. И салон преобразился: вместо расслабляющей обстановки теперь здесь царит бодрящая атмосфера – хочется ехать! Передние спортивные сиденья заслуживают отдельной похвалы: круто выглядят, хорошо держат в повороте, широкие диапазоны регулировки.

Сзади тоже неплохо – достаточный запас места, есть дефлекторы вентиляции и подлокотник. Жаль, что на большее запала не хватило. Конечно, в гамме модели Lexus ES существует версия Luxury, созданная с максимальным вниманием к задним пассажирам. И никто не требует от F Sport аналогичного. Однако покупая роскошный бизнес-седан за «$60+ тыс.» уже рассчитываешь на большее – хотя бы противосолнечные шторки и подогрев сзади.

Пакет F Sport означает не только перемены во внешности – оригинальный передний бампер и решетку радиатора, задний бампер с диффузором, спойлер на крышке багажника – но также и в салоне: спортивные сиденья и руль с логотипом F Sport, собственную панель приборов, шлифованный алюминий в отделке. Главные технические перемены: мотор V6 (для всех ES 350), режим езды «S+» и подвеска AVS (только для F Sport).

Мотор мощнее, спорт-пакет – и что в итоге? Поехал?

О, да! Седан Lexus ES 350 F Sport уверенно несется вперед стрелой под тихий шелест мощного мотора. Не растеряв отменного комфорта подвески, он приобрел отличную динамику и тягу двигателя. А еще автомобиль приобрел хороший звук: мотор стал тише – но, одновременно, с этим звучит более насыщенно и богато при разгоне. Вы скажете: какие уж тут разгоны? Однако мотор V6 хорош всегда, даже при неспешной езде. На низких оборотах (1,5-2 тыс.) двигатель работает тихо и тянет мягко, но настолько уверенно, что плавные обгоны обходятся без переключения «автомата» вниз – мотор все равно вытянет. На трассе или при езде в «полпедали» вы знаете, что у вас всегда есть запас под ногой – практически, для любой ситуации и для любого ускорения. Наконец, если решитесь погонять, то двигатель порадует быстрыми ускорениями и сочным звуком на высоких оборотах под яркие оранжевые вспышки тахометра – бодрит!

Словом, теперь уж «мотора хватает». Причем не просто хватает, а даже немного с избытком: при попытках замера динамики разгона 0-100 км/ч передние колеса в самом начале немного срывались в пробуксовку, как бы я не старался менять алгоритм управления. Возможно, из-за этой пробуксовки так и не удалось получить заветную цифру «7 секунд до сотни»: постоянно было 7,1-7,2 секунды – что, впрочем, все равно чуть лучше паспортных данных. Уверен, что если подобрать более цепкие шины и/или дорога будет лучше прогрета, то шансы «выехать из 7 секунд» все-таки есть. А еще Lexus ES 350 F Sport умеет ездить не только по прямой, но также неплохо едет и в повороте. В режиме «S+», весь автомобиль будто напрягает мускулы: «автомат» готов быстрее и резче сбрасывать передачи, руль становится тяжелее обычного, зажимается подвеска AVS. Конечно, при быстрой и напряженной есть пара промахов. Порой АКПП сбрасывает передачи с кивком (хотя при обычной езде и на повышение всегда срабатывает быстро и мягко). В резких поворотах понимаешь, что автомобиль большой, передний свес длинный, да еще там висит тяжелый двигатель: сначала нос надо «занести» в поворот, потом выехать из него. Но если развязки пологие, то седан порадует цепкостью шасси и понятным управлением, при этом не пугая резкостью реакций и не отбивая почки на ямах.

