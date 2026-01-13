Тест-драйв Mitsubishi L200: тонкие изменения в поведении

В 2025 году наш главный пикап года Mitsubishi L200 получил незначительное, но очень важное обновление, которое заставило меня не оставить его без внимания и проверить на практике. И это обновление — электрическая рейка (EPS) вместо «гидравлики».

Нам обычно внушали идею, что настоящий пикап — это мужское рабочее пространство, полное грубых манер, грязи на кузове и запаха мазута или навоза. Однако все больше людей для города также выбирают себе пикапы и не в последнюю очередь женщины. Потому что уже исчезли те устаревшие представления о тяжелой управляемости, грозности и сложности с парковкой. Однако остались основные задачи, которые каждый пикап должен выполнять: всепроходимость, грузоподъемность и умение тянуть за собой массу больше собственной.

Mitsubishi очень осторожно вводит обновления и технические изменения. Именно поэтому мы до сих пор можем наслаждаться автомобилями с не сильно затянутыми в эконормы классическими двигателями и со ставкой на функциональность. Пикапы — это вообще другое дело, которое обычно оставляют на самый остаток. Только не в нашем случае. Mitsubishi L200 уже можно называть классикой, народным любимцем и лидером сегмента. Потому что сегодня на дорогах Украины с легкостью можно встретить все поколения японского «вездехода». Даже Toyota Hilux или VW Amarok не может похвастаться таким распространением.

Поэтому неудивительно, что нам не в последнюю очередь доставили пикапы с электрической рейкой. И теперь Mitsubishi L200 не только имеет звание «Пикап года» но и единственный из конкурентов имеет EPS. Что же это ему дало?

Не будем останавливаться на внешности и последних изменениях, об этом я рассказала в отдельном материале. Для меня L200 в новом дизайне олицетворяет пример гармоничного единства агрессии и функциональности.

Это не просто красиво, это функционально красиво. Ведь каждая линия рассказывает о способности преодолевать бездорожье. Задние фонари с T-образной графикой гармонично завершают образ. Стоит напомнить, что последнее поколение Mitsubishi L200 победил даже на престижных конкурсах дизайна — «Best Design» на Auto Focus Media’s Choice Awards и «Japan Car of the Year Design Award». И я понимаю, почему.

Но самое интересное — это то, что, взглянув на этот пикап, я не думаю «где я буду парковаться перед офисом?», а скорее «готова пойти с ним на край света». И мне всегда нравится общаться с пикапами. Более того, так получилось, что за руль L200 я села сразу после первого знакомства с новым пикапом Himla от Chery. Разница между ними в полмиллиона, а кажется, что все два. Казалось, что китаец возвращал тебя где-то лет на двадцать назад. Только тогда L200 был где-то такой же деревянный в управлении и езде, а может еще и старые поколения.

Электронные фишки

Когда я впервые села за руль нового Mitsubishi L200, одна из вещей, которая меня удивила, — это качество самого руля. Мягкая обивка, приятный хват. Он и так кажется легким. В езде же было не так трудно, как в случае с Himla, но все же гидроусилитель — это отдельный вид удовольствия и мне всегда казалось, что честный внедорожник не может предложить другого типа рейку. Однако японцы доказали мне обратное. И это первый пикап, который имеет EPS!

Руль демонстрирует теперь четкий ноль и полноценное усилие при наборе скорости, но это не утомляет, а дарит уверенность и увеличенную чувствительность и отклик. Кажется, невозможно одной рукой управлять таким великаном, только «сейчас мне это удавалось одной левой». Без лишних усилий, без усталости, без задержек и лишних прокруток с вывернутой кистью ладони (ну вы понимаете о чем я говорю).

Инженеры Mitsubishi еще раньше внедрили сюда и новую систему Active Yaw Control (AYC) — технологию, которой раньше хвастались только спортивные Lancer Evolution. Ни в коем случае не буду пытаться сказать, что L200 управляется как спортивный автомобиль — для этого он слишком высокий, тяжелый и большой. Но то, что в топовой комплектации Ultimate система AYC помогает уменьшить радиус поворота, притормаживая внутреннее колесо, это определенно приятная фишка. Может она и не творит чуда, но делает пикап более маневренным и легким в использовании в городе.

