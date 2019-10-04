Тест-драйв New Renault ZOE Z.E.50: новый мотор, больше АКБ – но прежняя цена?





Новинка Renault ZOE спешит вместе с миром электромобилей: кажется, еще недавно выходила статья о ZOE Z.E.40, но вот компания Renault подготовила новую версию модели. Мало того – даже нарекла данный электрокар третьим поколением ZOE, хотя в его облике узнается привычный дизайн. Однако технических изменений столько, что данный электромобиль реально можно считать следующим поколением модели… Разбираюсь в деталях и делаю первые выводы по итогам первых километров за рулем новинки.

Итак, Renault ZOE Z.E.50 – это все-таки «обновление» или «новое поколение»?

Электромобиль Renault ZOE крайне важен для компании: при результате продаж 160 тыс. экземпляров с 2012 года, когда дебютировал модель, на сегодня Renault ZOE является одним из бестселлеров европейского рынка электромобилей. Если добавить полный ряд электромобилей компании (Kangoo, Master, Twizy), но компания Renault и вовсе оказывается N1 в Европе среди производителей электрокаров. Причем глобальный план на ближайшие пару-тройку лет выглядит еще более амбициозно. Так, к 2022 году модельный ряд Renault должен на 50% состоять из электрофицированных транспортных средств: электрокаров и гибридов. К тому времени компания намерена выпускать восемь моделей электромобилей – и можно даже не сомневаться, что ZOE уготовано место одного из лидеров линейки и массового электромобиля. Поэтому для Renault ZOE Z.E.50 явно не пожалели обновок.

Платформа электрокара осталась прежней – что заметно по неизменной колесной базе (2588 мм) и боковинам кузова (взгляните на проемы дверей) – но все остальное полностью изменилось. Во-первых, речь идет о новом «лице»: решетка радиатора с хром-«рисками», иной передний бампер, фары с характерными С-образными скобками. Кстати, фары отныне светодиодные для всех комплектация ZOE: производитель утверждает, что освещение улучшено на 75% относительно прошлых обычных фар (галоген), при этом удалось сохранить идентичный уровень расхода энергии. Фонари теперь также собраны на светодиодах и явно выделяют новинки при взгляде сзади: красивые горизонтальные риски да «бегущие» указатели поворота. Но при взгляде на боковину отличий, считай и нет: узнаваемый профиль с высокой крышей, покатая линия лобового стекла и капота, смелый горизонтальный росчерк на дверях. И приятные детали, вроде спрятанной задней ручки со стилизованным отпечатком пальца.

Новинку Renault ZOE Z.E.50 проще всего опознать спереди: полностью новое «лицо», где главные акценты – это светодиодные фары, украшенные С-образной окантовкой, и красивая решетка радиатора с хром-«рисками». Изменился передний бампер, противотуманные фары также получили новое оформление и включаются для подсветки поворота. Задняя часть запоминается оригинальными фонарями да логотипом Z.E.50, намекающим на емкость АКБ. Плюс традиционные изменения «фейслифта»: новые колесные диски и варианты окраса – к примеру, нежно-голубой и серьезно-серый цвет. Словом: внешность – это все-таки «обновление».

А вот интерьер практически весь новый. Да, здесь угадываешь пару деталей из прошлых версий ZOE: к примеру, дуга на передней панели около пассажира, общая форма сидений, круглые дефлекторы вентиляции в углах передней панели. А еще сразу вспоминается традиционно высокая ZOE-посадка. Похоже, при неизменной компоновке кузова просто невозможно убрать влияние аккумулятора, установленного в днище электромобиля.

Однако все остальное кардинально изменилось: рулевое колесо, вертикальный сенсорный 9,3-дюймовый дисплей по центру передней панели, блок управления вентиляцией и форма центральных дефлекторов, 10-дюймовый дисплей вместо приборов. На последнем пункте стоит остановиться отдельно. Так, новый дисплей «рисует» перед водителем две привычные шкалы: правая – расход и рекуперация энергии, левая – скорость и степень заряда аккумулятора (запас хода). Между парочкой круглых шкал расположено информационное окошко: данные бортового компьютера, подсказки навигации, выбранное радио. Конечно, стиль изображения на экране можно менять исходя из своих запросов и пожеланий. Но больше всего впечатляет даже не функциональные возможности, а просто красота и четкость картинки: блеск! Похоже, электрокар Renault ZOE Z.E.50 в качестве изображения этого дисплея для «виртуальных приборов» опередил всех известных конкурентов со схожими решениями (включая и ДВС-автомобили), разве что кроме дорогущих премиум-моделей.

Да и в целом салон хорош. К примеру, руль – с приятной кожей и массой кнопок на спицах (да, теперь «круиз» здесь!). Вертикальный дисплей – большой и с понятным меню, а также с поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto. Блок «климата» – красивый и удобный. Появились дополнительные полочки и лотки, ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Изменился селектор выбора движения: теперь он нефиксируемый и имеет Т-образную форму. А еще – наконец-то появился «В»-режим для более интенсивной рекуперации во время езды.

