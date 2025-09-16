Тест-драйв Nissan X-Trail N-Track: оптимизация способностей

Вряд ли Человек-паук смог бы набрать себе поклонников и покорить мир с помощью лишь умения прыгать и лазить по стенам, а вот яркий костюмчик придал ему шарма, выделил из толпы супергероев и сделал примером для других. В Nissan похоже переняли концепцию и собрали в одной комплектации все умения топового X-Trail, убрав лишние украшения. Получился Nissan X-Trail N-Track о котором мы сегодня и поговорим.

Может новый бампер в стилистике N-Track и не решает задач, но подчеркивает личность и хищность нрава. Отдельная комплектация для более практического использования кажется удачной идеей, потому что убирает «шум» в виде вспомогательных функций, как фоновая иллюминация, наклон зеркал заднего вида или адаптивного дальнего света. Оставляет только ценности: полный привод, гибридную экономическую систему, пяти- или семиместную конфигурацию, а в дополнение добавляет обивку спецматериалом, который не намокает и легко моется. Плюс любимый черный цвет элементов в экстерьере вместо хромированных.

В дополнительном функционале для этой комплектации Nissan X-Trail N-Track идут и особые диски с черными вставками и более грубым видом, которые только подчеркивают его кажущуюся простоту, говоря: не сравнивайте меня с другими, потому что я не такой.

Какой же он, Nissan X-Trail N-Track? В принципе такой же, как и другие, однако с отличиями. Кажется, что где-то в маркетинговом центре поработал антикризисный менеджер и собрал вместе все, что нужно в таком современном большом кроссовере, убрав функции, которые ничего глобально не решают, а только украшают и удорожают. Такой оптимальный подбор за оптимальную стоимость. Ведь N-Trak стоит почти на двести тысяч гривен меньше топовой, но имеет все необходимое.

Внутренняя адаптация

Конечно же не так нужны во время дальних путешествий с детьми или с друзьями мягкие коврики — в Nissan X-Trail N-Track они резиновые. Новая обивка кресел — это отдельный ход с просчитанными рисками. Потому что всегда кресла портятся больше всего и страдают от грязи, песка, воды, детей и отдыха на природе — вот вам и прорезиненная экокожа, которая может и не такая приятная на ощупь, но полностью выполняет свою функцию, а еще вытирается простой влажной салфеткой не впитывает ни ароматов, ни красителей.

Здесь не будет премиальной аудиосистемы, проекционного дисплея, но остаются такие необходимые сейчас помощники, как адаптивный круиз с удержанием в полосе движения (но не в центре полосы), оповещение о слепых зонах, камеры кругового обзора и другие. Плюс все способности полноприводного кроссовера, что дарит уверенность на скользкой дороге и при сложных погодных условиях.

Мощно и экономично

И действительно e-4orce (электронно управляемый полный привод) имеет два электродвигателя на каждой оси, которые система подключает в соответствии с поведением автомобиля на дороге. Управляют этим электромоторы как контроллеры, регулирующие распределение крутящего момента. Они мгновенно реагируют на потерю сцепления и перенаправляют крутящий момент на то колесо, которое еще имеет его. Они реагируют в 10 раз быстрее любых муфт. С дополнительной рекуперацией это еще эффективнее. Поможет и выбор режимов движения в качестве подсказок системе: Eco, Standard, Sport, Snow или Off-Road.

Лучше ли X-Trail e-Power e-4orce на бездорожье? Если учитывать 330 Нм плюс 195 Нм дополнительных, то он способен, как зарыть вас мгновенно в песке, так и вывезти в трудный момент из грязи. Разница только в том насколько все эти дополнительные системы быстро способны проанализировать и выдать лишь необходимую мощность на отдельные колеса, а остальные притормозить. Нет, он не покажет заоблачных результатов на бездорожье и не выйдет на уровень даже Renault Duster, но уверенности подарит больше и позволит заехать значительно дальше чем обычные моноприводные кроссоверы.

Если сравнивать, то система e-Power в целом очень классный выбор, как на кроссовер, который будет с вами много лет. Гибридная система нивелирует все недостатки, на которые жаловались владельцы предыдущих поколений Nissan X-Trail. Это как приобрести дополнительную суперсилу, которая работает без каких-либо зависимостей от эмоционального состояния владельца (поймут те, кто смотрел вторую часть «Человек-паук»). Здесь нет вариатора, который устает и начинает выть. И нет дополнительных муфт, за которыми надо ухаживать, и вообще сложных элементов. Все достаточно понятно и доступно в плане обслуживания.