Двигатель V6 хорош всем и всегда; 8-ст. «автомат» пусть с огрехами, но тоже неплох – а вместе они способны «пульнуть» 5-метровый бизнес-седан от нуля до 100 км/ч за вполне оптимистичные 7,1-7,2 секунды. Средний городской расход выходит около 12-13 л на 100 км пути. Если ехать бережливо – получится 11 л, если «топить» – расход перевалит за 14 литров. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает примерно до 7 л на 100 км пути. Особенность версии F Sport – режим «S+», в котором автомобиль максимально «собирается»: пусть не превращается в гонку, но уже способен ехать динамично. При смене режимов меняется внешний вид приборов (да еще и кольцо-ободок сдвигается), а при раскрутке коленвала к высоким оборотам – тахометр дает оранжево-красные вспышки.

Признаться, порой кажется, что даже в режиме «S+» автомобилю не хватает злости: может кому-то хотелось бы больше остроты в реакциях мотора да орущий «саунд-трек» двигателя (пусть даже синтезированный из динамиков аудиосистемы). Возможно, именно для версии F Sport следовало использовать «короткую рейку» и делать очень острый руль. В итоге: да, Lexus ES 350 F Sport не может соперничать, к примеру, с Mercedes-AMG E53 – но просто потому, что с подобными автомобилями в прошлом должен был соперничать «заряженный» Lexus GS F.

Вот в чем суть: модель Lexus ES 350 F Sport удачно закрывает место между подобными «заряженными» моделями и обычными седанами бизнес-класса. Утром вы можете поехать на деловую встречу – на статусном автомобиле и с нормальным уровнем комфорта. А вечером вы можете покататься в свое удовольствие и выпустить пар. От удачной или неудачной сделки, это уже неважно: седан Lexus ES 350 F Sport все равно найдет, чем вас порадовать на дороге. Создатели позиционировали нынешнее поколение Lexus ES как замену сразу двум прошлым моделям – комфортному ES и «драйверскому» GS – и если ES 250 вызывал вопросы, то вот эта версия 350 F Sport стала лучшим воплощением данного подхода.

Уговорил, беру! Ну почти… Сколько он стоит?

В целом ценники не изменились: седан Lexus ES «стартует» с отметки около $43 тыс. за базовые «250-тые» версии (4-цилиндровый 2,5-литровый мотор), средние комплектации обойдутся в $50-60 тыс., максимальный ценник переваливает за $65 тыс. – это автомобиль с мощным мотором V6 в исполнении Luxury. А если говорить о тестовом экземпляре, который стал героем статьи – то Lexus ES 350 F Sport стоит 1,67 млн. грн. или около $62 тыс.

Версия F Sport доступна только с 3,5-литровым мотором V6, да и по статусу расположена высоко: фактически, это пред-топовая комплектация. А потому автомобиль имеет довольно хорошее оснащение: светодиодные фары и система адаптивного света AHS, электропривод сидений и руля (с памятью), адаптивный круиз-контроль АСС, проекция данных на лобовое стекло HUD, крупный 12,5-дюймовый дюймовый дисплей в салоне, премиум-аудио Mark Levinson, масса систем помощи водителю (контроль рядности, распознавание дорожных знаков, система предаварийной безопасности). Плюс все «бонусы», которые входят в пакет F Sport: передний бампер, задний бампер и спойлер на крышке багажника, 18-е колеса, спорт-сиденья, оригинальная панель приборов на основе ЖК-дисплея, темный потолок, кожа Tahara и алюминиевый декор в салоне, режим «S+», система AVS, пр.

Для модели Lexus ES версия F Sport является одной из максимальных – мощный двигатель V6 плюс изначально широкий перечень оснащения: проекция данных на стекло, аудио Mark Levinson, огромный дисплей в салоне, светодиодные адаптивные фары, системы помощи водителю, другие мелочи. Но некоторых «мелочей» как раз и недостает: как минимум – кругового обзора и мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида, как максимум – панорамной крыши и беспроводной зарядки смартфона. Мне кажется, что можно было и добавить: на фоне общей цены «60+», еще $1-2 тыс. существенной роли уже не играют.

Х-м-м-м, а что еще можно взять за эти деньги?