Если сказать одной фразой, но пусть будет так: салон дает ощущение более «взрослой» модели. Особого внимания заслуживает 10-дюймовый дисплей с «виртуальными» приборами: шикарная картинка и отменная четкость. Радует мелкая «фурнитура»: новые подрулевые переключали, клавиши стеклоподъемников, беспроводная зарядка. Для задних пассажиров добавлена пара USB-портов. Хотя при неизменной колесной базе (2588 мм), запаса места больше не стало, да и багажник остался прежним – 338 л в стандартном 5-местном варианте и 1225 л при условии складывания спинки заднего сиденья. В целом по габаритам – это типичный хэтчбек В-класса: длина – 4087 мм, ширина – 1787 мм, высота – 1562 мм. Однако внутри этих миллиметров упрятана совершенно иная техника.

Новый электромотор, аккумулятор, зарядка, тормоза…

Электромобиль Renault ZOE «начинался» с аккумулятора на 22 кВтч, парочки электромоторов Q90/R90 (88-92 л.с.), реального запаса хода около 150 км. Затем в 2016 году была представлена версия Z.E.40 с аккумулятором на 41 кВтч и реальным запасом хода около 250-300, спустя два года подоспел и более мощный мотор R110 (около 108 л.с.) – фактически «по технике» это было уже второе поколение электромобиля. И что позволяет создателям электрокара Renault ZOE Z.E.50 называть его уже третьим поколением – так это очередная кардинальная смена технической части: электромотор, АКБ, зарядный блок…

Так, новинка получила тяговый аккумулятор емкостью 52 кВтч, причем батарею удалось вписать в прежние габариты, она стала лишь чуть тяжелее – 326 кг против 305 кг ранее. Увеличения емкости АКБ достигли двумя способами. Во-первых, была оптимизированная внутренняя структура и конструкция, что позволило выиграть место для более крупных ячеек. Во-вторых, вместе со специалистами LG Chem удалось улучшить химический состав элементов ячеек – и они стали более энергоемкие. Если уж совсем вдаваться в подробности, то отмечу, что аккумулятор работает с напряжением 400 вольт, здесь 12 модулей и 192 ячейки. А еще обязательно отмечу такой нюанс: выросла пиковая отдача АКБ – теперь батарейка может максимум выдавать силу тока 280 ампер, против 230 ампер ранее.

Что логично взаимосвязано с дебютом мощного синхронного электромотора R135: 100 кВт или 135 л.с., 245 Нм, более 11 тыс. оборотов максимальной частоты вращения. Новый электродвигатель подарил Renault ZOE и новый уровень динамики: разгон 0-100 км/ч занимает 9,5 секунд, максимальная скорость достигает 140 км/ч, на две секунды сократилось время ускорения 80-120 км/ч, что важно при обгонах. В строю остался и прежний электродвигатель R110: разгон 0-100 км/ч за 11,4 секунды и 135 км/ч «максималки». Именно с ним новинка Renault ZOE Z.E.50 демонстрирует впечатляющий запас хода в 395 км по правилам измерительного цикла WLTP. А вот с более мощным мотором R135 показатели будут чуть скромнее – 386 км (также WLTP). В который раз похвалю Renault за честность, компания не боится заявлять и собственные цифры измерений, которые максимально приближены к реальности: обещают около 375 км летом и 240 км зимой.

Аккумулятор на 52 кВтч и электромотор R135 полностью новые – они созданы по хорошо известному правилу «быстрее, выше, сильнее»: в зависимости от версии, новинка Renault ZOE Z.E.50 теперь «выезжает» из 10 секунд и может проехать почти 400 км на одном полном заряде АКБ. Электрокар стал чуть тяжелее: теперь 1502 кг против 1480 кг ранее.

А еще изменился зарядный модуль-преобразователь, встроенный в электромобиль. Помнится, ранее модель Renault ZOE радовала мощным «зарядником» на 43 кВт для переменного 3-фазного тока. Но теперь этого нет: максимум 22 кВт и появление разъема CCS Combo 2 с питанием от постоянного тока для «быстрой» зарядки аккумулятора. И я бы приветствовал данное решение, если бы не допустимая мощность всего 50 кВт – странно, но это ведь получается топтание на месте. Представители Renault говорят о том, что хотели «сделать решение, подходящее под сегодняшние реалии для всех», но остается загадкой: почему нельзя было сделать небольшой зазор «на завтра» с допустимой мощностью 70-100 кВт.

Ответ на загадку, похоже, скрыт не в самом зарядном модуле, а в аккумуляторе с воздушным охлаждением, который может попросту сильно нагреваться при зарядке током высокой мощности. Конечно, можно было бы изменить батарею и поставить жидкостью систему охлаждения – но тогда пришлось «перекраивать» всю систему охлаждения ZOE, да и потеряли бы драгоценное место для увеличенных ячеек. В итоге выбирая между жидкостным охлаждением АКБ (важно для единиц-энтузиастов) и увеличением запаса хода (заметно для всех), специалисты Renault выбрали последнее. Что ж, как вспомню 40 м труб и 20 л антифриза внутри Audi e-tron, так и подумываю: а может, создатели Renault ZOE Z.E.50 правы? Ведь перед ними стоят другие задачи – они изначально ориентируются не столько на супер-технику, сколько на легкость и простоту использования электромобиля.