Система здесь к тому же еще и одна из самых экономных, так как имеем бензиновый двигатель 1.5, который работает лишь в качестве генератора энергии для электродвигателя, движущего колеса. Да, он имеет режимы езды, когда двигатель также способен участвовать в движении, но в основном вся работа отдана электродвигателю на передней оси.

Главная задача двигателя — питать батарею. Составляющие движущей силы Nissan X-Trail N-Track могут работать все вместе и тогда, кажется, что этот величественный SUV способен обогнать даже Cayenne. Главное, что хватает его на обгоны с запасом и мгновенной реакцией на любой скорости при расходе топлива на уровне маленького ситикара, а это около 6 литров на сто километров в смешанном режиме.

С легкостью можно вдавливать гашетку и мчаться навстречу приключениям не волнуясь, что где-то надо будет заряжаться. Максимальная дистанция на одном баке займет около 750 км. Приятно, что можно сунуться далеко, двигаться в тишине, не пугая птиц и успевать услышать звуки природы и при этом ты всегда имеешь в середине генератор, чтобы подпитаться. Отдельный кайф, что ты действительно можешь выбрать советуем EV и двигаться исключительно на электричестве, когда захочется. Плюс есть еще и известная своей функциональностью функция e-pedal, что позволяет ехать в одну педаль не дергая ногу. Действительно в пробках классная вещь.

Комфорт авиалайнера

У Nissan X-Trail N-Track комфортная езда, как и в случае обычных комплектаций X-Trail. Здесь разницы никакой и мы уже рассказывали подробности в тест-драйв. Поэтому останавливаться отдельно нет смысла. Однако рассказать об удобствах путешествия для спутников важно. И здесь они будут чувствовать себя как пассажиры чартерного рейса. В прямом смысле — места мало, тесно, но все необходимое под боком от подстаканников до зарядок под гаджеты. Даже пробуксовки на бездорожье не испугают, это как на санках у Санта Клауса кататься. Хорошо, что подумали даже о трехзонном климате.

На самом деле доступ к заднему ряду в Nissan X-Trail N-Track не такой уж и удобный, потому что не оставляет больше места для пассажиров даже если передвинуть второй ряд вперед. Это не длиннобазный Jeep Cherokee. Да, диван ерзает, а кресла имеют регулируемую спинку, как обычно, два к одному, но это сильно ситуацию для галерки не меняет.

Задний ряд можно раскладывать из багажника и с кормы еще останется место для парочки чемоданов. В случае семейного путешествия при загруженных всех трех рядов стоит все же установить на крышу дополнительное багажное пространство, иначе вещи угрожают вытеснить пассажиров.

В Nissan X-Trail мне кажется семиместная версия притянута за уши, но круто вообще, что она есть. Похоже это самый доступный семиместный кроссовер на рынке, потому что стоимость его составляет 2 031 450 грн. Хотя стоп. Есть еще Peugeot 5008, где и места вдоволь и посадка проще, и кроссоверность на месте да и цена приятнее — за топовую просят 1 674 200 грн.

Однако это только мягкий гибрид и на основе трехцилиндрового двигателя 1.2, а тут у нас полная мощь еще и с оптимальным расходом и некими способностями на бездорожье. Уверенности в себе он дарит больше, маневрировать на нем легче, а подвеска будет мягче французской. А в последнем поколении еще и управление улучшили, увеличили информативность руля и упругость.

Только есть еще один конкурент, который дышит Nissan X-Trail N-Track в спину и это Mitsubishi Outlander. И в последнем поколении он также предлагает три ряда сидений. И здесь разница в пространстве и удобствах переходит на детальные сравнения, потому что каждый имеет в своем перечне достаточное количество плюшек и комфорта. Да и по ездовым характеристикам Outlander не отстает, а в некоторых моментах даже опережает, как и по прайсу в 1 754 000 грн за топовое исполнение. У Nissan здесь остается лишь один аргумент — гибридная система со всеми ее преимуществами. А в версии с мягким гибридом X-Trail будет на сто тысяч гривен дешевле Mitsubishi.

ПЛЮСЫ: экономичность, динамика, управляемость, вместительность, комфорт.

Минусы: качество материалов, шумоизоляцию могли бы сделать и лучше.

Технические характеристики Nissan X-Trail e-Power e-4orce N-Trak