На асфальте Mitsubishi L200 ведет себя стабильно, как и обычно. Только при поворотах чувствуется разница, но рядовой пользователь и не заметил бы изменений. Я же была сосредоточена на ощущениях и мне точно приятнее управлять этой версией. Машина контролируется легче, повороты становятся менее напряженными и выворачивать руль сильно уже не нужно. Парковка становится проще и ты всегда понимаешь в какую сторону смотрят колеса даже до начала движения. Хотя оборотов здесь меньше не стало.

Не теряет руль четкости и на бездорожье, когда этот пикап показывает настоящий характер. Система Super Select 4WD-II имеет четыре типа привода: 2H, 4H, 4HLc и 4LLc и целых 7 режимов езды, в зависимости от установленного привода (гравий, снег, песок, грязь, камни, асфальт и камни). Когда я впервые включила кнопку «Rock» (камни), я не могла сдержать улыбку. Это не просто техническое название — это действительно выглядит, как настоящий «рок-н-ролл», когда вы преодолеваете скалистую местность с уверенностью паука. И круто рулится. Действительно не нужно крутить рулем, чтобы понять куда смотрят колеса.

Задняя подвеска — это старые лист-рессоры, но инженеры переделали их полностью: новые листы стали легче, амортизаторы — мощнее, крепления изменили для большего хода. На асфальте L200 значительно комфортнее своих предшественников. Когда я проходила дорожные ухабы на разбитой местности, машина поглощала удары плавно, без тех «брыкалок», которыми славились старые версии.

Двигатель в моем тестовом авто был 4N16 с 430 Нм крутящего момента с 204 л.с. в топовой комплектации. А еще шум от двигателя и вибрации уменьшены на 40%. Если считать, что это от последней версии, то не так заметно, но если сравнить с Chery Himla, то это почти на 80%. Вибрации вообще нет на руле и в салоне. Начинает казаться, что это даже бензиновая версия, насколько шагает прогресс в развитии комфорта пикапов. Лучше ситуация только в Ford Ranger с его двухлитровым битурбированным дизелем. Там настолько сбалансированная работа двигателя, что можно позавидовать. Всем бы генераторам так тихо шуметь и вибрировать при мощности в 205 л.с. и с максимальными 500 Нм крутящего момента.

Однако у Ford отрабатывает еще и 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая осторожно распределяет крутящий момент и выдает на колеса при необходимости. У Mitsubishi L200 лишь шестиступка, но и она неплохо справляется с крутящим моментом в 470 Нм, держа обороты на максимуме именно когда это нужно. И пиковый момент в 2250-2500 об/мин означает, что мощность проявляется уже в средних диапазонах. А на пониженной передаче вообще удерживается до максимальных оборотов. Мне импонирует, что коробка четко регулируется в мануале и не пытается спрыгнуть с заданного режима.

Обновления никак не повлияли на показатели расхода, которые демонстрируют шикарные 8,3 л/100 км, что обычно для такого монстра редкость. Во время моего теста я получила 8-9 л на 100 км в городе и около 7 л на 100 км на трассе с прицепом позади.

Важные дополнения

Мне кажется, что уже с завода каждый пикап должен по умолчанию иметь установленный фаркоп — это необходимая часть повседневности с такой машиной. Если не других из снежного плена вытащить, так сгонять с прицепом к бабушке в деревню и привезти не только пару мешков картошки, которые и в кроссовер поместятся, но и диван с холодильником, дрова, а также пару елок по дороге выкопать. Главное все верно расположить в багажном отделении, на прицепе и крепко зафиксировать. А еще транспортировать саму бабушку со всеми пакетами и внуками.

За два тест-драйва Mitsubishi L200 я успела заценить практичность пикапа для владельцев дома. Это настолько крутая вещь, что понимаешь — в гараже должен стоять хоть один такой надежный и крепкий друг, который вывезет в любой ситуации.