И в такое направление развития идеально вписывается огромное количество помощников. Зажимайте пальцы: контроль рядности и подруливание в рамках своего ряда, распознавание дорожных знаков, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, автоматическое переключения света фар «ближний/дальний», система автоматической парковки, кнопочный «ручник» и функция Auto Hold. В наличии и другие техно-изменения: перенастроенная подвески да дисковые тормоза «в круг» – спереди 280 мм, сзади 260 мм.

Под новым лючком-логотипом – новый комбинированный разъем для зарядки: прежний 3-фазный Тип 2 Mennekes (для AC, переменного тока) и CCS Combo 2 (для DC, постоянного тока). Полное время заряда АКБ от обычной розетки составляет 34,5 часа, при использовании «ускоренной» зарядной станции на 11-22 кВт – около 3-6 часов, на «быстрой» зарядке с постоянным током АКБ можно «залить» на 80% за 1 час 10 минут. Электрокар получил множество систем помощи водителю, которые основаны на передней камере и различных датчиках по периметру кузова.

Что ж, с дизайном, салоном, техникой электромобиля Renault ZOE Z.E.50 разобрались. А теперь попытаемся со всем этим взлетать…

В движении: динамика – новая, комфорт – прежний

Новый электромотор действительно подарил новый уровень динамики: мягкий старт, но затем непрерывное и приятное ускорение. Вот в чем суть: 135-сильный двигатель не сделал из электромобиля «пушку» – ведь все-таки 1,5 тонны – но безоговорочно убрал все прошлые замечания к слабой динамике ZOE. Причем благодаря высокой мощности, мотора «хватает» и на скоростях далеко за 100 км/ч: охотно верю в ускорение 80-120 км/ч за 7,1 секунды. Традиционно для электрокаров, радует отсутствие любых пауз и промедлений на смену передач или эко-задержек на работу педалью акселератора. И, конечно, тишина во время движения. Отдельно упомяну породистые шины Michelin Primacy 4: впервые встречаю электрокар, который с завода получил просто нормальную высококлассную резину, а не скользкие эко-шины. Как же хорошо с ними ехать! Минимум пробуксовок под тягой электромотора, уверенный «держак» на серпантинах, где грани скольжения не чувствуешь, но слышишь.

Откровенно говоря, на руле не чувствуешь вообще ничего. Просто легкий руль с едва различимым фоновым усилием, которое не особо меняется с крутизной поворота. А что вы хотели: ведь Renault ZOE изначально создавался не как «хот-хэтч», а как обычный европейский «хэтчбек на каждый день». В таком ключе решена и настройка подвески Renault ZOE Z.E.50: мягкость и плавность. Дороги на Сардинии получше наших, но все-таки находились и трещины, и ямки, и волна-гребенка – во всех случая ZOE отличился комфортом. Кстати, вот также мягко срабатывает новый «В»-режим: едва заметная рекуперация не заставляет кивать головой каждый раз при отпускании педали акселератора, но все-таки обеспечивает дополнительное плавное замедление – сравнимо с Nissan LEAF. Остальное управление рекуперацией – по нажатию педали тормоза: при плавном замедление все происходит за счет электромотора, но при необходимости резкой остановки в дело включаются и штатные дисковые тормоза.

Главная перемена в характере Renault ZOE Z.E.50 – новый уровень динамики от нового электромотора: пусть не «хот-хэтч», но приятно-динамичный разгон напрочь убрал прошлые замечания к недостатку мощности. А вот настройка ходовой части сохранила прежний акцент на комфорте. Средний расход за время тест-драйва (трассы, небольшие города, серпантины, суммарно проехали около 230-240 км) постоянно находился у отметки 13,5-14 кВтч на 100 км, что дает нам реальный запас хода 360-380 км. Точные замеры динамики, расхода электроэнергии, запаса хода проведу уже в Украине.

Renault ZOE Z.E.50: когда и почем ждать в Украине?

Сразу отмечу, что пока есть лишь предварительная информация о новинке Renault ZOE Z.E.50 в Украине. Однако пока все выглядит обнадеживающим. Так, новый электромобиль обещают привезти к нам до конца текущего года. А цены постараются сохранить на примерно прошлом уровне в $30-35 тыс. Плюс добавим готовность дилерской сети Renault обслуживать электрокары, официальный статус и гарантию, уже накопленный опыт работы, существующие контакты с корпоративными клиентами, волну внимания «частников» к новинке…

К замечаниям отнесу ситуацию с охлаждением АКБ и допустимой мощностью DC-зарядки. Однако все равно – электромобиль Renault ZOE Z.E.50 намного больше «приобрел», чем «не дотянул»: классный салон и ЖК-дисплей приборов, больше запас хода и мощный электромотор, «В»-режим. Вот и выходит, что электрокар Renault ZOE Z.E.50 на ближайший год-два может снова оказаться одним из самых удачных предложений в классе.