Выбор премиальных моделей бизнес-класса довольно широк: за $40-70 тыс. можно рассматривать Audi A6, BMW 5-серии, Mercedes-Benz Е-класса, Volvo S90 – в целом список конкурентов не изменился относительно прошлой статьи. В данном случае Lexus ES отвечает всем конкурентам удачным соотношением цены и внимания к задним пассажирам (простор, регулировка заднего дивана, «чудо-подлокотник»). С учетом хорошего комфорта да внушительного вида, он попросту оказывает «выгодной покупкой» в своем классе, о чем я уже акцентировал внимание в прошлом материале статье. Это хороший вариант для частного покупателя – который «дотянулся» от Toyota Camry до Lexus ES. Это хороший вариант автомобиль «для босса» – который ездит сзади.

Но если говорить про «автомобили для себя», с мощным мотором и хорошим оснащением, то в соперниках Lexus ES 350 F Sport могу записать что-то в стиле Audi A7 Sportback или Mercedes-Benz CLS. Немецкие модели сильны в широте выбора версий, в возможности поштучного добавления нужных опций, в использовании передовых технологий. Однако они оказываются дороже. На этом фоне Lexus может выглядеть «проще» в каких-то деталях (техника или нюансы комплектации), но явно «не хуже» в целом: все равно получается породистый автомобиль для водителя. И теперь, зная на что способен седан Lexus ES 350 F Sport, и как он оснащен, ценник $62 тыс. уже выглядит не высоким.

Конкуренты есть и они известны: Audi, BMW, Mercedes, Volvo. Европейцы сильнее широким выбором моторов (бензин, дизель, гибрид), могут предложить полный привод, а среди интересных опций – найдем и пневматическую подвеску, и панорамную крышу. Всего этого Lexus ES лишен: номинально у модели есть гибридная версия, но в Украину она не поставляется (надеюсь «пока», а не «совсем»). Однако сила Lexus ES в борьбе с конкурентами – простор салона, комфорт в езде, качественная отделка, выгодный ценник. А в случае ES 350 F Sport – еще и приятная, но не кричащая эмоциональность в характере.

Какие общие впечатления?

Блоком выше указаны несколько интересных конкурентов. Но для меня отправной точкой был лишь один – Audi A7 Sportback. На бумаге Audi A7 выглядит лучше во всем: мощнее по мотору, высокотехнологичная трансмиссия, полный привод, пневматическая подвеска. Но в реально жизни – Audi A7 недоставало цельности характера.

Так вот: с седаном Lexus ES 350 F Sport все наоборот – номинально проигрывая в деталях, он вдруг оказывается удивительно способной и увлекательной натурой в целом. Красивый вызывающий облик подкреплен «драйверскими» способностями, мощный мотор «всегда готов», комфорт подвески не требует компромиссов на разбитых дорогах. После «правильного», но мало-эмоционального Lexus ES 250, версия ES 350 F Sport выглядит идеальным вариантом для тех, кто покупает автомобиль «под себя». Да и вообще – это один из лучших вариантов «личного бизнес-седана» на рынке Украины в текущий момент.

Технические характеристики Lexus ES 350 F Sport

Кузов – седан, 5 мест

Габариты – 4,98 х 1,87 х 1,45 м

Колесная база – 2,87 м

Клиренс – 150 мм

Багажник – 420 л (5 мест)

Грузоподъемность – 500 кг

Минимальная снаряженная масса – 1650 кг

Мотор – атмосферный, бензиновый, V6, 3,5 л

Мощность – 302 л.с. при 6500-6600 об/мин

Крутящий момент – 356 при 4600-4700 об/мин

Удельная мощность и момент – 183 л.с. на 1 тонну и 216 Нм на 1 тонну

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,3 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход паспортный (город) – 12,6 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 6,6 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T 005A 235/45R18

Минимальная цена автомобиля – около 1,16 млн грн. или $43 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,67 млн грн. или $62 тыс.