На самом деле место гармоничной среды обитания пикапа — это склады посреди леса. Куда не всегда доезжает коммунальная служба во время снегопадов и гололеда, а работать и доставлять товар всегда нужно. И здесь пригодится не только вместительный кузов с увеличенными уже габаритами 1555х1545 мм, куда легко помещается стандартная паллета, но и безопасный тент (29 700 грн). Он прикроет багаж от дождя и снега, а также от нежелательных взглядов. А дополнительные спортивные черные дуги в комплекте с черными арками и накладками на двери делают облик пикапа более брутальным и современным.

Грузоподъемность в зависимости от версии составляет 940-990 кг — для малого бизнеса вполне достаточно. Грузоподъемность нового L200 по сравнению с конкурентами уже не самая высокая, но все еще конкурентная.

Интересно, что большинство представителей бюджетного сегмента пикапов почти не предлагают дополнительных аксессуаров и вообще имеют довольно ограниченный функционал. Может они и предлагают немного больше в плане технологий, как большие сенсорные экраны, беспроводное подключение смартфонов или цифровая приборная панель, однако сегодняшний Mitsubishi L200 имеет все, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее.

Немного блеска вместо технологий

Интерьер также стал серьезно обновленным Mitsubishi L200. Качество материалов значительно улучшилось. Правда, жесткого крупнозернистого пластика немало — это устойчивый к царапинам материал, что важно для утилитарного транспорта, но передняя панель и дверные проемы обшиты качественными материалами, кресла удобные, имеют много настроек, а посадка почти легковая. Водительское кресло в версии Ultimate имеет электропривод, регулируется по высоте и вылету рулевая колонка.

Трехспицевый руль в топовой версии обшит кожей (перфорированная), даже с подогревом, как и сиденья. Центральную панель венчает 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, но только по проводам. Меню простое, прозрачное, хотя не устаревшее.

USB-порты (отдельные в первом и втором ряду), большие бардачки, ниши для телефонов — все это говорит, что дизайнеры наконец признали: люди в пикапах хотят тоже комфорта и даже нуждаются в нем. Новый двухзонный климат-контроль поддерживает необходимую температуру в первом и втором рядах, а вместо скупого базового «дыхания» старых L200, здесь есть действительно приятная вентиляция.

Задний ряд стал настоящим местом для пассажиров, а не просто временным шаттлом. Места для ног полно, над головой запас, есть USB-порты и подлокотник с подстаканниками. Наклон спинки дивана хоть и не регулируется, но удобен для дальних поездок, даже по сравнению с предыдущими поколениями. Если вы возите коллег или семью не периодически, а регулярно, это меняет суть вещей.

Выводы и конкуренты

Отвозя Mitsubishi L200 к дилеру я задумалась над тем, что действительно мне жаль с ним расставаться. Настолько легко с L200 стало общаться, что я согласна променять свой старенький вместительный хэтчбек на мощного товарища, который способен выполнять все функции, даже семейного авто. А за покупками на пикапе ездить одно удовольствие. Потому что багажник кажется бездонным.

Если же детально присматриваться к конкурентам, то каждый имеет свои преимущества.

Сравнительная таблица

Показатель L200 2025 (Ultimate AT) Toyota Hilux 2025 Ford Ranger 2025 (Tremor) VW Amarok 2025 Peugeot Landtrek Chery Himla Maxus T60 ГАБАРИТЫ Длина, мм 5360​ 5200-5240​ 5370​ 5390​ 5400​ 5330​ 5680 Ширина, мм 1930​ 1855​ 2208​ 1910​ 1900​ 1920​ 1900 Высота, мм 1815​ 1795​ 1884​ 1887​ 1800​ 1865 1820 Колесная база, мм 3130​ 3085​ 3270​ 3270​ 3220​ 3230 3470 Клиренс, мм 222​ 215​ 229​ 249​ 220​ 220 215 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Двигатель Дизель 2.4L Дизель 2.4-2.8L Дизель 2.0L Bi-Turbo Дизель 2.0L Bi-Turbo Дизель 2.2L Дизель 2.3L Дизель 2.0L Turbo Мощность, л.с. 204​ 150-204​ 170-205​ 170-205​ 202 160 161 Крутящий момент, Нм 470​ 400-500​ 405-500​ 420-500​ 400/450​ 420 375-400 КПП 6АТ 6АТ 10АТ 6МТ / 10АТ 6МТ / 8АТ 6МТ / 8АТ 6МТ Привод Super Select 4WD-II​ 4WD​ 4WD Intelligent​ 4WD (4Motion)​ 4WD​ 4WD​ 4WD (3 режима) ПРАКТИЧНОСТЬ Грузоподъемность, кг 1100 750 968​ 980-1050​ 1020​ 1000​ 800-1055 Грузовая платформа, мм 1555 x 1545​ 1545 x 1515​ 1560 x 1560​ 1651 x 1584​ 1635 х 1595 1520 x 1500​ 1800 x 1510 Расход топлива, л/100км 8.3​ 8.8​ 8.8​ 8.4-10.2​ 8.5​ 8.7​ 9.1 КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ Усилитель руля Электрический Гидравлический Гидравлический/Электрический Гидравлический/Электрический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Климатическая система Двозонна Однозонная Двозонна Однозонная Однозонная Однозонная Однозонная Мультимедиа 8-дюймовая 8-дюймовая 10-дюймовая SYNC 4 8.25-дюймовая Discover Pro 8-дюймовая 8-дюймовая Радио + MP3 + Bluetooth + USB Активная безопасность FCM, BSW, RCTA, LDW​ Pre-Collision​ Co-Pilot360​ Lane Assist, Light Assist​ Базовые Стандартные ESP + EBA Подушки безопасности 7​ 6-7​ 8​ 6-8​ 6​ 6​ 2 (базовые) СТОИМОСТЬ Базовая цена, грн 1 879 000​ 1 834 165​ 2 066 366​ 2 325 889 1 528 400 1 098 900​ 1 252 368 Топовая цена, грн 2 199 000​ 2 549 835 2 759 396​ 2 822 731​ 1 793 600​ 1 599 000​ — Гарантия, лет 3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 2​ 2

Toyota Hilux как старый знакомый, который никогда не подводит, но и не удивляет. Он всегда готов как пионер. Но после L200 он кажется более грубым, более утилитарным. Руль тяжелее, салон проще, а технологии — будто из прошлого поколения.

Ford Ranger — это американский дух в европейско-азиатской упаковке. Это машина для тех, кто любит перформанс и хочет что-то более серьезное, чем просто «рабочий конь». Это агрессивный монстр с которым не так просто справляться, но будет надежно, комфортно, мощно и современно.

VW Amarok олицетворяет немецкую чистоту и прямолинейность. Предлагает самую большую грузовую платформу и самый большой клиренс в 249 мм. Однако он не такой осторожный в общении и не отличается легкостью, а салон хоть и имеет дорогие материалы все же не столь удобен.

Peugeot Landtrek привлекает ценой и дизайном. Он логичен, но пока что темная лошадка, которая только начала раскрываться. На фоне L200 он выглядит моложе и менее зрелым Chery Himla — это минимум вложений на старте и максимум вопросов в будущем, хотя вроде и двигатель у него от Renault. Все равно остается куча вопросов с настройками и общим комфортом Maxus T60 выглядит и ведет себя как взрослый, но это простой рабочий инструмент с минимумом технологий.

Так что лучшим со всех сторон оказывается все же Mitsubishi L200. Это действительно взрослый пикап, который за долгие годы завоевал себе репутацию. Он имеет жесткий характер, знает меру и никогда не сдается перед трудными задачами. Появление электрической рейки только добавляет ему шарма и перевешивает мелкие недостатки. Плюс умеренный прайс среди конкурентов делает его самым практичным выбором в сегменте. А со временем он получит еще больше технических инноваций и соревноваться с ним будет почти невозможно.

ПЛЮСЫ: мощность, практичность, комфорт, удобство, управляемость, проходимость.

МИНУСЫ: технологичность.